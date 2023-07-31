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ЗСУ своїми ударами порушили ворожу логістику та послабили оборону росіян, - The Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Збройні сили України порушили ворожу логістику, ускладнивши пересування ворожих підрозділів. Російська оборона слабшає.

Про це йдеться у матеріалі The Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН

ЗСУ порушили логістику російської армії та ускладнили швидке переміщення військ на фронті. Як йдеться в матеріалі, така ситуація дає ЗСУ можливість піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька.

Крім того, тепер захисники України можуть просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя або вийти до Токмаку, а потім до Мелітополя, щоб ізолювати Крим і всі війська.

Як йдеться в матеріалі, при останньому варіанті, Крим буде знаходитися в доступності для української артилерії і повітряних атак. А це означає, що навіть без захоплення півострова, українці могли б зробити Крим неможливим для перебування російських військових і цивільного населення. Це було б серйозним козирем.

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Топ коментарі
+6
Sunday Express: Українські спецпризначенці у Британії тренуються повертати Крим цього року
 Британський таблоїд Sunday Express пише, нібито британські війська тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, які планують повернути Крим до Різдва.
Деталі: Sunday Express - це британський таблоїд, який симпатизує чинній урядовій партії консерваторів, має друкований тираж близько 150 тисяч примірників.
За його інформацією, понад 2 тисячі українських військових прибули у віддалене місце в Дартмурі в Англії для участі в спеціальних навчаннях. Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час, як дві інші сили, які не розкривають у публікації, здійснюватимуть паралельні атаки.
Операція включатиме удари з повітря, суходолу і з моря, а українські спецпризначенці використовуватимуть техніку для підриву і паралічу російських військ. В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону. Операції відбуватимуться за підтримки нових запасів ракет дальнього радіуса дії, які постачатимуться з Великої Британії, США та Німеччини.
Навчання проходять у бойовому таборі в Окегемптоні в графстві Девон. Це місце закрите для всіх інших військових підрозділів і громадськості.
У суботу ввечері високопоставлений представник британського військового відомства зазначив, що акцент роблять на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати бойовий простір" перед тим, як завдати удару в серце ворога.
"Операція з його відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська... Ми можемо навчити їх нашої тактики і показати, як користуватися технікою, але успіх залежатиме від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", - зазначило джерело.
https://www.express.co.uk/news/uk/1796679/ukraine-soldiers-training-uk-russia-war-crimea
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30.07.2023 20:07
+4
Залужний писав що Крим для москалів сакральна річ. Захоплення в 14 році голими руками Криму, дало впевненість москалям що так буде і далі, як для їхнього керівництва так і для zебидла. Створило поголовне переконання в залишках біомаси, що агресія і війна це не страшно - якщо пам'ятаєте відео початку війни, то всі вони рвались на сво, від бабусь в тайожних дєрєвнях до респектабельних губернаторів, тепер трохи погасли
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30.07.2023 20:09
+3
А вот у вас одни пропагандоны, был один Гиркин и того загребли.
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30.07.2023 20:01
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Ну шо вы рашистов путаете! Американские СМИ сказали ЗСУ идут на ЮГ! Так на ЮГ!Они подукмали ИПСО, тем более окружают Бахмут...
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30.07.2023 19:13 Відповісти
А где их ПРУТИН КОТОРЫЙ УВСЕГДА ВСЕХ ПЕРИГЫВАЕТ?
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30.07.2023 19:17 Відповісти
Під час війни може оприлюднюватися різна інформація, а в наш час, - навіть текст, створенний штучним інтелектом, - текст, який є найкращім саме на ці дні... із розрахунків штучного інтелекту
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30.07.2023 20:08 Відповісти
Свой чумайдан переигрывает!
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30.07.2023 19:16 Відповісти
Дай Бог! 🙏👌
Слава Нації!
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30.07.2023 19:27 Відповісти
Kogda to amerikanski general Pershing so 6 zviozdockami skazal sto boji vyigryvajet soldati,a vot vojnu logistika
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30.07.2023 19:42 Відповісти
Іксперд - то поняття інтернаціональне, а не суто українське.
В The Times своїх обдристовичей до фіга та більше.
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30.07.2023 19:57 Відповісти
А вот у вас одни пропагандоны, был один Гиркин и того загребли.
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30.07.2023 20:01 Відповісти
Sunday Express: Українські спецпризначенці у Британії тренуються повертати Крим цього року
 Британський таблоїд Sunday Express пише, нібито британські війська тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, які планують повернути Крим до Різдва.
Деталі: Sunday Express - це британський таблоїд, який симпатизує чинній урядовій партії консерваторів, має друкований тираж близько 150 тисяч примірників.
За його інформацією, понад 2 тисячі українських військових прибули у віддалене місце в Дартмурі в Англії для участі в спеціальних навчаннях. Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час, як дві інші сили, які не розкривають у публікації, здійснюватимуть паралельні атаки.
Операція включатиме удари з повітря, суходолу і з моря, а українські спецпризначенці використовуватимуть техніку для підриву і паралічу російських військ. В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону. Операції відбуватимуться за підтримки нових запасів ракет дальнього радіуса дії, які постачатимуться з Великої Британії, США та Німеччини.
Навчання проходять у бойовому таборі в Окегемптоні в графстві Девон. Це місце закрите для всіх інших військових підрозділів і громадськості.
У суботу ввечері високопоставлений представник британського військового відомства зазначив, що акцент роблять на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати бойовий простір" перед тим, як завдати удару в серце ворога.
"Операція з його відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська... Ми можемо навчити їх нашої тактики і показати, як користуватися технікою, але успіх залежатиме від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", - зазначило джерело.
https://www.express.co.uk/news/uk/1796679/ukraine-soldiers-training-uk-russia-war-crimea
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30.07.2023 20:07 Відповісти
Залужний писав що Крим для москалів сакральна річ. Захоплення в 14 році голими руками Криму, дало впевненість москалям що так буде і далі, як для їхнього керівництва так і для zебидла. Створило поголовне переконання в залишках біомаси, що агресія і війна це не страшно - якщо пам'ятаєте відео початку війни, то всі вони рвались на сво, від бабусь в тайожних дєрєвнях до респектабельних губернаторів, тепер трохи погасли
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30.07.2023 20:09 Відповісти
ну понятно как 200й быдло скот начали привозить регулярно и то по частям некоторых так и поугасли,и это им еще томагавками условными не прилетало)
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30.07.2023 20:44 Відповісти
 
 