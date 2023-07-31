Російська влада наказала мовчати воєнкорам про удар ЗСУ по Чонгарському мосту, – ISW

Кремль дав вказівку російським воєнкорам не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку, це стосується й удару Сил оборони по Чонгарському мосту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики вважають, що відсутність реакції російських військових блогерів на удар ЗСУ по мосту Чонгар – це "помітний перелом у репортажах про війну в Україні". Це, на думку фахівців, може бути ознакою того, що Кремль наказав "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем.

Так, 29 липня Сили оборони України заявили про успішне завдання удару по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкою - Мелітополь) між окупованим Кримом і тимчасово підконтрольною військам РФ частиною Херсонської області.

Аналітики ISW не зафіксували жодних дискусій у російському медіаполі щодо українського удару чи коментарів щодо заяви ватажка окупантів на Херсонщині Володимира Сальдо про нібито перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow при атаці на міст. При цьому фахівці зазначили, що російські блогери прокоментували удар ЗСУ по мосту Чонгар 22 червня із загальним обуренням і занепокоєнням.

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"При цьому активно обговорювали цю тему російські блогери, які регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці", – зазначається у дописі.