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За 2022 рік Франція надала Україні озброєння на 640 мільйонів євро, - Міноборони Франції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,франція

Україна за 2022 рік отримала від Франції озброєння та спорядження на 640 мільйонів євро. Додатково Україна зробила замовлення на 118,6 млн євро на французьку зброю.

Про це ідеться у звіті Міноборони Франції, який наводить La Tribune, повідомляє Цензор.НЕТ. 

У звіті йде мова про передачу бронетехніки та боєприпасів. До цього списку включено:

  • 60 броньованих машин VAB;
  • 24 артилерійські установки калібру 155-мм (CAESAR та TFR-1);
  • 10 одиниць 120-мм мінометів RT-120;
  • дві "артилерійські пускові установки" та 118 ракет невідомого призначення (можливо, йдеться про РСЗВ LRU - аналог американської М270).
  • 34 кулемети калібру 7,62-мм;
  • 562 кулемети калібру 12,7-мм;
  • 704 ПТРК (ймовірно, MILAN) та ракети для них.

"Поставки зброї в Україну... матеріалізують якісно та кількісно ​​зусилля Франції та її партнерів із допомоги державі, яка зазнала нападу, захистити себе законно, відповідно до статті 51 Статуту ООН", – розповів міністр оборони Себастьєн Лекорню, додавши, що допомога надходить, в основному, із запасів французької армії.

Також читайте: Майже 5,2 тис. українських військових уже пройшли підготовку у Франції, - міністр оборони Лекорню. ФОТОрепортаж

Додатково Україна розмістила замовлення на 118,6 млн євро на французьку зброю. Уряд Франції для підтримки України створив міжнародний фонд розміром 200 мільйонів євро, який полегшує та прискорює оснащення українських військ безпосередньо французьким озброєнням.
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Топ коментарі
+8
Дякуємо друзі!! За танки за ракети за САУ - ви молодці!!! З вами легше перемагати орко-підарів.
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30.07.2023 20:16
+7
Дякуємо Франції!
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30.07.2023 20:17
+2
Щиро дякуємо, друзі.
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30.07.2023 22:14
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Дякуємо друзі!! За танки за ракети за САУ - ви молодці!!! З вами легше перемагати орко-підарів.
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30.07.2023 20:16 Відповісти
Дякуємо Франції!
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30.07.2023 20:17 Відповісти
Дякуємо.Але треба хоча б на мільярд щорічно
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30.07.2023 20:21 Відповісти
Подяка… але коли русня підімне східну европу а потім візьметься за західну то витрати будуть в десятки раз більше….. міркуйте…..
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30.07.2023 20:28 Відповісти
??? У вас сомнения в том, что западная Европа способна обнулить восточную? Вы - фантаст!!!
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30.07.2023 21:18 Відповісти
Вагнер начать пакостить французам в Африке так что ждем усиления поставок.
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30.07.2023 20:47 Відповісти
Павел Орехов,если "вагнер"начнет Реально (!) пакостить французам в Африке,то там "вагнера" и зарыты будут!
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30.07.2023 21:09 Відповісти
Только не французами. События последних лет показывают, что французы там капитально сдали свои позиции.
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30.07.2023 22:14 Відповісти
Дякуємо, але якщо за рік, то якось не вражає.
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30.07.2023 20:48 Відповісти
Для Франции это копейки....это лишь говорит о их "супер" поддержке в 22 году....
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30.07.2023 20:50 Відповісти
Та херня на фото то э херня , не риба ні мясо. Такі танки на колесах то лайно.
Нехай леопарди віддають. А самокатки лишать собі.
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30.07.2023 21:13 Відповісти
У французів немає Леопардів у них танки Leclerс
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30.07.2023 21:24 Відповісти
Чомусь здоровий люд не сміється з Франції,бо окрім мушкетерів та Короля Людовіка XІІІ, там зараз є інші гвардійці: GIGN, наприклад.
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30.07.2023 21:23 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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30.07.2023 22:14 Відповісти
А тепер порівняйте з допомогою, яку надають США в кожному пакеті🤬🤬🤬
Цього не достатньо від Франції, дякуємо але мало.
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30.07.2023 23:46 Відповісти
 
 