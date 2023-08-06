Велика колона військової техніки РФ пройшла через Маріуполь у напрямку Бердянська, - Андрющенко

Велика колона військової техніки у супроводі Росгвардії пройшла через Маріуполь у напрямку Бердянська.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив що до складу колони входили щонайменше:

60 одиниць вантажівок та автобусів з БК та живою силою;

3 танки Т72 на тягачах.

Також читайте: До лікарні в Маріуполі завезли 8 автобусів з важкопораненими окупантами із Запорізької області, - Андрющенко