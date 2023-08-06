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Наступного тижня буде нова комунікація з партнерами заради оборонних пакетів для України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що на наступному тижні відбудеться посилення позицій України на міжнародному рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі українського президента.

Зеленський зазначив: "Уже готуємося, щоб наступний тиждень іще посилив нашу державу, наші позиції. Буде нова комунікація з партнерами – заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня – вересня, які вже заплановані. Це й Кримська платформа, і Саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН. Звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо комусь здається, що війна "десь там", треба повертатися в реальність, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Что-то его очень много стало...
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06.08.2023 22:03
+9
Ото саміт перших леді саме то...нагальна необхідність..його десь вже контузило чи що??? Що воне таке причмарене стало..
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06.08.2023 22:03
+8
Це й Кримська платформа, і Саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН. Звичайно, це є те від чого українському народові варто терміново провести внутрішнє очищення України , від тих "зе поцріотів" , хто, на жаль, продає і послаблює Україну своїми зловживаннями". І на чолі цього стоїть прорашистський "зелений слуга"
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06.08.2023 22:06
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Зеленский и шобла украли 1,2 миллиарда долларов американской помощи - эти средства заморожены - ПОЗОРИЩЕ ублюдочное
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06.08.2023 22:24 Відповісти
Помилка: написано: "...заради оборонних пакетів...", а має бути "... ЗРАДИ..."
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06.08.2023 22:34 Відповісти
Что-то его очень много стало...
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06.08.2023 22:03 Відповісти
Схоже рейтинг почав падати, тож єрмак наказав 24/7 пикою торгувати па-марафону та провладним телеграм-аналам...
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06.08.2023 23:19 Відповісти
Ото саміт перших леді саме то...нагальна необхідність..його десь вже контузило чи що??? Що воне таке причмарене стало..
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06.08.2023 22:03 Відповісти
А Вы бы какой видос имели, если бы Вас вгондурасил дядя Сэм за Польшу, Уже все запреты сняты на ввоз товаров из Польши.
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06.08.2023 22:13 Відповісти
Не пройшло і двох років ...
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06.08.2023 22:35 Відповісти
Блін! Може вже досить його! Бо буде ''передоз''!
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06.08.2023 22:05 Відповісти
Це й Кримська платформа, і Саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН. Звичайно, це є те від чого українському народові варто терміново провести внутрішнє очищення України , від тих "зе поцріотів" , хто, на жаль, продає і послаблює Україну своїми зловживаннями". І на чолі цього стоїть прорашистський "зелений слуга"
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06.08.2023 22:06 Відповісти
Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня - вересня, які вже заплановані. Це й Кримська платформа, і Саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у Генасамблеї ООН

А якщо підтягти до себе міжнародні союзи філателістів та любителів есперанто, то всім ворогам ващє прийде гаплик!
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06.08.2023 22:07 Відповісти
Сьогодні що, творчий вечір? Бенефіс?
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06.08.2023 22:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Lh3M2FFjOqo
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06.08.2023 22:08 Відповісти
Коммуникации ради военной помощи... Тобто, ради подачки , бо канючу с протянутой рукой... И шо в том понту... Это же уничижительно , кагбэ, сам себя поимел.
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06.08.2023 22:10 Відповісти
Оман не новий партнер
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06.08.2023 22:11 Відповісти
"...саміт перших леді і джентльменів...",- ну скумбрію по 8(леді) ми вже знаємо. а хто у нас джентельмен?
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06.08.2023 22:11 Відповісти
дЕрьмак, без його члена ця парочка засохне.
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06.08.2023 22:53 Відповісти
Буде день і буде піща -- да -- Зеля
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06.08.2023 22:14 Відповісти
тюрьма ему будет за все что оно натворило на посту случайного президента по величайшей глупости украинцев
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06.08.2023 22:28 Відповісти
о как зашевелился... Зеленский принялся интенсивно искать где за границей припрятать намародеренное барахлишко. готовится рвать когти...
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06.08.2023 22:20 Відповісти
Ахто перетвопив Україну у ласу здобич?
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06.08.2023 22:20 Відповісти
ЗЕЛЕНЕ КОЛИ ТЕБЕ РОЗТРІЛЯЮТЬ ????
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06.08.2023 22:23 Відповісти
ДБР - щоб їм геморой був замість нежитті пожиттєво


06.‎08.‎2023

САП просить стягнути з чиновника ДБР 7,1 млн грн необґрунтованих активів. Йдеться про активи заступника начальника управління ДБР Андрія Чапчая та його дружини Юлії Аполоніної, яка є працівницею обласної прокуратури. Впродовж 2019-2020 років подружжя набуло у власність активи вартістю 7,7 млн грн. Йдеться про садовий будинок, дві квартири в центрі Києва і машиномісце. Проаналізувавши майновий стан подружжя, в САП зробили висновок, що різниця між набутими активами і законними доходами сім'ї склала понад 7,1 млн грн.
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06.08.2023 22:27 Відповісти
Заскрипіло пришелепкувате.
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06.08.2023 22:40 Відповісти
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06.08.2023 23:08 Відповісти
Шо ещё барабанов подкупит?
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06.08.2023 23:08 Відповісти
Ссситься зеглиста, того весь час й черекає шось...

Перемога й... Пронос естафетний на колоді, у дьогті й пір'ях, від Чопа буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку з бетоном на копитах, з балкону на асвальт, чи отрута або живцем у землю в мішку догори ногами! Але скоріш за все - Хрещатик, орден "ZE-прабздітілюхерову" з гайкою на спині й закидаємо камінням бруківки - за КОЖНУ людину, яка загинула з 24.02.22..... Якщо встигнемо до арешту й того, як воно повіситься у камері на шкарпетках... Амен!
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06.08.2023 23:19 Відповісти
в одном из интервью Зеленский говорил: если ему не удастся прекратить войну, то «значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами"
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06.08.2023 23:22 Відповісти
Между нашими странами... Мудрий нарід двома словами.
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06.08.2023 23:35 Відповісти
лягай вже спати комунікацятор, дЄрьмака задовільняй.
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06.08.2023 23:23 Відповісти
Пора писать мемуары:"Как я всё просрал!"
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06.08.2023 23:34 Відповісти
сподіваюся, ця комунікація буде не на кшталт "слишь, ти, байден, хричь старий, чьо ти там прішльошь?" ги-ги...
пс якщо ви, панове, думаєте, що зелена підарня на банковій на ці теми не "спілкується" саме у таких виразах, ви дуже помиляєтеся...
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06.08.2023 23:34 Відповісти
Нахамив нашим союзникам у Вільнюсі, гнида оманська
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06.08.2023 23:35 Відповісти
 
 