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Зеленський (17459) звернення (350)

Якщо комусь здається, що війна "десь там", треба повертатися в реальність, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги потрібна максимальна зосеррредженість всього суспільства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна "десь там" та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для всіх, хто бореться заради України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саме в нашому небі ми можемо довести, що терор програє, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+60
Та заглохни вже, накінець, чмо тупориле.
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06.08.2023 21:06
+55
Цікаво, а хто в Горлівці давав концерти у 2014 чи 2015 році, коли депутата Рибака вбивали, катували за український прапор?
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06.08.2023 21:07
+41
Дагаваріцца пасрєдінє, заглянуть в глаза і замаринувати шашлики... Коли випаде сніг можна ще й на в Буковелі лижах покататись, ну то таке, Буковель не всім доступний.
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06.08.2023 21:07
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Пліч о пліч с Жекой, Юзіком, Сівохой , Бакановим, Наумовим, Гетьманцевым, Князевичем и ще 100+ призначених кротів, зрадників, колоборантів та мерзотників.
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06.08.2023 22:28 Відповісти
Як що це звернення президента до своїх то підтримую на всі 100
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06.08.2023 22:29 Відповісти
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
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06.08.2023 22:34 Відповісти
Ця **** зелена говоритиме нам про реальність.
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06.08.2023 22:35 Відповісти
Скільки дронів ти закупив зі своїх опшорів?
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06.08.2023 22:45 Відповісти
За 2022 год Украина получила более $120 млрд помощи
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06.08.2023 23:15 Відповісти
І її зелень розпихала по опшорам.
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06.08.2023 23:16 Відповісти
ты что получил...?
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07.08.2023 10:29 Відповісти
Переговорна група Єрмака\Жовкви , що приймає участь в т.з. "саміті миру" в Джиді (Саудівська Аравія) вивезла з України 260 кг вантажу, офіційно декларованого як "дипломатична пошта". Весь він знаходиться в на території почесного консульства України в м.Джидда, (Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, 21488, Al-Rayan District, Al-Bassami Group Building)
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06.08.2023 23:36 Відповісти
У 2020 р., на Мюнхенській безпековій конференції, зе-лідор заявив з трибуни:
У моїй ментальності, у моїй культурі та моєму мозку я закінчив війну.
Вован, так ти вже повернувся в реальність, чи тебе все ще штирить нє па дєцкі??
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06.08.2023 23:07 Відповісти
Просте рішення - проста пєрєстать стрєлять. І шо? Ми припинимо, а нас усіх розстріляють.
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06.08.2023 23:30 Відповісти
за ріненем корукції, зради, колоборціонізму зе влада "найвеличнішого янелоха, *************" навід владу 3 "несудимого" єнакієвського завгара віті ялинковича переплюнула !!! до влади в 2019 році, під гаслами "кацкая разініца", "надо проста перестать стрелять", "вайна вигадна толька Парошенку", "встретімся гдето посредіне" у нас прийшли вороги України - запроданці-колоборанти та відкриті агенти кацапського фсб !!! вибори 2019 року показали: 73% населення України, так і є, тупі імбіцили яким можна згодувати через тв будь яку дічь ...







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07.08.2023 05:37 Відповісти
Это он на двух сыновей Ахметова намекает?
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06.08.2023 23:36 Відповісти
так, зелений підоре, особисто для тебе, ублюдочна курво, нагадаю дещо: "війна - "десь там" із "той стараной""...
що, гугнявий ублюдку, я не помилився...?
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06.08.2023 23:38 Відповісти
Тцкашникам це скажи.
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07.08.2023 00:12 Відповісти
Ой, я лусну! (с)
Про "повернення до дійсності" щось патякає нарік зі стажем?
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07.08.2023 01:24 Відповісти
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07.08.2023 05:40 Відповісти
Це він для кого, глаголить?? Для Західних партнерів…
Приквартальним нагородженим, моноотарі у ВРУ, призаченцям своїм разом з Генпрокурором та ОПУ, чи Захисникам України та їх Сім'ям ??
Можливо, убитим Захисникам в Оленівці чи Маріуполі….
Мабуть, отим прикордонникам, які по ВЛАСНОМУ уподобанню, дають можливість, утікати службовим особам через кордон!!
Слава Україні!!
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07.08.2023 01:53 Відповісти
Які проблеми, Вовіку? У тебе більшість у ВР, приймай закони, необхідні для переведення країни на воєнні рейки. Особливо ті, що стосуються оборонної промисловості. Це треба робити негайно, бо партнери вже "втомилися" від війни в Україні. Особєнно дєдушка Жо.
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07.08.2023 01:57 Відповісти
Саме зараз йде ремонт дороги Слов'янськ - Бахмут та торецьк. ..
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07.08.2023 02:03 Відповісти
Нагадую, поточний рейтинг підтримки Зеленського - близько 70%. Все божа роса.
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07.08.2023 02:16 Відповісти
пам'ятаю, у 2019 році ця потвора щось інше мичала....
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07.08.2023 08:02 Відповісти
Себе мав на увазі?
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07.08.2023 09:13 Відповісти
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