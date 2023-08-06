Росія використовує свою найкращу зброю для знищення українського зерна, - Міноборони Великої Британії

Росія уражає елеватори та об’єкти інфраструктури ракетами Х-22, які призначалися для знищення авіаносців.

Про це заявляє Міністерство оборони Великої Британії, пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

У заяві йдеться, що з тих пір, як 17 липня Росія остаточно вийшла з чорноморської зернової ініціативи, були знищені "тисячі тонн" зерна.

Росія використовує для ураження елеваторів і об'єктів інфраструктури "кращу зброю", включаючи ракети Х-22 - 5,5 - тонні боєприпаси, спочатку призначені для ураження авіаносців.

Відзначається, що знищення інфраструктури і самого зерна призвело до зростання вартості продовольства в африканських країнах, які залежать від поставок з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжить експорт зерна, подобається це Росії чи ні, - Буданов