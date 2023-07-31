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Миколаївська область (1819) обстріл (20945)

Двічі за добу ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, жінка зазнала поранення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,миколаївщина

Російські окупанти двічі обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку

Про це повідомив голова Миколаївської області Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 30 липня, о 10:52 та 16:25 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку", - йдеться в повідомленні.

В інших районах області доба минула без обстрілів.

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Автор: Марина Макєєва
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