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саміт (606) Саудівська Аравія (113) суверенітет (64)

Учасники саміту у Саудівській Аравії дійшли згоди, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою мирного врегулювання, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аравія,саудівська

Учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника ЄС, передає Цензор.НЕТ. 

Зазначається, що представник ЄС охарактеризував переговори як позитивні та вказав на те, що учасники зустрічі дійшли згоди, що "повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якого мирного врегулювання".

"Представник Європейського Союзу заявив, що за результатами зустрічі не буде спільної заяви, але саудівці представлять план подальших переговорів з робочими групами для обговорення таких питань, як глобальна продовольча безпека, ядерна безпека і звільнення ув'язнених", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт у Саудівській Аравії: є перші домовленості, - ЗМІ

Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії. 
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Топ коментарі
+11
Чергове бла-бла Україні потрібні реальні дії---рашка повинна вивести своїх бандитів із території нашої держави.А нам втюривають чергові пусті заяви.
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06.08.2023 16:32
+10
Украінці на менше ніж кордони 1991 року не погодяться.

А Зеля тільки озвучує суспільну думку. І нехай лише спробує піти проти...
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06.08.2023 16:43
+9
"Представник Європейського Союзу заявив, що за результатами зустрічі не буде спільної заяви, але саудівці представлять план подальших переговорів з робочими групами для обговорення таких питань, як глобальна продовольча безпека, ядерна безпека і звільнення ув'язнених", - йдеться у повідомленні. А ДЕ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ І МИРНИЙ ПЛАН "ЗЕ ЛІДОРА"???
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06.08.2023 16:32
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Як, усі там згодились на кордони лютого 2022 року ? Зеля в формулі миру нічого не писав про 1991 рік ?
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06.08.2023 16:31 Відповісти
Зеленський нічого не вирішує.
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06.08.2023 16:34 Відповісти
Скільки вже влив в горлянку?🤣🥃🍷
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06.08.2023 17:22 Відповісти
Украінці на менше ніж кордони 1991 року не погодяться.

А Зеля тільки озвучує суспільну думку. І нехай лише спробує піти проти...
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06.08.2023 16:43 Відповісти
Хіба він не йде проти ?
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06.08.2023 22:10 Відповісти
Територіальна цілісність - це і є кордони 1991-го року. бо в китайців у їхній формулі зазначена тільки повага до суверенітету (а тут уже можна спекулювати, як колись фіни в 1940-му -втратили частину своїх територій, проте зберегли суверенітет).
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06.08.2023 16:46 Відповісти
Подробный разбор итогов первого дня. Рекомендую.

https://youtu.be/NeAsAJQo_Bs
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06.08.2023 16:46 Відповісти
вічний гість марафету Єрмака не поважаю
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06.08.2023 17:08 Відповісти
Ну и чем дело кончилось???

Общие слова говорили все , что они поддерживают ООН.

Кстати, почему написано «Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли", - зазначив Єрмак.» ?

А не « формулу мира Украины»?

(При всем уважении к должности президента Украины…)

40 стран все подписались под формулой Украины?
Китай?
Южная Америка?

И главный Ворос: Что сказал Саливан? Который представлял Америку…

До этого он был последовательным сторонником позиции « не дать Украине проиграть», а не Победы Украины.

Фактически этот трек (second track) был организован Саливаном, Бруксом, Милли для продавливания комплементарного решения для РФ. Поэтому ее и не пригласили-

Типа « с ней все в порядке», а вот «Украину надо додавить»…

Данный текст на цензоре не имеет никакой конкретики… Один общие слова…

Ео уже через несколько дней из других средств мы узнаем гараздо больше.
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06.08.2023 16:49 Відповісти
Вони навіть відмовилися РОБИТИ СПІЛЬНУ ЗАЯВУ - а з кулуарів шопотом погидилися про цілістність України -
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06.08.2023 17:10 Відповісти
ПогИдилися?
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06.08.2023 17:32 Відповісти
так то ж він проговорився,як і думав,бо завжди про себе ,а не про країну
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07.08.2023 12:18 Відповісти
"Представник Європейського Союзу заявив, що за результатами зустрічі не буде спільної заяви, але саудівці представлять план подальших переговорів з робочими групами для обговорення таких питань, як глобальна продовольча безпека, ядерна безпека і звільнення ув'язнених", - йдеться у повідомленні. А ДЕ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ І МИРНИЙ ПЛАН "ЗЕ ЛІДОРА"???
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06.08.2023 16:32 Відповісти
Звичайне ППР.
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06.08.2023 16:46 Відповісти
Немає.
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06.08.2023 16:54 Відповісти
Саудовская Аравия это друг Абрамовича, читай Путлера.
Они не нейтральные посредники для Украины .

Инициативу Украине надо перехватывать и проводить все Самиры под свои контролем.

Большой и подготовленный саммит надо пробудить в Киеве. И сделать Киев - местом постоянного проведения самшитов.

( а не Бангладеш или Чили)
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06.08.2023 16:58 Відповісти
Нарешті адекватний коментар. Хай саміт проводять, а (уйло їм ракетами салютуватиме. Щоб усілякі там лули і (уйдзіньдзені не говорили про "конфлікт"
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06.08.2023 19:45 Відповісти
Чергове бла-бла Україні потрібні реальні дії---рашка повинна вивести своїх бандитів із території нашої держави.А нам втюривають чергові пусті заяви.
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06.08.2023 16:32 Відповісти
А де ви бачили, щоб бандити самі переставали бандюкувати? Їх треба просто знищити. Україні буде дуже важко це зробити без підтримки інших держав. Тому такі заходи необхідні. Хочемо ми цього чи ні... На жаль...
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06.08.2023 16:40 Відповісти
100%! Не повага до суверенітету і територіальної цілісності держав, а відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Що значить "повага" - це пробельмесить кожен нігер чи китаєць, чи зулус чи мадяр... навіть з бодуна. Повага це загально визнана міжнародна норма, на яку, до слова, усі уже давно і глибоко насрали... Ця "повага" у кастрованих політиків і таких же організацій (накшталт ООН, ПАРЕ, ЄС, ОБСЄ... та і НАТО...) уже давно замінена "збентеженнями, обуреннями,закликами, вимогами, занепокоєннями... з приставками категорично, негайно, глибоко,рішуче..."
Закликати до поваги, то всеодно, що соромити крокодила...
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07.08.2023 10:00 Відповісти
а в снарядах це скільки?
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06.08.2023 16:33 Відповісти
Саміт - це загальне бла-бла-бла,але воно потім втілюється в рішення ,які будуть направлені проти раші.Я в це вірю.
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06.08.2023 16:37 Відповісти
.....ASRAAM - ракета "повітря-повітря", яку британці для ЗСУ доволі прагматично перетворили на зенітну

Окрім відомих Patriot, NASAMS та Iris-T та інших західних зенітних ракетних комплексів Повітряні сили України мають ще один зразок ЗРК, який взагалі не був оголошений.

Інформацію про нього оприлюднило британське Times з посиланням на неназваного офіцера ЗСУ, який розповів деякі деталі про протиповітряну оборону України, зокрема й про наявність на озброєнні декілька таких систем, як AIM-132 ASRAAM на пусковій на базі вантажівки SupaCat...
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06.08.2023 16:39 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що "неназваного офіцера ЗСУ" контррозвідка вже вирахувала і він вже називає всіх, хто готував і передавав йому текст "інтерв'ю".
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06.08.2023 17:04 Відповісти
Брити переконані, що бабуїнів можна бити чим завгодно. Ці ракети не в тренді, відносно багато. Вірю. що віддадуть все, що не використовується.
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06.08.2023 16:46 Відповісти
От тільки в статті Таймс, на яку є посилання на цьому сайті, нема нічого подібного!

Там взагалі про інше пишеться!
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06.08.2023 18:47 Відповісти
"...основою будь якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України".
А то, что параша сданные в Омане территории Юга Украины уже записала "своими" не говорит о том, что они уважают суверинитет Украины по-омански?
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06.08.2023 16:37 Відповісти
короче, можно было и по скайпу очевидные вещи решить
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06.08.2023 16:38 Відповісти
По Скайпу Банкет не прікольно.
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06.08.2023 17:00 Відповісти
Вже сам з собою?🤣🤣🍷
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06.08.2023 17:23 Відповісти
Насправді, окрім територіальної цілісності України, цивілізованому світу необхідний примусовий перехід терористичного анклаву московія під зовнішнє управління
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06.08.2023 16:39 Відповісти
А повинен бути мир у всьому мирі.
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06.08.2023 16:42 Відповісти
Вау! Класно тобі Полякова- по цілому світі подорожуєш! Чи це віртуально? Н
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06.08.2023 16:45 Відповісти
Тупо звучить правда? Мир наближає? Ні. А для виголошення цього тупого меседжу зібралися люди з 40 країн.
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06.08.2023 16:47 Відповісти
Так *уйло вважає окуповані території своїми суверенними. Хто не згоден війну мордору оголосить?
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06.08.2023 16:43 Відповісти
Переговорна група Єрмака\Жовкви , що приймає участь в т.з. "саміті миру" в Джиді (Саудівська Аравія) вивезла з України 260 кг вантажу, офіційно декларованого як "дипломатична пошта". Весь він знаходиться в на території почесного консульства України в м.Джидда, (Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, 21488, Al-Rayan District, Al-Bassami Group Building)

бабло мабуть і багато бабла)
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06.08.2023 16:46 Відповісти
То для найвпливовішого лідера ********** мабуть.
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06.08.2023 16:51 Відповісти
я хз, проте не скидається на памперси чи хот-доги (навіть на кокс не скидається, бо в джидді за це карають на горло)
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06.08.2023 16:54 Відповісти
Звідки інформація?
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06.08.2023 17:02 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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06.08.2023 17:10 Відповісти
Ну ось і все. Зерно, ядерка,увязнені. Коммюнюке не буде.Саудити забезпечили роботою контактні групи. Ну і згадка про Статут ООН. І жодної згадки про Формулу миру. А шо хотіти з строкатої кампанії радників з нацбезпеки. Гора (Дерьмак) народила мишку.
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06.08.2023 16:53 Відповісти
У хворій уяві z-бидла живе думка, наче в світі потайки якось там визнають існування СРСР і цю нісенітницю ще розповсюджують російські тролі - багато раз бачивя я таке навіть у статуті ООН вони бачать СРСР. Можливо у і у запалених мізках х#йла теж живе ця дичь, яка на голову не налазить і саме зверху тролі отримали таку методичку. Якщо так, то така згода на саміті взірве мозок х#йла
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06.08.2023 16:56 Відповісти
Да, я в Ютубе наткнулся - многие шызики заявляют, что совок распался незаконно и что мы живём в СССР и видео десятки тысяч просмотров набирают
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06.08.2023 17:45 Відповісти
Я не знаю насколько заявленная особа одного из ютуб каналов соответствует эпитетам, сказанным в его адрес, но если это так(то что он рассказывал), то там не только без парашки, та и по большому счету без Украины обсуждают окончание войны! И заслуга это не ОПы! А того, что наконец, кацапы задолбали БОГАТЫХ! И они хотят вернутся (пока не поздно) к старому миропорядку. Жили себе, богатели и вдруг явился Хрен с бугра и еще в добавок себе союзников неадекватных нашёл! Проблема уже выползла за границы одной подворотни! Крик и шум долетает до богатых кварталов!
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06.08.2023 16:57 Відповісти
***** взагалі посрати,про що там теревенили.
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06.08.2023 16:59 Відповісти
Помиляєтесь.... дуже помиляєтесь. Тільки одне вгадали - що ***** обісрався.
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06.08.2023 17:04 Відповісти
Єрмак виконав усі вимоги ФСБ: Ніхто не нічого не казав про кордони1991 року.
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06.08.2023 21:37 Відповісти
мене шо то от этого не холодно и не жарко
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06.08.2023 16:59 Відповісти
популізм світового рівня, бла-бла-бла, про щось і ні про що
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06.08.2023 17:01 Відповісти
Так і ПТН не має нічого проти територіальної цілісності України. От тільки...
(Прошу вибачення, але мушу процитувати): "Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, которая и способствовала тому, чтобы Украина эти территории [западные] после Второй мировой войны получила - по решению Сталина, конечно", - сказал глава государства на заседании Совета по правам человека."
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06.08.2023 17:12 Відповісти
Скоро путінська армія назбирає мяса і вирушить на Київ або перебивати дорогу до Європи, от тоді я гляну, а може і не гляну, що будуть робити можновладці-казнокради.
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06.08.2023 17:47 Відповісти
Саміт у Саудівській Аравії: з´їхалися делегати, посиділи, поговорили, випили, поїли, попрощалися, роз´їхалися.
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06.08.2023 19:54 Відповісти
Коли про мир кажут з ОПи (тобто дЄрмак), то потрібно уважно слідкувати за руками цих злодіїв.
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06.08.2023 20:39 Відповісти
як у фільми володарь кілець.
анти дійшли згоди.
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06.08.2023 21:29 Відповісти
Це все пустой звук, тому що ніде не згадувались кордони України.
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06.08.2023 21:32 Відповісти
На сьогоднішній час можна констатувати, що т.з. "дипломатичні місії" Зеленського у складі представників ОПУ використовуються для переміщення за межі України і розміщення в банківських установах зон з зниженою фінансовою відповідальністю готівкових сум сумнівного походження. Зеленський починав свою кар'єру президента з фінансових махінацій в банках Оману на користь Коломойського і К, нині вже на нього працює мережа його агентів. Благо, що і Єрмак має в цьому досвід, ще з тих часів.

* Зеленский в "омане" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
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06.08.2023 22:29 Відповісти
Проект "Буратіно" виходить на інший рівень.
Буратіно вже навіть не їздить на зустрічі,де вирішується доля країни. ЇЇ від України вирішує син агенда ГРУ росіі .
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07.08.2023 09:29 Відповісти
Коротко прокоментував досягнення мирної групи Єрмака у Саудівській Аравії. Як розповідають іноземні видання з формули миру прибрали пункт про обов'язковий вивід з нашої території військ ворога.
Вважаю це серйозною поступкою ворогу з нашої сторони.
Вже напрацювання мирних ініціатив йде не за нашим планом. Далі прогнозую ще гірші поступки ворогу.
Але хочу помилятися.

Бєнєфіціари влади

@beneficiaryvlady
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07.08.2023 12:06 Відповісти
Нічого Ви і не помиляєтесь,бо на цей сходняк, від президента зібралась крім союзників,купа "доброзичливців" та друзяків кацапів,перевірить українське суспільство на рішучість,а там шось і урвать як вийде. Отоб приїхали послухать формулу від зеленського, воно їм треба.
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07.08.2023 12:26 Відповісти
"...погоджуються, що основою будь якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України. " Ну "погоджуються", ну и что ? А Путин чхать на это "погодження" хотел и продолжает войну на многолетнее истощение и разорение Украины, отгородив захапанные территории минными полями и укрепрайонами. Эти типа переговоры в Джидде - это просто поговорить о том , как все должно быть прекрасно . К реальности это не имеет отношения. Например , все в мире согласны , что должна быть территориальная целостность Кипра. А по факту имеем почти 50 лет разделенный остров с демилитаризованной зоной и войсками ООН в ней. Так , что скорее всего дело идет к заморозке по типу Кореи или Кипра, что позволит Путину провозгласить свою победу и готовиться к возможному следующему броску на Украину ( если не будет демилитаризованной зоны по линии разграничения и военных баз США или Британии в Украине ).
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07.08.2023 12:47 Відповісти
"...за результатами зустрічі не буде спільної заяви... "
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07.08.2023 13:54 Відповісти
 
 