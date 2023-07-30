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Зерно із захоплених територій Запорізької області Кремль планує відправити в Африку, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Події

зерно

Російські окупанти вивозять зерно із захоплених територій Запорізької області, і за рахунок цього зерна Кремль планує "допомагати" Африці.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти продовжують грабувати ТОТ, та ще й непогано заробляють на цьому:

  • Спочатку просто крали українське зерно, видавали за своє і рапортували про небачені врожаї на Росії.
  • Потім заявили, що нібито купують зерно в окупації, хоча насправді ціни на збіжжя встановлюють дешевше собівартості. Тож, все одно – крадуть.
  • Тепер за рахунок вивезеного з України зерна "допомагатимуть" Африці.

Тобто: вкрали, продали крадене, та ще й попіарились як благодійники", - написав він.

Також читайте: "Безкоштовне" зерно РФ для Африки не допоможе вийти з кризи, - глава МЗС Італії Таяні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Не потрібно забувати, що якби не розмінували верещалки, єрмаки під керівництвом Боневтіка, то українське зерно Запорізьської і Херсонської областей були б в Україні.
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30.07.2023 16:29
+7
полтора года войны...фермеры которые продолжают сеять/собирать в окупации -враги Украины..нужно об этом открыто сказать
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30.07.2023 15:29
+7
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30.07.2023 15:29
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Вот уж х*р то правда. Они скорее свое, кормовое отдадут лумумбам.
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30.07.2023 15:24 Відповісти
полтора года войны...фермеры которые продолжают сеять/собирать в окупации -враги Украины..нужно об этом открыто сказать
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30.07.2023 15:29 Відповісти
Вороги ті хто примусив їх до життя в окупації, а люди просто намагаються вижити. Не всі можуть розумника ліпити з "німецького" дивана
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30.07.2023 17:45 Відповісти
Щоб вижити достатньо мішка зерна. То нафіга засівати тоннами для того щоб кацапам було що вкрасти?!!
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30.07.2023 18:47 Відповісти
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30.07.2023 15:29 Відповісти
1933
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30.07.2023 15:31 Відповісти
треба бути або дебілом ,або сепаром щоб сіяти окупантам ! хлопці паліть ці посіви . це думка агронома .
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30.07.2023 15:36 Відповісти
Вже зібрали
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30.07.2023 15:39 Відповісти
сою , соняшник ,кукурудзу зібрали ?
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30.07.2023 16:39 Відповісти
То осінні культури -- ше ні -- ростуть
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30.07.2023 16:42 Відповісти
я в курсі мій соняшник ще цвіте .
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30.07.2023 16:47 Відповісти
Торік кукурузу здискували разом з качанами -- було невигідно збирати . сушити.
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30.07.2023 16:52 Відповісти
Неграм не один хрен -- зерно є зерно
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30.07.2023 15:37 Відповісти
Нескажи. Скупщики краденого. Мало вероятно пойдут на такое. Позор какой.
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30.07.2023 15:50 Відповісти
Крадене було у тому році. Цього річний вражай то вже засівіся фермерами при кацапах - вони акредитували роботи. Так от фермери плавно перейшли на рійки рашистів.
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30.07.2023 18:39 Відповісти
Якраз не один. Інститути влади, армія, поліція і багаті дяді їдять тільки якісне, смачненьке і в три горла. А всілякі там низи як дохли з голодухи, так і будуть дохнути, бо хто їх там рахував.
Але в звіті для ООН по бамагам всі нагодовані і "благоденствують".
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30.07.2023 15:52 Відповісти
Через Чонгар разминированный в январе 2022 года повезут Верещук заикается от счастья...
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30.07.2023 15:51 Відповісти
Не потрібно забувати, що якби не розмінували верещалки, єрмаки під керівництвом Боневтіка, то українське зерно Запорізьської і Херсонської областей були б в Україні.
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30.07.2023 16:29 Відповісти
Не удивлюсь, если африканцы нам за него заплатят. Конечно, это из разряда фантастики, но ведь из разряда фантастики казался шут из бани в качестве президента. Но это оказалось не фантастикой.
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30.07.2023 16:33 Відповісти
А скільки вкрала влада України?

Radio Lemberg

, , , , на весь світ кричать про ДЕМПІНГ українським зерном в їхніх країнах.

А ми знаємо, що воно КРАДЕНЕ? Лише за березень-вересень 2022 з України потайки зникло зерна більше ніж на $500,000,000 - і це лише в Румунію (!)

А ще скільки в Польщу???

Тут є дослідження OCCRP про злочини з українським зерном на прикладі Румунії:

https://www.occrp.org/.../ukrainian-grain-exported...

Але тут взагалі не вказано ХТО ОРГАНІЗУВАВ І ДАВ ДОЗВІЛ НА ВИВІЗ ЗЕРНА з України контрабандним шляхом, що завдало понад $250,000,000 збитків держбюджету України ще у 2022 році !!!
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30.07.2023 16:47 Відповісти
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30.07.2023 16:49 Відповісти
Нема сенсу акцентувати увагу що зерно з ТОТ, його вже сіяли при кацапах
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30.07.2023 17:42 Відповісти
Ясно чому ці тварі віддають африканцям зерно безкоштовно: бо воно крадене.
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30.07.2023 20:59 Відповісти
 
 