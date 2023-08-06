Наступного тижня буде нова комунікація з партнерами заради оборонних пакетів для України, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що на наступному тижні відбудеться посилення позицій України на міжнародному рівні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.
Зеленський зазначив: "Уже готуємося, щоб наступний тиждень іще посилив нашу державу, наші позиції. Буде нова комунікація з партнерами – заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня – вересня, які вже заплановані. Це й Кримська платформа, і Саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН. Звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями".
Топ коментарі
+12 Евгений Дюков 567db7e6
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+8 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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А якщо підтягти до себе міжнародні союзи філателістів та любителів есперанто, то всім ворогам ващє прийде гаплик!
06.08.2023
САП просить стягнути з чиновника ДБР 7,1 млн грн необґрунтованих активів. Йдеться про активи заступника начальника управління ДБР Андрія Чапчая та його дружини Юлії Аполоніної, яка є працівницею обласної прокуратури. Впродовж 2019-2020 років подружжя набуло у власність активи вартістю 7,7 млн грн. Йдеться про садовий будинок, дві квартири в центрі Києва і машиномісце. Проаналізувавши майновий стан подружжя, в САП зробили висновок, що різниця між набутими активами і законними доходами сім'ї склала понад 7,1 млн грн.
Перемога й... Пронос естафетний на колоді, у дьогті й пір'ях, від Чопа буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку з бетоном на копитах, з балкону на асвальт, чи отрута або живцем у землю в мішку догори ногами! Але скоріш за все - Хрещатик, орден "ZE-прабздітілюхерову" з гайкою на спині й закидаємо камінням бруківки - за КОЖНУ людину, яка загинула з 24.02.22..... Якщо встигнемо до арешту й того, як воно повіситься у камері на шкарпетках... Амен!
пс якщо ви, панове, думаєте, що зелена підарня на банковій на ці теми не "спілкується" саме у таких виразах, ви дуже помиляєтеся...