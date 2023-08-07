Сили оборони офіційно підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів. ФОТО

ЗСУ офіційно підтвердили ураження двох автомобільних мостів - Чонгарського та Генічеського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Стратком ЗСУ в телеграмі.

У повідомленні зазначається: "Близько 15:00 Сили Оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів - Чонгарський та Генічеський автомобільні мости".

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