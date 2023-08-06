УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13194 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 512 23
Зеленський (17459) обстріл (21130) ППО (1835) ракети (2815)

За цей тиждень ворог випустив по Україні 65 ракет та 178 ударних дронів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

За тиждень росіяни завдали ударів по Україні 65 різними ракетами та 178 ударними дронами, зокрема 87 "шахедами".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ. 

"Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Суттєву частину вдалося збити", - зазначив він.

"Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести – усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що повний захист від терору потрібен Україні для того, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо комусь здається, що війна "десь там", треба повертатися в реальність, - Зеленський

Зеленський також заявляв сьогодні, що створюючи  власний повітряний щит, Україна створює основу повітрянного щита усієї Європи. 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Йому не набридло це рахувати? Хай краще скаже, скільки наших ударних дронів та ракет було випущено.
показати весь коментар
06.08.2023 21:10
+2
Вчера товарищ Конашенков доложил, что мы уничтожили все Strom Shadow в Украине, а сегодня мост в Чонгаре... Нет слов. Поразительное вероломство
показати весь коментар
06.08.2023 21:08
+2
Єрмак роботу преза всю забрав,а цьому дурачку тільки ******* і залишилось
показати весь коментар
06.08.2023 21:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчера товарищ Конашенков доложил, что мы уничтожили все Strom Shadow в Украине, а сегодня мост в Чонгаре... Нет слов. Поразительное вероломство
показати весь коментар
06.08.2023 21:08 Відповісти
Ще один "перл" Риґлі
показати весь коментар
06.08.2023 21:09 Відповісти
Йому не набридло це рахувати? Хай краще скаже, скільки наших ударних дронів та ракет було випущено.
показати весь коментар
06.08.2023 21:10 Відповісти
а скільки Україна добула золота, алмазів, урану, газу та нафти порівняно с кацапією ?
показати весь коментар
06.08.2023 21:14 Відповісти
- і скільки?
показати весь коментар
06.08.2023 21:16 Відповісти
що саме "скільки" ? ВПП України і кацапії є в вільному доступі - не лінуйтеся знайти
показати весь коментар
06.08.2023 21:18 Відповісти
тебе за дурня мають
показати весь коментар
06.08.2023 21:34 Відповісти
думка дурнів мене ніколи не цікавила
показати весь коментар
06.08.2023 21:41 Відповісти
Ні...сам спочатку знайди, а вже потім "підіймай хвилю".
показати весь коментар
06.08.2023 21:36 Відповісти
добре - публікую для тих кому гугл відключили

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=UA

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?&locations=RU
показати весь коментар
06.08.2023 21:46 Відповісти
Там нема скільки Україна добула золота, алмазів, урану, газу та нафти порівняно с кацапією.
показати весь коментар
06.08.2023 21:59 Відповісти
шукайте самостійно - буде корелюватися зі співвідношенням ВВП

тільки сильно не напирайте щоб голову знаннями не пошкодити
показати весь коментар
06.08.2023 22:02 Відповісти
я Вам нічого не виправдовую - я Вам показую різницю в спроможностях, але так - потрібно деяку тяму мати щоб це зрозуміти
показати весь коментар
06.08.2023 22:18 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2023 21:12 Відповісти
Єрмак роботу преза всю забрав,а цьому дурачку тільки ******* і залишилось
показати весь коментар
06.08.2023 21:22 Відповісти
Пане Президенте, ми самі порахуємо скільки по нам випустив ракет і дронів ворог, якщо залишимося живими. Ви краще повідомте народу, скільки крилатих і балістичних ракет випустила Україна за час Вашого Президенства і скільки заводів по випуску дронів і безпілотників Ви, як Верховний Головнокомандувая відкрили також в Україні. Скільки випустили своїх САУ і снарядів? Можливо вже є наші ППО ПРО?
показати весь коментар
06.08.2023 21:26 Відповісти
Да все прсто. Волонтеры, Карл, волонтеры спасали "Нептуны".... И их делали не при зеле, парадокс с одним неизвевестным... И зеленым.
показати весь коментар
06.08.2023 21:51 Відповісти
почему не ермак озвучивает? где маляр, игнат?
показати весь коментар
06.08.2023 21:28 Відповісти
Підробляє речником. Зарплати не вистачає, всю на ЗСУ віддає.. Іди вже! Набрид.
показати весь коментар
06.08.2023 21:28 Відповісти
Ракетные обстрелы это навсегда получается, лет за 5-10 никого и ничего не останется
показати весь коментар
06.08.2023 22:01 Відповісти
про саммит и "формулу мира" ему сказать же нечего, так, почесали языки, профукали десятки миллионов, а результата как всегда - ноль. в самом деле, не будет же Зеленский рассказывать настоящую цель свой поездки в Джидду - вывезти в дипломатическом багаже валюту и другие украденные ценности из Украины.
показати весь коментар
06.08.2023 22:13 Відповісти
молодец,посчитал,хорошая работа...
показати весь коментар
06.08.2023 22:49 Відповісти
 
 