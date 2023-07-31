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Російська влада наказала мовчати воєнкорам про удар ЗСУ по Чонгарському мосту, – ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чонгар,міст,чонгарський

Кремль дав вказівку російським воєнкорам не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку, це стосується й удару Сил оборони по Чонгарському мосту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики вважають, що відсутність реакції російських військових блогерів на удар ЗСУ по мосту Чонгар – це "помітний перелом у репортажах про війну в Україні". Це, на думку фахівців, може бути ознакою того, що Кремль наказав "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем.

Так, 29 липня Сили оборони України заявили про успішне завдання удару по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкою - Мелітополь) між окупованим Кримом і тимчасово підконтрольною військам РФ частиною Херсонської області.

Аналітики ISW не зафіксували жодних дискусій у російському медіаполі щодо українського удару чи коментарів щодо заяви ватажка окупантів на Херсонщині Володимира Сальдо про нібито перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow при атаці на міст. При цьому фахівці зазначили, що російські блогери прокоментували удар ЗСУ по мосту Чонгар 22 червня із загальним обуренням і занепокоєнням.

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"При цьому активно обговорювали цю тему російські блогери, які регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці", – зазначається у дописі.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
А чого на заставці до статей про удар по чонгарському мосту 29 липня уперто виставляється автомобільний міст, який пошкодили тиждень тому? Адже позавчора рознесли залізничний!
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31.07.2023 07:28
+6
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31.07.2023 08:21
+6
З Криму написали - ближче 100 м до мосту нікого не підпускають А я сумніваюся, що дозволять з "телеоб"єктивом" там "намалюваться" Кацапи на своїх "журнашлюх" різко "надягли глухий намордник з шорами" - єдина інформація в Інтернет - студія "ОБС" (одна бабка сказала) Офіційно - "все ракеты сбиты", "незначительные павреждения ж/д палатна и будки абходчика"...
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31.07.2023 08:43
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та тижні зодва як
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31.07.2023 08:23 Відповісти
Треба, щоб хакери інформували.
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31.07.2023 07:28 Відповісти
А чого на заставці до статей про удар по чонгарському мосту 29 липня уперто виставляється автомобільний міст, який пошкодили тиждень тому? Адже позавчора рознесли залізничний!
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31.07.2023 07:28 Відповісти
Так картинкозапихувач тут, родич заголовкопісюкача..
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31.07.2023 08:20 Відповісти
Картинкозапихувач - класне слово , а ось по слову ЗАГОЛОВКОПІСЮКАЧА я б посперечалася. Треба його якось покрутити
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31.07.2023 08:30 Відповісти
Ну то не конкретно заголовок цієї статті. Раніше перли були..
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31.07.2023 08:47 Відповісти
Так, я сама іноді не витримую і критикую редактора , хоча цензорята роблять добру справу цім форумом
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31.07.2023 09:03 Відповісти
не можна і виключати варіант, що цей недоінститут на пару з цензором слідують методичкам з кремля і.... ТАКОЖ не висвітлюють удар по мосту правильно, а трохи з брехнею (в цьому випадку з брехливим фото). Війна все-таки "гібридна"...
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31.07.2023 08:24 Відповісти
Не варто виключати що цей інститут частково працюе на хремль , тому що не всі політичні кола хочуть перемоги України . Да і корисних ідіотів багато .

ось зараз , наприклад, деякі политологи і коментатори почали активно волати , що почалась війна на ІСТОЩЕНИЕ , і що вона буде довгой. Мені чомусь здаеться, що це НАРРАТИВ хремля, щоб сподвигнути українське суспільство до перемовин з кровавим режимом хремля .
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31.07.2023 08:39 Відповісти
а де взяти свіжі, треба на місце виїхати
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31.07.2023 08:24 Відповісти
З Криму написали - ближче 100 м до мосту нікого не підпускають А я сумніваюся, що дозволять з "телеоб"єктивом" там "намалюваться" Кацапи на своїх "журнашлюх" різко "надягли глухий намордник з шорами" - єдина інформація в Інтернет - студія "ОБС" (одна бабка сказала) Офіційно - "все ракеты сбиты", "незначительные павреждения ж/д палатна и будки абходчика"...
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31.07.2023 08:43 Відповісти
Якщо у Криму почнеться паніка- це буде додатковим бонусом для наступуЗСУ . Треба бити по сухопутному коридору до Крима , що ЗСУ і роблять зараз
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31.07.2023 08:47 Відповісти
так отож
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31.07.2023 10:05 Відповісти
аби зберегти "бойовий" пук...
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31.07.2023 07:34 Відповісти
росія вкладає мільйони нафтодоларів у пропаганду за кордоном, тому треба у відповідь вести нашу пропаганду на території росії у і звісно розганяти те, про що російська влада наказує мовчати їхнім пропагандистам. І гроші на це є. Щоб виграти у гібридній, тобто і інформаційній у тому числі війні гроші краще витрачати не в Україні на зйомки серіалів на мільйони гривень, та на будування музеїв під час війни за шалені гроші, а на території ворога, щоб донести правду хоча б до кількох відсотків і формувати там міцну 5 колону і ці противники режиму зможуть накоїти багато лиха в тилу ворога.
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31.07.2023 07:40 Відповісти
Гроши треба витрачати на зброю . І нехай кацапи здохнуть . Усі
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31.07.2023 08:23 Відповісти
Вбивати кацапів це добре і потрібно перш за все, а от коли вони вбивають один одного це ще краще, бо краще нищити їх же руками. І коли бунтують, тікають з полю бою, зривають мобілізацію. І всьому цьому сприяє пропаганда на території ворога, тому словом можна вбивати не гірше ніз зброєю чи ще краще якщо взагалі знизити кількість боєздатного ворога. Тому не треба недооцінювати значущість підривної роботи
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31.07.2023 09:15 Відповісти
Цілком згодна. Тим паче у нас є підрозділ по боротьбі з кіберзлочинцями - можуть напрямок розширити. Є учбовий заклад, який готує спеціалістів у той підрозділ. Є просто оюди, які вміють це робити. Задачу тілтки поставити нікому - бо в цей проект бабла не зариєш. Це не гундоси з дебільними серіалами.
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31.07.2023 08:24 Відповісти
Ці інститутські уми роблять фундаментальну помилку, в росії намає воєнкорів, є пропагандисти.
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31.07.2023 08:19 Відповісти
Так ті пропагандони самі себе так вєлічають..бо воєнкор звучить гордо.
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31.07.2023 08:26 Відповісти
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31.07.2023 08:21 Відповісти
Взгляд Генеральского директора туроператора внушает доверие и уважение к его работе.👍
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31.07.2023 12:47 Відповісти
Мовчат - гундят - а нам шо від того -- наші віиськові ж знають влучили чи ні і як в них помінялась логістика
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31.07.2023 08:37 Відповісти
«Мовчат - гундят - а нам шо від того»
А гроши за пістеж співпрацівникам того інституту хтось платить
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31.07.2023 08:43 Відповісти
Віина -- одні гинуть -- другі заробляють
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31.07.2023 08:45 Відповісти
‼️‼️‼️Цікава інфа щодо музею Голодомору
пан пише наступне , хоча і на саинособачому нарєчіі :
" от минкульта строительство Меморила жертв Голодомора курирует Грінюк Віктор Ростиславович
радник министра, это вам не хухры-мухры

Гринюк - свояк Леонида Черновецкого (женаты на сёстрах)
большинство близких Грюника - мурчики типа Саши Лищенко (ака лича) или Кирилл Шевченко (ФБУ), что в общем-то объяснимо учитывая что у него с незапамятных времён был шалман в гостинице "Днепр"

а тут целый министр культуры слушает строительских советов Гринюка
что объяснимо - бюджет строительства Музея 1,7 млрд, пока освоили 600 млн. Уже целых 450 квадратных метров открыли для посетителей. Осталось ещё 15 тыс кв м достроить. Подрядчик то тоже кушать хочет

‼️и тут Рада конституционным большинством (312 - за) выделила ещё 574 млн. вошла так сказать в положение

но президент ветировал. не на часі мол

а вы говорите фэтшейминг. за такой куш можно и не такое запустить "

Vladimir Bondarenko
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31.07.2023 08:50 Відповісти
Будівництво -- саме то -- де гроші идуть як вода в суху землю
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31.07.2023 08:54 Відповісти
Потрібно більше писати хто і як курирує проекти , щоб розумити рівень крадія
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31.07.2023 09:02 Відповісти
Моя сусідка-киянка має дачу в Новофедоровці,що біля Сак.
Каже: я там 20 років,знаю настрої кримчан...вони за рассію...
Але не розуміє,що там живуть,в основному кацапи-військові у відставці...
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31.07.2023 08:46 Відповісти
Крим - це земля Кримського ханства, яке неколько раз брало мацкву , якому мацква платила дань. Потрібно повернути Крим і історичну справедливість для титульних кримчан .

а щоб нихто більше не ліз до Крима , я пропоную зробити там військови бази для британців і офшор по типу Кипру . Тоді Крим швидко відбудуется до европейського рівня
‼️потрібно розуміти , що у Україні на усі швидкі відбудови грошей не вистачить , а жити роками українцям світлим майбутним зручно тільки политикам , щоб манипулювати нищим народом
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31.07.2023 09:00 Відповісти
значить справи в кацапів йдуть дуже херово
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31.07.2023 20:43 Відповісти
 
 