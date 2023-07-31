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обстріл (20945) Харків (3873) Терехов (242)

Внаслідок обстрілу Харкова вночі 31 липня виникла пожежа - кількість постраждалих уточнюється, - мер Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Внаслідок нічного удару, завданого російськими окупаційними військами по Харкову, виникла пожежа в нежитлових приміщеннях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Було чути два прильоти. Попередньо – потрапляння до нежитлових приміщень. Пожежа. Про постраждалих інформації поки що немає. На місці працюють ДСНС", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 16 липня росіяни втретє за добу вдарили по Харкову, - мер

Автор: Роман Свиридович
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Було чутно и так неслабо, хотя этим уже не удивишь 😁
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31.07.2023 01:01 Відповісти
 
 