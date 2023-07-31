У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища, - Зеленський. ФОТОрепортаж
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У Сумах рятувальники завершили розбір завалів після ракетної атаки російських окупаційних військ, повністю зруйновано чотири поверхи училища.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Уже тільки надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи", - написав він.
Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що тільки поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору.
За словами президента, у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах було задіяно 285 осіб.
"Я дякую кожному і кожній, дякую за вашу сумлінність і відданість Україні!", - наголосив він.
Президент відзначив окремих рятувальників: "Особливо відзначу молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова та підполковника Віталія Федоренка. Дякую, хлопці! Кожне врятоване життя – це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала".
Як повідомлялося, в ніч на неділю російські окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Раніше було відомо про одного загиблого та 17 поранених. Кількість загиблих збільшилася до двох осіб, постраждалих - 20, із них трьох госпіталізовано.
Будь ласка, зачекайте...
І на жодному саміті шашличник не був присутнім. Почесне місце Представника України у залі засідань щоразу залишається порожнім. Проблеми України на саміті озвучує речник з Албанії.
Складається враження, що «Термос» постійно робить усе все, що від нього і ермака залежить, аби Україна не мала шансів стати членом НАТО.
Мета зеленої команди виконати всі вимоги діда бабаєва: роззброїти ЗСУ, фізично ліквідувати патріотів («бандерівців»), та оголосити Україну федеральним округом Новоросії і увійти до складу Залісся. Для цього блазень методично нищіть інституції України, штучно створює хаос, ганьбить Україну на міжнародному рівні, та робе безліч інших проблем.
Найбільше від малоросів постраждали військовослужбовці. В першу чергу, це забезпечення всім необхідним ЗСУ.
Згадайте клістрони. Це елемент, без якого система протиповітряної оборони не працюватиме. Вилучені клістрони ЗРК С-300 через 100 днів війни нарешті повернули військовим.
По українським містам за цей час православні рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих.
За рекомендацією «Комітету 300», дотримуючись пункту за скороченням населення,
за час правління «95 каганату» населення України скоротилося майже на 12 мільйонів осіб.
«Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть». Т.Г.Шевченко
Сумы
Логика полудурков имени ЗЕ простая,не сбили-значит балистическая,А выше твой дружбан по разуму пишет,а зачем ПВО,его там разобьют.
Получается приграничный город не стоит защищать системами ПВО,пусть ******???
Главное видосик верховный запилит и все отлично
Этот ангел заслуживает пожизненного,а лучше петлю на каштане в центре Киева.
Это ваше счастье: спетлял из страны, к примеру голова нацбанку, а потом в розыск его)))
Или операция "авеню", сказка по всей длинне. При этом длинна вся в Саше Баритоне для тембра))
А якщо тобі не подобається "гидотний натовп" - так тебе тут ніхто не тримає! "Вольному - воля!" Однією смерючою кацапською задницею на форумі стане менше! (Бо це суто кацапський наратив - проводить паралель між Порошенком та "Блазнем" Твій "брацлавський" діалект дуже хороший - але помітно, що побудова речень - "кацапська" - тільки перекладені вони потім українською)
Я одразу сказав, що я ні за кого, ні за Порошенка, ні за Зелю. Єдині люди, в кого я вірю зараз - це в наше військо під командуванням Залужного.
І так, брешуть ще й як по обидві сторони. Мати постійно показує мені фейки про Зелю (а Пентагон сказав це, а Вашингтон Пост розслідував і доказав що те...), але коли я прошу показати посилання на джерела - то часто взагалі нічого. Всі ці історії, що Зеля у війну не вірив і не готувався, теж прикрашені. Він хоча і дурко і я був би радий бачити когось більш компетентного, але навіщо ж брехати? Можете погуглити, як Майкрософт постачала ресурси проти кібератак напередодні вторгнення, наприклад. Як збільшувалося постачання окремого озброєння напередодні. Якщо не готувався, то навіщо всі ці заходи?
І я можу сказати про вас те саме. Ми в такій ситуації, коли хочеш не хочеш, але маємо миритися з нинішнім керівництвом, бо спроба заколоту під час війни може обернутися катастрофою. Як ви докажете, що всякі порохоботи, що кричать про необхідність заколоту і революції, не є прибічниками Кремля?
Програш зараховано. Сподіваюсь, зарубіжна спільнота не часто бачитиме таких прикладів українського патріотизму.
Підіб'ємо підсумки. Ти звинуватив мене в тому, що я кацап. Я запропонував тобі докази, але ти злився. В результаті всі твої коменти, які спочатку можна було б розцінювати як просто параною через кацапських агентів, звелися до "Ти з якого району, пацанчік? Ти подиви як я давно тут сиджу і таке інше". До речі, шось твій статус пише, що ти тут лише з 18 року, а не з 14. Брешеш, кацапчику?
За рік до відкритого вторгнення, у відповідь на навчання русні біля наших кордонів були призвані резервісти у війська, але це не було зроблено напередодні вторгнення всупереч усякої логіки. Вже цього достатньо щоби об'єктивно оцінити підготовку зелених до вторгнення.
Знову ж таки, я не кажу, що він мені подобається. Але я за те, аби обидві сторони не вкидали таку кількість брехні та перебільшень один проти одного - це лише посилює розбрат серед нас.
В будь якому разі, я вдячний за адекватну відповідь, на відміну від того що по сусідству пише мені дегенерат за ім'ям Холодний Яр
Коломойський поклав яйця у різні кошики - Тимошенко та Зеленський. Зеленський мав набрати балів на президентських виборах та увійти зі своїм дитячим садочком до ВР щоби захищати інтереси Бені. Пару років до виборів Зеленський займався з найдорожчим вчителем української мови. Але сталося те що сталося - те що передбачив Віктор Бобиренко у 2015 році (коли подивився перші серії того серіалу). Мало хто думав що таке може трапитися, і Зеленський також. Але він був настільки безвідповідальним що стрибнув просто з Кварталу в президентське крісло.
Саме безвідповідальність під час війни це і є провина Зеленського, з неї витікає все інше. Інфантильний миротворець (чи миротворчий інфантил) вирішив будувати в Україні лівий авторитаризм - чи то Білорусь, чи то Малоросію. Тим самим він знищував Україну, її обороноздатність. Він прийшов з однією командою, але з неї залишився лише Стефанчук. На заміну тієї "команді" передбачувано прийшли риги-рішали - це й є найближчі персонажі за поглядами до Зеленського.
Грати на публіку то його робота, але не факт що це не лише гра. Багато хто з українських політиків вміє грати на публіку, тож Україну як жертву підступного нападу представляти на міжнародній арені було би не складно багатьом з них. Проблема ще в тому що обличчя України повністю приватизоване Зеленським, колись це може зіграти проти нас.
Це лише найбільш вірогідна з моїх версій...
Чому смердючий хамас може робити примітивні ракети?
Чому ***** можуть дістати мікросхеми з пралки та вставити їх в свої ракети?
Чому "космічна держава" Україна може обслуговувати російськи МБР але не може зробити свою Точку У за технологіми 50-ти річної давнини?