УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15509 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 523 66
Енергодар (244) Запорізька АЕС (884)

Якихось підготовчих дій на території ЗАЕС або Енергодару на випадок нападу РФ не проводили, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов розповів, що дізнався про вторгнення з новин. Якихось підготовчих дій ні органи місцевого самоврядування, ні інші державні органи на території АЕС або міста не проводили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Насправді це було непередбачувано й непрогнозовано, бо росіяни діяли всупереч нормам міжнародного права. Усі вважали, що такого бути не може. Адже світ (зокрема й Радянський Союз, правонаступником якого вважає себе Росія) визнав, що АЕС і територія навколо неї не є територією для будь-яких збройних конфліктів і ескалації. Люди були спокійні.

Я особисто дізнався про вторгнення, як і всі, - з новин. Якихось підготовчих дій ні органи місцевого самоврядування, ні інші державні органи на території АЕС або міста не проводили. Щодо інструкцій, напередодні ми також їх не отримували. Вже постфактум я був на зв’язку зі спецслужбами та обласною ВЦА в режимі 24/7. Але коли росіяни повністю закріпилися в місті, про виконання інструкцій вже не йшлося, бо просто неможливо було це зробити", - розповів Орлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Енергодарі росіяни посилюють репресії проти працівників ЗАЕС, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Мясо мариновали?
показати весь коментар
30.07.2023 15:59
+17
Боже, какие наивные люди. И такие же наивные пришли к власти в 2019-м. Если бы подготовкой к вторжению заправляли настоящие вояки, которые воевали и знают, что такое русня - как тот же Кривонос, Марчелло и прочие - такого бы не было. Когда в Киеве тестировали сирены, многие возмущались, мол, не нагнетайте, ну кто будет бомбить дома? Я им говорил: вы не видели, но они тоже самое (бомбят города и дома) делают это с 2014-го года. Наивные инфантильные людишки
показати весь коментар
30.07.2023 16:01
+10
Ответственность за оборону страны лежит на верховном командующем. На данном этапе исторического развития это недонаполеон квартальный. К нему все вопросы.
показати весь коментар
30.07.2023 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надіялись на авось
показати весь коментар
30.07.2023 15:58 Відповісти
Ні, - це очевидно й були "підготовчі заходи".
Тільки не українські...
показати весь коментар
30.07.2023 21:27 Відповісти
Мясо мариновали?
показати весь коментар
30.07.2023 15:59 Відповісти
Ні, мясо вже було!,),тепер---тілі--тілі--тралі--валі--Ето ми нє прахаділі,Ето нам нє задавалі,,,,,),,
показати весь коментар
30.07.2023 16:06 Відповісти
Ніт, ***, ви очікували шо вони почекають шо ми пасочки посвятим і шашель пожеремо.
От не зря конячя голова сказав "дебіли ***"
показати весь коментар
30.07.2023 15:59 Відповісти
Великие , МУДРЫЕ , европейцы - украинцы КОГО вы выбираете 32 года подряд ?? !!
показати весь коментар
30.07.2023 16:34 Відповісти
,, ви очікували ,, це про кого??
показати весь коментар
30.07.2023 17:03 Відповісти
Та ні, яка тут несподіванка? Готувались до травневих шашличків та шаурму в три горляки пхали. Усе нормально буде, не переймайтесь... А, ще ж Велике крадівництво апріорі було.
показати весь коментар
30.07.2023 15:59 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2023 16:01 Відповісти
Це депутат Ківа після пластичної операції ?
показати весь коментар
30.07.2023 19:45 Відповісти
Боже, какие наивные люди. И такие же наивные пришли к власти в 2019-м. Если бы подготовкой к вторжению заправляли настоящие вояки, которые воевали и знают, что такое русня - как тот же Кривонос, Марчелло и прочие - такого бы не было. Когда в Киеве тестировали сирены, многие возмущались, мол, не нагнетайте, ну кто будет бомбить дома? Я им говорил: вы не видели, но они тоже самое (бомбят города и дома) делают это с 2014-го года. Наивные инфантильные людишки
показати весь коментар
30.07.2023 16:01 Відповісти
Дебіли?
показати весь коментар
30.07.2023 16:04 Відповісти
Не знаю. Многие с образованием, кто-то имеет бизнес
показати весь коментар
30.07.2023 16:07 Відповісти
образование и бизнес не означают ,что человек не может быть выродком
показати весь коментар
30.07.2023 16:36 Відповісти
Согласен. Просто как бы многие рассуждали так: это всё далеко, на Донбассе, это политики воюют и так далее. Мало кто воспринимал это всё, как геноцид и как попытку уничтожить саму Украину
показати весь коментар
30.07.2023 16:50 Відповісти
Ну, не знаю. Я так не думал и моя семья и знакомые тоже. Но большинство, наверное, да. Иначе откуда "по приколу", хоть поржем", "хуже не будет"?
Всегда есть куда хуже, особенно с такими ******** под боком.
показати весь коментар
30.07.2023 17:44 Відповісти
Путін - ху*ло тому приклад!
показати весь коментар
30.07.2023 17:15 Відповісти
бізнесмен з нього ніякий та й освітою воно обділене, зваючи на те, що ця істота увесь час верзе
показати весь коментар
30.07.2023 17:42 Відповісти
Грошей дохріна і диплом є!
показати весь коментар
30.07.2023 19:11 Відповісти
і що з того? все одно він - *****, щоб він здох у муках!
показати весь коментар
30.07.2023 19:48 Відповісти
100%!
показати весь коментар
31.07.2023 00:17 Відповісти
Не те щоб наївні. Скоріше просто діти совка. Я до речі, з того ж покоління. По собі знаю, як тяжко було перемолоти в собі отой фундамент, який заклали ще в ті часи. Тобто, зрозуміти, що, наприклад хлопець з яким провів у дворі дитинство, тепер по іншу сторону, й цілком може запускати ракети в наш бік, й не париться ніякими докорами сумління, або якийсь радянський рок-співак, від котрого фанатів, тепер може купляти за свої гроші дрони для ударів по мирним українським містам. Тяжко перекреслити все минуле й подивитись іншими очима на ******** світ. Нас же вчили міру-мір, нєт войнє, всє люді братья, тощо. Вони всі там на горі - діти совка. Хто просто ніяк вилізти з того не може, як Зеленський, а хто затятий партієць комуняка-перевертень, як той же Кравчук. Вчора був комуністом, а на завтра зняв значок, заникав партбілет й став "першим президентом вільної демократичної України". Абсурд,чи не так? А воно було, та й далі так й є. То яких рішень ви хочете від цих людей? Сталось так, як й мало статись з таким положенням речей у країні.
показати весь коментар
30.07.2023 17:12 Відповісти
Ну как бы да, наверное вы правильно описали. Я тоже немного совок застал - в детстве. Но как-то ностальгии нету, потому что помню очереди в магазин и синюшную курицу с гнилой картошкой. А в 2014-м, когда пошёл на войну, многие знакомые мне говорили: "Ты что, дурак? Это же политика!" Крутили пальцем у виска. А сейчас не знают, что делать
показати весь коментар
30.07.2023 17:27 Відповісти
Вчора був комуністом, а на завтра зняв значок, заникав партбілет й став "першим президентом вільної демократичної України". Абсурд,чи не так?
Хто не змінюється з віком і досвідом - той клінічний ідіот!
Краще вже як Кравчук, Чим як ті хто досі "раїсяродінасланофф"
показати весь коментар
30.07.2023 19:05 Відповісти
Магірус,ви навіть не уявляєте як би зараз підготовили і організували битву під Ватерлоо усі оці диванні "спєци",а битву при Калці.Та від орд Чінгіз Хана нічого і нікого б не залишилось.Всі фабрики і заводи,які роблять ракети-месники з диванів-знищили б дронами,а про іншу зброю кацапів навіть і не буду говорити.Заднім числом,як і розумом-всі стратеги і тактики.Краще б допомагали Україні зараз,а не випорожнювалися б на форумі.***** до одного місця чи ти з 25% чи з 75%...
показати весь коментар
30.07.2023 19:50 Відповісти
А кто тут "диванные спецы" и вы что-то знаете обо мне?
показати весь коментар
30.07.2023 19:53 Відповісти
Ответственность за оборону страны лежит на верховном командующем. На данном этапе исторического развития это недонаполеон квартальный. К нему все вопросы.
показати весь коментар
30.07.2023 16:02 Відповісти
Згоден, але є питання до тих людей котрі за нього і його шоблу голосували, і повірте ще проголосують.ви сліпі???
показати весь коментар
30.07.2023 16:07 Відповісти
до, тих хто голосував, звичайно є питання...
але відповідальність за оборону лежить не на них...для цього є президент...і за плани евакуації і за поведінку керівників державних органів в окупації...а то їх вже обізвали колаборантами ті, хто не мав цього всього допустити
показати весь коментар
30.07.2023 17:08 Відповісти
коли Ти віддав свій голос "зе поцріотам"(наприклад),то що з такого безголосого , крім аналізів калу і сечі, котрі теж очевидно херові, можна ще взяти??? Які питання до тих , хто в часи біблійні кричав "розіпни Ісуса" ?Які питання
показати весь коментар
30.07.2023 18:53 Відповісти
Питання дуже прості! Як можна не бачити очевидного? Якщо російська пропаганда мочила Порошенка в всіляко просувала Зеленського. А роїся - це наш споконвічний ворог. То що?
показати весь коментар
30.07.2023 19:08 Відповісти
якщо Ти не провів паралелі між розп'ятям Ісуса, коли до Понтія Пилата "мудрий нарід" кричав розіпни , і нинішнім розп'ятям України,за котрим стоїть "зелений" ставленик рашистського пилата- куйла,за котрого теж проголосував "мудрий нарід, то хто ж Тобі щось порадить???
показати весь коментар
31.07.2023 21:43 Відповісти
де Ісус, а де зєля
показати весь коментар
01.08.2023 04:09 Відповісти
Юда продав Ісуса,"зелений" в Омані Україною торгував.(яка різниця в гешефті???)))
показати весь коментар
01.08.2023 14:36 Відповісти
На гуманізм розраховували... а русня на право сили ... і тепер маємо кожен звільнений метр нашої території вартує нам наших життів..
показати весь коментар
30.07.2023 16:03 Відповісти
все же, казалось, что только Хйло и ко *банутые. ан нет. весь народец с гнильцой. хотя, если в числах, - то может не все так плохо, плюс минус пара лямов. но теперь уже нужно рассчитывать все для худшего варианта (на всех).
показати весь коментар
30.07.2023 23:04 Відповісти
з якою "гнільцой"? *бануті на всю голову
показати весь коментар
01.08.2023 15:39 Відповісти
Чотири коменти, практично в одну хвилину

показати весь коментар
30.07.2023 16:03 Відповісти
Порохоботи? Кремлеботи? Чи просто 2+2 люди можуть скласти?
показати весь коментар
30.07.2023 16:16 Відповісти
Г+Г ж
показати весь коментар
30.07.2023 19:09 Відповісти
Люди комментируют картечью
показати весь коментар
30.07.2023 16:21 Відповісти
зе - лох
показати весь коментар
30.07.2023 16:32 Відповісти
Тут есть очередь на прочтение и посты?
показати весь коментар
30.07.2023 16:50 Відповісти
Дааа! Орлов ризикує піти за Червінським, який стведжував це саме. Хоча про це відомо всі притомним, таке зеленій владі не подобається.
показати весь коментар
30.07.2023 16:06 Відповісти
Та по всій країні не проводили. Готувалися до шашликів. Ідіоти при владі - горе країні.
показати весь коментар
30.07.2023 16:08 Відповісти
Ветеран колчаківських фронтів абдрістовіч вже все сказав. "********". Ємко та по суті. Тільки ось з відповідальністю за це ніяк не складається.
показати весь коментар
30.07.2023 16:09 Відповісти
..та які там "підготовчі дії на ЗАЕС"?! , коли усі 73%ві лохи готувалися до шашликів , а чабани тих лохів у той самий час тихесенько розвозили родичів та гроші по закордонах
показати весь коментар
30.07.2023 16:10 Відповісти
Міністри оборони: Загороднюк, Таран, Рєзніков. РНБОУ... був там один розумний, але недовго, та й його геть не слухали.
Головне було виконувати забаганки ***** - розміновувати, скорочувати виробництво, відводити війська, забороняти розвідку, БПЛА, роботу снайперів та контрснайперів...
показати весь коментар
30.07.2023 16:14 Відповісти
А причем АЭС Заэс, ОБХСС? Нападают тогда и на тех, кто не ждёт, не готовится, оружие продал, другого не делал, объявил внеблоковость, пузом мерял жизнь, менял своих девок на ,, с сыром пырогы,, и гимн пел с утра до ночи. И верил что характерники были. Вот например болгары или немцы, или португальцы с финнами такой бурой увлекались последние лет 200--400? Нет. Мы--- да.
показати весь коментар
30.07.2023 16:16 Відповісти
В що Київ, Чернігів, Херсон чи Миколаєв готовились?
показати весь коментар
30.07.2023 16:25 Відповісти
Підготовка проводилася в Буковелі, Трускавці, Омані, на Чонгарі і Херсоні. Все як домовилися з пуйлом - зроблено, а вишенька на торті - шашлики і "ані є такжє люді".
показати весь коментар
30.07.2023 16:26 Відповісти
то ж казали що знали про напад
і взагалі нічого не зробили для захисту критичної інфраструктури
- найбільшої аес в європі
показати весь коментар
30.07.2023 16:30 Відповісти
В Омані про ЗАЕС теж говорили. Навіть про Херсон, але Зеля думав що Херсон Левоберіжжя.
показати весь коментар
30.07.2023 19:48 Відповісти
Брешете! Готувались ви! До шашликів.
показати весь коментар
30.07.2023 16:34 Відповісти
Так думали, що все буде потихому...ніхто і ні замєтіт што ми уже в рассіі...але, як виявилось, що дехто й готувався.
показати весь коментар
30.07.2023 16:38 Відповісти
ua Vasilisa Evlampieva Я до війни коменти писала в усіх дуже аідомих публічних виданнях, про те, що просити потрібно Америку про допомогу, бо в нас кругом атомні станції і якщо буде напад, то це ядерна загроза для всього світу. Писала, щоб надали зброю саме для захисту АЕС Що в підсумку всім видно, а те, що не видно - мене і членів моєї родини в Дії заблокували і заставили за 2 дні до війни нести копії документів до органів фронтового міста... я раніше думала, що може для рашистського референдума, а зараз вже думаю - може здати хотіли??
показати весь коментар
30.07.2023 16:59 Відповісти
Ясне діло, що офісна влада не готувалась до оборони, вона готувалась здавати Україну своїм оманським партнерам. Роззброїли, скоротили армію, убаюкали народ брехнею про те, що "вайни нє будєт, ета всьо плахая Амєріка нагнєтаєт", закатали зброю в асфальт, яким після 24.02.22. поїхали колони москалоти "на шашличкі"... А тепер офісна ватна шобла у нас найбільші "поцрєоти", всі неголені, всі в мілітарі стайлі, немов щойно з-під Клещіївки, що їм не заважає 24/7 мародерити країну між відосіками по "марафону офісного єдінства"...
показати весь коментар
30.07.2023 17:08 Відповісти
ЗАЕС була внє палітікі, наша справа виробляти е/е і раніше тема АТО на ЗАЕС не згадувалася.
показати весь коментар
30.07.2023 18:07 Відповісти
Тепер ці проросійськи виродки виправдовуются,їх треба зібрати і зробить з них шашлик н атомному вогні.
показати весь коментар
30.07.2023 18:21 Відповісти
Якихось підготовчих дій ні органи місцевого самоврядування, ні інші державні органи на території АЕС або міста не проводили. Щодо інструкцій, напередодні ми також їх не отримували. Вже постфактум я був на зв'язку зі спецслужбами та обласною ВЦА в режимі 24/7. Але коли росіяни повністю закріпилися в місті, про виконання інструкцій вже не йшлося, бо просто неможливо було це зробити",((( Щодо інструкцій, напередодні ми також їх не отримували.))) - розповів Орлов. - сценарій "зеленої зради" і здачі АЕС рашистам (згідно все того ж оманського договорняку(плану).котрий передбачав розмінування Чонгару і здачу Півдня України,
показати весь коментар
30.07.2023 18:43 Відповісти
Просто безстроково здавали !
показати весь коментар
30.07.2023 19:26 Відповісти
А сам мер Орлов, що зробив для оборони м.Енергодар без інструкцій, згідно своїх повноважень ?!! Тобі, що, треба кожен крок погоджувати з центральною владою? Ти ж обраний виборцями міста і мав можливості організувати ТрО для захисту та оборони ! А тепер для чого ці соплі ? Правда, суспільство зайвий раз переконалося про факти зради зеленої влади.
показати весь коментар
30.07.2023 20:13 Відповісти
 
 