Зерно із захоплених територій Запорізької області Кремль планує відправити в Африку, - Федоров
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Російські окупанти вивозять зерно із захоплених територій Запорізької області, і за рахунок цього зерна Кремль планує "допомагати" Африці.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти продовжують грабувати ТОТ, та ще й непогано заробляють на цьому:
- Спочатку просто крали українське зерно, видавали за своє і рапортували про небачені врожаї на Росії.
- Потім заявили, що нібито купують зерно в окупації, хоча насправді ціни на збіжжя встановлюють дешевше собівартості. Тож, все одно – крадуть.
- Тепер за рахунок вивезеного з України зерна "допомагатимуть" Африці.
Тобто: вкрали, продали крадене, та ще й попіарились як благодійники", - написав він.
Топ коментарі
+8 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар30.07.2023 16:29
+7 Yurka Gagarin
показати весь коментар30.07.2023 15:29
+7 Алекс Скела
показати весь коментар30.07.2023 15:29
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Будь ласка, зачекайте...
Але в звіті для ООН по бамагам всі нагодовані і "благоденствують".
Radio Lemberg
, , , , на весь світ кричать про ДЕМПІНГ українським зерном в їхніх країнах.
А ми знаємо, що воно КРАДЕНЕ? Лише за березень-вересень 2022 з України потайки зникло зерна більше ніж на $500,000,000 - і це лише в Румунію (!)
А ще скільки в Польщу???
Тут є дослідження OCCRP про злочини з українським зерном на прикладі Румунії:
https://www.occrp.org/.../ukrainian-grain-exported...
Але тут взагалі не вказано ХТО ОРГАНІЗУВАВ І ДАВ ДОЗВІЛ НА ВИВІЗ ЗЕРНА з України контрабандним шляхом, що завдало понад $250,000,000 збитків держбюджету України ще у 2022 році !!!