Минулої доби ворог здійснив 68 обстрілів Херсонської області, 5 людей дістали поранення
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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів", - йдеться в повідомленні.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
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