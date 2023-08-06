Якщо комусь здається, що війна "десь там", треба повертатися в реальність, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги потрібна максимальна зосеррредженість всього суспільства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.
Зеленський зазначив: "Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна "десь там" та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для всіх, хто бореться заради України".
Топ коментарі
+60 Олексій Гедз afc45b03
показати весь коментар06.08.2023 21:06
+55 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар06.08.2023 21:07
+41 Gal
показати весь коментар06.08.2023 21:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У моїй ментальності, у моїй культурі та моєму мозку я закінчив війну.
Вован, так ти вже повернувся в реальність, чи тебе все ще штирить нє па дєцкі??
що, гугнявий ублюдку, я не помилився...?
Про "повернення до дійсності" щось патякає нарік зі стажем?
Приквартальним нагородженим, моноотарі у ВРУ, призаченцям своїм разом з Генпрокурором та ОПУ, чи Захисникам України та їх Сім'ям ??
Можливо, убитим Захисникам в Оленівці чи Маріуполі….
Мабуть, отим прикордонникам, які по ВЛАСНОМУ уподобанню, дають можливість, утікати службовим особам через кордон!!
Слава Україні!!