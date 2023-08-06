Сили оборони на Таврійському напрямку знищили до 2 рот солдатів, 21 одиницю техніку та 6 складів, - Тарнавський
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На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони - Сили оборони виконали 1344 вогневих завдання.
Про це повідомив у телеграмі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив: "Таврійський напрямок. Протягом минулої доби ворог 21 раз атакував наші позиції та здійснив 608 обстрілів.
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1344 вогневих завдання.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.
Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога".
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Киев в Джидде перестал настаивать на «мирном плане» Зеленского
WSJ: Киев в Саудовской Аравии больше не настаивал на мирном плане Зеленского
Киев перестал настаивать на «мирном плане» президента государства Владимира Зеленскогово время переговоров Саудовской Аравии по Украине в Джидде. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
По словам одного из чиновников, имя которого не раскрывается, ранее Украина настаивала на принятии «мирного плана», предполагающего полный вывод российских войск из страны, однако в этот раз такого заявления не прозвучало.
Залужний знав, що буде саме так, й саме на цих умовах він обіцяв рашистам пекло!