Наступного тижня буде нова комунікація з партнерами заради оборонних пакетів для України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що на наступному тижні відбудеться посилення позицій України на міжнародному рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Уже готуємося, щоб наступний тиждень іще посилив нашу державу, наші позиції. Буде нова комунікація з партнерами – заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня – вересня, які вже заплановані. Це й Кримська платформа, і Саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН. Звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями".

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