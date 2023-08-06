За цей тиждень ворог випустив по Україні 65 ракет та 178 ударних дронів, - Зеленський
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За тиждень росіяни завдали ударів по Україні 65 різними ракетами та 178 ударними дронами, зокрема 87 "шахедами".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Суттєву частину вдалося збити", - зазначив він.
"Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести – усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що повний захист від терору потрібен Україні для того, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи.
Зеленський також заявляв сьогодні, що створюючи власний повітряний щит, Україна створює основу повітрянного щита усієї Європи.
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https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?&locations=RU
тільки сильно не напирайте щоб голову знаннями не пошкодити
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8