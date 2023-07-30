Через великі втрати окупантів у Сватовому переповнений морг, в місті відчутний нестерпний трупний запах, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про значні втрати окупантів, через що у місті Сватовому переповнений морг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів.

Зокрема, в місті Сватове Луганської області, територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зазнають великих втрат. В окупованому Бердянську закрили для відвідування територію моргу, куди прибувають санітарні автомобілі, - Генштаб