Якихось підготовчих дій на території ЗАЕС або Енергодару на випадок нападу РФ не проводили, - мер Орлов

Мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов розповів, що дізнався про вторгнення з новин. Якихось підготовчих дій ні органи місцевого самоврядування, ні інші державні органи на території АЕС або міста не проводили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Насправді це було непередбачувано й непрогнозовано, бо росіяни діяли всупереч нормам міжнародного права. Усі вважали, що такого бути не може. Адже світ (зокрема й Радянський Союз, правонаступником якого вважає себе Росія) визнав, що АЕС і територія навколо неї не є територією для будь-яких збройних конфліктів і ескалації. Люди були спокійні.

Я особисто дізнався про вторгнення, як і всі, - з новин. Якихось підготовчих дій ні органи місцевого самоврядування, ні інші державні органи на території АЕС або міста не проводили. Щодо інструкцій, напередодні ми також їх не отримували. Вже постфактум я був на зв’язку зі спецслужбами та обласною ВЦА в режимі 24/7. Але коли росіяни повністю закріпилися в місті, про виконання інструкцій вже не йшлося, бо просто неможливо було це зробити", - розповів Орлов.

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