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ВР (11722) закон (1323)

В Україні ліквідували статус "селище міського типу" для населених пунктів

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

смт

Верховна Рада 28 липня ухвалила закон, який, зокрема, оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їх утворення та ліквідації, перейменування, а також зміни статусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, за відповідний законопроект №8263 "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою" в другому читанні та в цілому проголосувало 262 депутати. 

Так, новий закон передбачає ліквідацію статусу селищ міського типу: відтепер в Україні будуть лише міста, селища та села. Таким чином, міськими населеними пунктами при цьому залишаться лише міста, а сільских стане більше за рахунок переходу всіх смт до категорії "простих" селищ.

Як ідеться в законі, усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів – просто селищами, інші населені пункти – селами.

Також закон запроваджує нове поняття – "поселення". Так називатимуть компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Це можуть бути дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи.

Закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування.

Зазначимо, що станом на липень 2023 року в Україні, включаючи всі окуповані Росією території, нараховується 459 міст, 881 смт, 1164 звичайні селища та 27204 села.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
коли псові немає що роботи, він яйка лише ... тим самим займається теперішня зе-влада ...
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30.07.2023 15:47
+23
... ять. Какое охренительное достижение во время войны. Во сейчас люди заживут. В этом была крайняя необходимость?
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30.07.2023 15:49
+18
Я так розумію "СМТ Інгулець" відміняється? Буде "Селище Пиз...ець" від 95 шапіто
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30.07.2023 16:12
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І дуже велике село ( понад 1 000 000 )...
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31.07.2023 00:33 Відповісти
Зауважте , видумують усілякі реформи , але не чіпають такі адміністративні одиниці як райони і області .
Губернії потрібні були царям для царювання , області і райони - комунякам , щоб керувати через райкоми і обкоми кпрс.
А зараз ? Зеленський - цар ? Хоче бути царем , як і всі президенти до нього.
То , може , потрібна Україна як союз вільних сіл , селищ та міст без районів і областей ?
А на чолі держави - гетьман , тобто Верховний головнокомандувач ЗСУ , обираємий народом з кандидатів , що мають військову освіту і який займається виключно тільки безпекою ?
Але - не цар !!!
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30.07.2023 19:35 Відповісти
в 21 веке это вообще все не нужно. есть интернет, возможно прямое народовластие а не делегирование. + институты власти должны работать, а не кому-то захотелось сделать какую-то ересь - и сделал.
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30.07.2023 22:56 Відповісти
я пробачаюсь... а як то все буде українською ... посєлениє ?
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30.07.2023 21:21 Відповісти
оружие для населения? стрельбища? учения ? экономика? сокращение госаппарата? а то такими темпами переименовывать не останется что.
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30.07.2023 22:54 Відповісти
Довбойоби. Місто, містечко, село, хутір.
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31.07.2023 03:24 Відповісти
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