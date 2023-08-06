Росія використовує свою найкращу зброю для знищення українського зерна, - Міноборони Великої Британії
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Росія уражає елеватори та об’єкти інфраструктури ракетами Х-22, які призначалися для знищення авіаносців.
Про це заявляє Міністерство оборони Великої Британії, пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.
У заяві йдеться, що з тих пір, як 17 липня Росія остаточно вийшла з чорноморської зернової ініціативи, були знищені "тисячі тонн" зерна.
Росія використовує для ураження елеваторів і об'єктів інфраструктури "кращу зброю", включаючи ракети Х-22 - 5,5 - тонні боєприпаси, спочатку призначені для ураження авіаносців.
Відзначається, що знищення інфраструктури і самого зерна призвело до зростання вартості продовольства в африканських країнах, які залежать від поставок з України.
Топ коментарі
+13 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар06.08.2023 22:17
+11 Валерий К b16b1c08
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+9 Огусто
показати весь коментар06.08.2023 22:25
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Рузьге завше такий вдоволений, коли мільйонною ракетою влучає в сарай, або приб'є проклятущу муху лептопом.
для кацапчиков обычная тактика - не можешь победить военных - бей по гражданским
Мне вот просто интересно. Сколько крылатых ракет выпустили амеры (два Ирака, Югославия и Сирия) и сколько кацапчики по нам лупанули за все время войны (шехеды не считаем)?
чи мін. оборони британії все ще буде продовжувати виступати капітаном очевидністю??