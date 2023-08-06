1 606 20
Посол США Брінк привітала Повітряні сили України: "Кожен день я вдячна відважним захисникам"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала Повітряні сили ЗСУ з професійним днем та подякувала захисникам повітря України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
"У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України", – написала Брінк.
Крім того, Брінк поширила інфографіку Повітряних сил щодо знищених за останню добу ракет і дронів, якими Росія атакувала міста України.
Топ коментарі
+12 Oleh Hello d7d2b035
показати весь коментар06.08.2023 18:10
+8 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар06.08.2023 18:17
+6 Виктор Дийнега
показати весь коментар06.08.2023 18:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
SCAPL, Франція 🇫🇷
Кримській міст, как діла?
https://youtu.be/mfiXC8oJEks