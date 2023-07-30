Звільнення Старомайорського на Донеччині відбувалося в умовах тотального мінування, - Сили оборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звільнення села Старомайорського у Донецькій області є унікальною операцією. ЗСУ мусили діяти в умовах тотального мінування.
Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були озадачені, наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні, – розповів Шершень.
Він зазначив, що було багато пасток, які залишили окупанти. Штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив.
"Якщо пелюстку (міну. – Ред.) знаходили, то довгою палкою треба було по ній бити, щоб пелюстка підірвалася. Як правило протипіхотні міни не чіпають, їх тільки позначають, бо під ними можуть бути допоміжні гранати", - розповів він.
Шершень зазначив, що українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку зі Старомайорського через мінні поля.
"Є такі так звані "мінні шлагбауми" – перекриття шляхи у вигляді мінування, об'їхати їх неможливо, бо глибокі, широкі вирви від авіабомб. До того ж ґрунтові дороги розм'якли після дощів. Загалом ситуація контрольована, село дещо обстрілюється з артилерії та мінометів", – резюмував він.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили Старомайорське 27 липня.
Будь ласка, зачекайте...
"Первые сообщения об атаке появились в 3:45. Телеграм-канал 112 написал, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС написал о взрыве в здании по адресу Пресненская наб., 10с2, расположенной в «IQ-квартале». В этом квартале располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
По данным ТАСС, в результате взрыва на уровне пятого-шестого этажей здания «нарушено остекление». 112 передавал, что БПЛА врезался в районе шестого-седьмого этажей."
Терь, Старомихайловка и Красная поляна на очереди. Это дорога на Волноваху, а за ней Мариуполь.
Нічого вони там не відбили, навпаки отримали ще пізди
https://t.me/stanislav_osman