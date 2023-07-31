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На Луганщині окупанти підключають міський зв’язок та інтернет-мережі до російських операторів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобільний,зв'язок

Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій у своє інформаційне середовище.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"До населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернет-мережі до російських операторів - прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Лоханці так хотіли до лаптєрейху. Нехай тепер дивляться. Зато все парускі.
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31.07.2023 07:41 Відповісти
Шкода "хаймарс"не дістане, можна було б, допомогти...
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31.07.2023 07:50 Відповісти
Це не те село, яке частково розташовано на **********?
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31.07.2023 08:13 Відповісти
перевірив карту - так, село розділене державним кордоном
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31.07.2023 08:21 Відповісти
Те що там буде кацапський зв'язок і інтернет нічого не значить
Зупинить контрнаступ?
Як підійдуть ближче зможуть бити по вежах зв'язку теж саме як по чонгарському мосту
Тільки окупанти ніколи не думали що вдарять по кримському а потім і по чонгарському мосту бо це територія РФ глибокий тил
Теж саме буде і з вишками війна не закінчена
І хто стане на перешкоді зсу?
Коли вони вже завдавали також ударів по Донецьку так званої поліції днр
Тому те що там буде кацапами зроблено під час наступу все це зруйнують
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31.07.2023 08:29 Відповісти
Мова про те, що москальський оператор нета і зв'язку в Мілове був завжди. Вкід ні про що.
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31.07.2023 08:53 Відповісти
 
 