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Білоруські силовики доправляють до кордону мігрантів та обладнання для перетину загороджень, - представник польського уряду Жарин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон,польща,білорусь,мігранти

Білоруські силовики доправляють до кордону з Польщею не лише мігрантів із третіх країн, а й обладнання для перетину загороджень.

Про це повідомив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На кордоні з Білоруссю все ще небезпечно. На польські патрулі нападають агресивно налаштовані іноземці. Кожен день офіцери та солдати зазнають агресії", - написав Жарин у Твіттері.

За його словами, білоруські служби доправляють до кордону з Польщею не тільки мігрантів, а й "обладнання для перетину кордону (драбини, різальні інструменти) та нападу на поляків (каміння, цегла, бруківка)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мігрантам з Центральної Азії видають в Росії повістки, навіть якщо у них нема громадянства РФ

"Гібридна операція з використанням мігрантів триває. На Польщу триває атака, ці дії є частиною російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО", - зазначив урядовий уповноважений.

Він також навів дані прикордонної служби про те, що в суботу з Білорусі до Польщі намагався нелегально потрапити 91 іноземець. Серед них - громадяни Індії, Непалу, Ірану, Ліберії та Сомалі.

Загалом, уточнює Польське радіо, від початку року прикордонники РП зафіксували понад 16 тисяч спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" можуть з’явитися серед мігрантів, які шукають шлях у ЄС з Білорусі, - президент Литви Науседа

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
Єдиним вирішенням цієї проблеми є вогонь на ураження при порушенні кордону. Розкладені трупи на кордоні дуже швидко відіб'ють у нелегалів будь-яке бажання сунутися туди, де їх не чекають.
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31.07.2023 01:49
+24
В Україні на території Криму, Донецької та Луганської областей рашисти та сепаратисти були в значно кращому становищі, ніж українці і місцева влада активно їх підтримувала. В той час, як силові структури України ігнорували проблему навіть тоді, коли одразу після Революції Гідності проукраїнські активісти повідомляли, що на територію цих областей прибувають сумнівні особи з військовим спорядженням і це явно громадяни паРаши. Більша частина місцевого бидла радо їх зустрічала і верещала "путін памагі". В Польщі цього не буде, бо там "русскій мір" та його адепти не мають жодних шансів та не користуються підтримкою населення.
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31.07.2023 02:18
+23
А многие пишут, что "пять тысяч вагенров" на лёгкой технике - это ерунда. Это не ерунда. В Украине тоже всё начиналось с ряженых "казачков", моторол и гиви. А вылилось в полномасштабную войну
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31.07.2023 01:52
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Єдиним вирішенням цієї проблеми є вогонь на ураження при порушенні кордону. Розкладені трупи на кордоні дуже швидко відіб'ють у нелегалів будь-яке бажання сунутися туди, де їх не чекають.
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31.07.2023 01:49 Відповісти
який наївний хто ж тобі дасть готові важелі з розпилу бюджету соцстраху і податкових ресурсів, які висмоктують з працьовитих бюргерів переводити на гній. Весь цей лівацький цирк просто вимагає нових і нових потоків ідеальних споживачів за допомогою яких з нативних європейців вибиватимуть бабло і розподілятимуть серед бізнесів і бюрократичних корпорацій типу працівників соцстраху. ти що думаєш ось так люди докладали величезні зусилля щоб напаскудити в оцих всіх біженців на батьківщині щоб вони пустилися в дорогу і поляки їх покладуть задарма з кулеметів на контрольно-слідовій смузі.... охохо невже досі це ще комусь неочевидно. біженці потрібні навіть не для генерації ввп, це прекрасно робить жменька нативних високопродуктивних громадян. біженці потрібні для того, щоб зростав ввп як сума споживання... втім це все макроекономічні категорії дійсно популос може цього і не знати...
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31.07.2023 05:24 Відповісти
Нестримний потік інтелектуальної діареї.
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31.07.2023 09:57 Відповісти
Поганий переклад нісенітниці з допомогою Google.

Всю цю сволоту треба тільки бити. Як кажуть місливці зразу ж і з льоту поки не перетнули польський кордон. Одна цеглина в польського військового - один труп на білорусській стороні.

Тих хто перетнув вішати на прикордрнних стовпцях. Бажано білоруських. Там нема інтелекту. Тільки бидло. Тут не місце гуманністі. Вони не з квіточками через польський кордон лізуть. Жаль НАТО яке не розуміє що вже треба бити кацапів. На випередження. Ой дограються!!!
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31.07.2023 11:04 Відповісти
Не "фантазуй" Стрілять по "нелегалах" які перелізають через огорожу ніхто не буде - бо це буде стрільба по території БРСР А от "розтяжки" на огорожі поставить - хороший варіант Ті ж старенькі РГД-5 Вони "наступальні - осколки летять недалеко - в межах "нейтральної" смуги Але "неброньованим" біля огорожі - вистачить
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31.07.2023 05:24 Відповісти
а ще засипати ,,лєпєстками"... і то нехай йдуть
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31.07.2023 08:47 Відповісти
Оттавська конвенція або Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення (англ. Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction) - міжнародна угода (договір, конвенція), спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби.
Польща її підписала
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31.07.2023 08:52 Відповісти
100% згоден !!!
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31.07.2023 08:58 Відповісти
А многие пишут, что "пять тысяч вагенров" на лёгкой технике - это ерунда. Это не ерунда. В Украине тоже всё начиналось с ряженых "казачков", моторол и гиви. А вылилось в полномасштабную войну
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31.07.2023 01:52 Відповісти
В Україні на території Криму, Донецької та Луганської областей рашисти та сепаратисти були в значно кращому становищі, ніж українці і місцева влада активно їх підтримувала. В той час, як силові структури України ігнорували проблему навіть тоді, коли одразу після Революції Гідності проукраїнські активісти повідомляли, що на територію цих областей прибувають сумнівні особи з військовим спорядженням і це явно громадяни паРаши. Більша частина місцевого бидла радо їх зустрічала і верещала "путін памагі". В Польщі цього не буде, бо там "русскій мір" та його адепти не мають жодних шансів та не користуються підтримкою населення.
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31.07.2023 02:18 Відповісти
Я на это очень надеюсь. Тем более та же Польша по любому изучила наш опыт гибридной войны. Но я считаю, что эту опасность нельзя сбрасывать со счетов
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31.07.2023 02:20 Відповісти
Сумнівні особи із військовим спорядженням були там задовго до. Луганські і донецькі управління МВС, СБУ. А в Криму ще й чимало в/с ВМС
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31.07.2023 16:45 Відповісти
Оплески "великим" західним "аналітикам" та привіт заокеанським партнерам і союзникам х**ла.
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31.07.2023 01:57 Відповісти
І поперед себе, як заповідав *****, поженуть самок з дітьми на руках...
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31.07.2023 01:59 Відповісти
Тра-та-та звучал пулемет! І всі подібні проблеми вирішуються дуже швидко.
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31.07.2023 02:05 Відповісти
Нічого нового кацапи не придумали! Перед тим як напасти на Україну, з тої ж Білорусії до Польщі не з того не з сього почали прориватися звезені в Білорусь іноземці
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31.07.2023 03:08 Відповісти
Тому що треба припинити бути боягузами й толерастами-слімаками та нарешті дати пи#дюлєй рашистам, белорашистам й їх імігрантам..... дограються у толерастів.... хоча їм шо - у їх озброєна охорона з технікою до їх недостане (як вони думають) а по звичайним людям вдарить у першу чергу.
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31.07.2023 03:59 Відповісти
Совет полякам - заряжайте двухстволки солью и стреляйте по ногам и жопам. Эфект поразительный и все живы и даже не покалечены.
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31.07.2023 04:27 Відповісти
Отак! Ніхто не каже: ВІЙСЬКА РФ під назвою "Вагнер" планують напасти на Польщу.
А замість цього кажуть про якийсь там ПВК "Вагнер" - https://censor.net/ua/n3434315

Дуже зручна формула: будь-яка країна може напасти на будь-яку іншу країну, заявивши, що її війська, нібито, не її війська, а якісь там приватні "підприємці"...

- Чому так? - А тому, що американці так теж робити іноді хочуть. І тому їхнім союзникам ламати цю схему... ніби як незручно.

Але ж Польща могла би ЕФЕКТИВНО ПРОТИДІЯТИ:
....... 1. НЕГАЙНО створити в Польщі ПВК "Антивагнер", який офіційно "не має ніякого відношення до уряду Польщі"... і який буде знищувати як порушників кордону, так і будь-які інші цілі. І в який, звісно, "перейдуть працювати" одразу дуже багато військовослужбовців Польщі. А будь-яку техніку і зброю, звісно, одразу ж "візьмуть в оренду" або "куплять" у армії.
....... 2. Побудувати не дротові загородження, а залізобетонну стіну здовж кордону метрів на 100 від кордону. Щоб ніяке "обладнання для перетину загороджень" не могло допомогти її "перетнути". І щоб кулемети та інша зброя косили будь-яких порушників кордону на цій смузі польської території між стіною і кордоном... Брехуни-провокатори все одно збрешуть, що в процесі викошування порушників поляки, начебто, стріляли не точно і, начебто, поранили білоруських прикордонників. (В такому разі - див. п. 1 вище.)
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31.07.2023 05:06 Відповісти
Все починається з пасматрєть в глаза ракета неавідомо чия...
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31.07.2023 05:26 Відповісти
Минируйте. Густо густо. Или отстреливайте.
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31.07.2023 06:53 Відповісти
толково

засіяти все густо протипіхотними мінами

нехай щастить!
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31.07.2023 10:43 Відповісти
І чого ці громадяни Індії, Непалу, Ірану, Ліберії та Сомалі лізуть в гнилу Європу?? Заселяли б процвітаюче підмосков'я і не було б проблем...
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31.07.2023 07:21 Відповісти
Підмосков'я вже зайняте таджиками та киргизами, а азіати це не поляки, виріжуть конкурентів швидко, без жодних ліберальних сумнівів і розмов про права людини.
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31.07.2023 07:58 Відповісти
Европейцы стали заложниками собственной толерастии.
Вполне может быть что такая политика прививалась... извне именно рашкой.
Такой себе троянский конь гибридной войны. Меркельши и им подобные политики могли сыграть в этом ключевую роль.
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31.07.2023 07:35 Відповісти
Штурмуватимуть польський кордон з бульбою наперевєс.
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31.07.2023 07:46 Відповісти
Нет покоя шизанутым
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31.07.2023 08:05 Відповісти
Надо исключить Польшу из НАТО, чтобы не допустить эскалации.
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31.07.2023 08:20 Відповісти
В Польщі ще немає територіальної оборони з мисливською зброєю, зарядженою сіллю?
"Бульбу" потрібно перед вживанням "солити"
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31.07.2023 08:58 Відповісти
Беспомощность коллективного Запада в отношении параши приводит к тому что ***** наглеет всё больше и больше.
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31.07.2023 09:22 Відповісти
І з нелегалами,під шумок,вагнеровці проникнуть...для диверсійної та розвідувальної діяльності.
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31.07.2023 10:03 Відповісти
терпіть... )))

Європі не звикати
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31.07.2023 10:42 Відповісти
Фазу 3 кВ на металлический забор кидайте когда они на него полезут и будет туристам счастье!
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31.07.2023 12:54 Відповісти
 
 