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Біля окупованої Керчі спостерігається велика кількість десантних кораблів РФ, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,крим,корабель

У районі Керчі окупованого Криму спостерігають активність великих десантних кораблів РФ.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, у загарбників спостерігається певний снарядний голод, який пов'язаний і з тим, що були удари по Чонгарському мосту.

"Ми продовжуємо працювати над знищенням того, що вони вже запасли, і працюємо над тим, щоб логістика не дозволяла їм поповнювати запаси. Ті польові склади боєприпасів, які вони розвернули на лівому березі практично всі нами відпрацьовані, а підтягувати додаткові їм все складніше", - пояснила Гуменюк.

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Речниця зазначила, що окупанти ще можуть використовувати материкову частину і транспортні канали для довозу техніки й снарядів. Але все ж у них ускладнена логістика, вона уповільнена і не дає можливості так активно поповнювати склади й техніку.

Також, продовжила Гуменюк, вворог активно використовує зараз об’їзний шлях через материкову Україну, але він довший і складний. За її словами, він використовується для військової логістики. Цивільний транспорт пускають з військовими колонами, щоб люди стали живим щитом.

"Також ще залишається в окупантів такий резервний маршрут як паромна переправа. Там же ж по морю, в районі Керчі, ми спостерігаємо активність великих десантних кораблів, які, ймовірно, використовуються для цієї логістики", - сказала речниця ОК "Південь".

Вона зазначила, все це впливає на морально бойовий дух окупантів. За її словами, він дуже занепав, продовжує процвітати пияцтво, мародерство. 

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Готуються до драп нах остен?
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31.07.2023 09:33
+5
снарядный голод у них норм на некоторых участках фронта,это уже далеко не тот огненый вал какой был при лысычанске,северодонецке.
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31.07.2023 09:56
+3
куда десантировать собираються?)))только бредни за одессу не начинайте,єто из разряда атаки тысячи алкашей с приднестровья или вагинеры на аузиках на киев и вашингтон,дешевое ипсо для перепуганых домохозяек в фейсбуках
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31.07.2023 09:54
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Готуються до драп нах остен?
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31.07.2023 09:33 Відповісти
Біля окупованої Керчі спостерігається велика кількість десантних кораблів РФ, Для перевезення зброї, техніки, персоналу - тільки? Чи, можливо в порядку підготовки десантної операції?
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31.07.2023 09:34 Відповісти
куда десантировать собираються?)))только бредни за одессу не начинайте,єто из разряда атаки тысячи алкашей с приднестровья или вагинеры на аузиках на киев и вашингтон,дешевое ипсо для перепуганых домохозяек в фейсбуках
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31.07.2023 09:54 Відповісти
десант з Бердянську в Новоросійськ
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31.07.2023 09:55 Відповісти
Снарядний голод.В Україні реально шапіто і телемарафон з інформацією яка зовсім не відповідає реальності.
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31.07.2023 09:46 Відповісти
снарядный голод у них норм на некоторых участках фронта,это уже далеко не тот огненый вал какой был при лысычанске,северодонецке.
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31.07.2023 09:56 Відповісти
Висуну версію, шо мост трохи того, от вони і возять резерви кораблями.
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31.07.2023 10:22 Відповісти
Окупанти завдали удару по центру Донецька, з метою звинувачення України в обстрілах цивільного населення, в той же час коли вбивають комунальника в центрі Херсону і руйнують багатоквартирний будинок у Кривому Розі.
ереф - країна 3,14дар
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31.07.2023 10:28 Відповісти
Готуються до масового самогубства... це нормально...
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31.07.2023 10:33 Відповісти
А Херсон накрывают и днем и ночью. Что то не видно у них снарядного голода.
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31.07.2023 11:02 Відповісти
снарядний голод це не про час, коли накривають, а скоріше про щільність, з якою це роблять.
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31.07.2023 11:42 Відповісти
Так в городе куда не жахни - везде щильно. Каждый день убитые и раненые. В мой дом три града попало, цэ щильно, чы не дуже?
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31.07.2023 11:55 Відповісти
 
 