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Голова МЗС Словаччини Влаховський до угорського колеги Сійярто: "ЄС не є проблемою, Росія є проблемою"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

угорщина,сійярто

Голова МЗС Словаччини Мирослав Влаховський розкритикував позицію угорського колеги Петера Сійярто щодо війни в Україні.

Відповідний допис Влаховський опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Речник угорського уряду Золтан Ковач розмістив у Twitter відео, на якому Сійярто скаржився на підтримку України з боку Євросоюзу у війні з РФ. Угорський міністр заявляв, що ЄС нібито готується, що війна в Україні триватиме ще чотири роки.

"ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки, які потім комусь доведеться ліквідовувати", - заявив він.

Влаховський закликав угорського дипломата не судити про думку інших людей, не ммаючи уявлення про неї.

"Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, Росія є проблемою", - нагадав і Влаховський.

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Топ коментарі
+19
То скажи шо проблемою є дурнувата поведінка Угорщини
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30.07.2023 18:00
+18
Угорщина є найбільшою проблемою ЄС і НАТО
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30.07.2023 18:03
+15
Проблема в ЄС є тількі одна що в її складі є уйобіщная мадярщина на чолі з ********
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30.07.2023 18:01
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То скажи шо проблемою є дурнувата поведінка Угорщини
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30.07.2023 18:00 Відповісти
Проблемою є російський газ для Угорщини через Україну
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30.07.2023 18:18 Відповісти
Ця проблема вирішується іхтамнєтами, тамнестоялами, хзна хтоцезробилами і іншими формуваннями.
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30.07.2023 20:03 Відповісти
Якщо б він був тільки для Угорщини - його б вже давно не було б.
Але він ще й для Чехії і Словаччини, які нам дуже допомогають.
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30.07.2023 20:50 Відповісти
Там проблема . Фіцо ( проросійська партія) домовився з угорською партією Словаччіни , якщо вони увійдут у парламент , то зроблять проросійську коалицію . Раша фінансуе їх на повну
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30.07.2023 18:19 Відповісти
"Голова МЗС Словаччини Влаховський до угорського колеги Сійярто: "ЄС не є проблемою, Росія є проблемою""-- Сійярто і сам це знає, але отримані брудні орківські гроші треба якось відробляти.
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30.07.2023 19:14 Відповісти
ЗеИУДА на прошлой неделе тайно послал Ермака на сходняк в Венгрию с РАШИСТСКИМИ КУРАТОРАМИ!
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31.07.2023 01:49 Відповісти
Проблема в ЄС є тількі одна що в її складі є уйобіщная мадярщина на чолі з ********
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30.07.2023 18:01 Відповісти
Угорщина є найбільшою проблемою ЄС і НАТО
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30.07.2023 18:03 Відповісти
От все дивує скавуління... Угри скавулять за угро-фінами, які їх окупувати у 56-му приперли... Синдром тотой, стокгольмський, чи шо...
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30.07.2023 18:04 Відповісти
Відміняйте право вето (в ЄС та НАТО).
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30.07.2023 18:07 Відповісти
Якщо мадярію щось не влаштовує у ЄС, vissza...
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30.07.2023 18:07 Відповісти
Який він там колега, колеги це ті що роблять спільну справу. Що може бути спільного з цими уйобиками?
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30.07.2023 18:19 Відповісти
****** з будапешту = це як дурдом "Веселка " ..... галоперідол вже не лікує....
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30.07.2023 18:24 Відповісти
Та що пояснювати тому кремлівському агенту? Він чудово знає що пихає палиці в колеса.
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30.07.2023 18:37 Відповісти
Пентагон закупить термінали Starlink для України, які Ілона Маскова не зможе відключити, - NYT
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30.07.2023 18:40 Відповісти
А про яких загиблих угорців він розповідає? Війна то в Україні!
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30.07.2023 18:41 Відповісти
которые воюют на стороне русни
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30.07.2023 18:44 Відповісти
Мадярську сволоту вже давно потрібно офіційно перейменувати на угроОРКІВ, і так до них звертатися.
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30.07.2023 19:07 Відповісти
Та ще й яка проблема!
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30.07.2023 19:15 Відповісти
Угорські "******" уже добряче "підзаї...и"...!
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30.07.2023 19:17 Відповісти
мадяри=кацапи=падоль= анти цівілізація. Угорщина це гнійник на тілі ЄВРОПИ,який потрібно або видалити або лікувати або ізолювати.
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30.07.2023 19:22 Відповісти
або стерилізувати ...
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30.07.2023 19:32 Відповісти
угорщина - проблема, можна спробувати лікувати
рф - зараза, лікуванню не підглягає
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30.07.2023 19:35 Відповісти
В Угорщині досі форінт а ні євро. І цим все сказано. Грошей не висточає жити по європейскі,там богато мріють про совок,а також були в кооліціі с фашистами. А зараз цю гнидоту поважають і їм потрібен рашизм щоб получати преференції від кремляді.
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30.07.2023 20:45 Відповісти
Вони не просто були союзниками нацистів, а ще й славилися своєю дикістю та жорстокістю.
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31.07.2023 00:52 Відповісти
Саме так! У них є панорама в Опустошварі, де показано іх загарбленя земель ******** Угорщини. Жорстокі дикарі і яничари.Дуже богато пролитої крові.
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31.07.2023 13:17 Відповісти
х*йло мабуть підігнав орбану і його шісткам фуру готівки євро,
щоб вони так брехали у всіх на очах
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30.07.2023 20:46 Відповісти
******* сплять і мріють, щоб Україна програла війну і вони змогли б захопити Закарпаття.
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30.07.2023 20:51 Відповісти
 
 