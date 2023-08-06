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Буданов (351) інформаційна війна (340) розвідка (3620) шпигунство, шпіонаж (813)

Буданов заявив, що його слова про джерела ГУР у Кремлі є елементом інформаційної війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Інформація про те, що у Кремлі ГУР має власні джерела, змушує росіян проводити постійні перевірки та паралізувати власну роботу.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю болгарському телеканалу bTV, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Вони розуміють, що у нас все одно є свої джерела. Інформація завжди була зброєю - нехай перевіряють, нехай шукають", - зазначив він, додавши, що сам факт того, що ГУР має свої джерела у Кремлі, не є для них новиною.

"Можу навести такий приклад. Це було ще до війни... Був один випадок, коли вони зрозуміли, що є витік інформації в команді. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх... Почали перевіряти всіх, хто має родичів, контакти, близьких на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у всіх. Тільки за результатами цієї справи вони ув'язнили трьох людей, а 31 людину звільнили і перевели в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапив під певний тиск. Тобто вони паралізували власну роботу", - розповів Буданов. 

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Топ коментарі
+30
ну если это элемент борьбы, то зачем он об этом рассказал ? недержание ?
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06.08.2023 17:45
+27
Це мля,що було ? це клоун чи якась військова людина ? МЛяДЬ,дятли розумніші ! ДУЖЕ соромно за таких УШЛЬОПКІВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.08.2023 18:00
+24
Само призналось що воно просто ********.
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06.08.2023 17:52
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ну если это элемент борьбы, то зачем он об этом рассказал ? недержание ?
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06.08.2023 17:45 Відповісти
Потому что кроты на самом деле есть
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06.08.2023 17:46 Відповісти
Тому що їх нема. Інакше навіщо риск. А так "вони паралізують власну роботу"
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06.08.2023 18:03 Відповісти
(ну, можливо і є, але навіщо це, нащо викликати вогонь на своїх)
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06.08.2023 18:09 Відповісти
Бо їх нема
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07.08.2023 03:49 Відповісти
Боже, яке ж воно тріпло.
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06.08.2023 22:23 Відповісти
це також елемент боротьби
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06.08.2023 17:52 Відповісти
Це мля,що було ? це клоун чи якась військова людина ? МЛяДЬ,дятли розумніші ! ДУЖЕ соромно за таких УШЛЬОПКІВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.08.2023 18:00 Відповісти
На мій погляд ця особа просто є зелним піздунцем, як і всі невігласи-дилетанти з цієї шобли трускавецького гатунку.
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06.08.2023 18:27 Відповісти
Если ОСВЕДОМЛЕННОМУ Буданову верить , значит ЗЕ знал о нападении И НИХРЕНА НЕ делал !!! ИЛИ КАК ???
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06.08.2023 20:44 Відповісти
Зешобла не тільки знала про вторгнення і всіляко його прискорювала оманськими договорняками про здачу України.
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06.08.2023 21:44 Відповісти
Вірно. Нехай лапті напружуються, казяться і гризуться.
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06.08.2023 18:22 Відповісти
Москалів беруть на "понт". Нехай ведуться😊
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06.08.2023 18:24 Відповісти
це скоріше ВАС, беруть на понт!!!!
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06.08.2023 18:36 Відповісти
Замкни пельку і не світи отут прапором Польщі, одоробло зарозуміле.
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06.08.2023 18:46 Відповісти
Дуже гарний елемент, поряд з іншими. Дурити їх трохи, вони всі там фанатіючі, а в таких одна пряма лінія в голові
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06.08.2023 22:38 Відповісти
штірліц наш .. пастор шланг і мюллер в одному флаконі...
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06.08.2023 18:50 Відповісти
А пусть ищут чёрную кошку в тёмной комнате

Пусть тратят ресурсы, нервы, подозревают друг друга.. раздрай во вражеском логове нам только на руку.
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06.08.2023 19:08 Відповісти
Патамуша довбойоб.
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06.08.2023 19:36 Відповісти
Какого хрена этот» разведчик» все время лезет с политическими заявлениями?!

Английского главу разведки вообще не видно и не слышно, но дело свое он делает отлично.

Разведчики никогда не светятся.

Видимо версия, что Буданова готовят для «большой политики» при Зеленском есть справедлива
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06.08.2023 20:15 Відповісти
дибіл
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06.08.2023 17:47 Відповісти
Коли він працювати встигає? Що не день, то Буданов дає чергове інтерв'ю
Як часто чутно в медіа того ж Бернса, Мура?
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06.08.2023 17:52 Відповісти
Буданова готують на місце МО Резнікова тому він всюди і один все знає крім судової справи над Червінським.
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06.08.2023 18:04 Відповісти
А рашка каже шо в офісі в них теж є своі люди
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06.08.2023 17:52 Відповісти
Америка даже пальцем вказала!
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06.08.2023 18:17 Відповісти
Само призналось що воно просто ********.
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06.08.2023 17:52 Відповісти
як це він ще на розп*здів хто та коли йому доповідав. от равєдчєГ
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06.08.2023 17:52 Відповісти
Зарубіть на носі, що майже кожен кацап є джерелом для розвідки як по всій росії так і у кремлі і готовий продати родину за гроші, а не готові лише тоді, якщо дають замало, просто у кожноо є своя ціна. Немає жодного народу у світі, який би так масово призирав свою родину і був готовий її продати з потрохами. Тому основним джеролом розвідки любої країни є долари, а дядя Сем їх точно не пошкодує, та і шкодувати особе нічого, бо ніхто у світі так не продає родину задешево як кацапи.
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06.08.2023 17:56 Відповісти
Буданов не бажає зробити заяву про Червоненко, Шевченко, єскортниць, та інших і яким чином вони потрапили до ГРУ.
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06.08.2023 17:57 Відповісти
ГУР!
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06.08.2023 18:03 Відповісти
Коли вже будемо на Кримі їсти шашлики?
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06.08.2023 17:57 Відповісти
потрібне обмеження на кількість триндоболів. данілов це наш мєдвєдєв - раз. резніков - випробувач західної техніки - два. самі знаєте хто - три.

досить.
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06.08.2023 17:57 Відповісти
А як цих піздунців обмежити? У них принцип:"Тупий-ще тупіший",
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06.08.2023 18:50 Відповісти
Болтун-находка для шпиона !
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06.08.2023 17:58 Відповісти
Щось його вже стало більше, ніж Боневтіка..і несе хрінь, крутіше за нарка..
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06.08.2023 17:59 Відповісти
Нажаль наявність кротів в опі не є елементом інформаційної війни, а самою реальністю
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06.08.2023 18:01 Відповісти
Ги ги ги. Як смішно.
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06.08.2023 18:03 Відповісти
Елементом якої війни? Єрмака з самим собою?
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06.08.2023 18:03 Відповісти
А --ПОМОЛЧАТЬ? Он не Пробовал? Агата Крити прямо,
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06.08.2023 18:14 Відповісти
Зелений цирк. Який приніс війну в Україну.
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06.08.2023 18:16 Відповісти
війну принесли кацапи - як і багато раз до 2014го
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06.08.2023 18:28 Відповісти
Глянеш на людину вроді би нормальна з виду,а як починає балакати то хоч плач...
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06.08.2023 18:19 Відповісти
Короче, абсолютно все що казало це опудало це інформаційний понос.
Дякую, тепер на автоматично будь-яку заяву від нього можно ставити таку помітку.
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06.08.2023 18:21 Відповісти
балабол и губошлеп
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06.08.2023 18:22 Відповісти
Чому країна,не знала предшествініка? Тому що він був РОЗВІДНИК!!! А це якийсь тіктокер!
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06.08.2023 18:30 Відповісти
І ця балакуча особа з інтелектом петеушника залишеного на другий рік керує розвідкою... А ще він "любий друг" гогілашвілі... Як казав знайомий психіатр "людей багато, а навкруги самі діагнози"...
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06.08.2023 18:33 Відповісти
У виконанні Буданова "є елементом інформаційної війни" - це пустопорожній *******.
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06.08.2023 18:34 Відповісти
Це взагалі розвідник ? Скорше блогер в погонах
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06.08.2023 18:44 Відповісти
Це ***** звичайна,до розвідки ніякого відношення.Навіть людиною важко назвати
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06.08.2023 18:47 Відповісти
Ты, *******, должен работать зазывалой в общественной ПАРАШЕ, а не в разведке.
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06.08.2023 18:46 Відповісти
Ідіот.
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06.08.2023 18:46 Відповісти
Клінічний.
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06.08.2023 19:40 Відповісти
хорошое заявление
это типа как сказать соседу - Я с твоей женой не сплю, это ложь
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06.08.2023 18:49 Відповісти
Буданов ще той... Але вважаю що критика конкретно в цьому випадку не доцільна, кацапи тепер думають навіщо він це сказав.
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06.08.2023 18:50 Відповісти
Кирюша "розвалювач росії не вставая з крісла" Буданов

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06.08.2023 18:51 Відповісти
боротьба язиком скоро увійде в програму олімпійських ігор

фехтування язиком увійде до олімпіади трохи пізніше
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06.08.2023 18:51 Відповісти
Навіть якщо нема своїх інформаторів і хочеться ввести ворога в оману, це було зроблено незграбно, по дебільному, а оця заява звучить як спроба щось виправити чи виправдати. Мабуть таки підставив когось своїм дурнуватим базіканням.
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06.08.2023 18:53 Відповісти
Війна - шлях обману.

А кацапи хай потіють і дрючать своїх!

Все правільно зробив!
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06.08.2023 18:58 Відповісти
Будь яку інформацію яку вважає за потрібне озвучити управління розвідки має здійснювати офіційний речник, а не голова розвідки.. Вочевидь Буданов здогадується що його карєра буде короткотривалою. Тому намагається досягти впізнаваності в ЗМІ щоб в подальшому конвертувати "імідж" в посади, які будуть годувати його за "володіння державними секретами". Найгірший сценарій якщо він готується зайнятися політикою. В цьому випадку він збирає компромат на всіх і можливо навіть мріє стати "українським ******" Судячи з його нарцисизму таке можна припускати. Вважаю що розвідники не повинні займатися публічною діяльністю і виступати з будь якими прогнозами.
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06.08.2023 20:03 Відповісти
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06.08.2023 20:09 Відповісти
Ляпнув для красивої пози, а тепер відповзає. Чи хазяїн свого слова? Захотів - дав, а захотів - забрав!
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06.08.2023 20:21 Відповісти
Боже, який же він закончений йолоп!!!
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06.08.2023 20:56 Відповісти
Навряд чи є хоть якийсь плюгавий наш агент в кремлі, а ось їхніх агентів у нашій владі хоч пруд пруди. І владу, звичайно, це ніяк не турбує.
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06.08.2023 20:59 Відповісти
Навпаки - сьогодні ГУР МО України це джерела фсб в Україні
Буданов довго йшов до цієї посади і вимазався в лайно самі вуха
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06.08.2023 22:08 Відповісти
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06.08.2023 22:11 Відповісти
клоун, як і вся діюча влада України
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06.08.2023 22:26 Відповісти
Там все по приколу. Недавно розкручував тему ядерки у земляків. Брити встановили, що то парадні макетовози. І запал у розвідника вивітрився в ту ж мить. Замінив земелю Люську по словесному поносу.
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07.08.2023 00:33 Відповісти
Що це за розвідник що все розповідає?
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07.08.2023 09:53 Відповісти
 
 