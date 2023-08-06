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Росія хоче контролювати лише ті території, які тепер записані в Конституції РФ, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

У Кремлі не бачать підстав для підписання найближчим часом мирної угоди з Україною, і в найближчому майбутньому "спецоперація" триватиме. Також розкрили, які території України хочуть взяти під контроль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков американським журналістам із The New York Times.

На запитання журналістів, чи хоче Москва контролювати якісь нові українські території, які не були окуповані російськими військами, Пєсков відповів: "Ні. Ми просто хочемо контролювати всі ті території, які тепер записані у нашій Конституції як наші", - стверджує Пєсков.

Також читайте: Путін затвердив ратифікацію "договору про прийняття" до складу РФ "ДНР", "ЛНР", підконтрольних російській армії територій Запорізької та Херсонської областей, - росЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+101
кацапи, ви *********** до того, що будете кнтролювати тільки свої спражні історичні землі - мокшанські болота.
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06.08.2023 19:10
+49
Навіщо нам цитують цього вусатого підара
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06.08.2023 19:12
+48
Херсон же тоже записали. Но тут облом
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06.08.2023 19:10
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бункерний хотів за три дні Київ взяти і не зміг, українці хочуть вигнати путіна і виженуть - тому що український народ незламний!
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06.08.2023 19:31 Відповісти
конституция расеи ? Ха-ха-ха
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06.08.2023 19:32 Відповісти
Всем уже давно ***** что вы там хотите.
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06.08.2023 19:37 Відповісти
А що , в цій стайні з свинями є конституція?😀
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06.08.2023 19:38 Відповісти
Нафіга піськіву ті глобальні проблеми про міфічний контроль кацапами українських територій? 🤔 Для початку йому б навчитися контролювати особистий енурез. Погодьтеся, контроль над власним сечовипусканням набагато важливіший у житті такого, чк піськів, ніж якісь глобальні проблеми, як то танення людовиків у Антарктиді, чи тим паче контроль кацапами того, що вони навіть не захопили. 😊
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06.08.2023 19:39 Відповісти
Історія йде по колу.
Колись Елоїзич теж розказував, шо "тільки Австрію приєднаємо, бо то ж теж німці. Тим самим відновимо історичну справедливість. І все. І більше ні-ні."
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06.08.2023 19:39 Відповісти
Шо значить росія хоче? А в рота не хоче цюцюру?
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06.08.2023 19:40 Відповісти
Да фигуристку для начала отловить,может и она хочет?А вообще я желаю Пескову долгих лет жизни,очень долгих- ну умные меня поймут...
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06.08.2023 21:57 Відповісти
Как раз в рот она и хочет и берет у наших котиков з ЗСУ
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07.08.2023 02:20 Відповісти
Ось і домальовується "договорняк" між #уйлом і Трампом.
"Зеленському я б сказав: все, припини це. Ви повинні укласти угоду", - Трамп, 17.07.2023

А українській пропаганді треба дуже активно збирати і публікувати на Заході всі свідчення того, що кацапи претендують не лише на Україну, але й на деякі пострадянські країни НАТО. І показувати тим мільйонам довбодятлів, які зараз за Трампа і проти допомоги Україні.

Кацапи ж виставляли ультиматум, щоб НАТО відкотилось за кордони 1997 року - нагадуйте їм про це! А то вони зараз почитають NYT і скажуть "от і добре, голосуймо за Трампа і війна закінчиться на тих кордонах, які є станом на зараз".
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06.08.2023 19:41 Відповісти
так Трампу 400 год светит
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06.08.2023 19:43 Відповісти
Які 400 років?

Капітолій штурмували 2.5 року тому . Трамп в тюрмі? Ні: ще не розпочата навіть процедура судового розгляду
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06.08.2023 19:54 Відповісти
Там такие законы,что Трамп в случае победы может сам себя помиловать.
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06.08.2023 19:56 Відповісти
а після цього це помилування має ще затвердити або відхилити Верховний суд. тож нема гарантії, що якщо Трамп себе помилує, то його помилує і Верховний суд..
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06.08.2023 22:42 Відповісти
конституцію рифи в любий момент можна обнулить ...але хіба то конституція ? то свод понятій пітєрской братви яке діє лише на їх території ..отже висновок - територію треба відтіснити як це робить ЗСУ...
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06.08.2023 19:43 Відповісти
Це вже не конституція, а туалетний папір. Так що своїми хатєлками зі своєю "конституцією" можете підтертися.
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06.08.2023 19:43 Відповісти
Ого, а що сталося? Вже не хочете брати Київ? Вже не хочете пробивати коридор до Придністров'я? Зачекайте, скоро ви не тільки Крим, Донецьк та Луганськ не захочете контролювати, а й Білгородську область!
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06.08.2023 19:43 Відповісти
и в Крыму одни неприятности
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06.08.2023 19:45 Відповісти
А Вороніж та Кубань? По очах піськова бачу шо вже не хочуть контролювати
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06.08.2023 19:53 Відповісти
А курська та бєлгородська області? А краснодарський край? А "Зелений клин"? Може їх записати в українську конституцію? Тоді що?
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06.08.2023 23:36 Відповісти
А булаву в дупу кацап не хоче?
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06.08.2023 19:44 Відповісти
а ху-ху, расєя не хо-хо? 😀
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06.08.2023 19:44 Відповісти
Надо бы записать в Конституцию Китая всю Восточную Сибирь, и попробуй песков что-нибудь вякнуть против..
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06.08.2023 19:45 Відповісти
На картах в китайских школах так и есть. Вся юго- восточная Сибирь - "временно оккупированньіе территории Китая"
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06.08.2023 19:50 Відповісти
Кацапская кАнституция это набор туалетной бумаге где пальцем начеркан текст фикалиями из задницы этим же пальцем!!!!
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06.08.2023 19:46 Відповісти
Україна буде контролювати території УНР,тимчасово окуповані рашею.
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06.08.2023 19:47 Відповісти
Забув,як називається той стан напівлюдини,коли ти себе не мотивуєш,а навіюєш та бачиш те,чого інші не бачать....Не шизофренія часом?
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06.08.2023 19:49 Відповісти
можна вибрати - галюцинації, маячня, біла горячка
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06.08.2023 20:20 Відповісти
Ну на заборі теж багато чого пишуть, але ж це більш пристойне місце ніж канстітуція мокшан...
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06.08.2023 19:54 Відповісти
Москалі підтерлися своєю конституцією, тому підітруться ще раз, не звикати.
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06.08.2023 19:55 Відповісти
Й це руде гіменечко вважає себе розумною потворою?)) Там розуму й поруч не валялось ніколи.
Тільки бандитські замашки.
Стули пельку, руде посміховисько з вилупленими беньками))
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06.08.2023 19:55 Відповісти
сосни *****
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06.08.2023 19:57 Відповісти
Я бы не рисковал , понюхать дал бы
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06.08.2023 19:59 Відповісти
Завтра вони запишуть у свою недоконституцію ще якісь території і будуть знову вважати їх своїми... звіронелюди . Всієї планети їм забагато , а пів замало... здохніть козломорді дволапі істоти.
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06.08.2023 20:00 Відповісти
Пєсков, рано чи пізно, доведеться вам свою конституцію переписувати. Даю 100% гарантію.
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06.08.2023 20:01 Відповісти
Те мбуде чітко - окреслена територія росії - кордони московії початку правління Івана Грозного
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06.08.2023 20:59 Відповісти
Короче, повторюсь і тут: "формула миру" від ЄрЗе - нехай буде. Нехай обговорюється в Джидді та в інших столицях нейтральних держав. Але потрібна ще "формула перемоги", яку маємо закласти в переговорах серед наших союзників з числа членів G7, НАТО, Рамштайну, Євросоюзу. Як варіант такої формули - от:
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06.08.2023 20:01 Відповісти
Це Крим і південь України?
Накось викусь.
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06.08.2023 20:08 Відповісти
Плюс Донецька та Луганська області (повністю, в межах їх адмін. кордонів).
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06.08.2023 20:36 Відповісти
Унітазний йоржик, над тобою рулон паперу, ось там і пишіть конституцію маасковії, та свої хотеньки!
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06.08.2023 20:09 Відповісти
пашел ***** , и твоя конституция , в рот мы имели вас , Кубань - это Украина .
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06.08.2023 20:10 Відповісти
Усопни, промокашка!
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06.08.2023 20:14 Відповісти
сейчас уже нет смысла серьезно воспринимать кацапские хотелки и в общем козлячее мнение.
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06.08.2023 20:14 Відповісти
Е,не треба так.Хай приїжджають в Херсон,на правий беріг,якщо вважають що це їхнє!!!Вся кодла кремлядська
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06.08.2023 21:12 Відповісти
Хотелка у кацапів вже всихає.
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06.08.2023 20:17 Відповісти
І кому взагалі важлива думка вусатого Посіпаки.
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06.08.2023 20:20 Відповісти
На губу не наступи, холуй таракановидный...
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06.08.2023 20:21 Відповісти
Піськов і ко вже не може свій дрищ контролювати...
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06.08.2023 20:22 Відповісти
Досить писати всякі дурниці від дурня.Розумні люди давно сказали, що все рішиться на полі бою. Мир праху кацапії!
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06.08.2023 20:22 Відповісти
Песков ти можешь *** тільки в рота взяти !!!!ти непотріб ,мразота , тебе ***** ніхто питати не буде бо тнбе **** повісят тебе і Навку на сосні!!!!
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06.08.2023 20:25 Відповісти
Галина Сергіївна-про Навку це ви з заздрощів,а по її чоловіку згоден.От тільки хто захоче йому запропонувати в рота.Для цього якраз Навку і не треба на сосну.Це у всій провладній верхівці кацапів-в генах.Бо спочатку,почувши мєдвєдєва думав- з перепою,так цей піськов не п*є-це гени.Як вдається їх всіх так підібрати-загадка кадрової політики маскалів...
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06.08.2023 21:09 Відповісти
Зрозуміло, нове поняття в загарбницьких війнах, просто пропиши потрібні землі до конституції і претендуй на них.
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06.08.2023 20:26 Відповісти
Окупанта, який втратив ногу на війні проти України, жорстоко побили на батьківщині у Забайкальському краї РФ. Після конфлікту у сільському кафе група місцевих мешканців наздогнала загарбника та його інваліда-супутника на вулиці, з окупанта зірвали нагороди, пошкодили його автомобіль, а його самого побили

У соцмережах поширилася інформація, що два зловмисники ногами били інваліда, тоді як решта шестеро учасників події їх підбадьорювали. Свого товариша намагався захистити інший учасник СВО, але він теж інвалід і тому сили були нерівними", - написали пропагандисти.

Причиною конфлікту, за даними пропагандистів, могла стати саме участь окупанта у війні проти України.

"Зловмисники називали учасників СВО "вбивцями" і всіляко глумилися над ними", - пише один з російських "військкорів"
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06.08.2023 20:27 Відповісти
сподіваюсь протез запхали куди треба
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06.08.2023 20:35 Відповісти
Кажуть, намагались але не змогли.
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06.08.2023 20:59 Відповісти
У сортірі в Гаазі будеш читати свою конституцію, перед тим як підтертися нею.
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06.08.2023 20:28 Відповісти
такой оборзевшей дряни мир не видовал
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06.08.2023 20:33 Відповісти
Дебил кгемлевский, учи КОНСТИТУЦИЮ БОГА, она на русском, в ней "чудеса ЗАКОНА" о которых речь идет в Библии, там БОГ ГОВОРИТ, шо некая Мац-мац -КВАКИЯ, шкуру которой кремлевский Ванька идиот кинул в печку(***** красим) находится на ТЕРРИТОРИИ КИЕВСКОЙ РУСИ, так шо: - ЗАТКНИТЕ ВОНЮЧЕЕ РЫЛО И ТРЕНИРУЙТЕСЬ ЗАД ДЕРЖАТЬ "В РАСКАРЯЧКУ", БУМ ДЕЛАТЬ С НЕГО РЕШЕТО. О том, что БОГ ПОШЛЕТ АНГЕЛА, ОН пгедупгеждал(через Малахию).
Господь, оно и Африке Господь. АРХ М
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06.08.2023 20:33 Відповісти
срати з високого горба на то, що там мосКАЛі хочуть.....
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06.08.2023 20:36 Відповісти
Только симметричным ответом можно поставить мразей на место - давайте в Конституцию Украины припишем Ростовскую, Хабаровскую, Воронежскую, Новгородскую области и скажем - мы хотим вернуть наши территории которые прописаны в Конституции Украины - ни больше ни меньше и посмотрим каковой будет реакция.
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06.08.2023 20:38 Відповісти
А нахера нам ці недоразвиті області?
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06.08.2023 20:52 Відповісти
і чечню? і дагестан? і татарстан? і якутію......
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06.08.2023 20:41 Відповісти
Х...й вам лапти обоссаные.
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06.08.2023 20:43 Відповісти
там вроде некоторых кацапов еще совсем недавно за публичное чтение кацапской же "конституции" сажали без долгих разговоров
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06.08.2023 20:45 Відповісти
то так можна і всю Україну записати в свою конституцію, або пів Європи
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06.08.2023 20:47 Відповісти
Насправді поки що в конськоТуції кацапстану записано лише Крим.
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06.08.2023 22:30 Відповісти
убогі свої ануси контролювати не можуть від срачки, яка конституція?
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06.08.2023 20:48 Відповісти
- маючи гарантії територіальної цілісності від клубу ядерних держав Україна зазнала нападу і ядерного шантажу від однієї з цих держав. Ну і чого очікувати іншим неядерним.
"Світовий порядок" АУ! де ти? - а його немає і чи був він взагалі
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06.08.2023 20:48 Відповісти
Ще трошки почекай, буде тобі конституція, окремий кабінет в Кащенко, це в кращему випадку! ГААГА в дорозі!!!
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06.08.2023 20:50 Відповісти
Мне кажется, что его жена навка, высосала ему весь моск через пуйло....
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06.08.2023 20:51 Відповісти
А соснуть ***** унитазный йоршик не хочет?
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06.08.2023 20:51 Відповісти
Карочь, терміново включаємо Владивосток в конституцію України, Курили - Японії, Пітер - фіннам, все згідно з Конституцією
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06.08.2023 20:54 Відповісти
A kavo tam interesuiet , chto ruski ***** na bereste naskriabal ....
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06.08.2023 20:55 Відповісти
Господи, нагодуй вже кожного кацапа українською земелькою! Кожному кацапу в горлянку по жмені нашого чорнозему. Нехай вже наситяться до скону!
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06.08.2023 21:05 Відповісти
Запишіть, придурки, ще Іран, чи Німеччину в свою Конституцію і надуйтеся, що будете воювати поки вам не віддатуть ці території. Іди на юх і не забудь взяти свого фюрера. Ще трішечки повоюєте з Україною і втратите свою теритлорії по Урал, а з іншої сторони все, що біля Кавказу.
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06.08.2023 21:10 Відповісти
Писька иди на хутор
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06.08.2023 21:14 Відповісти
Ті рашисти Запоріжжя теж записали в "канстітуцію" ? На сайті "драйв 2 ру", вже хто з Запоріжжя, підписують їх росія... Дебіли блт.
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06.08.2023 21:18 Відповісти
Нах кому интересно слушать вопли потерявшегося в средневековье дебила
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06.08.2023 21:29 Відповісти
Простота кацапа уникальна. Оно потом запишет в свою конституцию еще 4 области и с улыбкой чикатилы скажет, что о большем ему и мечтать не надобно.
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06.08.2023 21:40 Відповісти
Хто вірить цьому *******? Послухайте запис за 22 лютого 22 року.." у нас в думках немає нападати на україну"...
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06.08.2023 21:43 Відповісти
давайте і ми до нашої Конституції запишемо належність кацапських земель до Уралу
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06.08.2023 21:47 Відповісти
А переписать конституцию не проще ?
Пока она ещё актуальна ....
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06.08.2023 21:53 Відповісти
Наш гімн є пророчим:
від Сяну до Дону....шкода що наш Славень не знає більшість громадян України.
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06.08.2023 22:01 Відповісти
Ваша конституція це туалетний папір ,ваші хотілки це лише ваші фантазії.А реальність буде одна на перегной всіх путінців.
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06.08.2023 22:16 Відповісти
По-перше, кацап бреше, як тільки відкриває рота.
По-друге, всі договори і домовленості з Україною кацапи постійно порушували.
По-трете, в конськуТуцію кацапстану записано лише Крим, але хавало кацапи роззявили на ВСЮ Україну.
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06.08.2023 22:27 Відповісти
иди ***** *************** *****..............................
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06.08.2023 22:33 Відповісти
Шо она там хочет и в свою русосвинячью писульку внесла-всем похер.
А вот выселять кацапохолуёв никто не
станет,а их там много.
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06.08.2023 23:07 Відповісти
Но не латвийских граждан( русосвиней с латвийскими паспортами)
Даунбаситов никто гражданства не лишал.
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07.08.2023 00:29 Відповісти
піськов! А ху-ху не хо-хо?
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06.08.2023 23:54 Відповісти
х..й в роті спочатку хай навчаться каци контролювати
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07.08.2023 00:26 Відповісти
znachet, Ukraina okupiruet eti regioni. vam mojno ved okupirovat, a Ukraine pochemu nelzia.
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07.08.2023 00:54 Відповісти
А Луны или Марса в конституции расеи разве еще нет?????
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07.08.2023 01:18 Відповісти
Друкуйте свинособачу конституцію на мʼякому туалетному папері . українці знайдуть їй приміщення
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07.08.2023 04:54 Відповісти
Как говорили в совеской школе - это не ответ: не все территории, которые записаны в их "конституции", они контролируют
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07.08.2023 08:14 Відповісти
рано ми радіємо....
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07.08.2023 08:18 Відповісти
Микитин, той, який Ахванасій, брадяга, теж багато чого записав... І все у кокситуцію раSSеюшьке...
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07.08.2023 09:25 Відповісти
Чого Росія хоче це нікого не цікавить. Не буде ніяких переговорів, тільки буде капітуляція Росії на умовах України і її союзників.
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07.08.2023 12:58 Відповісти
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