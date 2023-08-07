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Сили оборони офіційно підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ офіційно підтвердили ураження двох автомобільних мостів - Чонгарського та Генічеського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Стратком ЗСУ в телеграмі.

У повідомленні зазначається: "Близько 15:00 Сили Оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів - Чонгарський та Генічеський автомобільні мости". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти повідомляють про прильоти по мостах у Чонгарі та Генічеську. ВIДЕО

Сили оборони офіційно підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів 01
Сили оборони офіційно підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів 02
Сили оборони офіційно підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
Дуже добре, але підірвати їх на початку війни було значно легше...
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06.08.2023 19:56
+42
"Мост устал!" Кримському час приєднатися до челенжа.
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06.08.2023 19:41
+36
Вражає точність. Як кажуть точно в яблучко. Друга з верху світлина.
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06.08.2023 19:42
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"Мост устал!" Кримському час приєднатися до челенжа.
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06.08.2023 19:41 Відповісти
кррааааааааааассиииивое
тролям - гггоооойддааа
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06.08.2023 19:45 Відповісти
Їх треба було 24.02.22 підірвати,попередньо замінувавши.І все.Кацапська нечисть нічого б не змогла.І так на всіх напрямках...
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06.08.2023 21:07 Відповісти
Який сенс це оплакувати???
Так,за це має відповісти зе і його команда.
Але треба жити в реальному часі, а не думати якби так сталося чи так.
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06.08.2023 21:30 Відповісти
1) зе не ответит

2) зебилам нужно напоминать
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06.08.2023 23:38 Відповісти
Що не підірвали - пагано. Але намагались. І ніякого "розмінування" не було. Це відверта брехня з *********. Поцікавтеся, хто такий Іван Сестриватовський. Його доля і військовий шлях. І більше не розносьте вашу брехню. Бо якщо будете продовжувати - очевидно, що ви просто провокатор.

І щодо "нічого б не змогла" - теж марите. На початку повномасштабного вторгнення кацапи висадили десант під Каховкою. В них авіація працювала. Відповідні батальйони, які відходили від Чонгару (той же 137й окремий бат) - знищили авіацією та артою, а не мотопіхотою, що через мости валила. І підірвані чонгарські мости їх сповільнили б максимум на півдоби від захоплення Мелітополя. Аби фортифікації чи перешкоди "працювали" довше пари годин - на їх захисті захисники повинні стояти. А захист Чонгару дуже швидко скінчився. Фізично. Авіація і арта розхєрачили всіх - на рівній, як стіл, місцевости (он, подивіться на фотки в новині).

Тож перестаньте нести маячню.
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07.08.2023 14:31 Відповісти
Маячню несеш ти отут, сморідло ти на ставці. Хоча тобі єдно... Клікай...
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07.08.2023 19:32 Відповісти
Толік, ти вже подивися і дізнався, хто то є - Іван Сестриватовський?

Чи будеш продовжувати марити "розмінуванням" і повторювати за ************* відверту брехню?
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07.08.2023 20:36 Відповісти
Подоляк - то ти?? Замкнися врешті. Гнида зелена.
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07.08.2023 20:41 Відповісти
Пересікався з тобою ще навіть трохи далеко до великої війни. Ти як був дешевою продажною шавкою, таким і є до тепер. Аби господар платив - а ти слиною бризкатимеш скрізь справно. "ДолХ же аб'язиваєт". Наволоч...
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07.08.2023 21:41 Відповісти
Вражає точність. Як кажуть точно в яблучко. Друга з верху світлина.
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06.08.2023 19:42 Відповісти
Дуже добре, але підірвати їх на початку війни було значно легше...
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06.08.2023 19:56 Відповісти
Звичайно, але шо зараз про це говорити... Треба виправляти ситуацію, але на жаль, в рази більшими жертвами людськими...
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06.08.2023 20:05 Відповісти
Бо про це неможна забувати!!
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06.08.2023 20:16 Відповісти
Та треба знайти того хто дав команду все це розмінувати...
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06.08.2023 20:31 Відповісти
Так вже знайшли. Роздавав інтерв'ю що один провід перетерся і через це два десятка мостів він не зміг підірвати.
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06.08.2023 20:53 Відповісти
Але якою ціною це виправляння проходить...Як спиться тим,хто готував там "туристичну зону"і все навколо порозміновував,слів немає...
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07.08.2023 15:21 Відповісти
Ви знаєте, мабуть нормально спиться. Одні зара на кацапів працюють, інші втекли хто на мордор, хто в ІзГаіль, хто в Іспанію де в них вже давно були "хатинки" куплені, та живуть бєзбєдно на крадені гроші.
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07.08.2023 15:28 Відповісти
Да, идеальный удар по обоим мостам.
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06.08.2023 21:41 Відповісти
чому б'ють не по залізничних мостах? вони основні, кацапи потягами тягнуть майже 100% всього, автомобільні мости то так, якісь дрібнички довезти, щоби заради них потяги не ганять.
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06.08.2023 19:44 Відповісти
Йде пристрілка та прицілка з виводами-висновками. Бо по ЗД мостам треба лупити упевнено і "навірочку" і що б назавжди.
До речі ще є один підступний міст - Таганрозький.
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06.08.2023 19:48 Відповісти
Ай не-не!! Злазьте ромале, ніхто вже нікуда не традас))
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06.08.2023 19:44 Відповісти
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06.08.2023 19:46 Відповісти
Они были тяжелее воздуха .
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06.08.2023 19:50 Відповісти
руцкие не "сдаются". Марафон "Крымский драп" - 4 все ближе
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06.08.2023 19:52 Відповісти
позвольте! но как же теперь выехать отдыхающим из Крыма?! Малюк, Буданов - вы о них падумали ???
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06.08.2023 19:57 Відповісти
вплавь на матрасах...
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06.08.2023 20:04 Відповісти
На алєнєгорском гарняке,як,як...
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07.08.2023 15:24 Відповісти
Нічого! Після війни у зелених буде привід влаштувати нове велике сп*****ництво!
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06.08.2023 19:54 Відповісти
Хто вам сказав,що після війни та шолупень буде при владі?
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06.08.2023 20:01 Відповісти
Мій власний сумний досвід багатопічного спіокування з українським напродом!
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06.08.2023 20:04 Відповісти
Принаймні, опитування кажуть що у Зеленському довіряє 70%. Єрмаку теж немало. Порошенку не довіряє 70%. Порох, звісно, не ідеальний, але за нього фінансувались ракетні програми, відбудовувалась армія, заміновувались мости. За Зеленського - навпаки. Люди надто ведуться на популізм («прийде весна - саджати будемо», «зарплатню вчителям - $2000»).
Україні треба ще років 200 щоб пройшов політичний інфантілізм. Єдина надія на те що Захід продавить реформи типу судової як умови фінансування відбудови України. Якщо ні - то це буде ще довга історія почергового закохування в Зеленського, Притулу, і так далі. Бо люди поки що слухають тих хто подобається, а не тих хто робить справу.
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06.08.2023 20:56 Відповісти
Тим, що роблять справу - розмовляти ніколи.
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06.08.2023 23:00 Відповісти
Президент і не має бути ідеальним - він найманий працівник, а не топ- модель! На жаль наше суспільство на виборах як Проня Прокопівна Сєркова, за красиві слова готове в будь-якого пройдисвіта закохатись!
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07.08.2023 04:28 Відповісти
Є лише два варіанти. Перший - при владі залишаться ці ж покидьки. Другий - їх замінять інші, але такі самі. Бо всілякі охочі до влади фріки ніґде не поділись.
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07.08.2023 16:26 Відповісти
Это не просто мосты. Это все (включая железнодорожный) основные логистические пути питающие южную группировку войск оккупантов в Украине.

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06.08.2023 20:01 Відповісти
Наконец-то.
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06.08.2023 20:02 Відповісти
Прекрасно,але варто повторити,щоб ті прольоти мосту впали на дно.
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06.08.2023 20:03 Відповісти
Та ні, нехай спробують поновити....
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06.08.2023 20:13 Відповісти
Зразу видно - не "спіціліст"! Мости стараються підривать саме так - довше возиться на видаленні уламків які обвисають та заважають укладенню нового прольоту
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07.08.2023 05:24 Відповісти
Мости стомились.
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06.08.2023 20:04 Відповісти
На другому фото міст з правого боку, на який прийшлися майже всі влучання, виглядає, як такий, яким не користувалися.
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06.08.2023 20:13 Відповісти
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06.08.2023 20:15 Відповісти
Не пройшло і двох років. Їх повинні були знищити 24.02.2022. Але завдяки найвеличнішому...
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06.08.2023 20:27 Відповісти
Ето другое
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06.08.2023 21:09 Відповісти
А не в 2014?
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06.08.2023 21:11 Відповісти
Ні. В 1917му.
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06.08.2023 23:25 Відповісти
Неудобный вопрос,ах, как я вас понимаю)))
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07.08.2023 10:39 Відповісти
Не знал,что слово "неудобный" синоним слова "тупой".
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07.08.2023 11:51 Відповісти
Учиться,учиться , учиться,а то так и останетесь синоним слова "неудобный".)))
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07.08.2023 13:39 Відповісти
Какой виртуозный пук в лужу. Браво👏
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07.08.2023 15:13 Відповісти
Слабоватые ракеты нам дали. Даже эти мосточки в хлам раздолбать не получается. Хотя, дареному коню...
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06.08.2023 21:21 Відповісти
А між мостами на другому фото ми бачимо... причали понтонної переправи, яку можна довбати хоч до другого пришестя, її відновлять через годину.
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06.08.2023 21:38 Відповісти
Дык, мацюпусенькi дроники с этим справятся.
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06.08.2023 22:02 Відповісти
"Дик" вже було... Значить - дак, а главная-то кишка?
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06.08.2023 23:07 Відповісти
А пропускна здатність понтонної переправи втака сама як і у основного мосту?
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07.08.2023 05:30 Відповісти
Зе ДЄГЄНЄРАТИ ХОЧ ТЕПЕР РОЗУМІЄТЕ ЩО КАЦАПИ НЕ ЗАХОПИЛИ Б ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ
ЯК ЩО Б З ЦИМИ МОСТАМИ ТАКЕ СТАЛОСЬ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ ?????
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07.08.2023 11:08 Відповісти
Я не здивуюся, якщо у Команданте Козиря уже заготовлений "залізобетонний" аргумент на користь розмінування кордону з Кримом і непідривом тих мостів: цього в жодному разі не можна було робити, бо ми от-от збиралися раптово і несподівано для всіх визволити Крим! Але підлі вороги нас випередили, і пішли у наступ першими.
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07.08.2023 16:33 Відповісти
Нехай щастить усім воякам ЗСУ ...

***** шастать -- усім московитам !
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07.08.2023 12:43 Відповісти
той, хто 24.02.22. з ОП дав наказ не підривати мости на Чонгарі, Армянську та Генічеську чудово розумів, що це дасть змогу москальській орді за лічені години, максимум дні, захопити наш південь. Команда не підривати мости була не тільки на півдні, коли командир 72 бригади, яка стримувала москалоту під Києвом 26.02.22. звернувся до вишого керівництва щодо необхідності підриву мосту, щоб зупинити колону кацапської техніки, яка рухалась на Київ, отримав відповідь, що це заборонено і заборона надійшла з ОП - мости не підривати.
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07.08.2023 16:51 Відповісти
 
 