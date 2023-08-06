Денисенко закликав заборонити чоловікам виїзд за кордон на 3 роки після війни. У МВС кажуть, що це не позиція міністерства, він не радник міністра
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник Інституту майбутнього Вадим Денисенко, якого ЗМІ також називають радником міністра внутрішніх справ, закликав заборонити чоловікам виїздити з України навіть після війни - принаймні у перші три роки.
Таку думку він висловив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація", - зазначає він.
"P.s окремо хочу наголосити: чи мають бути законні способи виїзду (на лікування, в тому числі ПТСР, для військових, особливо тих, які пройшли бойові дії - повинні мати право на відпустку за кордоном, відрядження і т.д)? Звичайно так. І це має бути чітко прописано в законодавстві. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 - це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню - лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль", - додав Денисенко.
Своєю чергою, у департаменті комунікацій МВС заявили, що відповідні висловлювання пана Денисенка стосовно заборони виїзду чоловікам за кордон - особиста думка.
"Прохання не вважати це позицією МВС України", - йдеться у повідомленні.
"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ", - зазначила речниця МВС України Марʼяна Рева.
Будь ласка, зачекайте...
Не сидят в чатах
Не читают все подряд
У них одна мысль
Дожить до завтра
А в чате пригорает у тех
Кто сидит в офисах ,квартирах и ресторанах
А эти,отмазавшиеся от войны
И после нее найдут лазейки ,чтобы свалить
Та давайте йти вже до кінця! Всім мужикам заборонити виїзд, забрати паспорти, максимально урізати права до рівня худоби та змусити розмножуватися. Створити центри по заплідненню. Жінки повинні кожна народити по 5 дітей і не важливо від кого. Ну щоб зберегтися як нація. Всіх чоловіків безкоштовно змусити працювати на відновленні країни. А звідки в країні гроші на зарплати? Хто не згоден - розстріляти.
Хто ця людина, що її коментує міністерство? Якщо це з'явилось в просторі, то це вже зондування.
@cgtr
·
2 ч
А давайте ще виїзд з села заборонимо - бо інакше ми втратимо село.
Неначе люди подуріли
Самі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть
Примітивно, але ж діє!
Взяли якусь приватну особу, назвали "радником МВС" і запустили у ЗМІ.
І журналісти радісно почали передруковуавти дірку від бублика один у одного.
А що із підсумками, зустрічі, Подоляк?
Дайте йому краплі з бояришнику ….
Ну точно братуха, отієї третякової…охлявшої… служки.
Ось така дурня, онучата!
И привлечь к ответственности за нарушение конституционных норм ПРАВА!!!
Человек призывает к нарушению конституционных прав!
Напомню,что ПРАВА человека -
ПРИРОДНЕ право (лат. lex naturalis) - доктрина у філософсько-правовому знанні, за якою головним
джерелом права є сама природа, а не воля законодавця. Природні права людини тому природні, що вони закладені в самій її сутності, випливають із її людської природи й однакові для всіх. Переважно українські науковці схильні вважати, що природні права людини тому природні, що дані людині від народження. Насправді людські права зумовлені природою людини, з неї випливають. Наприклад, право на працю чи на одруження від народження людина не може мати, але з мірою її дорослішання ці права з'являються, зумовлюються людською природою.
Теж саме стосується й права людини на право місця мешкання, пересування та інш.
https://368.media/2023/08/07/eksnardep-denisenko-viviz-sina-z-********-ale-hoche-zaboroniti-cholovikam-peretinati-kordon/
Одного разу цей поц прокинется в ростові.
Які досі не зрозуміли (або вдають що не зрозуміли), що нападають на слабких.
"Там якесь хворе на голову по прізвиську денисенко, якого чомусь називають радником міністра внутрішніх справ, запропонувало не випускати чоловіків за кордон ще три роки після війни. І ось цей відвертий ідіот мотивує це збереженням нації.
Демон змушений проментувати, бо цей денисенко є радником з комунікацій УДА, з якими ми в тому числі працюємо і досить вдало.
Чи знаєш ти, денисенко, що таке війна? І як воно, бути на війні, що таке птср, що таке відпочинок? Я навіть не кажу про елементарні права людини. Звісно ж, денисенкові це невідомо. Йому плювати, що після війни десятки тисяч військових підуть на гражданку. І захочуть в якості реабілітації тупо поїхати подорожувати. Бо подорожі - це одна з кращих реабілітацій. Спитай у Маркуса, як він відновлювався. Так от, через таких ідіотів як денисенко, на щастя - він ніхто, ноунейм, порожнє жирне місце, ми справді можемо втратити націю після війни. Якщо такі ідіоти будуть хоч якось виголошувати подібні ідеї, які підтримуватимуть відповідно мислячі політики.
Я прошу Дмитра Яроша звернути увагу на те, який бісів ідіот примазався до УДА заради піару, не інакше. Бо до війни цей непотріб бігав по ВР, і намагався зайти в неї вдруге в партії Смешка, якого вигороджують швець і який відверто готувався до руского міра.
Не ганьбіть УДА наявністю таких ідіотів"....
Більше читайте: https://368.media/2023/08/07/eksnardep-denisenko-viviz-sina-z-********-ale-hoche-zaboroniti-cholovikam-peretinati-kordon/
@beneficiaryvlady
Ця влада - генератор хайпових і безглуздих ідей і обіцянок, які мають прикрити їхні провали і некомпетентність.
4000 доларів вчителям.
Весняні посадки.
Закінчити епоху бідності.
Жодного росту тарифів.
Інвестиційні няні.
Діснейленд.
Космічні кораблі.
Президентський університет.
Мільярд дерев.
Смартфон бабусі.
Дідусю по бабусі (а ні, вибачте, эта другоє).
Зарплати як у Європі одразу після війни.
Відновити житло всім.
Посадити всіх, хто виїхав (а ні, вибачте, такої обіцянки не було. Рабінович з Портновим та десятками інших може спати спокійно).
Короче, схему ви зрозуміли: обіцяй побільше, все одно ніхто нічого не пригадає. Інфопривід живе три дні, а з такими обіцянками ми тут надовго...