Протягом 30 липня авіація та реактивна артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження окупантів, 8 артилерійських засобів,2 станції РЕБ, ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російським окупантам 30 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу окупантів".

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