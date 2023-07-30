Росгвардія провела навчання з придушення бунтів у разі повної мобілізації, - Центр нацспротиву
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Росгвардія провела навчання щодо придушення бунтів в Росії та Білорусі за різних сценаріїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Навчання проходили у два етапи: перший – протидія масовій непокорі мобілізованих і членів їх сімей, під час проведення заходів повної мобілізації населення рф. Другий етап – захід на територію Білорусі для наведення "порядку" після "нанесення збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах вагнерівців"", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що за задумом навчань, кількість особового складу ПВК "Вагнер" становила 20 тисяч осіб.
Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби у Білорусі перебуває трохи більше 5 тисяч бойовиків з ПВК.
Топ коментарі
+17 Oleksandr Onys
показати весь коментар30.07.2023 16:38
+13 Yurka Gagarin
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+10 Mykola Trofimenko 644016fc
показати весь коментар30.07.2023 16:36
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riuZZfvardija vybjet laaxov, a pisle ZSU zniščet riuzzxvardiju.
Raz riuzzge desantov ZSU razgromili, tak razbitj petuxov, kotorye siljny toljko bab ta studentov "botanikov" taskati, bude prošče.