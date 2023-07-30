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мінування (1157) Донецька область (5668) контрнаступ (419) Шершень Валерій (12)

Звільнення Старомайорського на Донеччині відбувалося в умовах тотального мінування, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,міни

Звільнення села Старомайорського у Донецькій області є унікальною операцією. ЗСУ мусили діяти в умовах тотального мінування.

Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були озадачені, наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні, – розповів Шершень.

Він зазначив, що було багато пасток, які залишили окупанти. Штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив.

"Якщо пелюстку (міну. – Ред.) знаходили, то довгою палкою треба було по ній бити, щоб пелюстка підірвалася. Як правило протипіхотні міни не чіпають, їх тільки позначають, бо під ними можуть бути допоміжні гранати", - розповів він.

Також читайте: У місцях контрнаступу ЗСУ трапляється до чотирьох мін на квадратний метр, - Клименко

Шершень зазначив, що українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку зі Старомайорського через мінні поля.

"Є такі так звані "мінні шлагбауми" – перекриття шляхи у вигляді мінування, об'їхати їх неможливо, бо глибокі, широкі вирви від авіабомб. До того ж ґрунтові дороги розм'якли після дощів. Загалом ситуація контрольована, село дещо обстрілюється з артилерії та мінометів", – резюмував він.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Старомайорське 27 липня. 

Читайте: Окупанти посилили штурмові дії біля Мар’їнки, це найгарячіша точка фронту, - Сили оборони Таврійського напрямку
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Топ коментарі
+20
в Україні є дуже хороші "спеціалісти з розмінування": баканафф, кулінічі, татарави та інші адепти руZZкого міра....
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30.07.2023 17:05
+14
Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Це офіційна заява ЗСУ. Нагадаю, окупанти цілий день вчора брехали про нібито збиття спочатку однієї ракети Storm Shadow, потім - 12, пізніше - 7. Залишилось тільки побачити наслідки "успішного" відбиття ракет… мостом, про який один з коментаторів русні написав так: "ЖД мост снесло НЛО. Теперь каждую воздушную тревогу автомобильный перекрывают" (КБ)
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30.07.2023 17:09
+11
Верещучку на шаттлі треба запустити поперед військ.
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30.07.2023 17:16
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в Україні є дуже хороші "спеціалісти з розмінування": баканафф, кулінічі, татарави та інші адепти руZZкого міра....
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30.07.2023 17:05 Відповісти
Верещучку на шаттлі треба запустити поперед військ.
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30.07.2023 17:16 Відповісти
Про Мар'яну забули, хай перепочине від написання книги))
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30.07.2023 17:22 Відповісти
Д'єрмака забули згадати..
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30.07.2023 18:27 Відповісти
Да -- там пздц -- 4 міни на 1 кв м.
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30.07.2023 17:05 Відповісти
Боже, як же нашим хлопцям важко, вони просто Герої!
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30.07.2023 17:44 Відповісти
А Ви думали ЩО будуть зустрічати «хліб-сіль»??
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30.07.2023 17:07 Відповісти
Странно, но некоторые не местные жители цензора(видимо жители подолякского района ОП) утверждают, что минирование не имеет никакого значения, и даже могут помогать наступающим войскам, добавляя им бодрости духа и хорошего настроения. А тут все наоборот. Это ж надо..
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30.07.2023 17:08 Відповісти
Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Це офіційна заява ЗСУ. Нагадаю, окупанти цілий день вчора брехали про нібито збиття спочатку однієї ракети Storm Shadow, потім - 12, пізніше - 7. Залишилось тільки побачити наслідки "успішного" відбиття ракет… мостом, про який один з коментаторів русні написав так: "ЖД мост снесло НЛО. Теперь каждую воздушную тревогу автомобильный перекрывают" (КБ)
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30.07.2023 17:09 Відповісти
Нормально так, хорошие новости
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30.07.2023 17:15 Відповісти
Так, ще вчора на цапських пабліках вій стояв, що не можна було проїхати....
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30.07.2023 20:34 Відповісти
Новости мордора

"Первые сообщения об атаке появились в 3:45. Телеграм-канал 112 написал, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС написал о взрыве в здании по адресу Пресненская наб., 10с2, расположенной в «IQ-квартале». В этом квартале располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
По данным ТАСС, в результате взрыва на уровне пятого-шестого этажей здания «нарушено остекление». 112 передавал, что БПЛА врезался в районе шестого-седьмого этажей."
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30.07.2023 17:35 Відповісти
Верещучка хай розміновує шалава
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30.07.2023 17:58 Відповісти
Там напротив сельсовета (где колокола подвешены) клуб есть. В сталинском архитектурном стиле. С колонами. Так кацапы пробили стену и танк свой там прятали. Но наши ещё поздней осенью его (клуб) разбили.
Терь, Старомихайловка и Красная поляна на очереди. Это дорога на Волноваху, а за ней Мариуполь.
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30.07.2023 21:04 Відповісти
На кацапських сайтах пишуть що відбили назад Старомайорське. Кому вірить?
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30.07.2023 21:19 Відповісти
По Старомайорську підори *******)

Нічого вони там не відбили, навпаки отримали ще пізди

https://t.me/stanislav_osman
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30.07.2023 21:32 Відповісти
 
 