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Зеленський (17381) енергетика (1644)

Восени та взимку ворог спробує повторити терор проти енергетики України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Війська РФ можуть восени і взимку спробувати повторити терор проти української енергетики. Своєю чергою Україна має бути готова до цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.

"Очевидно, що цієї осені, та очевидно, може так статися, що і зими, ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього як на державному, найвищому рівні, так і на рівні кожного міста, села й містечка", - заявив Зеленський.

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Як зазначив президент, захист української енергосистеми передбачає два елементи: фізичний захист об’єктів енергетики від ударів ракет і дронів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.

"На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці", - сказав Зеленський.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Так баканов же обіцяв восени навіть Крим звільнити, зелені п*здуни.
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30.07.2023 17:34
+25
Щось мені підказує що на цей раз все буде набагато гірше... дивлячись як ця влада готується до зими, навіть маючи гіркий досвід минулої.
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30.07.2023 17:43
+24
Но сперва опять шашлычки на майские предложат.
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30.07.2023 17:31
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дякую, кеп
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30.07.2023 17:30 Відповісти
Но сперва опять шашлычки на майские предложат.
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30.07.2023 17:31 Відповісти
І кумедії за мільйони на новий рік.
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30.07.2023 17:35 Відповісти
Так баканов же обіцяв восени навіть Крим звільнити, зелені п*здуни.
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30.07.2023 17:34 Відповісти
Буданов обещал. Но то такое. Дело в том, что даже если теоретически до декабря выйти на границы 1991-го года, никто и ничто не запретит им продолжать запускать ракеты и Шахеды. А вообще любой здравомыслящий человек понимает, что скорее всего повториться сценарий прошлого осенне-зимнего периода
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30.07.2023 17:36 Відповісти
Та всі вони зелені один одного вартують.
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30.07.2023 17:46 Відповісти
То буданов обіцяло каву в Ялті, баканов вже тіпа зняли з голови СБУ і щось розслідували Нічого не знайшли і тепер воно адвокат в Полтаві
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30.07.2023 21:54 Відповісти
Я плутаю ці два прізвища
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30.07.2023 23:09 Відповісти
Щось мені підказує що на цей раз все буде набагато гірше... дивлячись як ця влада готується до зими, навіть маючи гіркий досвід минулої.
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30.07.2023 17:43 Відповісти
Хто там так підказує? Чого б це мало бути гірше? У касапів хіба новий запас ракет розплодився чи українська ППО не укріпилася за цей час?
Хіба що Zeлідор зі своїми зеленими чоловічками посприяє енергетичному колапсу в Україні.
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30.07.2023 23:06 Відповісти
А чим ці фсбешні кроти ще займаються окрім безпрецедентного грабування держави і Армії?
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30.07.2023 23:16 Відповісти
Наразі активно сприяють рашистам знищенню України
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31.07.2023 01:45 Відповісти
Скільки буде коштувати 1 куб дров для населення?! А хто знає?!
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30.07.2023 17:46 Відповісти
Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. ‎03.‎06.‎2023 07.‎07.‎2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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30.07.2023 17:49 Відповісти
Сколько млрд. в трубу... Лучше бы нашли одного штауффенберга в кремле... За половину суммы...
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30.07.2023 17:51 Відповісти
Так спроба ж невдалою була..
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30.07.2023 17:54 Відповісти
Значить піднімуть ціну на світло й опалення. Хоча пів зими без опалення провели, ніхто нічого не компенсував.
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30.07.2023 17:52 Відповісти
Ото аби висратись. В Україні рівень доходів не співпадає з рівнем цін на прожиток - ту ж саму комуналку, продукти харчування, промислові товари.
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30.07.2023 18:55 Відповісти
А якийсь дурачок казав що підвищення тарифів на комуналку під час війни не буде.
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30.07.2023 19:21 Відповісти
тобто, ми будемо ще десять років воювати, як і обіцяв??? а як на рахунок виборів у ВР восени та вибори президента навесні? ми дуже чекаємо змін в уряді
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30.07.2023 17:53 Відповісти
Під час дії воєнного стану - заборонені.
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30.07.2023 17:55 Відповісти
Стефанчук вже заявив, що можна.
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30.07.2023 18:02 Відповісти
Конституція забороняє! А ''свинанчук'' пішак-що скаже д'єрмак те й робитиме.
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30.07.2023 18:31 Відповісти
Конституція напряму не забороняє... лише Закон України "Про правовий режим воєнного стану"...
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30.07.2023 18:36 Відповісти
на основании этого закона, любой /удак которому не понравится резултат выборов, может через суд признать результаты недействительными во время военного положения.. потому некоторым и хочется окунуть Украину в хаос во время войны.
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30.07.2023 19:19 Відповісти
Помнишь ты пел про последнюю осень? Так вот, она будет тяжелой не только потому, что обстрелы, а потому, что это твоя последняя осень в качестве президента. А уходить не хочется. Вот такое противоречие придется решать тем, кто хочет жить в этой стране.
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30.07.2023 17:54 Відповісти
Дуже хочеться бачить Янелоха на лаві підсудних. Надія на військових, чим раніше це станеться тим блище перемога над паРашкою
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30.07.2023 17:57 Відповісти
Ти ж на днях казав, що міноборони (чи хто там) розробило ППО краще в світі, то чи не зможе воно до осені прикрити хоч найважливіші енергетичні обʼєкти? Якщо звичайно не розкрадати мільярди партнерської допомоги. Чи ти к*здів як завжди?
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30.07.2023 17:54 Відповісти
ЗЕскот, а як же обіцянка цього літа в Криму відпочивать?
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30.07.2023 17:55 Відповісти
Буданга ж кілька днів тому знову заявив, що "скоро ми будєм в Криму".
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30.07.2023 18:26 Відповісти
Як несподівано! (сарказм) А ви знову, готуєтеся до зими, як і минулого літа? Не роблячи ніх*я? А потім будете впарювати людям, у яких діти замерзають без опалення, генератори з 300% накруткою, та пиляти бабло на пунктах "незламності"? Засунули в би вже цю "незламність" собі в сраку, некомпетентні деграданти!
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30.07.2023 17:58 Відповісти
так им больно будет
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30.07.2023 18:00 Відповісти
чому ??? вони давно готувалися, готуються - ціни на електрику, під час війни у 2 рази підняли !!! енергоолігархи, їх дружини, коханки, діти, внуки хочуть добре харчуватися, відпочивати на курортах Європи, а на простих українців що ледь зводять кінці з кінцями їм начхати ...
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30.07.2023 18:05 Відповісти
усегда готов ,солнечные батареи на крышу поставил
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30.07.2023 17:59 Відповісти
сонечні батереї в осіньо-зимиовий період, з листопада до початку березня у нас малоефективні/неефективні ...
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30.07.2023 18:06 Відповісти
Чула від людини, яка живе на батареях, що зимою іноді підзаряджає від генератора.
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30.07.2023 18:43 Відповісти
ну так якщо довго немає електрики то АКБ автономної СЕС можна підзарядити ві генератора ... але саме дешевше підзаряджання від загальної електромережі, при умові як було минулої зими 4 години немає електрики, 8 годин є ...
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30.07.2023 18:49 Відповісти
Там просто ситуація, що людина відрізана від мережі повністю. Тому заряджала генератором, а так звісно, батареї від мережі норм заряджаються.
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30.07.2023 18:53 Відповісти
Эта зима будет сложнее, чем предыдущая. К этому надо готовится. Враг учится на ошибках.
Надо понять, что именно вам необходимо в случае месячного отсутствия электричества!
Генераторы, бензин, газ, безопасное место, запасы...
Лучше задуматься об этом сейчас, за полгода! Пэтриотов всем не хватит!
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30.07.2023 18:04 Відповісти
ПВО надо побольше
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30.07.2023 18:05 Відповісти
Есть вещи на которые мы можем влиять, а есть на которые не можем.
Что надо делать далее мне очевидно.
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30.07.2023 18:09 Відповісти
Підготувати країну до війни - це задача влади, і не треба перекладати обов'язки влади на громадян. Якого дідька ми тоді платимо податки, якщо в нас немає держави, і кожен повинен сам дбати про своє виживання? А якщо влада не виконує свої обов'язки - хай ****** з бочки.
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30.07.2023 18:08 Відповісти
Подай на нее в суд и судись. Особенно в условиях февраля 22 года. )))
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!
А вопрос влади треба решать на виборах!
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30.07.2023 18:11 Відповісти
Питання влади треба вирішувати на виборах, дату яких призначає влада?
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30.07.2023 18:14 Відповісти
Конституция Украины!
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30.07.2023 18:17 Відповісти
До выборов надо дожить и вообще - выжить. Про это вам пишет человек. ПВО под каждой опорой ЛЭП не поставишь
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30.07.2023 18:22 Відповісти
Нарід питання влади вже вирішив, тепер і вигрібає.
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30.07.2023 18:27 Відповісти
Каждый раз вигрібає! Не заметил?
Не хочу разводить срач, но, в мире нет страны, которая сразу выбраа власть и ее все устраивает.
Украина здорова уже в том, что народ позвояет делать откаты власти туда и обратно, как показал возврат Яныка в 2007. Я был против, но смирился с выбором народа!
Так работает демократия. Невозможно очистить власть одими выборами. История не знает таких случаев. Раз и все честные и не воры.
Пройдут годы, но общество должно понять, что есть что. Пропустить через себя!
Хотите чистую власть, это ведро надо несколько раз выплеснуть и налить чистой воды!
Годы уйдут на это. Ошибки и тогда придет опыт!
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30.07.2023 18:36 Відповісти
Обрання Яника нам вилізло Євромайданом, втратою Криму та половини Донбасу. Обрання Зеленсского вилізло ще гірше. Боюся, що якщо пройти ще пару "циклів", то від України та українців нічого не залишиться.
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30.07.2023 18:41 Відповісти
Капітан очевідность
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30.07.2023 18:12 Відповісти
Генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук ще два тижні тому про це сказав, що осінь-зима 2023/2024 буде важчою і гіршою за осінь-зиму 2022/2023.
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30.07.2023 18:15 Відповісти
Что-то нигде не гуглится. А ссылка есть?
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30.07.2023 18:24 Відповісти
Жена работает в ДТЭК , раз в месяц для менеджмента Сахарук проводит что-то вроде видео-конференции ( не силен в этом , может как-то по другому называется) , вот во время этого выступления он и сказал . И еще в мягкой форме сказал , что государство забило болт на это дело, никакой помощи.
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30.07.2023 18:36 Відповісти
Ці зелені потвори на всю Україну забили болт, не тільки на енергетику. Вони "прібарахлятся" і звалять звідси, залишивши країну в руїнах. Хай енергетики звертаются по міжнародну допомогу, бо ці тварюки пальць об палець не вдарять.
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30.07.2023 18:39 Відповісти
Та вони там у і в долі: поки одні з одного боку крадуть, інші роблять вигляд, що не бачать, а самі з іншого.
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30.07.2023 18:48 Відповісти
Капец, конечно...
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30.07.2023 19:07 Відповісти
То, шашликів не буде, Кеп?
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30.07.2023 18:22 Відповісти
За ці слова мене затюкали навесні цього року виборці "Яйцесяйного" (більшість), коли я написав що не треба продавати генератори та світлодіодні кемпінгові ліхтарі та станції і жалітися, що вони вже подешевшали, бо восени все повториться..і буде ще в нагоді.
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30.07.2023 18:23 Відповісти
Меня затюкали и записали в предатели знакомые, когда я сказал, что даже через год война не закончится. Мол, ты что!!! До Нового Года должно всё закончиться!!! - и так далее. Я им говорил, что ни Арестович, ни Жданов не воевали и не понимают реалии современной войны, хоть и хорошо оперируют военной терминологией. Я тоже ничего не продавал, наоборот - бумажные отходы и древесные все собираю и складываю на растопку
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30.07.2023 18:33 Відповісти
Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. 03.06.2023 07.07.2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %.
В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.

Хроніка
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30.07.2023 18:28 Відповісти
А ванга Зеля вже прикриває цей саботаж зарання перекладаючи проблему на плечі громад. Тарифи на електроенергію збільшили, але кошти очевидно не для підготоаки захисту енергетики і функціональності системи.
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30.07.2023 18:46 Відповісти
Якби ти у відповідь на обстріли не гундосив а лупив то і обстрілів було би менше. Але ти вибрало асфальт, і далі крадеш!!!
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30.07.2023 18:36 Відповісти
Наша бубачка копитан очевидність.
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30.07.2023 18:41 Відповісти
Зрозуміло, що легше не буде, і це очевидно, але такі заяви ще один привід підвищити тарифи
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30.07.2023 18:49 Відповісти
Кремль готовит блекаут в Украине..., что нам ждать..., обман...?
https://youtu.be/Oxli9ItmD0Q
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30.07.2023 18:54 Відповісти
а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці", - сказав Зеленський. (овації)
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30.07.2023 19:04 Відповісти
зеденок, это тебе х-ло передал через елдака?
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30.07.2023 19:20 Відповісти
Так ліквідували ж сьогодні СМТ.
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30.07.2023 19:53 Відповісти
По-перше: я не юрист.

По-друге: гадки не маю що Вам відповісти. Я просто констатував факт, що таке поняття як СМТ, нажаль, ліквідовано.

По-третє: Щоб відповісти на Ваше питання треба мати чіткі критерії що таке село, містечко, місто, селище. Нажаль, влада обрала неправильний і лише один примітивний критерій - чисельність населення.
Не враховуючи соціальний склад населенного пункту, розвинутість інфрастуктури (транспорт, житло), види та кількість підприємств, закладів розваги, медицини тощо.
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30.07.2023 22:54 Відповісти
А як же шашлики?
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30.07.2023 19:54 Відповісти
Шашлики то у травні, тим хто переживе зиму без опалення.
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30.07.2023 20:24 Відповісти
жорстоко
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30.07.2023 22:47 Відповісти
Реальність наразі дуже жорстока, це вірно.
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31.07.2023 16:51 Відповісти
Так прикрий Україну асфальтом, то ж була твоя прерогатива і твоїх "слуг"? Виходить, що політик хз тебе ніякий, прийдеться після виборів відповідати за нецільове використання бюджетних грошей, бо в Конституції обов'язки у Президента і Верховного інші, там доріг немає від слова зовсім.
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30.07.2023 21:38 Відповісти
 
 