Біля окупованої Керчі спостерігається велика кількість десантних кораблів РФ, - ОК "Південь"

У районі Керчі окупованого Криму спостерігають активність великих десантних кораблів РФ.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, у загарбників спостерігається певний снарядний голод, який пов'язаний і з тим, що були удари по Чонгарському мосту.

"Ми продовжуємо працювати над знищенням того, що вони вже запасли, і працюємо над тим, щоб логістика не дозволяла їм поповнювати запаси. Ті польові склади боєприпасів, які вони розвернули на лівому березі практично всі нами відпрацьовані, а підтягувати додаткові їм все складніше", - пояснила Гуменюк.

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Речниця зазначила, що окупанти ще можуть використовувати материкову частину і транспортні канали для довозу техніки й снарядів. Але все ж у них ускладнена логістика, вона уповільнена і не дає можливості так активно поповнювати склади й техніку.

Також, продовжила Гуменюк, вворог активно використовує зараз об’їзний шлях через материкову Україну, але він довший і складний. За її словами, він використовується для військової логістики. Цивільний транспорт пускають з військовими колонами, щоб люди стали живим щитом.

"Також ще залишається в окупантів такий резервний маршрут як паромна переправа. Там же ж по морю, в районі Керчі, ми спостерігаємо активність великих десантних кораблів, які, ймовірно, використовуються для цієї логістики", - сказала речниця ОК "Південь".

Вона зазначила, все це впливає на морально бойовий дух окупантів. За її словами, він дуже занепав, продовжує процвітати пияцтво, мародерство.

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