УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15038 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 606 20
Брінк (154) Повітряні сили (1266)

Посол США Брінк привітала Повітряні сили України: "Кожен день я вдячна відважним захисникам"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала Повітряні сили ЗСУ з професійним днем та подякувала захисникам повітря України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України", – написала Брінк.

Крім того, Брінк поширила інфографіку Повітряних сил щодо знищених за останню добу ракет і дронів, якими Росія атакувала міста України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 30 крилатих ракет та 27 ударних дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Дякуємо, що Ви з нами, пані посол!
показати весь коментар
06.08.2023 18:10
+8
Ф-16 знаходяться там, де і мають бути. Потрібно не витмагати, а просити, бо США нам нічого не винна. Дякую шановна пані за привітання наших Повітряних сил.
показати весь коментар
06.08.2023 18:17
+6
показати весь коментар
06.08.2023 18:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ф-16 де?
показати весь коментар
06.08.2023 17:57 Відповісти
Ф-16 знаходяться там, де і мають бути. Потрібно не витмагати, а просити, бо США нам нічого не винна. Дякую шановна пані за привітання наших Повітряних сил.
показати весь коментар
06.08.2023 18:17 Відповісти
Де F16 в якості подарунка за ваш спокій, пані посол?
показати весь коментар
06.08.2023 17:57 Відповісти
Великошановна Бріджит Брінк, а як ви розглядаєте такий варіан - зробить гарний подарунок на свято нашим соколам доправить їм літаки F16.
показати весь коментар
06.08.2023 18:04 Відповісти
Геническ
показати весь коментар
06.08.2023 18:08 Відповісти
kak raz dlja rjuzke - vse kak na rasejushke
показати весь коментар
06.08.2023 18:10 Відповісти
Под крымский мост косит
показати весь коментар
06.08.2023 18:14 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2023 18:16 Відповісти
Дрон залетел через розетку.
показати весь коментар
06.08.2023 21:36 Відповісти
А хто це зробив?
показати весь коментар
06.08.2023 18:18 Відповісти
tam parenj na foto - ce vin na nesushih balkah prigal
показати весь коментар
06.08.2023 18:20 Відповісти
Дякуємо, що Ви з нами, пані посол!
показати весь коментар
06.08.2023 18:10 Відповісти
Нам дали ракети на 290 км!
SCAPL, Франція 🇫🇷

Кримській міст, как діла?
показати весь коментар
06.08.2023 18:17 Відповісти
В Запоріжжі зафіксували аномальну температуру.
показати весь коментар
06.08.2023 18:19 Відповісти
ce ne zhart ?
показати весь коментар
06.08.2023 18:21 Відповісти
на солнце у меня больше температура
показати весь коментар
06.08.2023 18:28 Відповісти
завтра похолодает
показати весь коментар
06.08.2023 18:30 Відповісти
В свою чергу ми дякуєм США за надану зброю і можливісь захисту України також надіємось що сказане Байденом у Вільнюсі ("Маю погані новини для вас, пане Зеленський. Ми нікуди не подінемось. Ви застрягли з нами") є посилом до дії.
показати весь коментар
06.08.2023 18:22 Відповісти
ух уж эти ПВО , сами не летают и другим не дают
показати весь коментар
06.08.2023 18:25 Відповісти
Десятки дронов Reaper уже в Украине
https://youtu.be/mfiXC8oJEks
показати весь коментар
06.08.2023 22:57 Відповісти
 
 