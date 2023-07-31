УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15537 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
623 3
авіація (1644) Генштаб ЗС (4472) артилерія (712)

Протягом 30 липня авіація та реактивна артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження окупантів, 8 артилерійських засобів,2 станції РЕБ, ЗРК, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російським окупантам 30 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу окупантів".

Читайте також: Протягом 29 липня авіація та артилерія Сил оборони уразили 6 районів скупчення росіян, 1 артилерійський засіб і станцію РЕБ, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
27 липня , після закінчення таємного особистого візиту Єрмака в Угорщину, там заявили п ро необхідність пермовин Україні про мир. ЩО ЦЕ БУЛО - ОМАН-2:0?
показати весь коментар
31.07.2023 04:22 Відповісти
Натупного дня у Орбана заявили про необхідність мирних перемовин, а наступного дня після заяви Угорщини ,Прутін на тусні з африканськими Прутіними теж зробив схожу заяву, звинувативши Україну...
29 листопада Трамп знову говорить про припинення Україні допомоги й про продовження справи про Бурізму в Україні .

І ось сьогодні після таємних зустрічей в Будапешті на конгресі собою керованих регіональних керівників,ЄРМАК ЯК ХТО??? зробив наступну зяву ЯК ХТО? ХТО ВІН ЩОБ РОБИТИ МІЖНАРОДНІ ЗАЯВИ? Та ще й після ОМАНУ-2 у Будапешті...

Єрмак - «Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки»,
Наступного тижня між Україною та Сполученими Штатами розпочнуться переговори щодо надання нашій країні гарантій з боку США, що передбачено Спільною декларацією, ухваленою керівниками держав G7 та України у Вільнюсі на липневому саміті НАТО. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак 30 липня на Конгресі місцевих та регіональних влад у Івано-Франківську.
показати весь коментар
31.07.2023 04:51 Відповісти
 
 