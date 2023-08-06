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негода (689) ДТЕК (547) відключення світла (217)

Через погодні умови на Київщині повністю знеструмлено 16 населених пунктів, 46 - частково

Новини Цензор.НЕТ Події

електроенергія,електрика,світло,леп

У Київській області сильний поривчастий вітер призвів до падінь дерев на лінії електропередачі та аварій у мережах, повністю без світла залишилися 16 населених пунктів, 46 - частково.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомляє у Фейсбуці.

"Аварійно відключено 27 повітряних ліній 10 кВ , 714 трансформаторних підстанцій, 16 населених пунктів повністю та 46 частково.

Більш за все постраждали від негоди Бучанський, Фастівсткий та Обухівський райони області. Без світла наразі 19 255 клієнтів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Team of Zina Portnova
@Zn_Portnova
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Син Вадима Денисенка, який сьогодні запропонував після війни заборонити чоловікам виїзд з України на 3 роки, виїхав із України. Усю війну син Денисенка подорожує та знімає це на відео😂
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06.08.2023 19:27 Відповісти
Вадим Игоревич и тут всё просчитал: он запретит как выезд, так и въезд в Украину

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06.08.2023 22:04 Відповісти
Хреново... Но после обстрелов энергоснабжения не думаю, что это длительная проблема.
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06.08.2023 23:43 Відповісти
 
 