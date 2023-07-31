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Кабмін виділив 10 млрд гривень на відновлення енергетики до початку опалювального сезону, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика

Також на відновлення енергетики країни надається допомога від США у розмірі 897 млн доларів та від Європейського Фонду - на 166 млн євро.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, який відбувся в Івано-Франківську під головуванням Глави держави Володимира Зеленського, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Для відновлення, ремонтів та захисту об’єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів - це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро", - зазначив Шмигаль. 

За його словами, кошти на відновлення, ремонт і захист об’єктів енергетики є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи. Він додав, що з травня працює створений урядом штаб з підготовки до опалювального сезону.

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Топ коментарі
+6
Усі електрики вже забезпечені барабанами та овощерізками?
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31.07.2023 09:42
+6
1. ВСЕ линии электропередачь и ВСЯ энергетика ЧАСТНАЯ.
2. РАБ(Ф) тариф население платит.
3. Тариф подняли не смотря на мораторий подписаный Владимиром Гнидовичев Зяленским.
4. Ни один собственник энергогенирирующих и энергопередающих объектов энергетики не продал последую яхту и последний особняк в Европе что бы продемонстрировать своё обнищание.

ВОПРОС: Почему 10 миллиардов опять за мой счёт и из кармана моего кума?
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31.07.2023 09:47
+6
Як корова язиком злизала...

Вітаємо осіб, наближених до ЗЄ, з новими маєтками на курортах Європи!!!
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31.07.2023 09:50
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Усі електрики вже забезпечені барабанами та овощерізками?
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31.07.2023 09:42 Відповісти
оце оперативно!! Не пройшло і півроку......
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31.07.2023 09:43 Відповісти
1. ВСЕ линии электропередачь и ВСЯ энергетика ЧАСТНАЯ.
2. РАБ(Ф) тариф население платит.
3. Тариф подняли не смотря на мораторий подписаный Владимиром Гнидовичев Зяленским.
4. Ни один собственник энергогенирирующих и энергопередающих объектов энергетики не продал последую яхту и последний особняк в Европе что бы продемонстрировать своё обнищание.

ВОПРОС: Почему 10 миллиардов опять за мой счёт и из кармана моего кума?
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31.07.2023 09:47 Відповісти
Ну так, з якого бодуніщща гроші з бюджету Кабмін виділив приватній структурі? Можна було б надати безвідсотковий кредит, допомогу, що підлягає поверненню. Це із серії - я хочу новий ремонт, дайте мені грошенят. З урахуванням того, що постійно ремонтували після обстрілів по декілька разів...

Походу, начасі вже стратегічні об'єкти повертати у власність держави.
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31.07.2023 10:00 Відповісти
Як корова язиком злизала...

Вітаємо осіб, наближених до ЗЄ, з новими маєтками на курортах Європи!!!
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31.07.2023 09:50 Відповісти
Офшори просють бабла..
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31.07.2023 10:01 Відповісти
Рижий поставив шмигаля ,от він і грабує народ через свою куклу
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31.07.2023 10:24 Відповісти
кабмін- це кабінет мінету чмокаючих чи засмокуючих ОПу? ЖмиГаль- це хто?
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31.07.2023 10:33 Відповісти
Наівний Захід фінансує забаганки злочинного режиму Зе Гевари і тільки секта Петра все бачить та розуміє.))
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31.07.2023 10:43 Відповісти
Ахметов знав кого ставити на кабмін. Тепер інвестиція в Шмигаля приносить хороші результати та прибутки а вам нарід все одно сидіти в зимові вечори при свічках та каганцях бо електрики не буде а на весну ждіть зростання тарифів на усе а не подобається то вокзал і валіть хто куди бо світ великий...
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31.07.2023 11:12 Відповісти
Тариф підняли під соусом "на відбудову". Ще по гривень 500 з кишені кожного на відбудову. А рудий чорт в шоколаді....
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31.07.2023 11:36 Відповісти
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 10 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
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01.08.2023 10:58 Відповісти
 
 