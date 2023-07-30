Ті ВПО, які виїхали за кордон та протягом 30 днів не поверталися до країни, не отримають виплат, - Верещук
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Не буде продовжено виплати тим внутрішньо переміщеним особам, які виїхали за кордон та не поверталися до України 30 днів, а також тим, хто повернувся до своїх домівок.
Про це повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Виплати не будуть продовжені тим, хто виїхав за кордон і більше 30 днів проживає там. Виплати не будуть продовжені тим, хто повернувся на своє місце проживання і не є внутрішньо переміщеною особою за визначенням. Всім решта виплати будуть продовжені до січня 2024 року включно", - зазначила вона.
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар30.07.2023 23:14
+20 Snart
показати весь коментар30.07.2023 23:22
+18 Наталия Гончар
показати весь коментар30.07.2023 23:16
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Будь ласка, зачекайте...
«Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки», заявили в Офісі президента
Наступного тижня між Україною та Сполученими Штатами розпочнуться переговори щодо надання нашій країні гарантій з боку США, що передбачено Спільною декларацією, ухваленою керівниками держав G7 та України у Вільнюсі на липневому саміті НАТО. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак 30 липня на Конгресі місцевих та регіональних влад у Івано-Франківську.
Тобто держава Україна допомогу ВПО фактично не платить зараз - її платять з грошей, наданих переважно країнами ЄС.
І от в травні ці країни підняли питання виплат тим "ВПО", які виїхали з України і почали отримувати допомогу, як біженці, і в країнах ЄС.
Тож питання не в тому - розжиріють чи ні. А в тому, що або ти в Україні і отримуєш "допомогу внутрішньо-переміщеної особи", або ти НЕ в Україні і отримуєш допомогу в країні перебування.
Якщо вам тут, в цій системі координат, щось НЕ подобається - то ви не на тому наголос робите. І всі претензії ваші повинні бути до *****, а не до тих організацій, які допомагають Україні. Ну а якщо вам здається, що то "мало" - то платіть більше, хто ж вам заважає?!?
«Також уточнено, що виплати із 1 вересня 2023 року будуть припинені тим громадянам, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. А саме, тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови придбали новий транспортний засіб, придбали земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тис. грн.
Не отримуватимуть допомогу також українці, які мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн, або придбали іноземну валюту, а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.»
Українців держать за худобу. І ніякий тут ЄС ні до чого. Ви знаєте, чому наприклад ООН платить саме 2200грн. грн місяць на особу?
Вітаю, хоч щось в вашій голові прояснилося.
2. З якого це хєра хтось взагалі вам щось винен на цій планеті? "15т за оренду квартири"? Чверть і більше будинків в селах і селищах в Україні - пустує. Реально сотні тисяч помешкань. Оренда там іноді коштує "оплачуйте електрику і не дозволяйте двору зарости кущами".
PS: Моя родина живе в селі. На роботу, на маршрутці, перекладних та електричці їжджу в місто. Якщо ви вважаєте, що за мої податки держава повинна вам оплачувати "оренду квартири в 15т" в місті - то ви "охєрєлі" вкрай. Збігате до ***** - повимагате в нього на свою оренду...
2) По всякому переселенці живуть, і в квартирах, і гуртожитках, і коморах, і у школах. Але з чого ви взяли, що всі повинні бути як ви? Візьміть сумку речей, родину і поїдьте в сусідню область хочаб, спобуйТЕ.
«Якщо ви вважаєте, що за мої податки держава повинна вам оплачувати "оренду квартири в 15т" в місті - то ви "охєрєлі" вкрай.»
- де ви таке прочитали?
«Збігате до ***** - повимагате в нього на свою оренду...»
- пан шанувальник телемарафону, і не знає що кацапи, «*****», бажаючим, дає сертифікат на житло (достатньо щоб придбати будинок у райцентрі, чи квартирку у місті) і разову материну допомогу. Розмір одного і іншого залежить від кількості членів родини. А тепер порівняйте з верещук і шоблою. Але ято в курсі, що шобла не назавжди, а ви?
То біжіть/валіть/хиляйте туди, в омріяну і добре вивчену вами соціальну країну-мрію засрашку - отримуйте сертифікати і "матерну допомогу". Тільки потім не верещіть, як різане порося "а чого це мене примушують в штурми на українську оборону бігати"...
В мене був такий же, як ви, племінник. Гімно-людина. Все вивчав "чого ж в засрашці дають, чим воно там краще, наскільки більше дають, ніж кучма/ющенко/юлька/яник". І не виїхав в 2014 році з луганди - сподівався на російське громадянство. І першим побіг отримувати книжечку з куркою-мутантом на обкладинці. Доля його проста: в травні 2022 його відловили прямо на вулиці, кинули в "воронок", назвали "добровольцем" і через півтора місяці до його казарми десь під Горлівкою вночі прилетів один з перших Хаймарсів.
Я з вами свиней не пас, тому ви гадки не маєте про мене. А життєвий досвід вашого племінника мене мало обходить і по ньому виключно своє відношення до речей міняти не буду.
І на від міну від вас, селянина з заходу України, який війну бачив тільки на телемафоні, не «верещав» і не збираюсь. Маю близьких родичів військовослужбовців, і сам при будь якій можливості докладаю руку.
чого і вам бажаю коли зустрінетесь з працівниками тцк - не верещіть - «я за Зе голосував, мене за що?!» ))).
Сама Польща на постійній основі підключає українців до своїх соціальних програм, в т.ч. з виплатою грошей типу "500+", є одноразові виплати, є виплати на строк від цілої низки філіалів міжнародних фондів та організацій, а також урядові польські піврічні виплати.
Допомагають розташуванням, житлом, спрощенням адміністративних процедур, безкоштовним проїздом, спрощеними процедурами винайму на роботу тощо.
Якщо цього для вас мало - ну так ніхто не заважає вам особисто платити біженцям більше. Беріть - і платить!
На той момент діючих посадових осіб державного рівня в документі згадується 28 імен. Двопартійна група Конгресу США у складі 16 конгресменів вимагає ознайомити Конгрес з цим списком для "accurate understanding of the situation in the supreme power of Ukraine".
Я знаю десятки людей, які виїхали, бо ... ну захотілося. Оформили біженство в Німеччині, живуть на 500 євро допомоги і ... здають в Києві чи Житомрі квартиру. Обов'язково повернуться, як тільки німецька допомога закінчиться.
Я знаю десятки людей, які виїхали, бо ... ну набридло. Вирішили все змінити, все тут кинули (а у більшості нічого і не було) - і там влаштовується. Якщо хоч якась шпарина буде залишитись в ЄС/Канаді/США - залишаться.
Правда в тому, що переважна кількість тих, хто виїхав, нічого в Україні не мала і не матиме ніколи.
Ще гірша правда - повернуться переважно утриманці - ніхто ніде їм, окрім України, держ.виплати виплачувати після закінчення активної фази війни - не буде. А працювати або вже не можуть, або ніколи і не хотіли.
Я ні в якому разі не засуджую Ваші дії.
А взагалі, питання не в кількості населення, а в можливостях. Щільність населення США - 33 людини на 1 км2. Щільність населення України - від 60 осіб на 1 км2.
Але населення в США має реально будь-які можливості. І працює судова система, а отже - корупція на контрольованому рівні. А в нашій країні не дай боже ти покажеш, що на твоєму підприємстві є хоч якісь прибутки - замордують. Одразу починається круговерть "маскі-шоу", податкових перевірок, пропозицій "кришування" тощо.
От, наприклад, аби щось зробити в Іспанії (адміністративне) - треба спочатку зробити переклад документів. Але не всякий перекладач має це робити, а тільки спеціальний, зареєстрований. Не за копійчину, звісно. І документи якщо сам подаси - хєр їх в тебе приймуть, обов'язково знайдеться помилка чи ще щось таке. Документи треба подавати через місцевого юриста/повіреного, який "все знає". Теж не за так. І в нього документи приймаються і обробляються в 5 разів швидше. Дивина, та й годі...
Формально - це не корупція. А по факту - навіть в "надкорупційній" Україні з такими схемами обмеження доступу до послуг та чиновників - досить успішно борються. А у них це - процвітає.
будуть покарані рівно так як той хто сібався за кордон і живе безбідно
браво, *****!!!!!
БРАВО!!!
бо як я зрозумів,
хитросракі отримували і там і тут
патріоти, і люди які забеспечують себе самі нах...й не потрібні
29 июля, 09:16
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NV ПРЕМИУМ
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Мариуполь, Азовсталь, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Боевой медик бригады Азов Евгений Чуднецов попал в плен вместе с другими защитниками Мариуполя в мае 2022 года и был освобожден в результате обмена пленными с Россией 6 мая 2023 года.
Для Чуднецова это был уже второй плен - в первый раз его захватили в феврале 2015 года и «приговорили» к 30 годам заключения. Тогда его обменяли только в конце 2017 года.
А щодо хитросракості - тут правда. По закону - всі, хто виїжджає з метою "довготривалого перебування" - зобов'язані повідомляти про це.
Ну і наостанок: патріотизм - це не робота, аби за нього вам платили щомісячно. Бажаєте щоб патріотизм призводив до покращення - менше обирайте на виборах хєрограїв.
Зелені тварюки економлять на людях але не на собі...паскудно це...військових вже урізали,тепер біженців...а себе коли уріжете...?!!!дармоїди...
Якщо вам цікаво, скільки і на що давали іноземці гроші. То ось: за 2022 рік Україні було надано допомоги на 495 мільярдів гривень (495`000`000`000 гривень, або Є14`500`000`000). З них: 200 мільярдів виплачено у вигляді пенсій (40% бюджету ПФУ), 40.5 мільярдів було виплачено як "допомога ВПО". 16 мільярдів - як субсидії. 140 мільярдів - як заробітна платня більш як мільйону медиків, вчителів та працівників ВУЗ-ів. ТОЩО!
Все це робиться для того, аби держава Україна свої власні податкові надходження витрачала на військових та на оборону.
Сподіваюсь, тепер ви краще розумієте світ навколо себе і не будете більше верзти дурниць.
От вам джерело, насолоджуйтесь.
Воювати їм не треба, та й не візьмуть, бо у більшості не одна судимість є,це кацапи зеків утілізують, у нас держава дбає про них як ні про кого іншого.
Правильно ти "виїхав" - ****** ***** з України і не повертайся і не воняй тут.
Ты предъявляет людям претензии за то,что они не стали очередными жертвами "буч"?!
Властям предъявлял, которые не обеспечили безопасность людей от чего люди были вынуждены сами заботится о безопасности своих семей и своей!
Напомню, что по Конституции жизнь человека - есть наивысшая ценность, а не государство!
В Конституции закреплено верховенство ПРАВА (!) и право на жизнь ст. 27. И это право не отменяется даже во время войны !!!
А у государства есть обязанность обеспечить ее безопасность!
Так что направляй свой гнев государству!
У нас 300 тисячна Армія, ми переможемо і визволимо свою землю, відновимо і відбудуємо Україну. І "воспєтиє" тобою "імєющіє права на жізнь" спробують повернутися додому, згадають, що у них є Батьківщина. А, якщо ні - то їм "нагадають" про це народи, до яких вони приперлися і сіли на шию. Європа, Америка, Канада... уже виють від цих паразитів і халявщиків. Фронтовики повернуться додому і обов"язково спитають кождого - де ти, падло було, відлежувалося, коли ми воювали, проливали кров і хоронили товаришів? Кожду падлу у посадку - а звідти ривками і у памперсах і мичати до кінця своїх днів...
Ти мені тут наговорив про Конституцію, обов"язок держави ... а про обов"язок громадянина перед державою, якось згадати не хочеться? Захищати Батьківщину, коли її шматують і вона спливає кров"ю - згадати упадло? Ми критикуємо свою владу і "гасударство" не менше, ніж ви, гастролери і халявщики "із-за бугра" - де ти прочитав тут хоч одне добре слово про наше керівництво, уряд, президента? Але "гасударство" (чиновники, депутати...) і Батьківщина - то трішки не одне і те ж. Ми любимо свою Батьківщину і її захищаємо, а ви сикливо здрисьнули і скавчите "звідтіля". Про такі Святині, як Національна Гідність, Батьківщина, Народ, Нація ... нагадувати таким як ти марна справа...
Я ещё раз тебе напишу, а ты попытайся подумать...
Человеческая жизнь ВАЖНЕЕ, чем что либо!!!! Она у человека ОДНА (!), в отличии от страны в которой он живёт.
Страну можно отстроить, вернуть и даже сменить, а жизнь человеку НИКТО не вернёт!!!
Конституция Украины ГАРАНТИРУЕТ право человека на жизнь (!!!) и эта статья не отменяется и не ограничивается ДАЖЕ в случае войны!!! В точ числе и "здоровым и быкам" и ВСЕМ остальным!!!!!
Обязанность же государства - обеспечить КАЖДОМУ человеку безопасность его жизни!!!
Для этого у государства есть такие профессии как военный, полицейский и ТД. Именно на них возложена функция обороны государства!!!!
Человек ЛИЧНО, ИНДИВИДУАЛЬНО, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНО и ОСОЗНАННО вправе САМ отказаться от реализации своего ПРАВА на жизнь и ее безопасность и пойти воевать!!!
У государства НЕТ права рисковать и сравнить под угрозу жизнь человека ДАЖЕ под предлогом защиты государства и чего то ещё!!!!
Жизнь человека НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ (!) государству, она принадлежит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕКУ !!!!
Те, кто сам для себя решил пойти защищать государство великий почет и уважение!!!! Но они не могут осуждать тех, кто не сделал для себя такой же выбор!!!!
Если у человека НЕТ чистой, добровольной мотивации защищать государство - это исключительно проблемы и недостаток этого государства!!!! Оно может нанять для защиты граждан других стран !!!!
Если говорить конкретно об Украине, то с 1991 года у нее было очень много времени что бы создать такие хорошие условия для человека, что бы у него БЫЛА личная мотивация для того, что бы ради неё он рисковал жизнью и здоровьем ,и возможно даже готов бы погибнуть ради неё...!!!
Повторюсь это ПРАВО КАЖДОГО решить для себя, что ему дороже !!!!
А твои слова, всего лишь красивые фразы и не более...
Тебя история я смотрю ничему не научила...
1945 - вернулись, спросили ?
1989- вернулись, спросили ?
1914 ... - возвращались, спросили ?
А заодно вспомни, как со всеми ними повело себя государство...?
Далеко можно даже не ходить...
Можешь поразмышлять об вернувшихся , и семьях "не вернувшихся" с АТО, ООС и сейчас "полномоштабного вторжения"... Как с ними поступало и поступает их родное государство?!
Как оно поступает с теми кто воюет и колечиться сейчас!!!?
Похищение людей властью (ТЦК )
и незаконное лишения их свободы
По твоему такое отношение государства - это великолепный мотиватор...
Подумай...
В 1945 році так, репресивна машина була настільки ефективна, що всіх, хто хоч спробував "відкрити рота" - тупо пересаджали і частково згноїли на лісоповалах.
В 1970-1989 саме афганці, сотнями тисяч повертаючись з Афгану, привезли з собою масово звичку до наркоти і, відповідно, всю номенклатуру організованої злочинності, з цим пов'язану. Це не було головним фактором розвалу совка, але добре посприяло. Я добре пам'ятаю, як хоронили в 85-86 році афганців пачками на сільських кладовищах, і як бубніли селяни, не підтримуючи владу. А влада це така штука, що якщо її не підтримує населення, то вона кудись зникає, навіть якщо в 10 рядів себе оточити охоронцями. Так було в 2004/2014 роках у янучарина, наприкла Відправити д...
Но даже если взять твои примеры, то ты забыл проанализировать наше время... 2014-...
Как дела с этим в наше время...?
Одно дело "отдать себя"-это ваше решение, а другое дело своего ребёнка!
Я хочу, чтобы государство ЦЕНИЛО жизнь!
Но это не реально.... Государство=люди обладающими властью. Они ценят только то, что "их". То что не "их" им до одного места....
Я бы ещё понимал, если бы государство создало такие условия жизни, за которое "человек бы держался обеими руками"... ЗНАЯ, что ни он, ни его дети,внуки "не пожалеют"...
А в Украине - людей обдирают как липок... , окунули в рабство...
Я не прав ? Привел те фактические аргументы!!!
И первый гопник уже ищет защиту у тех, кто рядом ( у своей жертвы)....
Тут может у жертвы включиться "Хельсинкский синдром"....
Но мое мнение,чин не жертва должна испытывать "Хельсинкский синдром", а грабитель должен стать добропорядочным ( Украина)!!!!