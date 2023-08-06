Нові переговори щодо формули миру можуть відбутися в Індії, під час саміту G20, - Bloomberg

Наступний раунд переговорів щодо української формули миру, які пройшли в Саудівській Аравії, може відбутися в Індії, під час саміту G20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як повідомви виданню неназваний французький дипломат, наступний раунд переговорів відбудеться до саміту лідерів G-20 у Нью-Делі у вересні.

Він зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не зажадала присутності Росії на наступних переговорах щодо України. Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати Росію "в тій чи іншій формі".

Також читайте: Китай підтримує подальші переговори за українською формулою миру, - The Guardian

Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.