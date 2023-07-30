УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15537 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 782 55
армія РФ (13428) втрати (3817) морг (26) Сватове (57)

Через великі втрати окупантів у Сватовому переповнений морг, в місті відчутний нестерпний трупний запах, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

смерть

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію про значні втрати окупантів, через що у місті Сватовому переповнений морг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів.

Зокрема, в місті Сватове Луганської області, територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зазнають великих втрат. В окупованому Бердянську закрили для відвідування територію моргу, куди прибувають санітарні автомобілі, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Так пахнєт мір. Русскій.
показати весь коментар
30.07.2023 23:34
+22
Привезите туда Михалкова или Бондарчука - пусть снимут фильм про "атєчєствєнную вайну" - на реквизите и гонорарах актёрам сэкономят
показати весь коментар
30.07.2023 23:47
+21
Налізла свинота москальська без запрошення і смердить.
показати весь коментар
30.07.2023 23:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так пахнєт мір. Русскій.
показати весь коментар
30.07.2023 23:34 Відповісти
Налізла свинота москальська без запрошення і смердить.
показати весь коментар
30.07.2023 23:35 Відповісти
Тяжкии дух -- посипаите вапном
показати весь коментар
30.07.2023 23:39 Відповісти
Смерди смердять
показати весь коментар
30.07.2023 23:44 Відповісти
Привезите туда Михалкова или Бондарчука - пусть снимут фильм про "атєчєствєнную вайну" - на реквизите и гонорарах актёрам сэкономят
показати весь коментар
30.07.2023 23:47 Відповісти
Одразу згадалося...
показати весь коментар
31.07.2023 00:17 Відповісти
Ага)) А ещё помню - в фильме каком-то - где "кремлёвские курсанты" со стрелкотнёй против танков немецких...
показати весь коментар
31.07.2023 00:21 Відповісти
Так це ж воно і є, в цьому уривку 😁 трохи далі власне ці курсанти і прибувають на нуль, феєричний діалог просмоленого війною старлея і паркетного кремлівського капітана, потім іржачна сцена з салютом, трохи фронтової лірики і гумору... А далі - проста й сувора трагедія: і кремлівських курсантів з гвинтівками, і штрафних із саперними лопатами німці розкатали панцерами за 15 хвилин. Мінус усі 240 пацанів "элиты красной армии" і практично весь штрафбат.
(мабуть, єдиний справді потужний ґепізод у цьому міхалковському "шыдевре")
показати весь коментар
31.07.2023 02:29 Відповісти
Точно!! Давно смотрел просто ))
показати весь коментар
31.07.2023 02:30 Відповісти
Я после войны очень сильно полюбил фильм "Спасти рядового Райана". Хоть и есть киноляпы, как и в любом кино, но в целом один из самых правдивых фильмов про войну, как на мой взгляд. Хотя до войны смотрел это кино с пивасиком в руке и поп-корном (молодой, дурной был). Сейчас по другому воспринимаю это кино...
показати весь коментар
31.07.2023 02:32 Відповісти
Крутий фільм. Теж неодноразово його переглядав. Страшну сцену висадки морського десанту також використали аж у двох частинах серії Call of Duty.
До речі, у своєму витворі Міхалков зміг зробити цей душороздираючий момент загибелі курсантів і штрафбату - але прикол у тому, що історично все одно ******** бо насправді ці кремлівські курсанти взагалі-то дуже довго і успішно тримали оборону. Усі, хто вижив, були направлені вже як офіцери у командний склад гвардійських (!) підрозділів усієї армії. А у ********** їх розчавучили як цуценят за 15 хвилин 😶
показати весь коментар
31.07.2023 03:20 Відповісти
Колду (Call Of Duty) ********, но больше зашла серия Black Ops первая и вторая части про "холодную войну". Сейчас присел на серию Far Cry
показати весь коментар
31.07.2023 03:31 Відповісти
Перший Black Ops - шедевр, і сюжет і геймплей. Cold Wars - іще поки не дійшов до нього, але на черзі. Також сподобався Infinite Warfare, хоча враження дещо зіпсували грубі ляпи - як людина, що з дитинства цікавиться космосом, астрономією, астронавтикою etc. я не міг спокійно сприйняти ані звуки стрілянини і вибухів у космосі (на це має право лише всесвіт Star Wars, іншим зась!), ані те, як бійці бігають немов на Землі по поверхні Європи і Титана (супутники Юпітера та Сатурна) - гравітація і moonwalk? ні, не чули. І "надсвітловий гіперстрибок" тривалістю близько хвилини від Землі на Місяць (світло йде цю відстань півтори секунди 😁) це потужно )))))))
показати весь коментар
31.07.2023 04:02 Відповісти
Я тогда свою первую 3D "Соньку" 55 дюймов купил. Black Ops прикольно игрались в 3D. Космос вообще не зашёл. Но лучшей игрой из Call of Duty считаю MW2 (Modern Warfare-2) то бишь Call of Duty-6, идеальная "история", супер COOP mode и multiplayer. Но самый кайф, по мне - это BFBC-2 (Battle Field Bad Company -2) Напривзойдённый engine, (разрушение построек) большие карты и супер multiplayer mode! Жаль EA сдулись в этой теме.
показати весь коментар
31.07.2023 07:17 Відповісти
Они даже многие не знают, что после победы двадцать лет не проводили парад. Есть версия, что из-за страха перед реальными ветеранами. И я всегда задавал вопрос: "А у вас же есть "герои" двух войн против Ичкерии, чего они не проводят марши, парады?" Да потому что ссыкотно - можно и люлей отхватить
показати весь коментар
31.07.2023 03:43 Відповісти
Ідіотська ідея у фільмі Покласти десяток людей щоб врятувать одного - ІДІОТИЗМ! Як з точки зору військової так і з точки зору загальнолюдської Втратить "просто так "десяток активних штиків" задля того щоб врятувать одного сина для матері - ВЕРХ ІДІОТИЗМУ! А у тих десяти загиблих не було матерів? Не було дружин та дітей? Для них їх синів та батьків хто рятуватиме?
Головою думать навчись трохи!
показати весь коментар
31.07.2023 05:35 Відповісти
Так смотри советские фильмы михалкова - НИЗ ИДИОТИЗМА, ибо тебе не дано понять. А фильмы Steven Spielberg это классика, как и фильмы Riddle Scott.
показати весь коментар
31.07.2023 06:00 Відповісти
У вищезгаданому "Утомленные солнцем 2 - Предстояние" був момент, коли оці кремлівські курсанти їдуть у вантажівках на передову, і один з них чисто по приколу цілиться з гвинтівки у вантажівку, що йде позаду - "по фашистским захватчикам - огонь!"
Збсь еліта РККА, яка не в курсі написаного кров'ю залізного правила - вогнепальна зброя by default вважається зарядженою, навіть якщо вона начебто розряджена, і її не можна наводити на людей
(але ********* не в курсі. Йому можна)
показати весь коментар
31.07.2023 06:19 Відповісти
Вы явно переоцениваете интеллект кацапских режиссёров и военных консультантов в киноиндустрии кацапии.
показати весь коментар
31.07.2023 06:37 Відповісти
А чим ІДІОТИЗМ "Мосфільму" чи "Беларусьфільм" відрізняється від ІДІОТИЗМУ "Голлівуду"? Чим ідея послать десяток людей на загибель заради порятунку одного відрізняється від тези Жукова на запитання когось з американських генералів про методи розмінування підступів до Зеєловських висот: "МЫ посчитали, что скрытность при наступлении важнее потерь на минных полях Если-бы противник определил направление нашего наступления заранее (выявив работы по разминированию), то потери от атиллерийского огня были-бы соизмеримы с потерями личного состава от противопехотных мин... "
показати весь коментар
31.07.2023 06:20 Відповісти
Да ничем! Яр, перестань. Это жанр, художественное кино. А ты реальные события в Украине сравниваешь с вымыслом. Вот, давай дождёмся победы, вы, украинцы, сделаете "разбор полётов", привлечёте виновных за все косяки к ответу, а потом ваши режиссёры снимут ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ фильм и мы его обсудим.
показати весь коментар
31.07.2023 06:29 Відповісти
Знаєш скільки хороших людей загинуло саме з-за того що вони, надивившись "художественного кино", плутали " вымысел" і "реальные события"? Коли я бачу оту "художественность" - у мені все перевертається - бо я знаю трохи реальність!
Поки ми будемо чекать "победы" та "разбора полётов", а потім "привлекать виновных за все косяки к ответу" - загине ще більше І "документальне" кіно режисери знімають ЗАРАЗ" А тоді будуть знімать "художнє" - де оті "косяки" будуть маскувать в залежності від політичної ситуації!
показати весь коментар
31.07.2023 07:24 Відповісти
Понял, вообще отменяем кино.
показати весь коментар
31.07.2023 07:39 Відповісти
Ну, і до чого тут - "отменяем кино"? Я просто пропоную трохи реальнішим його робить А не "вішать лапшу на вуха"! Та навіть на радянського командира в Афганістані подивились-би як на ідіота, якби він прийняв рішення, подібне тому, яке нам Спілберг пропонує у цьому фільмі Бо в бою командир стоїть перед складним (з точки моралі) вибором : між "поганим" і "дуже поганим" Бо, приймаючи рішення на бойові дії, він думає лише про те, як звести бойові втрати до мінімуму Ідеально - обійтися взагалі без втрат! "Погане" (в даному випадку) - це втратить солдата А "дуже погане" - втратить десяток солдат, рятуючи одного...
Зразу видно - війну ти бачив лише в телевізорі...
показати весь коментар
31.07.2023 07:57 Відповісти
Ни хрена ты не знаешь про армию.
Во-первых, группа выполняла ЛЕГАЛЬНЫЙ приказ, который бл..ь не обсуждается.
Во-вторых - читай, что было во-первых. Хочешь реализЬму - смотри хронику с фронтов. Всё, точка. Ты меня утомил.
показати весь коментар
31.07.2023 08:13 Відповісти
Я - "не знаю про армію"? Після більше чверті століття служби в ній? Та ще й будучи військовим юристом, який здатен зробить аналіз законності відданих наказів? Від того, що наказ відданий ЛЕГАЛЬНО - "законності" та "здорового глузду" це йому не додає А "емоційна сторона" (яка була "во-первых"), мене мало цікавить Бо командир керується "військовою доцільністю" та "здоровим глуздом", а не "емоціями" Посилать людей на смерть заради "емоційного самозаспокоєння" йому ніхто не дозволить !
З тобою все ясно : якщо людина пише, що її "утомили", то висновок один: аргументації у неї нема, але погодиться з доводами опонента не дозволяє гонор! Ну що ж - це твоя справа...
показати весь коментар
31.07.2023 08:31 Відповісти
Блин, ну ты упертый тов. юрист. Яр, по честному, ты фильм смотрел? Хорошо смотрел? Хорошее качество, с переводом? Если да, то у меня к тебе один простой вопрос.
Итак, группа с командиром получила простой приказ. У нас в армии это называется extraction. Пришёл, забрал, ушёл. Кстати, в реальной жизни, мотивы/причины данного extraction группе НЕ доводятся (как юрист, догадайся сам почему). Итак, простой вопрос, группа выполнила приказ или нет?
показати весь коментар
31.07.2023 09:05 Відповісти
"Тов. американець"! Вибач з грубість - але ти мені скажи: ти дійсно "дурак", чи "дураку заплочено, чтоб дурака изображал"? Мово іде не про те, "законно" чи "незаконно" відданий там наказ Мова іде про "ідіотизм ситуації", зображеної у фільмі Ми тут обговорюємо не "ідіотизм" командира, а "ідіотизм" Спілберга, який своїм "псевдогуманізмом" нав"язує псевдогуманістичні наративи!
показати весь коментар
31.07.2023 09:23 Відповісти
Я поставив просте питання. Команда виконала наказ або ні? На якій мові тебе ще запитати?
Відповідь дожен бути простим. Та або ні.
показати весь коментар
31.07.2023 09:30 Відповісти
Ладно, последняя попытка. Яр, Спилберг не идиот. Идиот ты, потому что фильм был создан на базе реальных событий!!
Итак в 1942 году в Вооруженных силах США был издан закон "sole-survivor policy," позже известен, как Деректива 1315.15 Special Separation Policies for Survivorship. Причиной появления этого ГУМАННОГО закона стала гибель в 1942 году сразу ПЯТИ братьев Sullivan: Joseph, Francis, Albert, Madison и George, служивших на корабле USS "Juneau", который был торпедирован и потоплен японской подлодкой. Данный закон в силе до сих пор и спас много американских семей от полного исчезновения, как рода. В 1944 году также вернули в семью последнего из четверых братьев Niland. Frederick "Fritz" Niland. Именно история спасения этого парня СПОДВИГЛА Спилберга к созданию его шедевра! Более того, такая же история на войне случилась и с его отцом!!!!! Ещё раз для особо "одарённых". Спилберг ничего выдумывал, а просто руководствовался реальными событиями.
Надеюсь, ты наконец, понял кто здесь идиот? И запомни, никогда не спорь со мной ибо я хорошо знаю историю своей страны и я тебя съем
Если владеешь английским здесь доказы:
https://www.history.com/news/saving-private-ryan-real-life-dday-back-story

Теперь, ты свободен.
показати весь коментар
31.07.2023 10:26 Відповісти
Я теж умію читать! Однак ти точно "недоганяючий"! Знаєш, чим хороша була "радянська школа" ? Вони не заганяла людей у "шаблони" Щоб здать екзамени - треба було мать знання, а не "вгадувать" відповідь з кількох варіантів запропонованих викладачем "Біхевіористика" - непоганий метод - але не завжди Та й про цей закон я знаю (цікавився - коли подивився фільм) Там, дійсно, він був прийнятий на підставі подібних випадків Наскільки я пам"ятаю - там навіть є параграф, де обумовлюється заборона служби всіх синів у одному підрозділі чи екіпажі Тому дітей з одної сім"ї направляли для служби не тільки в різні підрозділи, але й у різні роди військ І при загибелі всіх (крім одного) - останнього живого демобілізовували на підставі цього закону Абсурд ситуації у Спілберга у тому, що для порятунку цього "останнього живого" погубили десяток солдат Якщо ти "знаєш історію своєї країни", то я непогано знаю ПРАВО До того ж (як юрист військовий) розбираюся у праві війни та військовому законодавстві взагалі І якби подібний наказ РЕАЛЬНО був відданий командиром і в результаті виконання цього наказу загинули люди - то навіть американська Феміда того командира "тягала-б, як свиня - куфайку" І я так думаю - "по голівці-б не погладили" його Я сумніваюся, що його адвокат довів-би "юридичний казус" (Коли особа "не могла передбачить можливих шкідливих наслідків свого діяння") Ти упираєшся в "букву закону" без достатньої оцінки наслідків! От тепер "СВОБОДЕН" - ТИ!!!
показати весь коментар
31.07.2023 11:47 Відповісти
Не хрена никакого права ты не знаешь и никогда не знал.
...І якби подібний наказ РЕАЛЬНО був відданий командиром і в результаті виконання цього наказу загинули люди - то навіть американська Феміда того командира "тягала-б, як свиня - куфайку" .... Это мог написать только идиот безграмотный! Я не зря спросил тебя выполнила ли группа приказ. Ты не смог ответить. Я тебе отвечу. В фильме нет, не выполнила и если бы командир выжил и вернулся бы даже со всей группой живыми, но потеряли бы самого "Райана", то его судили бы за невыполнение приказа. И наоборот, все бы погибли, но командир доставил бы "Райана" целёхиньким, то получил бы награду. ***...ь! Открою страЩную тайну. Идёт ВОЙНА и при выполнении приказов на войне погибают люди! Никто их на смерть не посылал. Надо было чётко исполнять приказ. Пришли, нашли, забрали, ушли. Всё! Их никто не заставлял оставаться и вступать в бой. Приказ был иной. "Райан" отказался выполнять приказ и покидать расположение части, командир проявил малодушие и пошёл у рядового на поводу (неслыханно!!!) и тем самым погубил группу. В реальной жизни Фридерик тоже не хотел покидать своих однополчан, но Francis Sampson сказал ему: "Ты можешь потом спорить с генералом Eisenhower или генералом Marshall, но сейчас ты едешь домой. И Фридерик исполнил приказ. Ещё раз, это художественное кино и Спилберг решил немного приукрасить реальные события долей патриотизма. Наверное если бы в фильме всё было бы, как в реальной жизни, то кто-бы смотрел это скучное кино? Так, что обтекай юрист. Про армию ты знаешь из вашего марафона.
показати весь коментар
31.07.2023 12:49 Відповісти
"Дурень ти - і шия у тебе немита!" Надивився "кіна" і думаєш, що в житті все по "кіну" робиться" Колись читав одне оповідання одного американського автора Він описав абсурдну ситуацію: на Землі сталася глобальна катастрофа : чи-то вимерли всі дорослі, чи-то всі люди втратили пам"ять (уже не пам"ятаю - читав у молодості) І люди почали відновлювать своє життя, копіюючи життя у фільмах 40-х років, які випадково збереглися у архівах Голлівуду Космонавти, що були відсутні на період катастрофи на Землі, були шоковані, повернувшись
показати весь коментар
31.07.2023 12:59 Відповісти
Ну, да. В жизни, всё, как ты говоришь:
...Микола, поднеси боеприпасы, пид...ры лезут.
---Да, сейчас, только юристу из Яра Холодного позвоню, проконсультируюсь на предмет целесообразности вашего приказа...
Ты хоть раз читал или видел, пусть даже в документальном кино, как в США проходит "корт маршал" в военное время? Давай, занимайся фантастикой. Тебе это больше подходит.
показати весь коментар
31.07.2023 13:21 Відповісти
Ясно " "Чувак передивився кіна!" Ти дійсно "дурень" а не "куплений" У тебе "реальність" з "кіном" змішана Ти навіть не робиш спроби зрозуміть що саме я тобі пояснювать пробую! Бачу - "дохляк" ! Тепер буду знать ЩО ти собою представляєш!
показати весь коментар
31.07.2023 13:46 Відповісти
Вітаю, шановний колего! Радий, що Ви знову з нами.
показати весь коментар
31.07.2023 02:48 Відповісти
Вітаю! Так, зараз періодично аврали на роботі, нема коли навіть перемкнутися на вкладку )) ну зараз можна розслабитися, місяць закінчився успішно ✅
показати весь коментар
31.07.2023 03:04 Відповісти
...А які під відео зкріпні коменти... Вужос! Повне враження, що нашрайбали їх екзальтовані комсомольські працівниці з якогось 1981-го року.
показати весь коментар
31.07.2023 02:53 Відповісти
Ага. І знаєте, які коменти особливо бісять? Оці лицемірні "что пережили диды, не дай боже, лишь бы не было войны!"
Це пишуть кацапи. У 2022-2023. "Всем мира" і "лишь бы не было войны". У мене все 🤐
показати весь коментар
31.07.2023 03:08 Відповісти
Спершу я також був схильний пояснити цей... феномен... лицемірством.
Та якось мені в руки потрапив підручник із психіатрії. Після цього на зкріпи і все, що ними пов'язано, я дивлюсь зовсім інакше.
показати весь коментар
31.07.2023 03:19 Відповісти
Нехай лугандони нюхають як смердять їхні асвабадітєлі.
показати весь коментар
30.07.2023 23:47 Відповісти
Ви не сповна розуму... Сватове було окуповане 3 березня 2022 року. На відміну від півдня луганської області - на півночі цієї області проживало переважно україномовне населення і ніяких "лугандонських" нахилів люди там не мали. Бо історично так склалося, що на півночі луганської області - ніяких шахт чи великих заводів - не було, а отже і тотальної русифікації не трапилось.
показати весь коментар
31.07.2023 00:52 Відповісти
Північь Луганської області це Слобожанщина. У 2014 році сватовчани не пустили до себе усілякі лнри.
показати весь коментар
31.07.2023 01:19 Відповісти
Норм. там с 2 сел откинули кацапчегов
показати весь коментар
30.07.2023 23:55 Відповісти
Нюхати це лайно, мабуть зайве. А от що робити з цим мотлохом наш чорнозем точно знає.
показати весь коментар
31.07.2023 00:02 Відповісти
Це у чорнозем - тільки його перепоганити , ніколи падло не було добривом (( вихід є - скотомогильники , вони саме для цього призначені !
показати весь коментар
31.07.2023 02:14 Відповісти
показати весь коментар
31.07.2023 00:15 Відповісти
"Там русский дух, там русью пахнет". (с.)
показати весь коментар
31.07.2023 00:23 Відповісти
тупо процитовано. Бо сморід московитський. або росіянський.Бо кацапи зовуть себе росіянами.
показати весь коментар
31.07.2023 00:28 Відповісти
там руцкий мир, там трупом пахнет...
показати весь коментар
31.07.2023 05:32 Відповісти
У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.

Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.

Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.

Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.

Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.

Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что так воняет? Конечно, Россия.
показати весь коментар
31.07.2023 05:40 Відповісти
Юрий Нестеренко

Русская зима

Нет более унылого пейзажа,

Чем снегом занесенная равнина

Придавленная низким серым небом

До горизонта; чахлые кусты,

Торчащие пучками голых прутьев

Из снега, что спускаются по склону

В глубокий, нескончаемый овраг;

Свистящий ветер, гонящий поземку

Меж мертвыми засохшими ********;

Левее - комья смерзшейся земли,

Невыносимо долгими рядами

Чернеющие из-под снега: поле;

За ним - два ряда кособоких изб,

Увязшие в снегу почти по крыши,

Жилые, нет ли - кто их разберет;

Правее, по ту сторону оврага -

Убогая осиновая роща,

Переплетенье тонких серых веток,

Дрожащих и шуршащих на ветру,

Но не способных ни согреть, ни спрятать;

И вдалеке, на самом горизонте,

Оплывшей погребальною свечою

Торчащая над рощей колокольня

Спасокакого-то монастыря...

Оставим на минуту в стороне

Политику, ворье, вранье, дороги,

Опричников, чиновников, попов,

Колхозы, тюрьмы, батоги, дубинки,

Нужду, вражду, рекрутчину, войну,

"Там наших нет", "мы вас не посылали",

"Вы там держитесь", яхты и дворцы,

Оброк, заём, дефолты, заморозки,

Бульдозеры, давящие еду,

Часы-"брегеты", нищих инвалидов,

Сортиры во дворе et cetera -

Но просто каждодневно видеть ЭТО

(Сиречь пейзаж, что был описан выше)

И не повеситься?!

Не понимаю, нет.

2016
показати весь коментар
31.07.2023 09:48 Відповісти
І що, через 2-3 тижні війна скінчиться?
показати весь коментар
31.07.2023 06:31 Відповісти
А з іншого боку якась нестиковочка: повідомляютб про " все більші втрати" рашкованів, а по їхній же генштабівськй статистиці вони все меншв і менші: за останні дні принаймні...Учора, здається, лише 380...
показати весь коментар
31.07.2023 07:06 Відповісти
 
 