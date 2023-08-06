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Новини Війна в Україні
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заборона (955) МВС (2879) чоловіки (92) Денисенко_Вадим (117)

Денисенко закликав заборонити чоловікам виїзд за кордон на 3 роки після війни. У МВС кажуть, що це не позиція міністерства, він не радник міністра

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прикордонник,кордон,держприкордонслужба

Керівник Інституту майбутнього Вадим Денисенко, якого ЗМІ також називають радником міністра внутрішніх справ, закликав заборонити чоловікам виїздити з України навіть після війни - принаймні у перші три роки.

Таку думку він висловив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація", - зазначає він.

"P.s окремо хочу наголосити: чи мають бути законні способи виїзду (на лікування, в тому числі ПТСР, для військових, особливо тих, які пройшли бойові дії - повинні мати право на відпустку за кордоном, відрядження і т.д)? Звичайно так. І це має бути чітко прописано в законодавстві. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 - це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню - лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль", - додав Денисенко.

Також читайте: 4,3 тис. осіб не випустили з країни за системою "Шлях", - Держприкордонслужба

Своєю чергою, у департаменті комунікацій МВС заявили, що відповідні висловлювання пана Денисенка стосовно заборони виїзду чоловікам за кордон - особиста думка.

"Прохання не вважати це позицією МВС України", - йдеться у повідомленні.

"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ", - зазначила речниця МВС України Марʼяна Рева.

Денисенко закликав заборонити чоловікам виїзд за кордон на 3 роки після війни. У МВС кажуть, що це не позиція міністерства, він не радник міністра 01
Денисенко закликав заборонити чоловікам виїзд за кордон на 3 роки після війни. У МВС кажуть, що це не позиція міністерства, він не радник міністра 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+54
Взяти половину поліцейських відправити їх на нуль і назначачити радником там Денисенка , нехай радить звідти.
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06.08.2023 16:18
+54
Такими заявами тільки зменшать кількість тих, хто повернеться в Україну.
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06.08.2023 16:20
+49
Де ж ви беретесь, грЬобані зелені совки?
Сворити умови, які б дали можливість людям налагодити життя, бажання немає, краще, як в білорашці, панщина.
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06.08.2023 16:22
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Те,кто на фронте
Не сидят в чатах
Не читают все подряд
У них одна мысль
Дожить до завтра
А в чате пригорает у тех
Кто сидит в офисах ,квартирах и ресторанах
А эти,отмазавшиеся от войны
И после нее найдут лазейки ,чтобы свалить
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06.08.2023 18:20 Відповісти
А мені здаеться що після війни наші хлопці всю цю шоблу підніме на вила!!!
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06.08.2023 17:29 Відповісти
угу ... а ти будеш збоку стояти і вила гострити ??
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06.08.2023 17:50 Відповісти
Ні-і ! Вона буде угукати...
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06.08.2023 17:59 Відповісти
"Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація"

Та давайте йти вже до кінця! Всім мужикам заборонити виїзд, забрати паспорти, максимально урізати права до рівня худоби та змусити розмножуватися. Створити центри по заплідненню. Жінки повинні кожна народити по 5 дітей і не важливо від кого. Ну щоб зберегтися як нація. Всіх чоловіків безкоштовно змусити працювати на відновленні країни. А звідки в країні гроші на зарплати? Хто не згоден - розстріляти.
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06.08.2023 17:30 Відповісти
Так ти звалив, чого ти пітушишся з того, що в Україні. Іди панам гівна мий.
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06.08.2023 18:37 Відповісти
Може тоді вже і розмножуватись будемо коли треба державі? Робити так робити. на шию аркан, на хєр доїльний апарат. Країна тварин. Читаєш оце, про строкову службу, про війну до останнього... ви втрачаєте глузд. Це зараз вже тюрма, а що буде далі, дуже цікаво. Невже ви думаєте, що так можна зробити краще - просто примусити?

Хто ця людина, що її коментує міністерство? Якщо це з'явилось в просторі, то це вже зондування.
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06.08.2023 17:32 Відповісти
Руководитель Института будущего.----убейте Суку ФСБЕШНУЮ.
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06.08.2023 17:33 Відповісти
Мусорський аваковский побздюх, як і Антон Геращенко. Оби два засновники Інституту майбутнього. Це добре,що це гімно свій справжній писок показало.
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06.08.2023 17:36 Відповісти
Цього підера Денисенка сюди в окопи під Бахмут. Най мені це в очі скаже.
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06.08.2023 17:39 Відповісти
Засмердить всю передову.
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06.08.2023 18:02 Відповісти
Пороблено

@cgtr

·

2 ч

А давайте ще виїзд з села заборонимо - бо інакше ми втратимо село.
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06.08.2023 17:39 Відповісти
Село неначе погорілої
Неначе люди подуріли
Самі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть
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06.08.2023 17:39 Відповісти
Также падло треба повісити, цього любителя тоталітаризму і обмеження прав людини, готовий вибити з під нього табуретку
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06.08.2023 17:40 Відповісти
Да Европа отменит безвиз для мужчин,им нужны женщины и дети а мужики прошедшие войну с психич.отклон.там нах.не нужны.
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06.08.2023 17:42 Відповісти
В вооружённых силах НАТО и ЕС как раз очень пригодились бы мужчины с опытом военных действий.
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06.08.2023 18:02 Відповісти
Почитала всі коменти, всі праві і кожен по своєму. А в мене питання до влади, хто рахує людей за кордоном, які відказуються від українського громадянства.? Я була в посольстві, то людей аж дуже багато. Так що вельмишановний Пане, закривай, хоть на сто років, треба було думати до війни, а не волати в ОПі.. Что меня подставили...
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06.08.2023 17:42 Відповісти
Так логічно, ніхто не хоче іти воювати.
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06.08.2023 18:36 Відповісти
Можна поаплодувати Подоляку і ОПі за такий якісно- провокативний вкид, для того, щоби відволікти від підсумків зустрічі у Саудівській Аравії по Укараїні!
Примітивно, але ж діє!
Взяли якусь приватну особу, назвали "радником МВС" і запустили у ЗМІ.
І журналісти радісно почали передруковуавти дірку від бублика один у одного.
А що із підсумками, зустрічі, Подоляк?
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06.08.2023 17:44 Відповісти
ще один шапітовець з совковим мозком заборонити. відібрати , прихватизувати - та нічого з цією корупцією заборонити не можна невже не очевидно
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06.08.2023 17:45 Відповісти
Зелені підари, може ви підете нарешті *****!
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06.08.2023 17:47 Відповісти
Ой, а що сталося, всі роботяги поїхали де краще? Грошей не має з кого дерти.
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06.08.2023 17:52 Відповісти
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06.08.2023 17:54 Відповісти
Сподіваюся це він не для нас, простих смертних, пропонує, а для слуг наурода.
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06.08.2023 17:55 Відповісти
Це він про шиферів із суркісами, чи про приквартальних???
Дайте йому краплі з бояришнику ….
Ну точно братуха, отієї третякової…охлявшої… служки.
Ось така дурня, онучата!
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06.08.2023 17:58 Відповісти
это просто "крепостное право" или "рабство" в 21 веке так называется.
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06.08.2023 17:59 Відповісти
зелена гниль, коли ви вже передохнете, гниди фсбешні !
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06.08.2023 18:01 Відповісти
Да расслабьтесь. Ещё одна арестовичеобразная шушара из очередной академии благородных женихов вякнула, а все уже возвели этот высер в перспективу. Сколько таких экспердов сейчас сидит и шлёпает губами в телеэфире.
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06.08.2023 18:02 Відповісти
Подобные решения просто в ноль убьют рейтинг властей. Даже в минус.
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06.08.2023 18:03 Відповісти
Він давно уже лише негативний)
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06.08.2023 18:10 Відповісти
Не вопрос, отменяем выборы на 20 лет
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07.08.2023 19:13 Відповісти
Розмріявся, узурпатор. Дивани з награбованим баблом не потріскають?
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07.08.2023 22:19 Відповісти
це був сарказ
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07.08.2023 22:20 Відповісти
Эту тему во власти нужно пресечь на корню!!!!

И привлечь к ответственности за нарушение конституционных норм ПРАВА!!!



Человек призывает к нарушению конституционных прав!



Напомню,что ПРАВА человека -

ПРИРОДНЕ право (лат. lex naturalis) - доктрина у філософсько-правовому знанні, за якою головним

джерелом права є сама природа, а не воля законодавця. Природні права людини тому природні, що вони закладені в самій її сутності, випливають із її людської природи й однакові для всіх. Переважно українські науковці схильні вважати, що природні права людини тому природні, що дані людині від народження. Насправді людські права зумовлені природою людини, з неї випливають. Наприклад, право на працю чи на одруження від народження людина не може мати, але з мірою її дорослішання ці права з'являються, зумовлюються людською природою.

Теж саме стосується й права людини на право місця мешкання, пересування та інш.
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06.08.2023 18:04 Відповісти
Вспоминается старенькая РПГ-игра 2001 года "Готика". Рудниковая долина Миненталь, с каторжниками, обречёнными сидеть в ней вечно. Над долиной был магический барьер, который впускал человека внутрь, но не давал выйти обратно, убивая электричеством. Фактически в Долину можно было въехать, но выбраться оттуда уже нельзя. Украина всё чаще напоминает мне Миненталь. Каторга, откуда нельзя выбраться, бесперспективняк.
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06.08.2023 18:07 Відповісти
прикол в тому, що якби виїхали такі як денисенко, рєзніков, шминаль з єрмаком, то перспективи в України якраз стали б чудові. Але багато народу в упор не бачуть своїх недругів.
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06.08.2023 20:14 Відповісти
Від безвізу і кави у Відні у суботу-неділю до "3 роки заборона за кордон"- одна галочка на виборах.((
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06.08.2023 18:07 Відповісти
Наказ про заборону виїзду жінок які не народжували теж чекати?
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06.08.2023 18:10 Відповісти
Было бы логично, т.к. если только мужики останутся - как они будут размножаться? Это же прямая дорога в ЛГБТ!
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06.08.2023 18:15 Відповісти
Тогда установите нормы - сколько женщин нужно оплодотворить или сколько литров спермы сдать, чтобы генофонд нации был в порядке. Отдал долг - и свободен!
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06.08.2023 18:13 Відповісти
Это фашизм чистой воды. ПС. Хассударсфо форэва. Классовая диктатура бюрократического класса, ее конечный результат либо севкарея или истребление бюрократического класса за попытку узурпации власти.
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06.08.2023 20:27 Відповісти
Дениснко до 2014 року ненавидів все українське перебуваючи в партії регіонів.
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06.08.2023 18:29 Відповісти
і дивом потрапив в БПП ...
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06.08.2023 21:00 Відповісти
А чому ж ти свиня сина свого відправив до Європи, заховавши від війни? Як твій синок виїхав, чому не захищає Україну? А тепер ще й берешся розпоряджатися долями українських чоловіків мерзота.
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06.08.2023 18:31 Відповісти
Zeпідри повідкривали сотні сервісних центрів по всьому світу і роздають паспорти всім, хто вже давно не живе в Україні. Наприклад пєтушарію та ін. Треба просто перестати видавати закордонні паспорти туловіщам, які закордоном - хай або повертвються захищають і плалять податки Україні або обходяться без України.
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06.08.2023 18:34 Відповісти
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06.08.2023 18:35 Відповісти
"Ахраник" нації, чорт галимий.
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06.08.2023 18:38 Відповісти
Саме смішне, що самі палкі прихильники Zeпідрів живуть по польщах, чехія, словччинах, німеччинах. як не глянеш світлини у фб від біженок, то скрь бубочка - красавчік. А те, що він якби винуватий у тому пісдєці, який в Україні - то це їх не ***.
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06.08.2023 18:49 Відповісти
100%
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06.08.2023 22:01 Відповісти
Я розумію в військовий станзаборона, от в мирний час наср@ти на свободи громадян і Конституцію, це вже якась зона а не країна. Чи сподобалось брати хабарі за виїзд? Нічого собі таке ноу хау.
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06.08.2023 19:12 Відповісти
диму без вогню не буває
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06.08.2023 19:16 Відповісти
скільки кіпішу з нічого. ви ще спробуйте спочатку дожити до того "після війни".
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06.08.2023 19:18 Відповісти
*Після війни*,а до цього ще пишуть *закінчення війни* і ніхто не знає як це і коли.
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06.08.2023 19:56 Відповісти
саме так. пишуть так, наче перемога вже ось не за горами. а насправді під великим питанням взагалі існування України.
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06.08.2023 20:00 Відповісти
Цікаво, скільки разів цей кабан нагуляний виїжджав за кордон під час війни? Або його родичі? Кожне хамло, що доривається до якої, не якої влади тут же починає встановлювати диктатуру. Звідки в нас ці царьки-ларьочники беруться? Може кацапи присилають? Не хочеться думати, що вони одні з нас.
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06.08.2023 19:27 Відповісти
Його син за кордоном.
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06.08.2023 21:04 Відповісти
Тут про синка цієї падли....
https://368.media/2023/08/07/eksnardep-denisenko-viviz-sina-z-********-ale-hoche-zaboroniti-cholovikam-peretinati-kordon/
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07.08.2023 19:17 Відповісти
Б*я зелений *******, вивчай досвід сусідів наприклад Румунії, там виїхало 8 мільйонів а залишок громадян 20 мільйонів.
Одного разу цей поц прокинется в ростові.
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06.08.2023 19:33 Відповісти
Бацька націїє
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06.08.2023 19:43 Відповісти
Ну що, хоч поржали?
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06.08.2023 19:57 Відповісти
а то, кстати хоть Порошенко, хоть Кучма хоть все остальные *********, которые были до них, на скорость это не влияет, Один хрен это бы произошло. Ну и современный тоже
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06.08.2023 22:58 Відповісти
Ну и в промежутке Безусловно
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06.08.2023 22:59 Відповісти
Звичайне виправдовування зебілів.
Які досі не зрозуміли (або вдають що не зрозуміли), що нападають на слабких.
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07.08.2023 06:50 Відповісти
закономерный итог, потому что крали 25 лет без остановки и от армии ничего не осталось.Так что это только вопрос времени, этот ..араноик в любом случае напал у него же мечта великая, и думаю не без его помощи армия развалилась. A oправдываются Пусть виноватые, это я к твоей вступительной речи
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07.08.2023 16:06 Відповісти
По-перше,після війни вашого пліснявого шобла при владі не буде.По-друге,підсвинку не помішало б Конституцію почитати.Зовсім береги поплутав,чи вирішив,що тут контабір ,а не вільна Україна.Воно догавкається.Шмаркля недороблена
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06.08.2023 19:58 Відповісти
Це точно.
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06.08.2023 20:01 Відповісти
Ще треба позабирати паспорта і ввести трудодні, кормити мацой, і щоб через 15 хв., кожен падав на коліна, і кричав ...Аум Зеляя!!!.. , для порядку...
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06.08.2023 20:00 Відповісти
пропоную, обмежити таким як "денисенко" розмножуватись.
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06.08.2023 20:13 Відповісти
Вадим Денисенко, після війни, вас і питати ніхто не буде і тільки спробуйте чинити перешкоди.
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06.08.2023 20:17 Відповісти
Мои поздравления всем с крепостным правом...Больше кивайте на кацапов...и радуйтесь беспределу происходящуму на болотах,не замечая под носом у себя здоровенной куйни!Безвиз,всем заменили на куйвиз...Просто тупо крадут твою жизнь...Все блди украли,все..От дома,до бизнеса и даже до простой жизни,бо вам она=теперь не принадлежит,это собственность 95 квартала
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06.08.2023 20:20 Відповісти
Перефразовуючи класика, українці мають якомога швидше вичавлювати з себе кацапізм. І не по краплі, а відрами. Бо це дійсно загрожує подальшому існуванню нації.

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06.08.2023 20:36 Відповісти
Бахмутський Демон:
"Там якесь хворе на голову по прізвиську денисенко, якого чомусь називають радником міністра внутрішніх справ, запропонувало не випускати чоловіків за кордон ще три роки після війни. І ось цей відвертий ідіот мотивує це збереженням нації.
Демон змушений проментувати, бо цей денисенко є радником з комунікацій УДА, з якими ми в тому числі працюємо і досить вдало.
Чи знаєш ти, денисенко, що таке війна? І як воно, бути на війні, що таке птср, що таке відпочинок? Я навіть не кажу про елементарні права людини. Звісно ж, денисенкові це невідомо. Йому плювати, що після війни десятки тисяч військових підуть на гражданку. І захочуть в якості реабілітації тупо поїхати подорожувати. Бо подорожі - це одна з кращих реабілітацій. Спитай у Маркуса, як він відновлювався. Так от, через таких ідіотів як денисенко, на щастя - він ніхто, ноунейм, порожнє жирне місце, ми справді можемо втратити націю після війни. Якщо такі ідіоти будуть хоч якось виголошувати подібні ідеї, які підтримуватимуть відповідно мислячі політики.
Я прошу Дмитра Яроша звернути увагу на те, який бісів ідіот примазався до УДА заради піару, не інакше. Бо до війни цей непотріб бігав по ВР, і намагався зайти в неї вдруге в партії Смешка, якого вигороджують швець і який відверто готувався до руского міра.
Не ганьбіть УДА наявністю таких ідіотів"....
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06.08.2023 20:40 Відповісти
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06.08.2023 20:44 Відповісти
щоб ти **** здох підер. тобі ***** звичайно як пересічний українець живе
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06.08.2023 20:59 Відповісти
Хочуть ще й після війни заробляти на дозволах на виїзд. Але проблема в тому, що при такому ході війни потім нікому буде і виїзжати, окрім різного роду ухилянтів.
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06.08.2023 21:07 Відповісти
А почему тут не указано что у у этого черта сынок призывного возраста в Германии с начала войны булки грее
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06.08.2023 22:30 Відповісти
" Син нардепа у своїх соцмережах вказав, що навчається у Віденському університеті."

Більше читайте: https://368.media/2023/08/07/eksnardep-denisenko-viviz-sina-z-********-ale-hoche-zaboroniti-cholovikam-peretinati-kordon/
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07.08.2023 19:22 Відповісти
Запрет выезда,запрет на наличку,насильственное принуждение к работам за копейки,отмены выборов,раздутый до бесконечности госаппарат,наглые хари чинушек,удушение свободы ведения бизнеса,деление страны на касты простачков и неприкасаемых,это почти путинская засрашка,они там совсем охренели.
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06.08.2023 22:45 Відповісти
То така інфо-розвідка, тестування суспільства. Побачити як реагують. Якщо зреагують так-сяк то можна і запровадити.
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06.08.2023 23:00 Відповісти
Хай іде нах#р із своїми думками, отака моя особиста думка...
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07.08.2023 02:12 Відповісти
Знаєте де син цього виродка ? Блогер в Німеччині
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07.08.2023 05:39 Відповісти
Бєнєфіціари влади

@beneficiaryvlady
Ця влада - генератор хайпових і безглуздих ідей і обіцянок, які мають прикрити їхні провали і некомпетентність.

4000 доларів вчителям.

Весняні посадки.

Закінчити епоху бідності.

Жодного росту тарифів.

Інвестиційні няні.

Діснейленд.

Космічні кораблі.

Президентський університет.

Мільярд дерев.

Смартфон бабусі.

Дідусю по бабусі (а ні, вибачте, эта другоє).

Зарплати як у Європі одразу після війни.

Відновити житло всім.

Посадити всіх, хто виїхав (а ні, вибачте, такої обіцянки не було. Рабінович з Портновим та десятками інших може спати спокійно).

Короче, схему ви зрозуміли: обіцяй побільше, все одно ніхто нічого не пригадає. Інфопривід живе три дні, а з такими обіцянками ми тут надовго...
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07.08.2023 11:39 Відповісти
Синочка Денисенка 22-річного Андрійка повернути з бігів по ЄС в Україну у тому ж порядку, що й суддю Чауса! І зразу на фронт!
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07.08.2023 15:19 Відповісти
Денисенко сказав загальну думку всіх так названих "чиновників при владі". " Інтереси нації проти інтересів людей"! - суть словоблуддя поліцаїв! Кожен, хто говорить про інтереси нації, держави , має конкретне прізвище та ім'я. І саме про свої інтереси говорить . Однозначно, що кормова база для них катастрофічно зменшується! Всі, кого можна кошмарити, вимагати, тероризувати, хто може і заробляє гроші - втікають! Лише поліцаїв з України не потребують в інших державах.
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11.08.2023 01:59 Відповісти
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