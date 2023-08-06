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Велика колона військової техніки РФ пройшла через Маріуполь у напрямку Бердянська, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Велика колона військової техніки у супроводі Росгвардії пройшла через Маріуполь у напрямку Бердянська.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив що до складу колони входили щонайменше:

  • 60 одиниць вантажівок та автобусів з БК та живою силою;
  • 3 танки Т72 на тягачах.

Також читайте: До лікарні в Маріуполі завезли 8 автобусів з важкопораненими окупантами із Запорізької області, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Российских оккупантов за вторжение в Украину избивают и наказывают даже дома в РФ.
Накануне в субботу в Забайкалье местные жители избили вернувшегося с войны в Украине российского солдата, который ранее стал инвалидом, потеряв в ходе боевых действий ногу.
При этом местные не скрывали, что испытывают к оккупанту отвращение, называя его убийцей. Ему попытался помочь друг, такой же бывший российский военный, но он тоже был без ноги, поэтому не смог ничего сделать.
Об этом сообщают российские СМИ, публикуя фотографии побитого оккупанта, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.
Пострадала и машина россиянина: ее разбили. На публикацию в своем Telegram-канале обратил внимание журналист Денис Казанский "Злоумышленники называли ветеранов "убийцами" и всячески глумились над инвалидами", - отмечено в сообщении. С обоих были сорваны и выброшены награды.

https://www.dialog.ua/russia/278571_1691312005
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06.08.2023 16:43
+10
60 вантажівок і автобусів м'яса і 3 танки. Це хороша колона. Думаю, скоро будуть колони чмобіків на жигулях і москвичах
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06.08.2023 16:31
+10
Заряджайте хлопці Хаймерси!

Та бийте по колонам.

Слава Героям ЗСУ!
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06.08.2023 17:12
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06.08.2023 16:23 Відповісти
Чонгарский мост принял эстафету: оккупанты пожаловались на "бавовну" и прилетыВоскресенье, 06 августа 2023, 15:42

В воскресенье, 6 августа, в районе Чонгарского моста в оккупированном Крыму вновь звучали взрывы.Об этом сообщили российские паблики.

По предварительным данным, было зафиксировано от трех до четырех "прилетов".Параллельно в сети появилось видео последствий "прилета". Отмечается, что это случилось в районе логистического маршрута российской армии.
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06.08.2023 16:43 Відповісти
це так чекатимуть колонну у Бердянську - з логітикою через Чонгар ЙОК
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06.08.2023 16:44 Відповісти
Российские захватчики и коллаборанты заявили, что Силы обороны Украины якобы нанесли удары по двум мостам на юге временно оккупированной части Херсонской области. Сообщается, что речь идет о мостах в районе Чонгара и Геническа.Об этом свидетельствуют сообщения коллаборантов и ряда Telegram-каналов.Коллаборант и глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале о "бавовне", которая произошла на мосту через пролив Тонкий.

Этот мост соединяет Херсонскую область с косой Арабатская стрелка. Он расположен к югу от временно оккупированного Геническа.Сальдо также сообщил, что украинские военные нанесли несколько ударов ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту.

Коллаборант признал, что в результате удара мост у Чонгара получил повреждения.Он также опубликовал несколько фотографий, сделанных на Чонгарском мосту после прилета ракет.
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06.08.2023 16:51 Відповісти
Заряджайте хлопці Хаймерси!

Та бийте по колонам.

Слава Героям ЗСУ!
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06.08.2023 17:12 Відповісти
мрія бота
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06.08.2023 16:34 Відповісти
Що ,пару дронів не можна відправити, щоб хоч шуганути виродків і трохи затримати? Чи вони тільки для того щоб в мацквє вікна бити?
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06.08.2023 16:28 Відповісти
Ти такий розумний! Голосую за те, щоб тебе поставили на місце Залужного!)
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06.08.2023 16:37 Відповісти
А чому не Зеленського??
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06.08.2023 17:33 Відповісти
бо Зе воєнними операціями не займається. а тут людина рветься в бій, саме воєнні операції радить, як треба проводити )
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06.08.2023 17:36 Відповісти
І якщо шашличне мавпа не займається воєнними операціями, то якого буя воно після кожної ставки гундосе :" я доручив залужному, я наказав буданову " ітд? Ти хоч слідкуй що твій жан клод бонапард ******* по вечорам.
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06.08.2023 18:35 Відповісти
Чого ти галасуєш? Йди на віче 19 серпня з крижанівським і виступай проти Зе ))
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06.08.2023 18:41 Відповісти
Подивимось, скільки вас збереться )
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06.08.2023 18:42 Відповісти
А я голосую щоб ти пішов ***** зелена нікчема. Ти ж в коментарі знизу майже те саме що й я написав. Тупі падалЬяковські *********.
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06.08.2023 18:31 Відповісти
60 вантажівок і автобусів м'яса і 3 танки. Це хороша колона. Думаю, скоро будуть колони чмобіків на жигулях і москвичах
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06.08.2023 16:31 Відповісти
Якихось би ім гостинців .
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06.08.2023 16:40 Відповісти
І що ми із цього маємо розуміти? Мабуть тільки те, що він хоче постійно залишатись у полі зору. На майбутні вибори...
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06.08.2023 16:40 Відповісти
Він надеє інформацію.
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06.08.2023 17:23 Відповісти
Российских оккупантов за вторжение в Украину избивают и наказывают даже дома в РФ.
Накануне в субботу в Забайкалье местные жители избили вернувшегося с войны в Украине российского солдата, который ранее стал инвалидом, потеряв в ходе боевых действий ногу.
При этом местные не скрывали, что испытывают к оккупанту отвращение, называя его убийцей. Ему попытался помочь друг, такой же бывший российский военный, но он тоже был без ноги, поэтому не смог ничего сделать.
Об этом сообщают российские СМИ, публикуя фотографии побитого оккупанта, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.
Пострадала и машина россиянина: ее разбили. На публикацию в своем Telegram-канале обратил внимание журналист Денис Казанский "Злоумышленники называли ветеранов "убийцами" и всячески глумились над инвалидами", - отмечено в сообщении. С обоих были сорваны и выброшены награды.

https://www.dialog.ua/russia/278571_1691312005
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06.08.2023 16:43 Відповісти
місцеві жителі срати хотіли на війну в Україні...вони побачивши, що творять,ці вояки приїхавши назад в рашку бояться перш за все за свої дупи....і наївно вважати, що ватніки десь на Забайкаллі співчувають українцям.
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06.08.2023 17:06 Відповісти
це якщо якісь рецидивісти, то вони їх побоються. це ж логічно. а тут "свошнік" без ноги. може милостиню просив і замість неї випросив п*здюліну. ) хз.
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06.08.2023 17:29 Відповісти
Мабуть "герої" почали вимагати "право першої ночі" (і другої, і третьої...) У

у місцевих дєвок і баб.
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06.08.2023 17:56 Відповісти
Имеено. Даже дело скорее всего в бабле: сво-шники какие-то деньги получают или получили
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06.08.2023 18:03 Відповісти
Звісно не співчувають, просто війна позначаеться на їхньому добробуті, хоч який він в них там був, а зараз і вони трохи відчувають наслідки війни в Україні.Дуже сподіваюся і бажаю того ж що пережили і переживають українці.
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06.08.2023 18:42 Відповісти
Купила мама коника

А коник без ноги

Яка цікава іграшка...
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06.08.2023 17:53 Відповісти
ги-ги, ги-ги, ги-ги.Купила мама мені коня, але задньої ноги в него теж нема.
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06.08.2023 18:58 Відповісти
100% beznogije ponti klepali
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06.08.2023 17:55 Відповісти
Чому ми не чіпаємо міст біля таганрогу? Ніби дістаємо з запасом
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06.08.2023 16:47 Відповісти
60 одиниць вантажівок та автобусів з БК та живою силою;3 танки Т72 на тягачах. Джерело: https://censor.net/ua/n3435721
Чого б їх не відправити в повітря, щоб не шастали по Український землі?
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06.08.2023 17:21 Відповісти
тому що з Италии не дострельнуть, отака фигня малята
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06.08.2023 18:25 Відповісти
Невже ці ***** доїдуть до Бердянська?
Де дрони та інші інструменти для зустрічі цієї підарасні?
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06.08.2023 17:37 Відповісти
Ну і шо?
До Києва шла колонна довжиною 67 км,і де та колона?
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06.08.2023 17:58 Відповісти
цельный батальон проехал, ого...
нет истории про 100 тысячное войско и 900 танков которое наступит на Купянск и Лиман были куда интереснее
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06.08.2023 18:24 Відповісти
 
 