Восени та взимку ворог спробує повторити терор проти енергетики України, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ можуть восени і взимку спробувати повторити терор проти української енергетики. Своєю чергою Україна має бути готова до цього.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.
"Очевидно, що цієї осені, та очевидно, може так статися, що і зими, ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього як на державному, найвищому рівні, так і на рівні кожного міста, села й містечка", - заявив Зеленський.
Як зазначив президент, захист української енергосистеми передбачає два елементи: фізичний захист об’єктів енергетики від ударів ракет і дронів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.
"На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Хіба що Zeлідор зі своїми зеленими чоловічками посприяє енергетичному колапсу в Україні.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Надо понять, что именно вам необходимо в случае месячного отсутствия электричества!
Генераторы, бензин, газ, безопасное место, запасы...
Лучше задуматься об этом сейчас, за полгода! Пэтриотов всем не хватит!
Что надо делать далее мне очевидно.
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!
А вопрос влади треба решать на виборах!
Не хочу разводить срач, но, в мире нет страны, которая сразу выбраа власть и ее все устраивает.
Украина здорова уже в том, что народ позвояет делать откаты власти туда и обратно, как показал возврат Яныка в 2007. Я был против, но смирился с выбором народа!
Так работает демократия. Невозможно очистить власть одими выборами. История не знает таких случаев. Раз и все честные и не воры.
Пройдут годы, но общество должно понять, что есть что. Пропустить через себя!
Хотите чистую власть, это ведро надо несколько раз выплеснуть и налить чистой воды!
Годы уйдут на это. Ошибки и тогда придет опыт!
В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.
Хроніка
https://youtu.be/Oxli9ItmD0Q
По-друге: гадки не маю що Вам відповісти. Я просто констатував факт, що таке поняття як СМТ, нажаль, ліквідовано.
По-третє: Щоб відповісти на Ваше питання треба мати чіткі критерії що таке село, містечко, місто, селище. Нажаль, влада обрала неправильний і лише один примітивний критерій - чисельність населення.
Не враховуючи соціальний склад населенного пункту, розвинутість інфрастуктури (транспорт, житло), види та кількість підприємств, закладів розваги, медицини тощо.