ЗСУ своїми ударами порушили ворожу логістику та послабили оборону росіян, - The Times

Збройні сили України порушили ворожу логістику, ускладнивши пересування ворожих підрозділів. Російська оборона слабшає.

Про це йдеться у матеріалі The Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

ЗСУ порушили логістику російської армії та ускладнили швидке переміщення військ на фронті. Як йдеться в матеріалі, така ситуація дає ЗСУ можливість піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька.

Крім того, тепер захисники України можуть просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя або вийти до Токмаку, а потім до Мелітополя, щоб ізолювати Крим і всі війська.

Як йдеться в матеріалі, при останньому варіанті, Крим буде знаходитися в доступності для української артилерії і повітряних атак. А це означає, що навіть без захоплення півострова, українці могли б зробити Крим неможливим для перебування російських військових і цивільного населення. Це було б серйозним козирем.

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