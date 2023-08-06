Росія хоче контролювати лише ті території, які тепер записані в Конституції РФ, - Пєсков

У Кремлі не бачать підстав для підписання найближчим часом мирної угоди з Україною, і в найближчому майбутньому "спецоперація" триватиме. Також розкрили, які території України хочуть взяти під контроль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков американським журналістам із The New York Times.

На запитання журналістів, чи хоче Москва контролювати якісь нові українські території, які не були окуповані російськими військами, Пєсков відповів: "Ні. Ми просто хочемо контролювати всі ті території, які тепер записані у нашій Конституції як наші", - стверджує Пєсков.

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