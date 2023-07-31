На Луганщині окупанти підключають міський зв’язок та інтернет-мережі до російських операторів, - Генштаб
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Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій у своє інформаційне середовище.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"До населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернет-мережі до російських операторів - прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації", - йдеться в повідомленні.
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Як підійдуть ближче зможуть бити по вежах зв'язку теж саме як по чонгарському мосту
Тільки окупанти ніколи не думали що вдарять по кримському а потім і по чонгарському мосту бо це територія РФ глибокий тил
Теж саме буде і з вишками війна не закінчена
І хто стане на перешкоді зсу?
Коли вони вже завдавали також ударів по Донецьку так званої поліції днр
Тому те що там буде кацапами зроблено під час наступу все це зруйнують