Через погодні умови на Київщині повністю знеструмлено 16 населених пунктів, 46 - частково

У Київській області сильний поривчастий вітер призвів до падінь дерев на лінії електропередачі та аварій у мережах, повністю без світла залишилися 16 населених пунктів, 46 - частково.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомляє у Фейсбуці.

"Аварійно відключено 27 повітряних ліній 10 кВ , 714 трансформаторних підстанцій, 16 населених пунктів повністю та 46 частково.

Більш за все постраждали від негоди Бучанський, Фастівсткий та Обухівський райони області. Без світла наразі 19 255 клієнтів", - йдеться в повідомленні.

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