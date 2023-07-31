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Бійці бригади "Лють" оточили росіян та взяли у полон 5 окупантів, інші - знищені. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час штурму ворожих позицій бійці підрозділу спеціальних операцій "Еней" штурмової бригади "Лють" оточили та взяли в полон п’ятьох окупантів, решта, які не хотіли скласти зброю, - були знищені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба бригади "Лють".

Наші бійці разом із побратимами успішно виконують бойові завдання на сході та крок за кроком відвойовують наші землі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська БМП залітає в засідку бригади поліції "Лють" та намотує свою піхоту на гуслі. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Лють продовжує люто лютувути-респект...
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30.07.2023 20:31
+18
Взяли 5 недобрих росіян інших перетворили на хороших!….
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30.07.2023 20:33
+18
Схоже на те ... І куди поділися "нацжони"? З початку повномаштабного як вітром здуло....
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30.07.2023 20:48
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Лють продовжує люто лютувути-респект...
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30.07.2023 20:31 Відповісти
Что с ущербных взять..
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30.07.2023 20:44 Відповісти
отшахедились или отлацетелись по маскасити?
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30.07.2023 20:47 Відповісти
Это батальон предателей Украины: коллаборанты из Запорожской области
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30.07.2023 21:58 Відповісти
Знайшли ж чиїм іменем назватися! Судоплатов - 1) отримав від держави, за яку воював тюремний термін; 2) став свідком краху цієї держави; 3) іменами людей, до вбивства яких він був причетний, називають вулиці, їм встановлюють пам'ятники; 4) врешті, цей батальйон теж буде розгромлений.
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31.07.2023 11:32 Відповісти
Лють лютує тільки с СМІ. Особливо в телемарафоні !
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31.07.2023 11:10 Відповісти
Взяли 5 недобрих росіян інших перетворили на хороших!….
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30.07.2023 20:33 Відповісти
Хорошим москалям здоров'я і головне веселого настрою!.... На концерті Кобздоха!
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30.07.2023 21:53 Відповісти
тут деякі дописувачі говорили недобрі слова за Лють- хай їм буде соромно
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30.07.2023 20:40 Відповісти
Неповна статистика. А скільки було знищено при спробі з'їбатися?
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30.07.2023 20:41 Відповісти
Руссише зольдатен нихт капитулирэн.
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30.07.2023 20:43 Відповісти
Схоже на те ... І куди поділися "нацжони"? З початку повномаштабного як вітром здуло....
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30.07.2023 20:48 Відповісти
Да, пропали они. Зато помню: "Весна прийде - саджати будемо!". Весна пришла, посадили Семенченко
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30.07.2023 21:07 Відповісти
ну хоч якогось гандона посадили
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30.07.2023 22:29 Відповісти
Да, но ирония в том, что Костя Гришин топил за "Слуг", а при слугах его и посадили
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30.07.2023 22:31 Відповісти
ну такоє, їм його послуги не були потрібні, та й задалеко зайшов.
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30.07.2023 22:34 Відповісти
93 бригаду "Холодний Яр" НЕ чіпати! Ця ЛЕГЕНДАРНА БРИГАДА звільнила Сумщину! Честь їм і хвала! У Сумах на честь 93 бригад назвали вулицю в центрі міста! Була вулиця Сумсько-Київських дивізій, яка звільнила Суми у 1943 році, а тепер вулиця "ім. бригади Холодний Яр", чому сумчани дуже раді!
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31.07.2023 11:04 Відповісти
Шановна пані в коменті йшлося не про 93 бригаду "Холодний Яр" - йшлося про дописувача на цензорі Яра Холодного .
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31.07.2023 15:03 Відповісти
АНОНС ВІПОРЖНЕННЯ ВІДЖ ЄРМАКА - ДТ "Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки», заявили в Офісі президента

Наступного тижня між Україною та Сполученими Штатами розпочнуться переговори щодо надання нашій країні гарантій з боку США, що передбачено Спільною декларацією, ухваленою керівниками держав G7 та України у Вільнюсі на липневому саміті НАТО. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак 30 липня на Конгресі місцевих та регіональних влад у Івано-Франківську."
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30.07.2023 20:47 Відповісти
Хтось жалівся, що поліція в тилу сидить. Ось ці не сидять.
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30.07.2023 20:49 Відповісти
Поліцаї теж люди і серед них є як патріоти так і ті кому "какая разніца". Останніх набагато більше. Нажаль.
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30.07.2023 21:10 Відповісти
Так это капля в море: понятно, что есть спецура, которая воюет. А речь об МВД в целом, как об античеловечной структуре
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30.07.2023 21:10 Відповісти
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30.07.2023 21:05 Відповісти
А почему только ночью?!
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31.07.2023 11:08 Відповісти
Тварин на цугундер!!!
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30.07.2023 21:11 Відповісти
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30.07.2023 21:43 Відповісти
Ну і - Макаревич і до прикладу Висоцкий це тіпу проекти кремля ( тіпа у нас є протестуни і подібне - питання чи вони свідомо співпрацюють чи співпрацювали з кгб чи не усвідомлюють цього ).
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31.07.2023 00:00 Відповісти
Та і від тебе гноєм підтягує, філуфос.
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04.08.2023 07:38 Відповісти
Та ти шо - а від вас шановний розповсюджується аура гомо советікуса і любителя тупих пісеньок ( з музикою яку десь хтось скопіпаздив ). До речі а чого це совки Івасюка стратили не підкажете - Івасюк якусь страшну крамолу проти совка робив ?
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05.08.2023 08:59 Відповісти
И музыка в видео страЩная, лютая!
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30.07.2023 22:07 Відповісти
Я так розумію що ми вагнерів у полон не беремо, бо вони найманці а не комбатанти (не військовополонені) і під статті віденської конвенції не підпадають. Тобто з ними можна робити що завгодно хоч розстрілювати на місті як найманців-терористів.
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30.07.2023 22:19 Відповісти
... Щось ти, здається, трохи спізнився з вагнерами. Якщо навіть дуже схочеться їх брати чи не брати в полон, то де ж їх зараз узяти, їхати до Луки?
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30.07.2023 22:56 Відповісти
После realvideo,
Которое снимают украинские бойцы
Смотреть художественное кино в этом жанре
Стало не интересно
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30.07.2023 23:59 Відповісти
Хай Вам й надалі лютується!
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31.07.2023 00:04 Відповісти
"Ворог не знае, ворог не чуе, якою насправді бувае українська ЛЮТЬ ."(слова з пісні)
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16.09.2023 18:37 Відповісти
Найбільше сподобалося: інші - знищені !
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31.07.2023 09:49 Відповісти
Хлопці, ваші дії не відповідають назві вашої бригади. Смерть москалю. Захищайте Вітчизну, як захищали "чорні козаки". Ніколи не здавались і не брали в полон.
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31.07.2023 14:34 Відповісти
Якесь "ліве" відео.
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04.08.2023 07:39 Відповісти
 
 