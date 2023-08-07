Учасники саміту у Саудівській Аравії дійшли згоди, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою мирного врегулювання, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника ЄС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що представник ЄС охарактеризував переговори як позитивні та вказав на те, що учасники зустрічі дійшли згоди, що "повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якого мирного врегулювання".
"Представник Європейського Союзу заявив, що за результатами зустрічі не буде спільної заяви, але саудівці представлять план подальших переговорів з робочими групами для обговорення таких питань, як глобальна продовольча безпека, ядерна безпека і звільнення ув'язнених", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.
Будь ласка, зачекайте...
А Зеля тільки озвучує суспільну думку. І нехай лише спробує піти проти...
https://youtu.be/NeAsAJQo_Bs
Общие слова говорили все , что они поддерживают ООН.
Кстати, почему написано «Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли", - зазначив Єрмак.» ?
А не « формулу мира Украины»?
(При всем уважении к должности президента Украины…)
40 стран все подписались под формулой Украины?
Китай?
Южная Америка?
И главный Ворос: Что сказал Саливан? Который представлял Америку…
До этого он был последовательным сторонником позиции « не дать Украине проиграть», а не Победы Украины.
Фактически этот трек (second track) был организован Саливаном, Бруксом, Милли для продавливания комплементарного решения для РФ. Поэтому ее и не пригласили-
Типа « с ней все в порядке», а вот «Украину надо додавить»…
Данный текст на цензоре не имеет никакой конкретики… Один общие слова…
Ео уже через несколько дней из других средств мы узнаем гараздо больше.
Они не нейтральные посредники для Украины .
Инициативу Украине надо перехватывать и проводить все Самиры под свои контролем.
Большой и подготовленный саммит надо пробудить в Киеве. И сделать Киев - местом постоянного проведения самшитов.
( а не Бангладеш или Чили)
Закликати до поваги, то всеодно, що соромити крокодила...
Велика Британія посилила ППО України не анонсованими AIM-132 ASRAAM
Окрім відомих Patriot, NASAMS та Iris-T та інших західних зенітних ракетних комплексів Повітряні сили України мають ще один зразок ЗРК, який взагалі не був оголошений.
Інформацію про нього оприлюднило британське Times з посиланням на неназваного офіцера ЗСУ, який розповів деякі деталі про протиповітряну оборону України, зокрема й про наявність на озброєнні декілька таких систем, як AIM-132 ASRAAM на пусковій на базі вантажівки SupaCat...
Там взагалі про інше пишеться!
А то, что параша сданные в Омане территории Юга Украины уже записала "своими" не говорит о том, что они уважают суверинитет Украины по-омански?
бабло мабуть і багато бабла)
(Прошу вибачення, але мушу процитувати): "Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, которая и способствовала тому, чтобы Украина эти территории [западные] после Второй мировой войны получила - по решению Сталина, конечно", - сказал глава государства на заседании Совета по правам человека."
анти дійшли згоди.
* Зеленский в "омане" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
Переговорна група Єрмака\Жовкви , що приймає участь в т.з. "саміті миру" в Джиді (Саудівська Аравія) вивезла з України 260 кг вантажу, офіційно декларованого як "дипломатична пошта". Весь він знаходиться в на території почесного консульства України в м.Джидда, (Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, 21488, Al-Rayan District, Al-Bassami Group Building)
Буратіно вже навіть не їздить на зустрічі,де вирішується доля країни. ЇЇ від України вирішує син агенда ГРУ росіі .
Вважаю це серйозною поступкою ворогу з нашої сторони.
Вже напрацювання мирних ініціатив йде не за нашим планом. Далі прогнозую ще гірші поступки ворогу.
Але хочу помилятися.
Бєнєфіціари влади
@beneficiaryvlady