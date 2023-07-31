Кабмін виділив 10 млрд гривень на відновлення енергетики до початку опалювального сезону, - Шмигаль
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Також на відновлення енергетики країни надається допомога від США у розмірі 897 млн доларів та від Європейського Фонду - на 166 млн євро.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, який відбувся в Івано-Франківську під головуванням Глави держави Володимира Зеленського, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Для відновлення, ремонтів та захисту об’єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів - це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро", - зазначив Шмигаль.
За його словами, кошти на відновлення, ремонт і захист об’єктів енергетики є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи. Він додав, що з травня працює створений урядом штаб з підготовки до опалювального сезону.
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2. РАБ(Ф) тариф население платит.
3. Тариф подняли не смотря на мораторий подписаный Владимиром Гнидовичев Зяленским.
4. Ни один собственник энергогенирирующих и энергопередающих объектов энергетики не продал последую яхту и последний особняк в Европе что бы продемонстрировать своё обнищание.
ВОПРОС: Почему 10 миллиардов опять за мой счёт и из кармана моего кума?
Походу, начасі вже стратегічні об'єкти повертати у власність держави.
Вітаємо осіб, наближених до ЗЄ, з новими маєтками на курортах Європи!!!
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 10 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!