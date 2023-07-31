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Внаслідок обстрілу Харкова вночі 31 липня виникла пожежа - кількість постраждалих уточнюється, - мер Терехов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок нічного удару, завданого російськими окупаційними військами по Харкову, виникла пожежа в нежитлових приміщеннях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Було чути два прильоти. Попередньо – потрапляння до нежитлових приміщень. Пожежа. Про постраждалих інформації поки що немає. На місці працюють ДСНС", - написав він.
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Степан Шамрило
показати весь коментар31.07.2023 01:01 Відповісти Мені подобається 1
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