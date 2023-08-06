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Велика колона військової техніки РФ пройшла через Маріуполь у напрямку Бердянська, - Андрющенко
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Велика колона військової техніки у супроводі Росгвардії пройшла через Маріуполь у напрямку Бердянська.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив що до складу колони входили щонайменше:
- 60 одиниць вантажівок та автобусів з БК та живою силою;
- 3 танки Т72 на тягачах.
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В воскресенье, 6 августа, в районе Чонгарского моста в оккупированном Крыму вновь звучали взрывы.Об этом сообщили российские паблики.
По предварительным данным, было зафиксировано от трех до четырех "прилетов".Параллельно в сети появилось видео последствий "прилета". Отмечается, что это случилось в районе логистического маршрута российской армии.
Этот мост соединяет Херсонскую область с косой Арабатская стрелка. Он расположен к югу от временно оккупированного Геническа.Сальдо также сообщил, что украинские военные нанесли несколько ударов ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту.
Коллаборант признал, что в результате удара мост у Чонгара получил повреждения.Он также опубликовал несколько фотографий, сделанных на Чонгарском мосту после прилета ракет.
Та бийте по колонам.
Слава Героям ЗСУ!
Руzzкое ППО - сувєрєнная, аналоговнєтная!
Накануне в субботу в Забайкалье местные жители избили вернувшегося с войны в Украине российского солдата, который ранее стал инвалидом, потеряв в ходе боевых действий ногу.
При этом местные не скрывали, что испытывают к оккупанту отвращение, называя его убийцей. Ему попытался помочь друг, такой же бывший российский военный, но он тоже был без ноги, поэтому не смог ничего сделать.
Об этом сообщают российские СМИ, публикуя фотографии побитого оккупанта, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.
Пострадала и машина россиянина: ее разбили. На публикацию в своем Telegram-канале обратил внимание журналист Денис Казанский "Злоумышленники называли ветеранов "убийцами" и всячески глумились над инвалидами", - отмечено в сообщении. С обоих были сорваны и выброшены награды.
https://www.dialog.ua/russia/278571_1691312005
у місцевих дєвок і баб.
А коник без ноги
Яка цікава іграшка...
Чого б їх не відправити в повітря, щоб не шастали по Український землі?
Де дрони та інші інструменти для зустрічі цієї підарасні?
До Києва шла колонна довжиною 67 км,і де та колона?
нет истории про 100 тысячное войско и 900 танков которое наступит на Купянск и Лиман были куда интереснее