Через великі втрати окупантів у Сватовому переповнений морг, в місті відчутний нестерпний трупний запах, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про значні втрати окупантів, через що у місті Сватовому переповнений морг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів.
Зокрема, в місті Сватове Луганської області, територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах".
Топ коментарі
+28 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар30.07.2023 23:34
+22 Магирус
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+21 Trevo Trow
показати весь коментар30.07.2023 23:35
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Будь ласка, зачекайте...
(мабуть, єдиний справді потужний ґепізод у цьому міхалковському "шыдевре")
До речі, у своєму витворі Міхалков зміг зробити цей душороздираючий момент загибелі курсантів і штрафбату - але прикол у тому, що історично все одно ******** бо насправді ці кремлівські курсанти взагалі-то дуже довго і успішно тримали оборону. Усі, хто вижив, були направлені вже як офіцери у командний склад гвардійських (!) підрозділів усієї армії. А у ********** їх розчавучили як цуценят за 15 хвилин 😶
Головою думать навчись трохи!
Збсь еліта РККА, яка не в курсі написаного кров'ю залізного правила - вогнепальна зброя by default вважається зарядженою, навіть якщо вона начебто розряджена, і її не можна наводити на людей
(але ********* не в курсі. Йому можна)
Поки ми будемо чекать "победы" та "разбора полётов", а потім "привлекать виновных за все косяки к ответу" - загине ще більше І "документальне" кіно режисери знімають ЗАРАЗ" А тоді будуть знімать "художнє" - де оті "косяки" будуть маскувать в залежності від політичної ситуації!
Зразу видно - війну ти бачив лише в телевізорі...
Во-первых, группа выполняла ЛЕГАЛЬНЫЙ приказ, который бл..ь не обсуждается.
Во-вторых - читай, что было во-первых. Хочешь реализЬму - смотри хронику с фронтов. Всё, точка. Ты меня утомил.
З тобою все ясно : якщо людина пише, що її "утомили", то висновок один: аргументації у неї нема, але погодиться з доводами опонента не дозволяє гонор! Ну що ж - це твоя справа...
Итак, группа с командиром получила простой приказ. У нас в армии это называется extraction. Пришёл, забрал, ушёл. Кстати, в реальной жизни, мотивы/причины данного extraction группе НЕ доводятся (как юрист, догадайся сам почему). Итак, простой вопрос, группа выполнила приказ или нет?
Відповідь дожен бути простим. Та або ні.
Итак в 1942 году в Вооруженных силах США был издан закон "sole-survivor policy," позже известен, как Деректива 1315.15 Special Separation Policies for Survivorship. Причиной появления этого ГУМАННОГО закона стала гибель в 1942 году сразу ПЯТИ братьев Sullivan: Joseph, Francis, Albert, Madison и George, служивших на корабле USS "Juneau", который был торпедирован и потоплен японской подлодкой. Данный закон в силе до сих пор и спас много американских семей от полного исчезновения, как рода. В 1944 году также вернули в семью последнего из четверых братьев Niland. Frederick "Fritz" Niland. Именно история спасения этого парня СПОДВИГЛА Спилберга к созданию его шедевра! Более того, такая же история на войне случилась и с его отцом!!!!! Ещё раз для особо "одарённых". Спилберг ничего выдумывал, а просто руководствовался реальными событиями.
Надеюсь, ты наконец, понял кто здесь идиот? И запомни, никогда не спорь со мной ибо я хорошо знаю историю своей страны и я тебя съем
Если владеешь английским здесь доказы:
https://www.history.com/news/saving-private-ryan-real-life-dday-back-story
Теперь, ты свободен.
...І якби подібний наказ РЕАЛЬНО був відданий командиром і в результаті виконання цього наказу загинули люди - то навіть американська Феміда того командира "тягала-б, як свиня - куфайку" .... Это мог написать только идиот безграмотный! Я не зря спросил тебя выполнила ли группа приказ. Ты не смог ответить. Я тебе отвечу. В фильме нет, не выполнила и если бы командир выжил и вернулся бы даже со всей группой живыми, но потеряли бы самого "Райана", то его судили бы за невыполнение приказа. И наоборот, все бы погибли, но командир доставил бы "Райана" целёхиньким, то получил бы награду. ***...ь! Открою страЩную тайну. Идёт ВОЙНА и при выполнении приказов на войне погибают люди! Никто их на смерть не посылал. Надо было чётко исполнять приказ. Пришли, нашли, забрали, ушли. Всё! Их никто не заставлял оставаться и вступать в бой. Приказ был иной. "Райан" отказался выполнять приказ и покидать расположение части, командир проявил малодушие и пошёл у рядового на поводу (неслыханно!!!) и тем самым погубил группу. В реальной жизни Фридерик тоже не хотел покидать своих однополчан, но Francis Sampson сказал ему: "Ты можешь потом спорить с генералом Eisenhower или генералом Marshall, но сейчас ты едешь домой. И Фридерик исполнил приказ. Ещё раз, это художественное кино и Спилберг решил немного приукрасить реальные события долей патриотизма. Наверное если бы в фильме всё было бы, как в реальной жизни, то кто-бы смотрел это скучное кино? Так, что обтекай юрист. Про армию ты знаешь из вашего марафона.
...Микола, поднеси боеприпасы, пид...ры лезут.
---Да, сейчас, только юристу из Яра Холодного позвоню, проконсультируюсь на предмет целесообразности вашего приказа...
Ты хоть раз читал или видел, пусть даже в документальном кино, как в США проходит "корт маршал" в военное время? Давай, занимайся фантастикой. Тебе это больше подходит.
Це пишуть кацапи. У 2022-2023. "Всем мира" і "лишь бы не было войны". У мене все 🤐
Та якось мені в руки потрапив підручник із психіатрії. Після цього на зкріпи і все, що ними пов'язано, я дивлюсь зовсім інакше.
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией...
Что так воняет? Конечно, Россия.
Русская зима
Нет более унылого пейзажа,
Чем снегом занесенная равнина
Придавленная низким серым небом
До горизонта; чахлые кусты,
Торчащие пучками голых прутьев
Из снега, что спускаются по склону
В глубокий, нескончаемый овраг;
Свистящий ветер, гонящий поземку
Меж мертвыми засохшими ********;
Левее - комья смерзшейся земли,
Невыносимо долгими рядами
Чернеющие из-под снега: поле;
За ним - два ряда кособоких изб,
Увязшие в снегу почти по крыши,
Жилые, нет ли - кто их разберет;
Правее, по ту сторону оврага -
Убогая осиновая роща,
Переплетенье тонких серых веток,
Дрожащих и шуршащих на ветру,
Но не способных ни согреть, ни спрятать;
И вдалеке, на самом горизонте,
Оплывшей погребальною свечою
Торчащая над рощей колокольня
Спасокакого-то монастыря...
Оставим на минуту в стороне
Политику, ворье, вранье, дороги,
Опричников, чиновников, попов,
Колхозы, тюрьмы, батоги, дубинки,
Нужду, вражду, рекрутчину, войну,
"Там наших нет", "мы вас не посылали",
"Вы там держитесь", яхты и дворцы,
Оброк, заём, дефолты, заморозки,
Бульдозеры, давящие еду,
Часы-"брегеты", нищих инвалидов,
Сортиры во дворе et cetera -
Но просто каждодневно видеть ЭТО
(Сиречь пейзаж, что был описан выше)
И не повеситься?!
Не понимаю, нет.
2016