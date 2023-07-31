Ситуація зайшла "в глухий кут". Покласти край війні в Україні може "політичний вибір", - міністр оборони Італії Крозетто
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Український контрнаступ наштовхнувся на різні труднощі, а ситуація на фронті нині "зайшла в глухий кут". Не виключена необхідність політичного вибору для закінчення конфлікту.
Про це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив в інтерв’ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"На жаль ніхто не знає, коли це закінчиться. Сьогоднішня ситуація зайшла в глухий кут, що змушує нас думати про довгі, якщо не дуже довгі часи. І я, звичайно, кажу це не із задоволенням. Український контрнаступ, як дехто з нас припускав, наштовхнувся на різні труднощі. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому це може бути політичний вибір, який визначає кінець конфлікту", - стверджує він.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони стримують противника на Куп’янсько-Лиманському напрямку. За тиждень звільнено 2 кв.км біля Бахмуту та 12,6 кв.км на Півдні.
Будь ласка, зачекайте...
а деякі українські политологи цей нарратив просувають , щоб внести розлад в українське суспільство і паніку . А ще е і корисні ідіоти , що цеповторюють
нехай італійці віддадуть Сардинію кацапам , а французи Ніццу . А Крим - це Україна і його треба повернути ‼️
"Ой как же мы устали видеть по новостям про войну в Украине после сиесты, почему нет новостей про приток Туристов из рашки, нам же так нужны деньги, а еще дешевая нефть и газ"
Как люди с таким мышлением могут кому то оказать сопротивление не говоря даже о победе.
Ось тут карта повітряних тривог . Змінюется кожні 25 сек
https://vikna.tv/ru/styl-zhyttya/eto-mozhet-tebe-prigoditsya-sajty-dlya-otslezhivaniya-vozdushnoj-trevogi-onlajn/
тому нерви у консерв почнуть здавати і таких заяв буде багато, щоб зупинити ЗСУ і дати кацапам час
І ЦЕЙ БАНК ПРАЦЮЕ в УКРАЇНІ. Наприклад з епіцентром чи пенсійними картками
а коли він викличе поліцію, ті скажуть йому
сідайте на кухні за стіл, і домовляйтеся
скільки кімнат станут мігрантів і складіть графік користування кухнею та джакузі
а коли хтось з них трахне його дружину чи доньку то сильно не переживайте
бо бити їх недоречно
у них свояк мафіоз і буде мстити
Поэтому все подобные разговоры про "конфликт" - это кремлевские ИПСО.
А войны заканчиваются либо поражением, либо победой.
Украина намеревается победить в этой войне. Кто не с нами - тот против нас.
А все подобные разговоры про "конфликт" - это ИПСО врага.
Деякі європейські політики наївні як діти , бо думають - що вся проблема в Україні (бо вона не хоче капітулювати ) ,, і що - тільки но Україна перестане чинити спротив , як у засрашок зразу ж проснеться любов до Європи і США , а кремлівські пропагандони , з екрану телевізора - перестануть погрожувати Заходу ядерною зброєю .
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Взагалі то - паРаша й існує лише завдяки ненависті до Заходу . Це єдине що їх міцно об'єднує . На Україні русня лише - зриває зло ,, бо понад усе хоче підкорити Захід своїй волі , однак не знає як це зробити . Тому і вдалася до банального залякування , розв'язавши жорстоку війну з Україною . Мовляв - дивися Захід , які ми й.бнуті , дивися що ми можемо з тобою зробити , якщо не будеш нам коритись , і бійся .
Саме тому вона й не може ніяк виразно сформулювати мету свого вторгнення до України , бо її стратегічна ціль зовсім не Україна .
А теперь представьте, если бы действительно, кацапстан имел вторую армию в мире, а Украина сдалась!
Кацапстан захватывает Молдову и ставит раком весь черноморский регион. С территории Беларуси наносит удар по странам Балтии. А в это время Китай развязывает войнушку с США за Тайвань! Германия просит о перемирии, сдавая юго - восточную Европу!
И вуаля ! Новый варшавский договор.
1. США, НАТО, та західні союзники не хочуть надавати нам зброю для перемоги. Саме так не хочуть. Щоб там не говорили, для США не має жодних проблем для їх безпеки, жодного реального занепокоєння, щодо екскалації та жодних причин(крім не бажання), передати Україні: 200-300 танків Abrams, 100 винищувачів F-16, 400-500 далекобійних ракет ATACMS, 50-60 ударних вертольотів Apache для прориву фронту та перелому у війні;
2. На сьогоднішній день, окуповано ~ 100 000 км.квадраних, з початку
контрнаступу, наступу за майже 2 місяця, було визволено ~ 250 км.квадратних. Математика за 5 класс, або винахід Блеза Паскаля(калькулятор), показує, що Україні таким темпом знадобиться рівно 800 місяців, або всього "якісь" 67 років для повного звільнення територій.
3. Ворог може виготовляти: танки, артилерію(навіть САУ), літаки, гелікоптери, дрони, снаряди, ракети, засоби РЄБ, ПВО/ППО. України не може виготовляти нічого і на 100% залежна від поставки зброї від союзників. А значить, буде змушена робити те, що нам скажуть.
4. Ворог має змогу обстрілювати територію України балістичними та крилатими ракетами, кожного дня гинуть мирні люди, в тому числі діти у нас не має такої можливості. За таких умов, війну виграти дуже важко. Не кажу, що не можливо, бо в житті, в принципі, не має нічого не можливого, але це дуже важко
5. Економіка України, знаходиться на штучному диханні! Ми залежимо від фінансової допомоги від союзників, без цієї допомоги, ляже все. Не буде можливості платити: митникам, поліції, лікарям, вчителям, військовим. Кожного дня знищується інфраструктура України. ************ десятиліття, щоб повернутись хоча б станом на 2013 рік і кожного дня, ця ситуація погіршується. Початок 90=х років, коли не платили зарплату по 4-5 місяців, буде здаватись раем на землі
6. Людський "запас", ворога в рази, якщо не на порядок більший ніж в Україні. Якщо вірити не "генералу конешнікову" і не нашому Генштабу, а незалежним джерелам, типу Oryx, або американській, та британським розвідкам, втрати у війні приблизно рівні. Так всі одноголосно кажуть, що Україна втрачає менше військових, та техніки, але не на порядок і не в рази, а на 25-30%. Тепер подивіться на дані нашого Генштабу і приблизно уявіть наші втрати. Вважливо! Україна, втрачає кращих з кращих, справжніх героїв, а росія різне сміття, типу зеків, вагнерівців.
7. В Українській мові, мабуть, не знайдеться слов, щоб описати ту ситуацію, що відбувається в демографії держави. Катастрофа? Та ні - це дуже лагідний опис. За осанні років 80 в світі не знайдеться жодної держави, що втратила б стільки населення. Навіть радянський союз, та нацистська Німеччина під час другої світової війни. Нагадаю, що на середину 1991 року, коли Україна отримала незалежність, нас було 52 мільйона. Зараз, як кажуть спеціалісти, не буде і 30! І кожного дня війни, саме так, кожного дня, а не місяця ця ситуація погіршується.
8. Кожна війна в принципі, закінчується перемовинами. Кожна! Навіть перша, та друга світові. Так Друга Світова, завершилась капітуляцією Німеччини, але з точки зору міжнародного права - це були перемовини, на яких програвша сторона була поставлена перед фактом, та виконала всі умови країн, що перемогли, та підписала відповідні угоди.
9. Продовжувати війну, хочуть ті українці, що п'ють пивасик, по барам та паркам, вільно гуляють по відносно безпечним містам, та пишуть дурниці на цензорі, або подібних ресурсах, вимагаючи продовження воювати до перемоги, незважаючи ні на що, але чомусь не хочуть йти особисто воювати, переховуються, та не бажають відправляти своїх дітей. Так от по справедливості, потрібно питати, як завершити цю війну у наших героїв, що зараз знаходяться на передовій, на фронті, а також будуть знаходитись там взимку у мінус 20 з обмороженими кінцівками, коли дуже розумні тролі на цензорі, будуть вимагаи воювати далі, із під теплої ковдри, з чашкою чаю.
Ось такі факти на сьогоднішній день, шановні Українці. І від того, що мене заспамлять, або навіть заблокують, факти не перестають бути фактами.