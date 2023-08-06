За цей тиждень ворог випустив по Україні 65 ракет та 178 ударних дронів, - Зеленський

За тиждень росіяни завдали ударів по Україні 65 різними ракетами та 178 ударними дронами, зокрема 87 "шахедами".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Суттєву частину вдалося збити", - зазначив він.

"Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести – усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що повний захист від терору потрібен Україні для того, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи.

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Зеленський також заявляв сьогодні, що створюючи власний повітряний щит, Україна створює основу повітрянного щита усієї Європи.