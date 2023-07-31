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Новини За кордоном
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Велика Британія (3645) ПВК "Вагнер" (1473) Пригожин Євген (503)

Бунт Пригожина і заява Путіна про фінансування ПВК "Вагнер" державою завадили Великій Британії оголосити компанію терористичною організацією, - The Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вагнер,пвк

Червневий заколот ПВК "Вагнер" і заява президента Путіна про те, що компанія повністю фінансувалася російською державою, завадили планам уряду Великої Британії оголосити "Вагнер" терористичною організацією.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

До всіх цих подій було цілком очевидно, що ПВК "Вагнер" діє в інтересах російської держави, але формально компанія все ж могла вважатися "приватною армією".

"Тепер внести "Вагнер" у чорний список означало б заборонити російську урядову організацію, що було вкрай незвичайно і призвело б до ряду дипломатичних і правових ускладнень", - кажуть виданню джерела в уряді.

Проте, міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман і заступник міністра з питань безпеки Том Тугендхат мають "твердий намір" все-таки знайти спосіб заборонити ПВК.

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Якщо їм це вдасться, то приналежність до компанії, відвідування її заходів, агітація на її користь або носіння її емблеми на публіці стануть кримінальними діяннями. Крім того, супутні фінансові санкції позбавлять Євгєнія Пригожина та інших представників ПВК "Вагнер" можливості переслідувати журналістів та громадських діячів, подаючи на них позови до британського суду, як вони робили це раніше, оскільки "вагнерівці" просто не зможуть оплачувати послуги британських юристів.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
А чорне назвати чорним - очко рипить?
Московія - держава - спонсор терроризму, держава-террорист - сситесь назвати реальний стан речей?
А якщо ви очі закриваєте на Чечню, Грузію (тодішню), Сирію, знищення літака з керівництвом Польщі і зараз відносно України не називаєте реальний стан речей - то ви спільники терористів.
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31.07.2023 06:54
+12
Заборонити терористів? Це дуже незвичайно, сер.
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31.07.2023 07:18
+6
А як бути з тим, що

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.

Про це повідомила член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

Кравчук зазначила, що у вівторок члени ПА ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію.
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31.07.2023 07:01
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Всіх Путін обіграв з тим "спецбунтом" ?
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31.07.2023 06:52 Відповісти
многоходовочка. Даже бритов уел.
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01.08.2023 00:59 Відповісти
А чорне назвати чорним - очко рипить?
Московія - держава - спонсор терроризму, держава-террорист - сситесь назвати реальний стан речей?
А якщо ви очі закриваєте на Чечню, Грузію (тодішню), Сирію, знищення літака з керівництвом Польщі і зараз відносно України не називаєте реальний стан речей - то ви спільники терористів.
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31.07.2023 06:54 Відповісти
А як бути з тим, що

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.

Про це повідомила член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

Кравчук зазначила, що у вівторок члени ПА ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію.
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31.07.2023 07:01 Відповісти
"Жабу варять на повільному вогні". Навіть час від часу знімають з пательні, але оклигати не дають. Садисти...
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31.07.2023 07:03 Відповісти
Без державного фінансування х#уйлом вагнер і дня не існував би - найманці - ті що забивають зеків кувалдами - порвали б на шматки пригожина за те, що не заплатив їм гроші. Тому це фінансування триває тільки так. І зараз нашим політикам і дипломатам потрібно додати максимальних зусиль, щоб питання підтримки тероризму рашистською державою не було знято з порядку денного. вагнер - це ключ до повної ізоляці росії як держави-терориста і щоб там не було з бунтом - реальний він був чи це була вистава х#йла для Заходу - треба не гадати, а рішуче діяти і всіма політичними силами здійснити те, чого так бояться рашисти - повної ізоляціїі і ідуть навіть на ризик втратити саме цінне - репутацію х#йла. Тому треба діяти - тепер точно відома їх найвразливіша точка і треба тиснути на неї всіма силами
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31.07.2023 07:07 Відповісти
Кісєльови та інші соловйови погрожують перетворити Острів в«ядєрний пєпєл»,а британці бояться )(уйла образити.
Треба терміново«залізну Маргарет»
клонувати.
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31.07.2023 07:14 Відповісти
Ядерний блеф вже рознесено вщент, а кисєльови та інші соловйови вже давно стали посміховиськом на Заході. Треба зовсім не мати мізків в голові, щоб повестися на таку маячню, що не скажеш про західних політиків, тому зараз вже сформувалась чітка позиція до ядерних погроз як до шантажу, а не до реальної загрози. Погроза - це можливість продовжити слова діями, а Захід вже конктетно заперечує це після кожного нового 314здежу кремлівських клоунів. Тому скоріше пригожин, а можливо і х#йло просто притоврилися політичними трупами, зімітувавши бунт як політичний інфаркт режиму і ось це тимчасово в них може і вдатися
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31.07.2023 07:25 Відповісти
Заборонити терористів? Це дуже незвичайно, сер.
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31.07.2023 07:18 Відповісти
я з самого початку "конфлікту пригожина з мо рф" - казав, що це просто Шоу для селюків, авторитарний режим просто такого б не дозволив.

А те що цю тему спеціально мусолили Фейгін та Піонтковський - тільки доводить що це Шоу керовене з Кремля. Це як фокусник, змушує дивитись на щось, а в цей час робить фокус.
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31.07.2023 07:49 Відповісти
а КГБ - це ж чекісти, професія яких боротись з опозицією, тобто знати такі от фокуси, як переключити увагу мас.
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31.07.2023 07:51 Відповісти
Досить таки вже "гнила" відмазка. Краще б вже нічого не казали.
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31.07.2023 08:19 Відповісти
Що ща пургу несе ця португальська дура?
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31.07.2023 08:22 Відповісти
"Теперь внести "Вагнер" в черный список означало бы запретить российскую правительственную организацию, что было крайне необычно и привело бы к ряду дипломатических и правовых осложнений" Просто розовые пони очень любят руцкие деньги, а тут типа нашелся отличный повод ни фига не делать.
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31.07.2023 09:46 Відповісти
Бред сивої кобили...але люди різні і кожен має право на власну думку....
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31.07.2023 09:59 Відповісти
дивні аргумент. Країна терорист є, фінансування тероризму є, терористична приватна банда\армія є. Навіть якийсь там "чорний список" є. Ну то чого вам не вистачає??
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31.07.2023 10:07 Відповісти
сс*тно
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01.08.2023 01:00 Відповісти
Это все равно, что плохому тарцору ядра помешали станцевать....евроаферисты
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31.07.2023 12:27 Відповісти
І кому в черговий раз за це дякувати?Воллесу чи королю Чарлзу?
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31.07.2023 13:16 Відповісти
якась тупа відмазка, щоб не оголошувати парашку терористом
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31.07.2023 14:51 Відповісти
бункерне х*йло шось ляпнуло і всі бігом повірили,
воно побачило що сша не зробили парашу країною спонсором тероризму
то навмисно так ляпнув про пвк вагнер бо знає що параші нічого не зроблять
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31.07.2023 20:47 Відповісти
 
 