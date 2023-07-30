Звільнення Старомайорського на Донеччині відбувалося в умовах тотального мінування, - Сили оборони

Звільнення села Старомайорського у Донецькій області є унікальною операцією. ЗСУ мусили діяти в умовах тотального мінування.

Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були озадачені, наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні, – розповів Шершень.

Він зазначив, що було багато пасток, які залишили окупанти. Штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив.

"Якщо пелюстку (міну. – Ред.) знаходили, то довгою палкою треба було по ній бити, щоб пелюстка підірвалася. Як правило протипіхотні міни не чіпають, їх тільки позначають, бо під ними можуть бути допоміжні гранати", - розповів він.

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Шершень зазначив, що українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку зі Старомайорського через мінні поля.

"Є такі так звані "мінні шлагбауми" – перекриття шляхи у вигляді мінування, об'їхати їх неможливо, бо глибокі, широкі вирви від авіабомб. До того ж ґрунтові дороги розм'якли після дощів. Загалом ситуація контрольована, село дещо обстрілюється з артилерії та мінометів", – резюмував він.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Старомайорське 27 липня.

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