Буданов заявив, що його слова про джерела ГУР у Кремлі є елементом інформаційної війни

Інформація про те, що у Кремлі ГУР має власні джерела, змушує росіян проводити постійні перевірки та паралізувати власну роботу.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю болгарському телеканалу bTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони розуміють, що у нас все одно є свої джерела. Інформація завжди була зброєю - нехай перевіряють, нехай шукають", - зазначив він, додавши, що сам факт того, що ГУР має свої джерела у Кремлі, не є для них новиною.

"Можу навести такий приклад. Це було ще до війни... Був один випадок, коли вони зрозуміли, що є витік інформації в команді. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх... Почали перевіряти всіх, хто має родичів, контакти, близьких на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у всіх. Тільки за результатами цієї справи вони ув'язнили трьох людей, а 31 людину звільнили і перевели в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапив під певний тиск. Тобто вони паралізували власну роботу", - розповів Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов про контрнаступ: Найголовніше, що він не зупиняється. На Бахмутській лінії йде трохи швидше, ніж на Півдні