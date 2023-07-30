Ті ВПО, які виїхали за кордон та протягом 30 днів не поверталися до країни, не отримають виплат, - Верещук

Не буде продовжено виплати тим внутрішньо переміщеним особам, які виїхали за кордон та не поверталися до України 30 днів, а також тим, хто повернувся до своїх домівок.

Про це повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Виплати не будуть продовжені тим, хто виїхав за кордон і більше 30 днів проживає там. Виплати не будуть продовжені тим, хто повернувся на своє місце проживання і не є внутрішньо переміщеною особою за визначенням. Всім решта виплати будуть продовжені до січня 2024 року включно", - зазначила вона.

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