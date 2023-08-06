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Сили оборони на Таврійському напрямку знищили до 2 рот солдатів, 21 одиницю техніку та 6 складів, - Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони - Сили оборони виконали 1344 вогневих завдання.

Про це повідомив у телеграмі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Таврійський напрямок. Протягом минулої доби ворог 21 раз атакував наші позиції та здійснив 608 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1344 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку знищено 21 одиницю ворожої техніки та 3 склади боєприпасів, - Тарнавський

Автор: Роман Свиридович
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06.08.2023 19:01 Відповісти
А ВОТ НОВОСТЬ ИЗ РАШКИ СО ССЫЛКОЙ НА WSJ, если кто может раскрыть это издание в оригинале
!ЭТО НОВОСТЬ БУРЛИТ НА РАШКЕ!!!

Киев в Джидде перестал настаивать на «мирном плане» Зеленского

WSJ: Киев в Саудовской Аравии больше не настаивал на мирном плане Зеленского

Киев перестал настаивать на «мирном плане» президента государства Владимира Зеленскогово время переговоров Саудовской Аравии по Украине в Джидде. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

По словам одного из чиновников, имя которого не раскрывается, ранее Украина настаивала на принятии «мирного плана», предполагающего полный вывод российских войск из страны, однако в этот раз такого заявления не прозвучало.
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06.08.2023 19:52 Відповісти
Велика вдячність -це все врятовані життя воїнів -героїв , це все надія на успіх для українців, це все доказ того, що партнери не повинні складати руки у своїй допомозі в очікуванні захимерених собою ж своїх же планів на наступ! Дуже добра стаття була нещодавно в The Economist.Не можу не нагадати суть - не надавши Україні все для навченних українців воювати стандартними схемами НАТО , США , ненадавши всього необхідного за цими стнадартами-ЗАХИСТ З ПОВІТРЯ , не треба дорікати , а треба підтриматиїх у креативності даного наступу - НА ВИСНАЖЕННЯ РАШИСТІВ !!! А партнері повинні захистити мирне населення та інфраструктуру , якщо вони обіцяли бути поряд до перемоги . Це ж не бамбіть варонеж - це захищати від тероризму !!!
Залужний знав, що буде саме так, й саме на цих умовах він обіцяв рашистам пекло!
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06.08.2023 19:14 Відповісти
З яким пафосм здихала 9 рота у одноіменному фільмі. А зараз в них по дві таких роти щодня, при чому так здихають, кинуті державою, командуванням, що це та ще жесть
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06.08.2023 19:19 Відповісти
 
 