Папа Римський Франциск звернувся до "братів, до влади РФ" із закликом повернутися до Чорноморської ініціативи
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Папа Римський Франциск закликав владу Російської Федерації відновити Чорноморську зернову ініціативу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися", – сказав Франциск під час свого послання "Ангел Господній".
Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".
Лідер католиків світу сказав, що "крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба".
Топ коментарі
+22 Евгений Дюков 567db7e6
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+21 Yurka Gagarin
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+20 Валерий Викторович 39cf5cb5
показати весь коментар30.07.2023 14:48
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Будь ласка, зачекайте...
Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян.
Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в Папы Римские,
А в мамы взять, естественно, тебя!
Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!
...
Из "Лекции о международном положении" (В. Высоцкий)
Ну-ну...
Яке воно лицемірне... А крики українців, яких вбивають, калічать, катують, гвалтують, грабують - не піднімається до неба???
Він сатану на землі не може побачити.
Миріться каже. З чистим злом.
Он даже не прикидывается приличным
Он говорит Риму и миру - нравится мне Путин
Мало того - папа продолжает старые традиции Ватикана
Ватикан всегда поддерживал диктаторов
И нежно любил фашистов
В этом смысле Ватикан стабилен
Поэтому КГБ и пыталось его убить
Единственного приличного папу за последние столетия
Ісус казав: що прийдуть " служителі" в овечих шкурах і заманювати слабких в вірі.
Так воно і є. Чим більше люди вірять якоимось папам, попам, тим більше сатана сильнішає на землі.
Сатана не може знищити те що сотворив Бог, але руками людей ( люди це неперевершене творіння Бога) він це робить, входячи через і слабкість і гріхи в тіло і душу людини.
В Слові Божому сказано: Храм Божий, це є тіло людини. І ми маємо його берегти. Як? Вірити в Єдиного Бога і Сина Божого. Дотримуватись заповідей і завжди робити тільки добро.
І в ніякому разі не робити собі кумира.
Вдавитесь за копійчину, багатії прокляті!
Що йому суфлер скаже, то й він і повторює.
фашисти його брати - він хоч ту біблію читав про не вбий, не вкради і тд.?
мабуть раніше був москальським попом
https://www.youtube.com/watch?v=cBIk6wqywao