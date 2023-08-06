Буданов заявив, що його слова про джерела ГУР у Кремлі є елементом інформаційної війни
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Інформація про те, що у Кремлі ГУР має власні джерела, змушує росіян проводити постійні перевірки та паралізувати власну роботу.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю болгарському телеканалу bTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони розуміють, що у нас все одно є свої джерела. Інформація завжди була зброєю - нехай перевіряють, нехай шукають", - зазначив він, додавши, що сам факт того, що ГУР має свої джерела у Кремлі, не є для них новиною.
"Можу навести такий приклад. Це було ще до війни... Був один випадок, коли вони зрозуміли, що є витік інформації в команді. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх... Почали перевіряти всіх, хто має родичів, контакти, близьких на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у всіх. Тільки за результатами цієї справи вони ув'язнили трьох людей, а 31 людину звільнили і перевели в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапив під певний тиск. Тобто вони паралізували власну роботу", - розповів Буданов.
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Пусть тратят ресурсы, нервы, подозревают друг друга.. раздрай во вражеском логове нам только на руку.
Английского главу разведки вообще не видно и не слышно, но дело свое он делает отлично.
Разведчики никогда не светятся.
Видимо версия, что Буданова готовят для «большой политики» при Зеленском есть справедлива
Як часто чутно в медіа того ж Бернса, Мура?
досить.
Дякую, тепер на автоматично будь-яку заяву від нього можно ставити таку помітку.
это типа как сказать соседу - Я с твоей женой не сплю, это ложь
фехтування язиком увійде до олімпіади трохи пізніше
А кацапи хай потіють і дрючать своїх!
Все правільно зробив!
Буданов довго йшов до цієї посади і вимазався в лайно самі вуха