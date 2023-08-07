Сили оборони офіційно підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів. ФОТО
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ЗСУ офіційно підтвердили ураження двох автомобільних мостів - Чонгарського та Генічеського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Стратком ЗСУ в телеграмі.
У повідомленні зазначається: "Близько 15:00 Сили Оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів - Чонгарський та Генічеський автомобільні мости".
Топ коментарі
+51 Дмитрий Питалов d7355999
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+42 Белла Богун 47d4cda8
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+36 Грицько Добрий
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тролям - гггоооойддааа
Так,за це має відповісти зе і його команда.
Але треба жити в реальному часі, а не думати якби так сталося чи так.
2) зебилам нужно напоминать
І щодо "нічого б не змогла" - теж марите. На початку повномасштабного вторгнення кацапи висадили десант під Каховкою. В них авіація працювала. Відповідні батальйони, які відходили від Чонгару (той же 137й окремий бат) - знищили авіацією та артою, а не мотопіхотою, що через мости валила. І підірвані чонгарські мости їх сповільнили б максимум на півдоби від захоплення Мелітополя. Аби фортифікації чи перешкоди "працювали" довше пари годин - на їх захисті захисники повинні стояти. А захист Чонгару дуже швидко скінчився. Фізично. Авіація і арта розхєрачили всіх - на рівній, як стіл, місцевости (он, подивіться на фотки в новині).
Тож перестаньте нести маячню.
Чи будеш продовжувати марити "розмінуванням" і повторювати за ************* відверту брехню?
До речі ще є один підступний міст - Таганрозький.
Україні треба ще років 200 щоб пройшов політичний інфантілізм. Єдина надія на те що Захід продавить реформи типу судової як умови фінансування відбудови України. Якщо ні - то це буде ще довга історія почергового закохування в Зеленського, Притулу, і так далі. Бо люди поки що слухають тих хто подобається, а не тих хто робить справу.
ЯК ЩО Б З ЦИМИ МОСТАМИ ТАКЕ СТАЛОСЬ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ ?????
***** шастать -- усім московитам !