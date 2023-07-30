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Росгвардія провела навчання з придушення бунтів у разі повної мобілізації, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

росгвардія

Росгвардія провела навчання щодо придушення бунтів в Росії та Білорусі за різних сценаріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"Навчання проходили у два етапи: перший – протидія масовій непокорі мобілізованих і членів їх сімей, під час проведення заходів повної мобілізації населення рф. Другий етап – захід на територію Білорусі для наведення "порядку" після "нанесення збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах вагнерівців"", - ідеться в повідомленні. 

Зазначається, що за задумом навчань, кількість особового складу ПВК "Вагнер" становила 20 тисяч осіб.

Також читайте: Після заколоту Пригожина Росгвардію вирішили озброїти танками

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби у Білорусі перебуває трохи більше 5 тисяч бойовиків з ПВК.
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Топ коментарі
+17
Так. До свого логічного і безславного кінця
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30.07.2023 16:38
+13
дада...такую @уйню я уже слыхал из наших источников,мол австрийский экономист сделал заключение что санкции бесполезны и в рашке всё развивается,,,,,...вот только австрийский экономист оказался русской свиньёй родом с ленинбурга....
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30.07.2023 16:51
+10
Бунти? У рабів?
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30.07.2023 16:36
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Бунти? У рабів?
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30.07.2023 16:36 Відповісти
Ну в 1917 был же - бессмысленный и беспощадный
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30.07.2023 16:44 Відповісти
У них є методичка під назвою "Спартак" ...
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30.07.2023 17:21 Відповісти
ce i dobre. Mnoga-xadov-ačkaa.
riuZZfvardija vybjet laaxov, a pisle ZSU zniščet riuzzxvardiju.
Raz riuzzge desantov ZSU razgromili, tak razbitj petuxov, kotorye siljny toljko bab ta studentov "botanikov" taskati, bude prošče.
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30.07.2023 20:16 Відповісти
Нас чекає повна мобілізація кацапів -- рашка иде до кінця ?
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30.07.2023 16:37 Відповісти
Так. До свого логічного і безславного кінця
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30.07.2023 16:38 Відповісти
так - всі з вінтовками мосіна , лопатами та пакетами
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30.07.2023 16:48 Відповісти
Пане Олександр не слід недооцінювати кацапів, не забувайте візит вінторогого олєнєвода до північнокорейського пупсіка!🤔
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30.07.2023 17:36 Відповісти
Тобто по вашому країна чучхе має більші запаси озброєнь чим совок ?
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30.07.2023 18:07 Відповісти
З вами згоден повністю. Окрім того не в нас є свої корупціонери та злодії
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30.07.2023 20:13 Відповісти
ОНИ ПЛАНИРУЮТ ЕЩЕ ОДНУ ВОЙНУ , мяса нужно много .
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30.07.2023 17:04 Відповісти
до вагнера з'їздіть проведіть навчання ! можно зі своєю кувалдою .
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30.07.2023 16:38 Відповісти
Та чій ні навчання. "Шарікі-фонарікі-ми мірние дебілоідобразние, у на свой путь. А свой путь-сидеть и не *******"
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30.07.2023 16:38 Відповісти
Ага колонну зеков они придушили своим перепуганным пуканьем..
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30.07.2023 16:41 Відповісти
"В Британии тренируют элитную украинскую бригаду спецназа, которая будет задействована в операции по деоккупации Крыма"
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30.07.2023 16:41 Відповісти
Ага, бригадою можна звільнити цілий півострів. Дуже смішно
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30.07.2023 17:24 Відповісти
Мяса на болотах можна сказать безмерное кооличество,бабок тоже дохрена,и как показали "мощные" санкции кацапы уже сумели за полтора года приспособиться к новым реалиям,как и кстати к тому чтобы найти пути чтобы покупать подсанкционные товары включая те которые нужны для изготовления оружия, оружие тоже делается, комплектующие достать с прокладок зарагестрированных в других странах или с Китая к примеру не составляет труда, сырье,метал,нефть,газ,бензин все есть у орков, нет разве что только высокотехнологических комплектующих, которые как я уже сказал берутся обходными путями, если не уничтожать их ВПК, не обстреливать это все ракетами то война будет долгой
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30.07.2023 16:41 Відповісти
дада...такую @уйню я уже слыхал из наших источников,мол австрийский экономист сделал заключение что санкции бесполезны и в рашке всё развивается,,,,,...вот только австрийский экономист оказался русской свиньёй родом с ленинбурга....
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30.07.2023 16:51 Відповісти
Ну это куда более реалистичные вещи чем победа до конца года, лето будем встречать в Крмыу на пляже,а ЗСУ вообще через год будут на красной площади парад проводить. Все те ожидания и наша пропаганда на нашем тв о том что кацапы загибаются не подтвердились и не потдтверждаются. А самое мое любимое это swift, помню как все эту тему педалировали,как все ее ждали потому что на каждм углу орали что это сверх важно и что кацапы сразу же по сути загнутся после этого А в итоге ничего не случилось,как и во всем остальном, на болотах сумели к реальности приспособиться
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30.07.2023 16:56 Відповісти
просто нужно принять очевидное , реальность не сладкая но это реальность .
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30.07.2023 17:06 Відповісти
Х...йню нёс Арестович и Жданов. Сейчс х...ню несёт Свитан. А на носу осень и лично я подумываю об бесперебойном электроснабжении. Признание ошибки - это первый шаг к её решению и неповторению в будущем
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30.07.2023 17:33 Відповісти
Це нам на руку..нехай між собою *********..
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30.07.2023 16:42 Відповісти
А навчання проводили у маскві, підерграді чи в усурійську?
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30.07.2023 16:42 Відповісти
Эта жжжжжж неспроста
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30.07.2023 16:43 Відповісти
На рахунок завдання ракетних ударів по таборах на буьлбостані - хороша ідея ))
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30.07.2023 16:49 Відповісти
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30.07.2023 16:55 Відповісти
Так впєрьод на Банкову, нє мовчи. Тобі хтось заважає?
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30.07.2023 17:25 Відповісти
Не раби добровільно стали до захисту, а раби й досі ссуться під спідницями. Вірно, Каляша?
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30.07.2023 17:30 Відповісти
То для того і вагнера у бульбашію навезли.
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30.07.2023 17:34 Відповісти
второй сценарий более реалистичный
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30.07.2023 17:40 Відповісти
Значить, у паРаші таки реальний сценарій війни з Заходом і анексії **********. Вагнер відправили туди для "казуса Беллі" і провокації України та Польщі.
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30.07.2023 17:55 Відповісти
Думаю що повномасштабна війна буде,кацапам нічого більше не залишається
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30.07.2023 19:16 Відповісти
Тренеруйсь не тренеруйсь, а кремль одержить ......й!
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30.07.2023 18:07 Відповісти
У кацапов даже не возникает вопрос, что росгвардия больше по количеству, чем стадо кацапов которое отправили на убой в Украину.
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30.07.2023 18:16 Відповісти
Где они были, когда дядя Женя на мацкву двинул?)) Могли бы потренироваться заодно. Наверное были чём-то заняты
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30.07.2023 18:18 Відповісти
Ну то ж не цивилам п******лей раздавать. Горячие головы попытались. Уши посыпались как дождь в сентябре.
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30.07.2023 18:43 Відповісти
Де,де - памперси міняли.
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30.07.2023 18:48 Відповісти
Перед самою війною зеленский проводив анологічні навчання у Херсоні, тіки поліцією. Завдання навчання - анологічні. А сам у цей час розміновував Чонгар.
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30.07.2023 18:36 Відповісти
 
 