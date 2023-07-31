Бунт Пригожина і заява Путіна про фінансування ПВК "Вагнер" державою завадили Великій Британії оголосити компанію терористичною організацією, - The Times
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Червневий заколот ПВК "Вагнер" і заява президента Путіна про те, що компанія повністю фінансувалася російською державою, завадили планам уряду Великої Британії оголосити "Вагнер" терористичною організацією.
Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
До всіх цих подій було цілком очевидно, що ПВК "Вагнер" діє в інтересах російської держави, але формально компанія все ж могла вважатися "приватною армією".
"Тепер внести "Вагнер" у чорний список означало б заборонити російську урядову організацію, що було вкрай незвичайно і призвело б до ряду дипломатичних і правових ускладнень", - кажуть виданню джерела в уряді.
Проте, міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман і заступник міністра з питань безпеки Том Тугендхат мають "твердий намір" все-таки знайти спосіб заборонити ПВК.
Якщо їм це вдасться, то приналежність до компанії, відвідування її заходів, агітація на її користь або носіння її емблеми на публіці стануть кримінальними діяннями. Крім того, супутні фінансові санкції позбавлять Євгєнія Пригожина та інших представників ПВК "Вагнер" можливості переслідувати журналістів та громадських діячів, подаючи на них позови до британського суду, як вони робили це раніше, оскільки "вагнерівці" просто не зможуть оплачувати послуги британських юристів.
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Московія - держава - спонсор терроризму, держава-террорист - сситесь назвати реальний стан речей?
А якщо ви очі закриваєте на Чечню, Грузію (тодішню), Сирію, знищення літака з керівництвом Польщі і зараз відносно України не називаєте реальний стан речей - то ви спільники терористів.
Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.
Про це повідомила член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
Кравчук зазначила, що у вівторок члени ПА ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію.
Треба терміново«залізну Маргарет»
клонувати.
А те що цю тему спеціально мусолили Фейгін та Піонтковський - тільки доводить що це Шоу керовене з Кремля. Це як фокусник, змушує дивитись на щось, а в цей час робить фокус.
воно побачило що сша не зробили парашу країною спонсором тероризму
то навмисно так ляпнув про пвк вагнер бо знає що параші нічого не зроблять