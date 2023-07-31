Білоруські силовики доправляють до кордону мігрантів та обладнання для перетину загороджень, - представник польського уряду Жарин
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруські силовики доправляють до кордону з Польщею не лише мігрантів із третіх країн, а й обладнання для перетину загороджень.
Про це повідомив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На кордоні з Білоруссю все ще небезпечно. На польські патрулі нападають агресивно налаштовані іноземці. Кожен день офіцери та солдати зазнають агресії", - написав Жарин у Твіттері.
За його словами, білоруські служби доправляють до кордону з Польщею не тільки мігрантів, а й "обладнання для перетину кордону (драбини, різальні інструменти) та нападу на поляків (каміння, цегла, бруківка)".
"Гібридна операція з використанням мігрантів триває. На Польщу триває атака, ці дії є частиною російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО", - зазначив урядовий уповноважений.
Він також навів дані прикордонної служби про те, що в суботу з Білорусі до Польщі намагався нелегально потрапити 91 іноземець. Серед них - громадяни Індії, Непалу, Ірану, Ліберії та Сомалі.
Загалом, уточнює Польське радіо, від початку року прикордонники РП зафіксували понад 16 тисяч спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Всю цю сволоту треба тільки бити. Як кажуть місливці зразу ж і з льоту поки не перетнули польський кордон. Одна цеглина в польського військового - один труп на білорусській стороні.
Тих хто перетнув вішати на прикордрнних стовпцях. Бажано білоруських. Там нема інтелекту. Тільки бидло. Тут не місце гуманністі. Вони не з квіточками через польський кордон лізуть. Жаль НАТО яке не розуміє що вже треба бити кацапів. На випередження. Ой дограються!!!
Польща її підписала
А замість цього кажуть про якийсь там ПВК "Вагнер" - https://censor.net/ua/n3434315
Дуже зручна формула: будь-яка країна може напасти на будь-яку іншу країну, заявивши, що її війська, нібито, не її війська, а якісь там приватні "підприємці"...
- Чому так? - А тому, що американці так теж робити іноді хочуть. І тому їхнім союзникам ламати цю схему... ніби як незручно.
Але ж Польща могла би ЕФЕКТИВНО ПРОТИДІЯТИ:
....... 1. НЕГАЙНО створити в Польщі ПВК "Антивагнер", який офіційно "не має ніякого відношення до уряду Польщі"... і який буде знищувати як порушників кордону, так і будь-які інші цілі. І в який, звісно, "перейдуть працювати" одразу дуже багато військовослужбовців Польщі. А будь-яку техніку і зброю, звісно, одразу ж "візьмуть в оренду" або "куплять" у армії.
....... 2. Побудувати не дротові загородження, а залізобетонну стіну здовж кордону метрів на 100 від кордону. Щоб ніяке "обладнання для перетину загороджень" не могло допомогти її "перетнути". І щоб кулемети та інша зброя косили будь-яких порушників кордону на цій смузі польської території між стіною і кордоном... Брехуни-провокатори все одно збрешуть, що в процесі викошування порушників поляки, начебто, стріляли не точно і, начебто, поранили білоруських прикордонників. (В такому разі - див. п. 1 вище.)
пасматрєть в глазаракета неавідомо чия...
засіяти все густо протипіхотними мінами
нехай щастить!
Вполне может быть что такая политика прививалась... извне именно рашкой.
Такой себе троянский конь гибридной войны. Меркельши и им подобные политики могли сыграть в этом ключевую роль.
"Бульбу" потрібно перед вживанням "солити"
Європі не звикати