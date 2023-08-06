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обстріл (21130) Франція (1970) Харківщина (4284) Чехія (1002)

Очільники МЗС Чехії та Франції засудили удар РФ по центру переливання крові на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бомба,куп'янськ

Міністри закордонних справ Чехії та Франції відреагували на останні масовані ракетні атаки РФ по містах України, зокрема удар по центру переливання крові на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що "найрішучіше засуджує" масовані ракетні атаки Росії 5-6 серпня, зокрема на центр переливання крові на Харківщині, та наголосила, що умисне обрання цілями цивільних об’єктів є воєнним злочином.

Міністерка додала, що Франція у співпраці з іншими союзниками продовжить допомагати Україні далі реалізовувати своє право на самооборону, а також підтримувати роботу українських органів та Міжнародного кримінального суду, щоб притягнути до відповідальності причетних до воєнних злочинів РФ.

"Удар по центру переливання крові на Харківщині – черговий доказ нелюдської поведінки Росії. Відповідальні за цей акт терору мають бути покарані, і Чехія докладе зусиль для цього", – заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Також дивіться: Росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру переливання крові у Куп’янську, є загиблі, - Зеленський. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Ашо там гуттереш? Как оно? Не сказало что это не допустимо? А, ну да, это ж не Москва Сити.
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06.08.2023 17:31 Відповісти
Всі ці "засудження" то саме, що квокання курок в карнику під час грому... Або скавуління БИДЛА у тирнетах... "Ціна" однакова... Й сенс, який "прагне до нуля"...
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06.08.2023 17:33 Відповісти
А де Шольц з **********?

******* гроші що вони передали Україні під час війни?

А де Меркель з покаянням за підготовку параші до ціеі війни?

А де хлопчик Саліван з «Путин ферштейн» та докорами Україні що треба більше шарувати допомогу Америки?

Мовчать? Звістно мовчать!
Але продовжують свою справу саботажу.
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06.08.2023 17:38 Відповісти
Да вы шо 😮?! "Засудили удар"... ну это как мертвому припарка
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06.08.2023 17:41 Відповісти
"Европейские куколды договариваются с Путиным" Семен Скрепецкий
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06.08.2023 17:49 Відповісти
Так было 2014 году ,так есть и этом году -2023г. Глубокие вздохы с заламыванием рук непоможит уменшить страдания УКРАИНСКОГО народа ! ! !.
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06.08.2023 18:09 Відповісти
 
 