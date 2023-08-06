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Росія хоче контролювати лише ті території, які тепер записані в Конституції РФ, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кремлі не бачать підстав для підписання найближчим часом мирної угоди з Україною, і в найближчому майбутньому "спецоперація" триватиме. Також розкрили, які території України хочуть взяти під контроль
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков американським журналістам із The New York Times.
На запитання журналістів, чи хоче Москва контролювати якісь нові українські території, які не були окуповані російськими військами, Пєсков відповів: "Ні. Ми просто хочемо контролювати всі ті території, які тепер записані у нашій Конституції як наші", - стверджує Пєсков.
Топ коментарі
+101 Rino Rino
показати весь коментар06.08.2023 19:10
+49 Oleg Zaporogec
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+48 Олег Мандрівник 74f5378c
показати весь коментар06.08.2023 19:10
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Колись Елоїзич теж розказував, шо "тільки Австрію приєднаємо, бо то ж теж німці. Тим самим відновимо історичну справедливість. І все. І більше ні-ні."
"Зеленському я б сказав: все, припини це. Ви повинні укласти угоду", - Трамп, 17.07.2023
А українській пропаганді треба дуже активно збирати і публікувати на Заході всі свідчення того, що кацапи претендують не лише на Україну, але й на деякі пострадянські країни НАТО. І показувати тим мільйонам довбодятлів, які зараз за Трампа і проти допомоги Україні.
Кацапи ж виставляли ультиматум, щоб НАТО відкотилось за кордони 1997 року - нагадуйте їм про це! А то вони зараз почитають NYT і скажуть "от і добре, голосуймо за Трампа і війна закінчиться на тих кордонах, які є станом на зараз".
Капітолій штурмували 2.5 року тому . Трамп в тюрмі? Ні: ще не розпочата навіть процедура судового розгляду
Тільки бандитські замашки.
Стули пельку, руде посміховисько з вилупленими беньками))
Накось викусь.
У соцмережах поширилася інформація, що два зловмисники ногами били інваліда, тоді як решта шестеро учасників події їх підбадьорювали. Свого товариша намагався захистити інший учасник СВО, але він теж інвалід і тому сили були нерівними", - написали пропагандисти.
Причиною конфлікту, за даними пропагандистів, могла стати саме участь окупанта у війні проти України.
"Зловмисники називали учасників СВО "вбивцями" і всіляко глумилися над ними", - пише один з російських "військкорів"
Господь, оно и Африке Господь. АРХ М
"Світовий порядок" АУ! де ти? - а його немає і чи був він взагалі
Пока она ещё актуальна ....
від Сяну до Дону....шкода що наш Славень не знає більшість громадян України.
По-друге, всі договори і домовленості з Україною кацапи постійно порушували.
По-трете, в конськуТуцію кацапстану записано лише Крим, але хавало кацапи роззявили на ВСЮ Україну.
А вот выселять кацапохолуёв никто не
станет,а их там много.
Даунбаситов никто гражданства не лишал.