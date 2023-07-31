Російська влада наказала мовчати воєнкорам про удар ЗСУ по Чонгарському мосту, – ISW
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Кремль дав вказівку російським воєнкорам не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку, це стосується й удару Сил оборони по Чонгарському мосту.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Аналітики вважають, що відсутність реакції російських військових блогерів на удар ЗСУ по мосту Чонгар – це "помітний перелом у репортажах про війну в Україні". Це, на думку фахівців, може бути ознакою того, що Кремль наказав "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем.
Так, 29 липня Сили оборони України заявили про успішне завдання удару по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкою - Мелітополь) між окупованим Кримом і тимчасово підконтрольною військам РФ частиною Херсонської області.
Аналітики ISW не зафіксували жодних дискусій у російському медіаполі щодо українського удару чи коментарів щодо заяви ватажка окупантів на Херсонщині Володимира Сальдо про нібито перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow при атаці на міст. При цьому фахівці зазначили, що російські блогери прокоментували удар ЗСУ по мосту Чонгар 22 червня із загальним обуренням і занепокоєнням.
"При цьому активно обговорювали цю тему російські блогери, які регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці", – зазначається у дописі.
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ось зараз , наприклад, деякі политологи і коментатори почали активно волати , що почалась війна на ІСТОЩЕНИЕ , і що вона буде довгой. Мені чомусь здаеться, що це НАРРАТИВ хремля, щоб сподвигнути українське суспільство до перемовин з кровавим режимом хремля .
А гроши за пістеж співпрацівникам того інституту хтось платить
пан пише наступне , хоча і на саинособачому нарєчіі :
" от минкульта строительство Меморила жертв Голодомора курирует Грінюк Віктор Ростиславович
радник министра, это вам не хухры-мухры
Гринюк - свояк Леонида Черновецкого (женаты на сёстрах)
большинство близких Грюника - мурчики типа Саши Лищенко (ака лича) или Кирилл Шевченко (ФБУ), что в общем-то объяснимо учитывая что у него с незапамятных времён был шалман в гостинице "Днепр"
а тут целый министр культуры слушает строительских советов Гринюка
что объяснимо - бюджет строительства Музея 1,7 млрд, пока освоили 600 млн. Уже целых 450 квадратных метров открыли для посетителей. Осталось ещё 15 тыс кв м достроить. Подрядчик то тоже кушать хочет
‼️и тут Рада конституционным большинством (312 - за) выделила ещё 574 млн. вошла так сказать в положение
но президент ветировал. не на часі мол
а вы говорите фэтшейминг. за такой куш можно и не такое запустить "
Vladimir Bondarenko
Каже: я там 20 років,знаю настрої кримчан...вони за рассію...
Але не розуміє,що там живуть,в основному кацапи-військові у відставці...
а щоб нихто більше не ліз до Крима , я пропоную зробити там військови бази для британців і офшор по типу Кипру . Тоді Крим швидко відбудуется до европейського рівня
‼️потрібно розуміти , що у Україні на усі швидкі відбудови грошей не вистачить , а жити роками українцям світлим майбутним зручно тільки политикам , щоб манипулювати нищим народом