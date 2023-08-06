Нові переговори щодо формули миру можуть відбутися в Індії, під час саміту G20, - Bloomberg
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Наступний раунд переговорів щодо української формули миру, які пройшли в Саудівській Аравії, може відбутися в Індії, під час саміту G20.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Як повідомви виданню неназваний французький дипломат, наступний раунд переговорів відбудеться до саміту лідерів G-20 у Нью-Делі у вересні.
Він зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не зажадала присутності Росії на наступних переговорах щодо України. Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати Росію "в тій чи іншій формі".
Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.
Будь ласка, зачекайте...
тим більше що різні там стефанчуки, арахамії, тощо в Стамбулі в кінці березня 2022 року, за посередництва абрамовича (кацапський олігарг доволі цікавої національності) та Бенета (примʼєр-міністр Ізраєлю та лютшій друг )(уйло) готові були здати продати Крим кацапам на 15 років + визнати "незавісімиє" л/днр в межах цілих областей (Луганської та Донецької) ... благо тоді у мКиєві приїхав примʼєр-міністр В.Британії Борис Джансон і вставив цій зеленій 3.14зд*братіїї мозги, але в Стамбулі вони таки щось підписали ...
От цільки ціна таких записів буде якщо не нульова, то невелика (в кращому випадку "аби поговорити і публічно засудити агресора"); не буду вже повторюватись...
(це був сарказм)
жаль Героїв що загинули...
невже ніхто з переговірників досі не зрозумів, що потрібна зброя і чекати коли здохне х..ло