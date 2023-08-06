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За липень кількість російських туристів у Криму скоротилася майже вдвічі, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крым,туризм,пляж,туристы

Число бронювань готелів в тимчасово окупованому Криму в другій половині липня скоротилося на 45% порівняно з першою половиною місяця. Готелі завантажені в середньому на 50 – 60%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське провладне видання "Коммерсант".

Менеджер готельної компанії Upro Group Катерина Мільчинська вважає 2023 рік найскладнішим. За словами комерційного директора готелю Ribera Resort & SPA Олени Печериці, зниження цін у готелях у липні сягає 25%. Причиною такого різкого падіння попиту вона вважає "транспортні проблеми" та страх багатьох туристів, особливо сімей з дітьми, щодо безпеки.

Також дивіться: У Криму евакуйовують людей: "Я не буду долго объяснять, это вояки нам приказали". ВIДЕО

Нагадаємо, лише сьогодні ЗСУ офіційно підтвердили ураження двох автомобільних мостів - Чонгарського та Генічеського. Військові об'єкти в Криму регулярно зазнають ударів, а 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. 
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Топ коментарі
+18
А що трапилося?
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06.08.2023 21:54
+13
Нєх шастать , в нашому Криму .
Нехай загоряти їздять - на море Лаптєвих .
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06.08.2023 21:56
+9
Згадалась моя служба на північному флоті. Кольський півострів для рашистського відпочинку набагато кращий за кримський, бо там є бонусом полярне літо - сонце місяцями взагалі не сідає за горизонт. Чудовий літній відпочинок у заполяр'ї. Що тим московитами ще треба для повного щастя.
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06.08.2023 22:20
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Нам висловити з цього приводу "глибоку стурбованість та занепокоєння" чи що? Абсолютно начхати на їх проблеми.
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06.08.2023 21:53 Відповісти
Звісно ж - дрібниця, а як приємно. У такі суворі часи не можна собі відмовляти навіть у маленьких радощах.
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07.08.2023 07:29 Відповісти
А що трапилося?
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06.08.2023 21:54 Відповісти
Нєх шастать , в нашому Криму .
Нехай загоряти їздять - на море Лаптєвих .
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06.08.2023 21:56 Відповісти
Та в них вибір великий..ще є південний берег Баренцева моря...
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06.08.2023 22:05 Відповісти
І місто курорт - Мурманськ . 😂
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06.08.2023 22:10 Відповісти
лучше Диксон
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06.08.2023 22:40 Відповісти
Згадалась моя служба на північному флоті. Кольський півострів для рашистського відпочинку набагато кращий за кримський, бо там є бонусом полярне літо - сонце місяцями взагалі не сідає за горизонт. Чудовий літній відпочинок у заполяр'ї. Що тим московитами ще треба для повного щастя.
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06.08.2023 22:20 Відповісти
Я теж служив на СФ. Североморськ.
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06.08.2023 22:48 Відповісти
І загар кращий
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06.08.2023 23:04 Відповісти
что там вообще за климат ?
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06.08.2023 23:51 Відповісти
я сподіваюсь вони втопились ?
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06.08.2023 22:00 Відповісти
А чисто-то как! Думал, мусорить перестали. Ан нет: просто сорить некому
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06.08.2023 22:06 Відповісти
Вони ще б відпочивати поїхали у Бердянськ. Азовське море, лікувальний бруд, в'ялені бички, Хаймерси....
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06.08.2023 22:09 Відповісти
За липень кількість російських туристів у Криму скоротилася майже вдвічі

Ну правильно.
Не усім же однаково має бути душевно і падомашнєму!
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06.08.2023 22:15 Відповісти
Не хочу вас засмучувати, але 50% в таких умовах - це дохуа.
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06.08.2023 22:21 Відповісти
Хочеш але не можеш.
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06.08.2023 22:29 Відповісти
нужно еще учитывать что часть путевок бюджетники получают бесплатно или почти бесплатно. так что или не могут отказаться или жаба давит отказываться
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06.08.2023 22:36 Відповісти
Что это нам с того? Да с мухи слона раздуваем. Мало, много, никого---итого?
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06.08.2023 22:21 Відповісти
руzмразоти геть до дому до болот
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06.08.2023 22:22 Відповісти
це *****...от коли готелі будуть на госпіталі перелаштовувати-оце діло!))
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06.08.2023 22:28 Відповісти
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06.08.2023 22:31 Відповісти
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06.08.2023 22:47 Відповісти
почему бы не использовать туристов, приехавших в Крым, в качестве готового мобрезерва? До фронта близко, обмундирование и сухпай выдавать перед погрузкой в "уралы-камазы"... Незабываемые впечатления от отпуска гарантированы. Не все правда смогут ими поделиться с друзьями, но кого это волнует.
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06.08.2023 22:49 Відповісти
от якшо б фізично їх кількість скоротилася на 50-60%, вже після приїзду - ото б було діло!
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06.08.2023 23:28 Відповісти
А голова є у ціх туристів.? Там що, всі збоживоліли?
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06.08.2023 23:57 Відповісти
А що, є сумнів в цьому?
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07.08.2023 07:26 Відповісти
 
 