Посол США Брінк привітала Повітряні сили України: "Кожен день я вдячна відважним захисникам"

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала Повітряні сили ЗСУ з професійним днем та подякувала захисникам повітря України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України", – написала Брінк.

Крім того, Брінк поширила інфографіку Повітряних сил щодо знищених за останню добу ракет і дронів, якими Росія атакувала міста України.

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