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Папа Римський Франциск звернувся до "братів, до влади РФ" із закликом повернутися до Чорноморської ініціативи

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папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск закликав владу Російської Федерації відновити Чорноморську зернову ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися", – сказав Франциск під час свого послання "Ангел Господній".

Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".

Лідер католиків світу сказав, що "крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Папа устал, он - ухожу... Ну, а если честно, папа что в ВМВ был неочем, что сейчас. Были конечно и хорошие папы, но к этой войне опять не подвезли.
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30.07.2023 14:49
+21
эта папа сломалась-несите другую....эх дружище Войтыла,как тебя не хватает
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30.07.2023 14:56
+20
забавные эти папы
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30.07.2023 14:48
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забавные эти папы
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30.07.2023 14:48 Відповісти
Знайшли, блін, братів.
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30.07.2023 15:33 Відповісти
то він забув додати "наших мєньших"...
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30.07.2023 16:36 Відповісти
🤣
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30.07.2023 14:48 Відповісти
Папа устал, он - ухожу... Ну, а если честно, папа что в ВМВ был неочем, что сейчас. Были конечно и хорошие папы, но к этой войне опять не подвезли.
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30.07.2023 14:49 Відповісти
Хорошие папы после инквизиции закончились.
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30.07.2023 15:37 Відповісти
Дійсно, папа кцапам як брат! Так же ненавидить людей, особливо українців. І що ми йому зробили поганого?
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30.07.2023 14:53 Відповісти
Скільки його послали? Дайте свою гвардію
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30.07.2023 14:54 Відповісти
эта папа сломалась-несите другую....эх дружище Войтыла,как тебя не хватает
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30.07.2023 14:56 Відповісти
....
Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян.

Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в Папы Римские,
А в мамы взять, естественно, тебя!

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!
...

Из "Лекции о международном положении" (В. Высоцкий)
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30.07.2023 15:08 Відповісти
Ну добре,папа намалювався .А де це мєдвєдєв? Чому не малює червоні лінії червоним напівсухим?
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30.07.2023 14:56 Відповісти
У Димона-Айфона алкогольный делирий
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30.07.2023 15:00 Відповісти
Щэ один «Мы же братья»
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30.07.2023 14:57 Відповісти
Та майже він не про нас, "вониже браття", ну нехай братаються...
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30.07.2023 14:58 Відповісти
Незнаю який цей папа як церковний начальник,але як громадський діяч він явно не відбувся.Ватикан не засвоїв уроки Другої Світової,може тому,що не був покараний за мовчазний колабраціонізм з гітлером...

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30.07.2023 15:01 Відповісти
Тільки в Україні близько пʼяти міліонів (!) вірних греко-католицької церкви! Цей папа просто мерзотна наволоч! Чи він хоч раз згадав греко-католиків України!?
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30.07.2023 15:01 Відповісти
Тамбовський вовк тобі брат ...
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30.07.2023 15:04 Відповісти
Так до них він і звернувся.
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30.07.2023 16:17 Відповісти
Оце і я хотів таке сказати, братів серед вбивць і гвалтивників він знайшов.
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30.07.2023 16:38 Відповісти
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30.07.2023 15:06 Відповісти
Судячі з твоєї промови твої браття в канаві дохлу коняку доїдають, ще один підар (це не стоюєця його сексуальних вподобань)
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30.07.2023 15:06 Відповісти
Забавные папы? Ага, асобенно тгетьеггимский кгемлевский пахан таваггищ *****, как утверждает ЗАКОН(А БОГ НЕ ВРЕТ) - прежде носил шкуру Лука, а в ВЕТХОМ ЗАКОНЕ ОДЕЖД И СТОЛОВ - Давид, а до этого стоял какое-то время АНГЕЛОМ выше в то время АНГЕЛА МИХАИЛА, но красиво скурвился и *********. Пророки вещали, что во времена ношения шкуры Давид подписал договор с Адом и скрепил подписью КРОВЬЮ СВОИХ РАБОВ и сваей печатью. Не читали? А зря. Так шо, когда БОГ в Откровении называет апостолов сборищем сатанинским то ОН ПРАВ, ну а кито не веггит БОГУ - смотгит Путина. АРХ М
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30.07.2023 15:07 Відповісти
Тамбовскіє волкі всєм рашистам братья...
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30.07.2023 15:09 Відповісти
папа зголоднів
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30.07.2023 15:09 Відповісти
Старий маразматик...
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30.07.2023 15:11 Відповісти
мати справу з москалями можна тоді і тільки тоді, коли у них заборонять алкоголь і примусово будуть лікувати антидепресантами все життя.... а то у них алкоголь загострює хронічну нестачу серотоніну на їхніх холодних, темних болотах.
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30.07.2023 15:13 Відповісти
Ми звертаємось до Папи з проханням помолитись про допомогу з вигнанням убивць з України і запитуємо, чи справді вбивці і гвалтівників тисяч людей є братами святійшого?
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30.07.2023 15:14 Відповісти
для початку йому треба зняти корону і перестати себе називати найсвятішим )) а то кацапи у нас теж, найвеличніші ))
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30.07.2023 15:17 Відповісти
Тобто, російські фашисти брати Папі.

Ну-ну...
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30.07.2023 15:15 Відповісти
Лідер католиків світу сказав, що "крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба".

Яке воно лицемірне... А крики українців, яких вбивають, калічать, катують, гвалтують, грабують - не піднімається до неба???
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30.07.2023 15:17 Відповісти
папа не розуміє українську .
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30.07.2023 15:26 Відповісти
йому ж гірше
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30.07.2023 16:18 Відповісти
Схоже, він чудово розуміє російську.
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30.07.2023 16:35 Відповісти
Він взагалі хоч притомний?
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30.07.2023 16:40 Відповісти
притомна людина не поставить разом вбивцю і жертву , ким би вона не була папою чи сантехніком .
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30.07.2023 16:43 Відповісти
Тю..., так этот Батько - сатанист?!
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30.07.2023 15:26 Відповісти
Вже ясно що це за перець.
Він сатану на землі не може побачити.
Миріться каже. З чистим злом.
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30.07.2023 15:28 Відповісти
Мабуть знову достаевського начитався, ( до речі улюблений письменник педофілів всіх часів і народів!).
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30.07.2023 15:28 Відповісти
Ві что хатітє что бі всякіє саакашвілі бігали по вулиці )) папи вже бігають
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30.07.2023 15:34 Відповісти
Папа -- навертаитесь до людського -- братушки
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30.07.2023 15:34 Відповісти
Тьфу дебіл🤦‍♂️
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30.07.2023 15:34 Відповісти
Люблю я папу
Он даже не прикидывается приличным
Он говорит Риму и миру - нравится мне Путин
Мало того - папа продолжает старые традиции Ватикана
Ватикан всегда поддерживал диктаторов
И нежно любил фашистов
В этом смысле Ватикан стабилен
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30.07.2023 15:35 Відповісти
Папа вата.
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30.07.2023 15:37 Відповісти
Исключением был папа Иоанн Павел ll
Поэтому КГБ и пыталось его убить
Единственного приличного папу за последние столетия
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30.07.2023 15:37 Відповісти
Обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации... Старый олух.
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30.07.2023 15:38 Відповісти
Це неадекватність ,а чи може дійсно вони брати , та співчувають одне одному...
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30.07.2023 16:16 Відповісти
Ніяка suca не скаже,що ж ви падли,Україну вбиваєте,їм головне,що тут дехто працювать не хоче,а їстоньки хоче.
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30.07.2023 15:41 Відповісти
Людина, яка хоч колись читала Біблію, або цікавилась, розуміє, що Бог єдиний, син Божий Ісус єдиний. Всі ці церкви, церковні звання від лукавого.
Ісус казав: що прийдуть " служителі" в овечих шкурах і заманювати слабких в вірі.
Так воно і є. Чим більше люди вірять якоимось папам, попам, тим більше сатана сильнішає на землі.
Сатана не може знищити те що сотворив Бог, але руками людей ( люди це неперевершене творіння Бога) він це робить, входячи через і слабкість і гріхи в тіло і душу людини.
В Слові Божому сказано: Храм Божий, це є тіло людини. І ми маємо його берегти. Як? Вірити в Єдиного Бога і Сина Божого. Дотримуватись заповідей і завжди робити тільки добро.
І в ніякому разі не робити собі кумира.
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30.07.2023 15:42 Відповісти
Знаю я вас, протестантів проклятих, все побудовано на грошах!
Вдавитесь за копійчину, багатії прокляті!
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30.07.2023 16:25 Відповісти
Мені здається, така особа, як папа, иає трошки інакші речі промовляти.
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30.07.2023 15:49 Відповісти
В такий нелегкий час на землі, такі звання як папа і інші " служителі", повинні назавжди зникнути і не вганяти людей в оману і в лапи сатани.
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30.07.2023 15:54 Відповісти
До речі, українці вже побачили, Слава Богу, що таке "церкви і їхні служителі".
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30.07.2023 16:00 Відповісти
Так, побачили, що простестанти - слуги нечистого!
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30.07.2023 16:26 Відповісти
Кпжу саою власну ьумку. РимськийПапа є посередноком між вірую ими і Бгом. Тому йому краде звертатися не до політиків, тим більше тих, в яких Бога у серці нема, а до Бога. Звичайно, Папа теб номінатьно є політиком - Главою держави Ватикан. Але іч держава теж є номінальною. Тому солітиаою фому крпще займатися к власній державі.
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30.07.2023 15:53 Відповісти
Часто-густо папа нагадає нашого боневтіка.
Що йому суфлер скаже, то й він і повторює.
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30.07.2023 16:09 Відповісти
Папі нерешті треба хоч трішки подорослішати , та хоча б приїхати в Бучу, подивитись, чи брати можуть таке робити ?
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30.07.2023 16:13 Відповісти
А я ще колись замислювався: чи не перейти до греко-католицької церкви? Добре, що того не зробив.
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30.07.2023 16:29 Відповісти
цікаво, цього "папу" після такої палкої промови підвисять у званні на Лубянкє чи просто зроблять грошовий "пєнсіонний" переказ по системі "30 *********", наприклвд на чорний оффшор Оман?
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30.07.2023 16:37 Відповісти
ось і спалився,
фашисти його брати - він хоч ту біблію читав про не вбий, не вкради і тд.?

мабуть раніше був москальським попом
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30.07.2023 16:40 Відповісти
лівацьким козлом
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30.07.2023 20:03 Відповісти
його брати (до яких воно звертається) вбивають українців а в Україні є конфесії які підпорядковані цьому папі, так само як і з рпц в Україні, бідна Україна...
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30.07.2023 17:06 Відповісти
а чиво папа не упомянул его сестёр из рассеи, таких как машка захарова, и валька полстакана? а с чем к своим рассейским братам обратилась мама римская, бабка римская, внучька и жучька римские? ...
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30.07.2023 17:16 Відповісти
и "уполномоченная по правам ребенка при президенте" Львова-Белова.
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30.07.2023 18:05 Відповісти
Відправте це у Ватікан
https://www.youtube.com/watch?v=cBIk6wqywao
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30.07.2023 17:46 Відповісти
Це теж https://www.facebook.com/watch/?v=1657375304634553&ref=sharing
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30.07.2023 17:50 Відповісти
Папа забув на коліна впасти перед кремлівським сатаною
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30.07.2023 17:56 Відповісти
А цей папа часом в гітлерюгенді не брав участі?
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30.07.2023 17:59 Відповісти
А то что кацапам необходимо прекратить войну и убраться нахер из Украины он забыл сказать?
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30.07.2023 18:19 Відповісти
Ну цей папуля добре показав хто його брати
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30.07.2023 18:31 Відповісти
брати Каіни, хто з вас-пукін чи папа?
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30.07.2023 18:36 Відповісти
Чуваки однієї орієнтації - трмаютья разом , БРАТЬЯ!
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30.07.2023 19:59 Відповісти
гарні брати у цього пристаркуватого покидька в рясі.
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30.07.2023 20:49 Відповісти
 
 