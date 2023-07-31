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У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сумах рятувальники завершили розбір завалів після ракетної атаки російських окупаційних військ, повністю зруйновано чотири поверхи училища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уже тільки надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи", - написав він.

Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що тільки поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ракетного удару по Сумах загинули 2 людини, постраждали 20 осіб (оновлено)

За словами президента, у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах було задіяно 285 осіб.

"Я дякую кожному і кожній, дякую за вашу сумлінність і відданість Україні!", - наголосив він.

Президент відзначив окремих рятувальників: "Особливо відзначу молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова та підполковника Віталія Федоренка. Дякую, хлопці! Кожне врятоване життя – це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала".

Як повідомлялося, в ніч на неділю російські окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Раніше було відомо про одного загиблого та 17 поранених. Кількість загиблих збільшилася до двох осіб, постраждалих - 20, із них трьох госпіталізовано.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського удару по корпусу навчального закладу в Сумах загинула 1 людина, 5 - травмовані, - МВС. ФОТОрепортаж

У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища, - Зеленський 01
У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища, - Зеленський 02
У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища, - Зеленський 03
У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища, - Зеленський 04
У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища, - Зеленський 05

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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30.07.2023 22:36
+19
С этого ****** уже видосиков мало.Как оно бесит свой предательской рожей
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30.07.2023 22:12
+13
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30.07.2023 23:25
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С этого ****** уже видосиков мало.Как оно бесит свой предательской рожей
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30.07.2023 22:12 Відповісти
За часи каденції Бідосика відбулося 5 (п'ять) самітів НАТО.

І на жодному саміті шашличник не був присутнім. Почесне місце Представника України у залі засідань щоразу залишається порожнім. Проблеми України на саміті озвучує речник з Албанії.

Складається враження, що «Термос» постійно робить усе все, що від нього і ермака залежить, аби Україна не мала шансів стати членом НАТО.

Мета зеленої команди виконати всі вимоги діда бабаєва: роззброїти ЗСУ, фізично ліквідувати патріотів («бандерівців»), та оголосити Україну федеральним округом Новоросії і увійти до складу Залісся. Для цього блазень методично нищіть інституції України, штучно створює хаос, ганьбить Україну на міжнародному рівні, та робе безліч інших проблем.

Найбільше від малоросів постраждали військовослужбовці. В першу чергу, це забезпечення всім необхідним ЗСУ.



Згадайте клістрони. Це елемент, без якого система протиповітряної оборони не працюватиме. Вилучені клістрони ЗРК С-300 через 100 днів війни нарешті повернули військовим.

По українським містам за цей час православні рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих.

За рекомендацією «Комітету 300», дотримуючись пункту за скороченням населення,

за час правління «95 каганату» населення України скоротилося майже на 12 мільйонів осіб.

«Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть». Т.Г.Шевченко

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31.07.2023 12:43 Відповісти
Він що вже ''речником'' підзаробляє? Невже офшори спорожніли..
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30.07.2023 22:16 Відповісти
Хотелось бы услышать,как одна единственная дозвуковая крылатая ракета прошла ПВО и лишь промах спас важный объект?Это полнейший ***** и об этом ни слова
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30.07.2023 22:34 Відповісти
Я сомневаюсь что так рядом к границе есть ПВО. Его бы быстро вычислили и накрыли.
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30.07.2023 22:45 Відповісти
Так шо нам теперь погибать от ракет и "шахедов"
Сумы
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31.07.2023 10:47 Відповісти
Какая информация вам нужна? ПВО не даёт стопроцентной гарантии. Ни одно
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30.07.2023 22:49 Відповісти
Це була балістична ракета Іскандер.
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30.07.2023 22:53 Відповісти
Это была обычная дозвуковая крылатая ракета,которая спокойно,не спеша пролетела над городом!!!!
Логика полудурков имени ЗЕ простая,не сбили-значит балистическая,А выше твой дружбан по разуму пишет,а зачем ПВО,его там разобьют.
Получается приграничный город не стоит защищать системами ПВО,пусть ******???
Главное видосик верховный запилит и все отлично
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30.07.2023 23:21 Відповісти
Крилаті ракети регулярно збивали як і шахеди.мені плювати на бзде а ти просто дебіл.
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31.07.2023 00:06 Відповісти
Когда сказать нечего дебилы имени ЗЕ переходят на оскорбления.Перед этим шахеды спокойно ******* по СБУ и многоэтажке.Проблема нарисовалась в Сумах с ПВО и никто ее не решает
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31.07.2023 06:07 Відповісти
Цю ракету бачили масса людей, в тому числі в Низах, 15 км південніше Сум, якій іскандер?
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31.07.2023 07:23 Відповісти
ПВО наше прикриває ппд. за 200 км від кордону. Там сама блатота. І тридцятку отримують.
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30.07.2023 23:33 Відповісти
ЗЕ вернул рыговских пидоров,розваливал 3 года армию,не готовил Украину к войне,был инициатором разминирования и разведения войск на востоке,провалил оборонзаказы,сдал операцию по вагнеровцам,розвалил разведку и развел не бывалую коррупцию.
Этот ангел заслуживает пожизненного,а лучше петлю на каштане в центре Киева.
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31.07.2023 06:13 Відповісти
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30.07.2023 22:36 Відповісти
наркоман-вбивця
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30.07.2023 22:39 Відповісти
Так, а хто твій президент? - Х.. ЛО?
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30.07.2023 23:11 Відповісти
Ми всі президенти.
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30.07.2023 23:13 Відповісти
***** с индексом 2 - на должности президента - это только для своих.

Это ваше счастье: спетлял из страны, к примеру голова нацбанку, а потом в розыск его)))

Или операция "авеню", сказка по всей длинне. При этом длинна вся в Саше Баритоне для тембра))
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30.07.2023 23:20 Відповісти
ПРО брати тільки Американське, Європі - теж. Да... А чи хтось знає, що в нас будівлі збудовані капітальніше, ніж в деяких країнах Заходу. На мою думку - кудись не приймати Україну - пережиток російської пропаганди. І, взагалі - кому вигідно, крім Росії, розвалити Україну до основи?
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30.07.2023 22:53 Відповісти
Тільки глупому чи боту ермака може бути неясно кому вигідно ще розвалити Україну, тим хто накрав на війні і перевів гроші в офшори, гроші доречі американські та європейські.
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30.07.2023 23:04 Відповісти
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30.07.2023 23:25 Відповісти
І Лох, і Гнида!!! Бо віддав усі віжжі управління в руки ворога, а сам тільки підробляє читаннями з суфлера. А як розкриє рота і щось несе від себе (де б не було й на будь-яку тему), я впадаю у розпач, ну як? ЯК можна бути таким недолугим?
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30.07.2023 23:44 Відповісти
Виявляється - твоя "старенька мати" розумніша за тебе? Народить - народила, а розуму увіпхнуть не змогла Правильно кажуть: "Природа "відпочиває" на дітях!" Ти - наглядний приклад!
А якщо тобі не подобається "гидотний натовп" - так тебе тут ніхто не тримає! "Вольному - воля!" Однією смерючою кацапською задницею на форумі стане менше! (Бо це суто кацапський наратив - проводить паралель між Порошенком та "Блазнем" Твій "брацлавський" діалект дуже хороший - але помітно, що побудова речень - "кацапська" - тільки перекладені вони потім українською)
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31.07.2023 04:33 Відповісти
Яке ж кончене. Ой, розкусив ти мене. Не заплатять мені 15 рубчиків. Шкода що на форумі не можна подивитися попередні коменти - почитав би, що я пишу.
Я одразу сказав, що я ні за кого, ні за Порошенка, ні за Зелю. Єдині люди, в кого я вірю зараз - це в наше військо під командуванням Залужного.
І так, брешуть ще й як по обидві сторони. Мати постійно показує мені фейки про Зелю (а Пентагон сказав це, а Вашингтон Пост розслідував і доказав що те...), але коли я прошу показати посилання на джерела - то часто взагалі нічого. Всі ці історії, що Зеля у війну не вірив і не готувався, теж прикрашені. Він хоча і дурко і я був би радий бачити когось більш компетентного, але навіщо ж брехати? Можете погуглити, як Майкрософт постачала ресурси проти кібератак напередодні вторгнення, наприклад. Як збільшувалося постачання окремого озброєння напередодні. Якщо не готувався, то навіщо всі ці заходи?

І я можу сказати про вас те саме. Ми в такій ситуації, коли хочеш не хочеш, але маємо миритися з нинішнім керівництвом, бо спроба заколоту під час війни може обернутися катастрофою. Як ви докажете, що всякі порохоботи, що кричать про необхідність заколоту і революції, не є прибічниками Кремля?
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31.07.2023 18:22 Відповісти
Дурню! Перед тим як "дурь пороть" - ти-б поцікавився, з ким ти сперечаться лізеш! Де ти був до початку війни? Не до 24: 02: 22-го! До 20:02:2014-го! Горобцям дулі показував? А я тут ще тоді був! І гнув свою лінію Правда - кілька хакерських атак і мені прийшлося "відновлюваться" Ти тут "пальці гнеш" з червня 2023-го ТО що тоді мені робить з моїм 9-літнім стажем? І не пробуй мені розказувать , що ти тут був давно - але під іншим ніком : ті хто тут давно - мене знають непогано і таку "дурь" проти мене перти небудуть!
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31.07.2023 18:38 Відповісти
Ти реально апелюєш до того, як давно хтось зареєструвався на рандомному сайті? Тобі дати посилання на мій Твіттер чи Реддіт? Ти вибачишся після того, як вивчиш всю історію моїх коментів і зрозумієш, що ти, у своїй параної, усіх хто з тобою не згоден у кацапи записуєш?
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31.07.2023 19:16 Відповісти
Та мені "насрать" хто ти та "ДЕСЬ" Ти менше двох місяців тому прийшов на форум "Цензор" і тут "розпальцовку строїш" По нашим правилами ти - "нульовка" Треба пару років тут побуть щоб тебе визнали Так що "заткнись і не пирхай"!
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31.07.2023 19:36 Відповісти
Точно кончене. Реально вважає, що його матюкливі коменти на суто українському сайті, де типова новина збирає приблизно 10к переглядів дає йому якийсь авторитет, лол.
Програш зараховано. Сподіваюсь, зарубіжна спільнота не часто бачитиме таких прикладів українського патріотизму.
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31.07.2023 19:39 Відповісти
А де ти бачиш "матюкливі коменти"? Тим більше - до чого тут "зарубіжна спільнота"? Сайт для українців в Україні - в першу чергу! "Сонце моє" - ти взагалі тямиш КОМУ ти пишеш і до кого звертаєшся? Викинь свою методтчку - вона застаріла!!!
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31.07.2023 19:51 Відповісти
Смердюча задниця, насрать - ні, то гарна мова, з якою ти почав звертатися до незнайомої людини?

Підіб'ємо підсумки. Ти звинуватив мене в тому, що я кацап. Я запропонував тобі докази, але ти злився. В результаті всі твої коменти, які спочатку можна було б розцінювати як просто параною через кацапських агентів, звелися до "Ти з якого району, пацанчік? Ти подиви як я давно тут сиджу і таке інше". До речі, шось твій статус пише, що ти тут лише з 18 року, а не з 14. Брешеш, кацапчику?
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31.07.2023 20:06 Відповісти
Ще я перед кацапською гнидою виправдовувався! Забагато честі...! ...!
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31.07.2023 20:16 Відповісти
Злився, лол
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31.07.2023 20:18 Відповісти
"Як збільшувалося постачання окремого озброєння напередодні." Це завдяки кому те озброєння постачалося?

За рік до відкритого вторгнення, у відповідь на навчання русні біля наших кордонів були призвані резервісти у війська, але це не було зроблено напередодні вторгнення всупереч усякої логіки. Вже цього достатньо щоби об'єктивно оцінити підготовку зелених до вторгнення.
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31.07.2023 18:53 Відповісти
Ми зараз говоримо не про те, хто налагодив це постачання, а сам факт, що воно було. Тобто були реальні заходи протидії наступу. Так само як і була зрада, але ж ми, пересічні громадяни, володіємо лише частковою інформацією, змішаною із дезінформацією. Я от реально не знаю, хто дав той наказ на відступ, на якому рівні була зрада тощо. Звідусіль іде різна інформація, після чого вже не розумієш, кому вірити. Але виходить така логіка, що якщо якась сволота (генерал чи ще хтось) зраджує Україну - то це провина особисто Зеленського, а от коли Пригожин бунтує - то це його персональне рішення, а не путіна. То що саме заважає прийти до висновку, що не всі проблеми зроблені умисно?
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31.07.2023 19:24 Відповісти
Реальні заходи прописані в законах та військових статутах. Безоплатне постачання озброєнь для ведення партизанської війни партнерами - це не заходи української влади. Саме ВГК відповідає за оборону країни, особливо якщо немає інших винуватців, а деякі з тих хто встав на захист країни у першій день вторгнення - переслідуються та мають кримінальні провадження.
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31.07.2023 19:42 Відповісти
Але якщо ціллю Зеленського було знищення України, як те стверджують деякі, то були б умисні перебої з постачанням цієї зброї, хіба ні? Та і взагалі, що б люди не казали про нього, але захід переважно окропом дзюрчить від Зелі, так що в плані піару міжнародного він діло своє робить нормально.
Знову ж таки, я не кажу, що він мені подобається. Але я за те, аби обидві сторони не вкидали таку кількість брехні та перебільшень один проти одного - це лише посилює розбрат серед нас.
В будь якому разі, я вдячний за адекватну відповідь, на відміну від того що по сусідству пише мені дегенерат за ім'ям Холодний Яр
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31.07.2023 20:17 Відповісти
Хіба в Зеленського хтось питав чи можна поставити зброю? Тоді нам казали - "буде вантажний літак - приймайте".
Коломойський поклав яйця у різні кошики - Тимошенко та Зеленський. Зеленський мав набрати балів на президентських виборах та увійти зі своїм дитячим садочком до ВР щоби захищати інтереси Бені. Пару років до виборів Зеленський займався з найдорожчим вчителем української мови. Але сталося те що сталося - те що передбачив Віктор Бобиренко у 2015 році (коли подивився перші серії того серіалу). Мало хто думав що таке може трапитися, і Зеленський також. Але він був настільки безвідповідальним що стрибнув просто з Кварталу в президентське крісло.
Саме безвідповідальність під час війни це і є провина Зеленського, з неї витікає все інше. Інфантильний миротворець (чи миротворчий інфантил) вирішив будувати в Україні лівий авторитаризм - чи то Білорусь, чи то Малоросію. Тим самим він знищував Україну, її обороноздатність. Він прийшов з однією командою, але з неї залишився лише Стефанчук. На заміну тієї "команді" передбачувано прийшли риги-рішали - це й є найближчі персонажі за поглядами до Зеленського.
Грати на публіку то його робота, але не факт що це не лише гра. Багато хто з українських політиків вміє грати на публіку, тож Україну як жертву підступного нападу представляти на міжнародній арені було би не складно багатьом з них. Проблема ще в тому що обличчя України повністю приватизоване Зеленським, колись це може зіграти проти нас.
Це лише найбільш вірогідна з моїх версій...
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31.07.2023 21:13 Відповісти
цинічний, лукавий бивця-мародер, який роззброював країну, брехав громадянам про те, що "вайни нє будєт", хоча знав що це не так, який призначав своїми указами москальську агентуру на вищі щаблі, який покриває зрадника Баканова лише тому, що він його корєш та занадто багато знає, цей виродок тепер грає "азабочєнность" щодо обстрілів наших міст його оманськими партнерами... Горіти тобі в пеклі, дволика підла продажна мерзота...
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31.07.2023 00:45 Відповісти
Так виглядає мир в очах путлера чи янелох там інший мир бачив? Перше засідання (шо думаєте буде війна і долар по 40?) Те і маємо
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31.07.2023 07:18 Відповісти
Чому кндр та іран сидять під санкціями і можуть робити ракети?
Чому смердючий хамас може робити примітивні ракети?
Чому ***** можуть дістати мікросхеми з пралки та вставити їх в свої ракети?
Чому "космічна держава" Україна може обслуговувати російськи МБР але не може зробити свою Точку У за технологіми 50-ти річної давнини?
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31.07.2023 11:49 Відповісти
через 2-3 тижня ракети закінчаться, раша не нападе, сидіть вдома і їште шашлики.
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31.07.2023 17:30 Відповісти
 
 