Учасники саміту у Саудівській Аравії дійшли згоди, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою мирного врегулювання, - Reuters

Учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що представник ЄС охарактеризував переговори як позитивні та вказав на те, що учасники зустрічі дійшли згоди, що "повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якого мирного врегулювання".

"Представник Європейського Союзу заявив, що за результатами зустрічі не буде спільної заяви, але саудівці представлять план подальших переговорів з робочими групами для обговорення таких питань, як глобальна продовольча безпека, ядерна безпека і звільнення ув'язнених", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.