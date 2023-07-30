Росгвардія провела навчання з придушення бунтів у разі повної мобілізації, - Центр нацспротиву

Росгвардія провела навчання щодо придушення бунтів в Росії та Білорусі за різних сценаріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Навчання проходили у два етапи: перший – протидія масовій непокорі мобілізованих і членів їх сімей, під час проведення заходів повної мобілізації населення рф. Другий етап – захід на територію Білорусі для наведення "порядку" після "нанесення збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах вагнерівців"", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за задумом навчань, кількість особового складу ПВК "Вагнер" становила 20 тисяч осіб.

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Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби у Білорусі перебуває трохи більше 5 тисяч бойовиків з ПВК.