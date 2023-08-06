Сили оборони на Таврійському напрямку знищили до 2 рот солдатів, 21 одиницю техніку та 6 складів, - Тарнавський

На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони - Сили оборони виконали 1344 вогневих завдання.

Про це повідомив у телеграмі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Таврійський напрямок. Протягом минулої доби ворог 21 раз атакував наші позиції та здійснив 608 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1344 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку знищено 21 одиницю ворожої техніки та 3 склади боєприпасів, - Тарнавський