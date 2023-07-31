Бійці бригади "Лють" оточили росіян та взяли у полон 5 окупантів, інші - знищені. ВIДЕО
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Під час штурму ворожих позицій бійці підрозділу спеціальних операцій "Еней" штурмової бригади "Лють" оточили та взяли в полон п’ятьох окупантів, решта, які не хотіли скласти зброю, - були знищені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба бригади "Лють".
Наші бійці разом із побратимами успішно виконують бойові завдання на сході та крок за кроком відвойовують наші землі.
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