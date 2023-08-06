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Нові переговори щодо формули миру можуть відбутися в Індії, під час саміту G20, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

g20

Наступний раунд переговорів щодо української формули миру, які пройшли в Саудівській Аравії, може відбутися в Індії, під час саміту G20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Bloomberg.

Як повідомви виданню неназваний французький дипломат, наступний раунд переговорів відбудеться до саміту лідерів G-20 у Нью-Делі у вересні.

Він зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не зажадала присутності Росії на наступних переговорах щодо України. Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати Росію "в тій чи іншій формі".

Також читайте: Китай підтримує подальші переговори за українською формулою миру, - The Guardian

Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.
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Топ коментарі
+6
окрім "формули миру", потрібно ще "формула перемоги над касапами". Просто уявимо собі, що запропонована Зе "формула миру" задіється навіть в повному обсязі (касапи підуть нах зо всіх окупованих територій) - то що, вони не будуть обстрілювати Україну з власної території? І що, більше не підуть на нас війною? (риторично). Так от, для цього потрібно, щоб були гарантії неможливості нових воєн та обстрілів - от і для цього потрібна "формула перемоги"
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06.08.2023 18:48
+5
"в тій чи іншій формі" бажано в формі трупа!
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06.08.2023 18:42
+5
це називають " папіздеть"..результат- 0
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06.08.2023 18:46
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"в тій чи іншій формі" бажано в формі трупа!
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06.08.2023 18:42 Відповісти
Ну не знаю....здається,хуйлу знову постукали в днище..
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06.08.2023 18:45 Відповісти
це називають " папіздеть"..результат- 0
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06.08.2023 18:46 Відповісти
А Ви хотіли,щоб вони найняли кілера?
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06.08.2023 18:47 Відповісти
Гарна ідея. Просте і ефективне рішення. Зразу би ціна на зерно впала і бідні діти азії і африки не мерли б з голоду!
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06.08.2023 18:51 Відповісти
а чому ні ???
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06.08.2023 18:55 Відповісти
Для довбнів що не тямлять в політиці...
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06.08.2023 18:47 Відповісти
а ти- палітолог? задрипайлівського розливу? чи я не дотумкав що ти пропердів?
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06.08.2023 18:52 Відповісти
окрім "формули миру", потрібно ще "формула перемоги над касапами". Просто уявимо собі, що запропонована Зе "формула миру" задіється навіть в повному обсязі (касапи підуть нах зо всіх окупованих територій) - то що, вони не будуть обстрілювати Україну з власної території? І що, більше не підуть на нас війною? (риторично). Так от, для цього потрібно, щоб були гарантії неможливості нових воєн та обстрілів - от і для цього потрібна "формула перемоги"
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06.08.2023 18:48 Відповісти
ця формула миру - це і є формула перемоги. бо вона передбачає виконання статуту ООН у статті поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. а територіальна цілісність - це кордони 1991- го року. і якщо такі країни, як Індія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Китай, Бразилія, ПАР твердо стануть на бік саме цієї формули миру, то вони будуть давити на кацапів через свою торгівлю з ними, щоб кацапи припиняли війну і забирали своїх орків з України. будуть кацапи і бикувати, то Китай з Індією будуть обмежувати свою торгівлю з ними. якось так.
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06.08.2023 19:01 Відповісти
ніхто не знає про які кордони України головоли на саміті в СА, тим більше для різних учасників цього саміту це можуть бути різні кордони - для когось на 1991 рік, а для когось на 24.02.2022 року ... нажаль ...
тим більше що різні там стефанчуки, арахамії, тощо в Стамбулі в кінці березня 2022 року, за посередництва абрамовича (кацапський олігарг доволі цікавої національності) та Бенета (примʼєр-міністр Ізраєлю та лютшій друг )(уйло) готові були здати продати Крим кацапам на 15 років + визнати "незавісімиє" л/днр в межах цілих областей (Луганської та Донецької) ... благо тоді у мКиєві приїхав примʼєр-міністр В.Британії Борис Джансон і вставив цій зеленій 3.14зд*братіїї мозги, але в Стамбулі вони таки щось підписали ...



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06.08.2023 19:23 Відповісти
буде видно. та поки що ще рано розганяти зраду.
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06.08.2023 20:53 Відповісти
просто для деяких дописувачів, пафосне накидання умняків сенс існування)))
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06.08.2023 19:59 Відповісти
Вам нагадати, що то за організація ООН, і про її дієвість? І про її гарантії? (і про структурний підрозділ ООН, т.зв. Рада Безпеки, де потенційний агресор та навіть ******** має право "вето")? А про можливі гарантії від перерахованих вами держав "Індія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Китай, Бразилія, ПАР" - також хочете поговорити? Вам видать, мало гарантій по Будапештському меморандуму... А мені - вдосталь; саме тому я дкже з великою відразою можу обговорювати ці теми гарнантій...
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06.08.2023 20:09 Відповісти
при чому тут гарантії до цього саміту?
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06.08.2023 20:12 Відповісти
А що ж інакше? Як мінімум, перелічені вами країни та ООН мають гарантувати тиск на агресора, якщо вони погоджуються з запропонованою "формулою миру". Чи ви думаєте, що вони поговорять - і самі для себе вирішать "будем тиснути"? Ні, мають десь записати...
От цільки ціна таких записів буде якщо не нульова, то невелика (в кращому випадку "аби поговорити і публічно засудити агресора"); не буду вже повторюватись...
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06.08.2023 20:24 Відповісти
для вище перелічених країн - це, тобто тиск на агресора, буде сприйматися не як мінімум, а як максимум. бо всі ж тут знають, що являють собою ці країни, особливо Китай... а гарантії безпеки Україна на іншій площадці, тобто на Раді Україна-НАТО, має вирішувати.
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06.08.2023 20:45 Відповісти
Єдина формула миру, це членство в НАТО. Все інше - х@йня.
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06.08.2023 19:54 Відповісти
До НАТО ще потрібно буде вступити... і так вступити, щоб діяли №4 №5 їх Статуту стосовно України. Бо як варіант: стосовно України навіть при вступі - можуть не діяти...
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06.08.2023 20:11 Відповісти
по прибуттю набути форму заарештованого згідно ордеру МКС
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06.08.2023 18:48 Відповісти
До того часу треба налускати танкерів, що возять нафту з улусу до Індії Чорним морем.
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06.08.2023 18:48 Відповісти
Формула миру Зелі нічим не відрязняється від китайскої. Ні там ні там не говорять про кордони 1991 року. Тому можна вимагати виведення військ на кордоні лютого 2022 р.
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06.08.2023 18:49 Відповісти
саміт в індії і тут підбігає один до роялю і як вжарить "ача-ача-джимі-джимі"
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06.08.2023 18:51 Відповісти
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06.08.2023 18:57 Відповісти
Тільки газова війна програна росією? Пекельні санкції в дії, газ і нафта майже нічого не приносять, економіка в занепаді, імпорт багатьох закордонних комплектуючих зупинено...

(це був сарказм)
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06.08.2023 19:41 Відповісти
переговори, затягування і заморожування...

жаль Героїв що загинули...
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06.08.2023 19:01 Відповісти
( світові 3,14стаболи)переговарами ,ми вдаримо по минулих наших переговорах ,на яких ми про ніщо не договорились
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06.08.2023 19:07 Відповісти
"...всьо нє так однозначно!"©
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06.08.2023 19:09 Відповісти
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06.08.2023 19:14 Відповісти
найсмішніше, коли саміт вже відбувається чи відбувся (з 0 вихлопом), а потім прибігають оп-шні "лідери думок": це ж не саміт, і взагалі чого це на нього покладались якісь надії .
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06.08.2023 19:46 Відповісти
"минский договорняк" трансформується в бескінченні "формула миру бла-бла" ,
невже ніхто з переговірників досі не зрозумів, що потрібна зброя і чекати коли здохне х..ло
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06.08.2023 20:48 Відповісти
 
 