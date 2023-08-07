Китай підтримує подальші переговори за українською формулою миру, - The Guardian
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Представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей позитивно поставився до ідеї проведення наступних самітів у тому ж форматі, як це відбулося у Джидді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"У нас багато розбіжностей, і ми почули різні позиції, але важливо, що наші принципи є спільними", - зазначив Лі перед початком зустірчі.
Неназване джерело з ЄС повідомило, що представник Китаю брав активну участь та позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі у тому ж форматі. Зазначається, що участь Китаю є великим дипломатичним успіхом України, адже на попередній зустрічі, яка пройшла у Копенгагені, представника Китаю не було, хоча його й запрошували.
Нагадаємо, за даними агенції Reuters учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.
Будь ласка, зачекайте...
Фактично те, що запропонували китайці Україні на прохання путіна (а в цьому немає жодного сумніву, чиї вуха стирчать з Пекіна) - це план повільної капітуляції України, перед країною-терористом, написаний на Луб'янки людьми Колі Патрушева.
Найбільше діда кабаєва турбує інтенсивна військова допомога Заходу, США та Канади Збройним Силам України бронетехнікою, озброєнням, ************ та потужним фінансуванням. Міністерство закордонних справ України має виходити з того, що всі «плани», які пропонує кремль, це плани окупації та знищення України у ближній чи дальній перспективі. Тому до тексту плану включено пункт «про необхідність припинити постачання озброєнь Україні, оскільки це призводить до подальшої ескалації». Постачання зброї Заходом припиняться відразу, як тільки Київ погодиться на мирні переговори з Левіафанією.
І в цьому, а також у скасуванні санкцій проти агресора і мета цього лукавого плану.
Також у цьому Документі немає жодного слова про виплату московією репарацій та контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих громадян. Агресор, у світлі цього плану, не понесе відповідальності за вбивства мирних жителів Чернігова, Харкова, Охтирки, Попасної, Маріуполя, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Макарова та Ворзеля російськими православними солдатами, за крадіжку обладнання донецьких заводів, за вивіз у залісся десятки тисяч тонн антрациту з Донбасу, за крадіжку чотирьох мільонів тонн пшениці та ячменю з Херсонських елеваторів, за бомбардування «Азовсталі» та депортацію близько мільйона громадян України на освоєння Далекого Сходу.
За попередніми підрахунками фінансових аналітиків, лише за окупацію Криму снігову нігерію очікують репарації на суму в $120-150 млрд. доларів. Збитки від бомбардувань та мінометних обстрілів міст та інфраструктури Донбасу і південного сходу України російськими «Градами», танками та мінометами ще підраховуються.
Але вже впевнено можна сказати, що кілька поколінь громадян «Великої Імперії» розраховуватимуться за «хобі» володимира люциферовича нападати на сусідні країни і грабувати їх.
Ни-че-го!
Свою позицию коммунистический Китай НЕ обозначил и не розьянил.
Хотя нам уже ясно:
»Будем продолжать переговоры… Будем и дальше выкручивать руки Украине…»
він до тієї формули має таке ж відношення як морська свинка до моря. Чи ви вважаєте, що то "найвеличнішого" осяяло в кокаїновому угарі і він її сам придумав?
» Ругает» саммит.
Но это они делают для отвода глаз, что бы как говорила скабеева
«не спугнуть намечающуюся победу».
Any, problems?
Де лібералізм і де КНДР?
З.І. Хоча зміна в риториці непогана. На нашу користь.
Всі сторони позитивно оцінили присутність Лі **** та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", - додали у Пекіні.
Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і "накопичуватиме взаємну довіру", заявили у МЗС.