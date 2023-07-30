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Герой України (251) петиція (261)

Створена петиція про посмертне присвоєння звання Герой України молодшому сержанту Олексію Бєлікову

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герой,україни,зеленський

На офіційному сайті Президента України зареєстрована петиція про присвоєння звання Герой України молодшому сержанту 54 ОМБр Олексію Бєлікову.

Як інформує Цензор.НЕТ, петиція розміщена на офіційному сайті Глави держави.

У тексті петиції зазначається: "Прошу ВАС розглянути петицію про присвоєння почесного звання Герой України( посмертно) молодшому сержанту Бєлікову Олексію Олександровичу 12.12.1987 р.н. , бійцю 54 ОМБР, який загинув під час виконання бойового завдання 10 червня 2023 року в Бахмутському районі Донецької області.

Війна для Олексія почалась в 2014 році в складі 40-го батальону "Кривбас". Пройшов пекло Іловайського та Дебальцевського котлів, був поранений. Починаючи з 2018 року виконував бойові завдання на території Луганської та Донецької областей. На початку повномасштабного вторгнення знову отримав поранення, але повністю не відновившись, повернувся до побратимів. Ніколи не відмовлявся від виконання завдань. Завжди йшов попереду, кожний раз ризикуючи життям. Дуже досвідчений і кваліфікований боєць. Принципова та надійна людина. Олексій,не шкодуючи собою заради перемоги у боротьбі за свободу України і до останнього подиху, залишився вірним присязі України і українському народу .

За мужність, відданість Україні Бєліков Олексій Олександрович заслуговує на державну нагороду - Герой України (посмертно).
Давайте віддамо шану Олексію і підтримаємо петицію щодо отримання цього почесного звання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) офіцеру 24-ї ОМБр Костянтину Боденчуку

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Слава Герою і вічна память!
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30.07.2023 22:03
+12
Спочивай,Герою! Вічна тобі шана!
Не полініться пройтись по подібних петиціях і підписатись.
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30.07.2023 22:11
+6
При всем уважении к погибшему, несомненно, Герою, в петиции написаны общие слова, а согласно статута награды, звание Героя Украины, дается за конкретный героический поступок, который в петиции не описан никак.
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30.07.2023 22:24
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Слава Герою і вічна память!
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30.07.2023 22:03 Відповісти
Спочивай,Герою! Вічна тобі шана!
Не полініться пройтись по подібних петиціях і підписатись.
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30.07.2023 22:11 Відповісти
При всем уважении к погибшему, несомненно, Герою, в петиции написаны общие слова, а согласно статута награды, звание Героя Украины, дается за конкретный героический поступок, который в петиции не описан никак.
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30.07.2023 22:24 Відповісти
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30.07.2023 22:33 Відповісти
Парня очень жаль и почет ему и уважение...
Но в петиции не описан подвиг...
То что написано в петиции относится к абсолютному большинству наших бойцов... Увы, но это на фронте обыденность...
Для награждения "Герой Украины" нужен подвиг...! И раз речь о петиции то крайне желательно, что бы её подавали как минимум его сослуживцы...
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30.07.2023 23:46 Відповісти
Ну так і нехай кожен загиблий український воїн має звання Героя без усіляких "Але".
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31.07.2023 00:09 Відповісти
И что их этого выйдет?! Тогда нужно отменить все остальные ордена и медали,а оставлять лишь "Герой Украины". И например для тебя будет одинаков поступок : например погибшего от шальной пули на излёте где то в километре человек будет и человеком который подорвал мост вместе с собой, что бы не прошла колона Кацарских танков!? Он мог бы и не взрывать мост, а отойти со всеми... Но отойдя, мост взорвать было бы не реально...

Вот они для тебя равноценно "герои"?!
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31.07.2023 01:03 Відповісти
Так,однаково. Вони всі герої.
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31.07.2023 01:09 Відповісти
Якщо всі герої, то ніхто не вже герой.
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31.07.2023 01:37 Відповісти
А я ВИЖУ разницу в вкладе каждого...
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31.07.2023 01:42 Відповісти
Вічна слава полеглим Воїнам. Для мене вони всі Герої !! КОЖЕН з тих, хто взяв до рук зброю і пішов захищати свою країну - Герой!
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30.07.2023 23:48 Відповісти
звісно, Герой повинен бути нагороджений посмертно, відзнакою, яка відповідає його подвигу. Захист України, це обов,язок всіх громадян, чоловіків в першу чергу. Урядом створені відзнаки - медалі, ордена, геройське звання, й є критерії для нагороди ними... критерій, воював з 14 року, був поранений, загинув -царство небесне, вічна наша шана й подяка, з сумом приклоняємо коліна, таких бійців не одиниці - сотні, якщо не тисячі, але звання Героя України повинно відповідати геройському вчинку, який відповідає критерію Героя. Є такий вчинок звісно потрібно нагородити Героя, але обесцінювати й вихолощувати звання, ніхто не має права. Гадю савченко емоційно нагородили... тепер вся Україна плюється.
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30.07.2023 23:53 Відповісти
Нажаль, Олексії Бєлікови бувають не тільки героями. Є така падлюка як Алексєй Юрьевіч Бєліков, до того морський офіцер України, нині зрадник та офіцер ВМФ росії, поки живе в Севастополі. Поки не здох живе, мається на увазі.
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31.07.2023 01:27 Відповісти
Герою Слава!!
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31.07.2023 02:58 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олексія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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31.07.2023 07:50 Відповісти
 
 