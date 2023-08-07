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Китай (1921) саміт (606) Саудівська Аравія (113) Лі Хуей (18)

Китай підтримує подальші переговори за українською формулою миру, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лі,хуей

Представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей позитивно поставився до ідеї проведення наступних самітів у тому ж форматі, як це відбулося у Джидді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"У нас багато розбіжностей, і ми почули різні позиції, але важливо, що наші принципи є спільними", - зазначив Лі перед початком зустірчі. 

Неназване джерело з ЄС повідомило, що представник Китаю брав активну участь та позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі у тому ж форматі. Зазначається, що участь Китаю є великим дипломатичним успіхом України, адже на попередній зустрічі, яка пройшла у Копенгагені, представника Китаю не було, хоча його й запрошували. 

Також читайте: Участь Китаю в саміті в Саудівській Аравії щодо української формули миру - це суперпрорив, - Кулеба

Нагадаємо, за даними агенції Reuters учасники саміту щодо української формули миру, який відбувається у Джидді, погоджуються, що основою будь якого мирного врегулювання війни Росії проти України має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.
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Топ коментарі
+12
Дрони - чудотворці!
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06.08.2023 16:51
+12
І касетні снаряди животворящі)
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06.08.2023 17:07
+11
Нация узкоглазых лицемеров.Стоимость их слова соразмерна стоимости слова их братьев - кацапов.Тоесть равна нулю.
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06.08.2023 17:07
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Щось новеньке.
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06.08.2023 16:50 Відповісти
Президент США Джо Байден, незважаючи на свою зайнятість, першим вивчив запропонований Китаєм мирний план і зазначив, що його виконання піде на користь тільки кремлю.

Фактично те, що запропонували китайці Україні на прохання путіна (а в цьому немає жодного сумніву, чиї вуха стирчать з Пекіна) - це план повільної капітуляції України, перед країною-терористом, написаний на Луб'янки людьми Колі Патрушева.

Найбільше діда кабаєва турбує інтенсивна військова допомога Заходу, США та Канади Збройним Силам України бронетехнікою, озброєнням, ************ та потужним фінансуванням. Міністерство закордонних справ України має виходити з того, що всі «плани», які пропонує кремль, це плани окупації та знищення України у ближній чи дальній перспективі. Тому до тексту плану включено пункт «про необхідність припинити постачання озброєнь Україні, оскільки це призводить до подальшої ескалації». Постачання зброї Заходом припиняться відразу, як тільки Київ погодиться на мирні переговори з Левіафанією.

І в цьому, а також у скасуванні санкцій проти агресора і мета цього лукавого плану.

Також у цьому Документі немає жодного слова про виплату московією репарацій та контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих громадян. Агресор, у світлі цього плану, не понесе відповідальності за вбивства мирних жителів Чернігова, Харкова, Охтирки, Попасної, Маріуполя, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Макарова та Ворзеля російськими православними солдатами, за крадіжку обладнання донецьких заводів, за вивіз у залісся десятки тисяч тонн антрациту з Донбасу, за крадіжку чотирьох мільонів тонн пшениці та ячменю з Херсонських елеваторів, за бомбардування «Азовсталі» та депортацію близько мільйона громадян України на освоєння Далекого Сходу.

За попередніми підрахунками фінансових аналітиків, лише за окупацію Криму снігову нігерію очікують репарації на суму в $120-150 млрд. доларів. Збитки від бомбардувань та мінометних обстрілів міст та інфраструктури Донбасу і південного сходу України російськими «Градами», танками та мінометами ще підраховуються.

Але вже впевнено можна сказати, що кілька поколінь громадян «Великої Імперії» розраховуватимуться за «хобі» володимира люциферовича нападати на сусідні країни і грабувати їх.
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07.08.2023 13:06 Відповісти
Дрони - чудотворці!
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06.08.2023 16:51 Відповісти
І касетні снаряди животворящі)
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06.08.2023 17:07 Відповісти
ОК-це позитив.
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06.08.2023 16:51 Відповісти
То які розбіжності - Китаи -- знову ні про що
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06.08.2023 16:51 Відповісти
Что он сказал?

Ни-че-го!

Свою позицию коммунистический Китай НЕ обозначил и не розьянил.

Хотя нам уже ясно:
»Будем продолжать переговоры… Будем и дальше выкручивать руки Украине…»
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06.08.2023 16:53 Відповісти
"У нас багато розбіжностей, і ми чули різні точки зору, але важливо, щоб наші принципи були загальними", - повідомив спеціальний представник Китаю у євразійських справах Лі **** перед зустріччю Reuters. Чиновник сказав, що було досягнуто згоди про те, що будуть створені робочі групи для опрацювання деталей ключових тем, що займають чільне місце у формулі світу Зеленського з 10 пунктів, тоді як паралельна група послів продовжить технічну роботу з цих питань. Я не прихильник Зе, але вихочячи зі статті саме його формула миру рулить
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06.08.2023 17:14 Відповісти
"саме його формула миру рулить "

він до тієї формули має таке ж відношення як морська свинка до моря. Чи ви вважаєте, що то "найвеличнішого" осяяло в кокаїновому угарі і він її сам придумав?
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07.08.2023 12:08 Відповісти
Це загальноприйнята назва і не більше, яка її розрізняю від інших формул миру і не можна у кожному коментарі розводити дискусію, хто її придумав. А ще формула незамисловата, яякщо ви її прочитаете і тому не потрібно яке осяяння, щоб таке написати
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07.08.2023 12:39 Відповісти
Все що потрібно він сказав.
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06.08.2023 17:44 Відповісти
якщо витягнути з вух *** ***ла, то можна почути, що він сказав.
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06.08.2023 19:16 Відповісти
На болотах уже виють?
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06.08.2023 16:53 Відповісти
Нет. Пропаганда на болотах не воет, а наоборот.

» Ругает» саммит.

Но это они делают для отвода глаз, что бы как говорила скабеева

«не спугнуть намечающуюся победу».
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06.08.2023 17:09 Відповісти
Really? Are you there?
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06.08.2023 17:22 Відповісти
Yes, Mirko.

Any, problems?
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06.08.2023 17:43 Відповісти
Непогана шайба в маскальсько-барабольські ворота.
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06.08.2023 16:56 Відповісти
Ai kak sladko kitainci shepchut , " haroshim "ruskim stalo spakoinei , rashka budet sohranena .....ili ktota tut padumal chto peregavori eti pro znishenie toi kloaki ?
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06.08.2023 16:58 Відповісти
А говорив вже, що китайська формула мира від формули мира "Зеленського" нічим не відрізнялась. 10 чи 12 пунктів, це не суттєво. Головне що ні там, ні там кордони 1991 року не згадуються.
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06.08.2023 16:59 Відповісти
Пунти формули миру оголошені публічно Зеленським. Росія має вивести всі свої війська з території України. Має бути відновлено контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією, що буде наслідком реального та повного припинення бойових дій.https://www.youtube.com/watch?v=lnZFESExCx8&t=286s
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06.08.2023 17:28 Відповісти
Зелі не потрібни кордони 1991 року, тому він у своій формулі про них не згадує. Китай теж тільки оперуєт терміном суверенітет як іграшкою, але він не згадуе в яких кордонах мають поважати Україну. Ясно одно- в обох випадках річ не йде не про Крим не про Донбас.
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06.08.2023 18:06 Відповісти
На цей час між Московією та Україной діють тільки Оманськи домовленності. Війска Московії так і стоять на Правоберіжжі !
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06.08.2023 18:08 Відповісти
На Лівоберіжжі !
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06.08.2023 18:11 Відповісти
"Росія має вивести всі свої війська з території України". Якось дивно, що під словом України ви бачите щось інше аніж Україну 1991 року, тим паче коли далі мова йде саме про весь державний кордон з Росією. Формулювання на 100% вичепне і не залишає жодних сумнівів, які ще можуть бути державні корднони, як не ті, що утворилися у 1991 році
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06.08.2023 18:15 Відповісти
Тим більше рашка сама знищила будь-яку можливість іншого трактування кордонів України поставивши знак рівності між Кримом, Донбасом та частинами окупованих областей, вписавши їх у власну конституцію через кому.
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06.08.2023 19:01 Відповісти
Какое наглое враньё, которое ещё и бездумно лайкают
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06.08.2023 17:50 Відповісти
Нация узкоглазых лицемеров.Стоимость их слова соразмерна стоимости слова их братьев - кацапов.Тоесть равна нулю.
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06.08.2023 17:07 Відповісти
Расистами и ксенофобами завоняло.
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06.08.2023 17:46 Відповісти
За Арахамию голосовал?Если тебе так воняет-чего лайкаешь?
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06.08.2023 19:13 Відповісти
Нет. За Порошенко.
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06.08.2023 19:38 Відповісти
Порошенко ліберальний політик! Якби Ярош і Свобода були менш категоричними щодо громадянських свобод за них би було більше набагато. Я перший.
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07.08.2023 12:21 Відповісти
****** в КНДР.
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07.08.2023 12:42 Відповісти
В тебе що когнітивний розлад? почитай уважніше, що я написав і подумай трохи, спробуй - це не важк
Де лібералізм і де КНДР?
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07.08.2023 12:50 Відповісти
Правда - хитрожопые кетайцы те еще мрази! Имел с ними дело - полный аут.. люди для них рабы.
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07.08.2023 15:03 Відповісти
Зерно подорожчало! а оцень хоцетця кУсать!
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06.08.2023 17:09 Відповісти
Поганий знак...
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06.08.2023 17:24 Відповісти
Лицеміри....тіпа,вони за формулу миру,а насправді наживаються на війні.
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06.08.2023 17:36 Відповісти
Як і всі
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06.08.2023 17:47 Відповісти
Не обольщайтесь, китайцы сами производят да и закупиться им есть где. А вот контролировать зерновые поставки в Африку - это их ВСЕ. Черный Континет под их контролем.
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07.08.2023 15:27 Відповісти
китая тянет время
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06.08.2023 17:39 Відповісти
Китай в наиболее выгодных условиях чем все вместе взятые.
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07.08.2023 15:29 Відповісти
Нічого не зрозуміло окрім того що буде ще багато наступних самітів. По типу - 2030 рік, відбувся черговий саміт по формулі миру від Зеленського. Від України не приїхав ніхто, бо вже нема населення. - ЗАРАЗ дайте потужну зброю в достатній кількості і не потрібні пустопорожні саміти.
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06.08.2023 17:41 Відповісти
Украинская формула мира это границы 1991г. , с возвратом Крыма и Донбасса и остальных временно окк. территорий
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06.08.2023 17:49 Відповісти
Честно говоря, я не верю, что при Зеленским это возможно, к сожалению.
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07.08.2023 15:32 Відповісти
* Зеленском
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07.08.2023 15:33 Відповісти
Все идёт как надо врагу бесполезные переговоры, затягивание и заморозка войны с перманентными ракетными обстрелами. И лет через 5-10 ничего и никого в Украине не останется.
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06.08.2023 17:52 Відповісти
"всё идёт, как надо врагу" и я добавлю ещё плану какой-то третьей стороны, на который, может быть повелся безголовый Путин, которая подтолкнула его столкнуть славян лбами... Правительствам всех стран нужно ездить по миру не на самолётах (когда то и цари с королями переодевались в лохмотья) посмотрите, что творится в Европе - кем она сейчас перенаселена - кому выгодно, чтоб славяне убивали друг друга?
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06.08.2023 19:11 Відповісти
Никакой третьей стороны нет!!! есть враг и агрессор, не пытайтесь оправдывать гопника идёт типичный геноцид украинского народа со стороны РФ!!
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06.08.2023 19:19 Відповісти
А де ви бачите тут виправдання. Якщо злочинець щось скоїв, то треба ж дізнатись чи ні, що його на це спонукало - щоб попередити ще якісь можливі інциденти? А може його хтось на це заохочував? З рештою - я маю таку думку от і все.
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06.08.2023 22:23 Відповісти
Русня не слов'яни.Васаліса ти спалилась.
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06.08.2023 19:55 Відповісти
Я розумію те, що Ви сказали. Але я про те, що можна зробити з людьми, якщо хтось захоче змінити світ у глобальному смислі.
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06.08.2023 22:30 Відповісти
За 5-10 лет рашки уже не будет
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06.08.2023 22:09 Відповісти
Арестовича или Подоляка слушаете
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06.08.2023 22:28 Відповісти
Какие предпосылки к таким выводам? ПаРаша, к сожалению, богатейшая ресурсами и дебилами страна в мире. Только прямая интервенция освободит мир от помойной *********
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07.08.2023 15:14 Відповісти
Китай стане лише на бік переможця у цій війні. І Сі добре розумє до чого йде діло.
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06.08.2023 22:07 Відповісти
Це так. Коли він побачив що ми розпрощатися з Єрмаком не можемо, він став на бік Московії.
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07.08.2023 13:13 Відповісти
Цікаво
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06.08.2023 22:09 Відповісти
Интересно, но коммунистам верить нельзя!)
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07.08.2023 09:20 Відповісти
Не спешите радоваться. Китайское "да" очень часто может значить "нет".
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07.08.2023 10:50 Відповісти
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07.08.2023 11:20 Відповісти
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07.08.2023 11:22 Відповісти
Однією рукою Китай підтримує мирні переговори, а другою продає кацапам зброю. Гандони.
З.І. Хоча зміна в риториці непогана. На нашу користь.
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07.08.2023 12:05 Відповісти
Щось дуже схоже на дезу від Гардіан:

Всі сторони позитивно оцінили присутність Лі **** та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", - додали у Пекіні.

Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і "накопичуватиме взаємну довіру", заявили у МЗС.
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07.08.2023 15:20 Відповісти
 
 