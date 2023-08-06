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Велика Британія (3678) зерно (1235) ракети (2815) Росія (47244)

Росія використовує свою найкращу зброю для знищення українського зерна, - Міноборони Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Росія уражає елеватори та об’єкти інфраструктури ракетами Х-22, які призначалися для знищення авіаносців.

Про це заявляє Міністерство оборони Великої Британії, пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

У заяві йдеться, що з тих пір, як 17 липня Росія остаточно вийшла з чорноморської зернової ініціативи, були знищені "тисячі тонн" зерна.

Росія використовує для ураження елеваторів і об'єктів інфраструктури "кращу зброю", включаючи ракети Х-22 - 5,5 - тонні боєприпаси, спочатку призначені для ураження авіаносців.

Відзначається, що знищення інфраструктури і самого зерна призвело до зростання вартості продовольства в африканських країнах, які залежать від поставок з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжить експорт зерна, подобається це Росії чи ні, - Буданов
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Топ коментарі
+13
То нам потрібно радіти від цієї інфи? Яка нам різниця дорогим чи дешевим нас вбивають, чи руйнують країну. Потрібна адекватна відповідь у їхню сторону. Ось що мене дійсно хвилює.
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06.08.2023 22:17
+11
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06.08.2023 22:11
+9
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06.08.2023 22:25
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06.08.2023 22:11 Відповісти
Дик , а чєм же тогда .?
.
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06.08.2023 22:19 Відповісти
ну очевидно ж, що УНІТАЗНИМ ЙОРШИКОМ!
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06.08.2023 23:00 Відповісти
Расія - широкая душа! (с)
Рузьге завше такий вдоволений, коли мільйонною ракетою влучає в сарай, або приб'є проклятущу муху лептопом.
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06.08.2023 22:12 Відповісти
Все ж логіка є в цьому. Дорогою ракетою палити хліб український, а потім повернути вартість на продажу свого хлібу, який стане дорожче.
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06.08.2023 22:17 Відповісти
логіка в тому що кухні вже давним давно не загроза для авіаносців
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06.08.2023 22:20 Відповісти
У кацапів все логічно, а ми бємо по вікнам в москві.
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06.08.2023 22:20 Відповісти
українцям зерна всеодно достатньо буде,а негри будуть голодні.
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06.08.2023 22:31 Відповісти
то в нормальному світі ці ракети дорого коштують, а в кацапів все навпаки. 4 роки тому в них розбився і згорів Ту-22 з ракетою Х-22 - винуватих керівників польотами хотіли покарати, але виявилося, що літак і ракета по амортизації вже нічого не коштують. Друга експертиза намалювала за них якусь смішну ціну в рублях…
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06.08.2023 23:46 Відповісти
Якби конструктор , котрий розробляв цю ракету для ударів по авіаносцям , знав тоді - що його ракетами будуть обстрілювати елеватори з зерном , він би мабуть повісився .
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06.08.2023 22:17 Відповісти
хай краще повіситься той хто віддав ці ракети кацапам !
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06.08.2023 22:43 Відповісти
То нам потрібно радіти від цієї інфи? Яка нам різниця дорогим чи дешевим нас вбивають, чи руйнують країну. Потрібна адекватна відповідь у їхню сторону. Ось що мене дійсно хвилює.
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06.08.2023 22:17 Відповісти
Нажаль асфальт так далеко не долітає.
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06.08.2023 22:32 Відповісти
Модер, баньте за слово асфальт, вже проїдемо колись, чи застрягнемо навікИ
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06.08.2023 22:41 Відповісти
Правда очі коле? Про "ліпецьку фабрику" чомусь не було заборонено постійно пригадувати, а про слово "асфальт" готові переслідувати? Як же це тхне касабнею...
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06.08.2023 23:08 Відповісти
Асфальт в тебе як більмо в дупі, курва? Асфальт то наше фсьо і сьогодні. Бабло там дуже добре катати. А в 2019-2022 роках дороги для кацапських танків катали.
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06.08.2023 23:17 Відповісти
Тогда будут писать: "продукт фізико-хімічної зміни бітуму"
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06.08.2023 23:30 Відповісти
нет ни одной новости, где очередной умственно-отсталый про это не напишет....
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06.08.2023 23:46 Відповісти
Умственно не отсталый, чьих будешь?
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06.08.2023 23:59 Відповісти
Чому ми не бємо по півдню раші там стільки тих елеваторів ?
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06.08.2023 22:18 Відповісти
Тому що потрібно звільняти свої землі, а не витрачати дорогоцінні боєзапаси на цивільні споруди.
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06.08.2023 23:16 Відповісти
Про цей факт Україна мала б розповсюджувати інформацію всюди, де тільки можливо, аби в кожній країні знали, що зростання цін відбувається виключно з вини рашистів і саме цим, (а не вихвалянням ЗЕбілів та вподобайками під кожним постом Єрмака, ЗЕ і т.п. гімна в соцмережах) мала б займатися та "цифрова армія" і т.п. контингент.
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06.08.2023 22:18 Відповісти
Наші ракети які Кравчук віддав підарам, вони руzмразотам нічого не стоять
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06.08.2023 22:20 Відповісти
Ну, взагалі то Х-22 не найкраща зброя, дуже застаріла та не призначена для стрільби по наземним цілям. Але летить швидко та має майже 1 тону вибухівки. Проти авіаносців може ще й би спрацювала, а проти елеваторів та об'єктів інфраструктури - це взагалі незрозуміло куди вона влучить.
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06.08.2023 22:23 Відповісти
Це при тому що удари по портах були Оніксами.
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06.08.2023 22:48 Відповісти
Та усякими шмаляли.
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06.08.2023 22:53 Відповісти
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06.08.2023 22:25 Відповісти
Х-22 найкраща зброя? Ці ракети застаріли ще в 80-х і тоді вразити авіаносець могли хіба що своєю масовістю.Мали вилітати з 50 Ту-22 на бортах яких були ці ракети з ядерними бойовими частинами і можливо хто прорветься.Звісно вони небезпечні,така болванка кудись влучить і на робить великого лиха.
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06.08.2023 22:32 Відповісти
Росія використовує свою найкращу зброю для знищення українського зерна
для кацапчиков обычная тактика - не можешь победить военных - бей по гражданским
Мне вот просто интересно. Сколько крылатых ракет выпустили амеры (два Ирака, Югославия и Сирия) и сколько кацапчики по нам лупанули за все время войны (шехеды не считаем)?
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06.08.2023 22:43 Відповісти
По колишній Югославії було випущено 298 ракет Томагавк і масовані удари авіацією.включно з B-2.По Іраку у війні 2003 року було випущено 450 ATACMS і 802 ракети Томагавк.Там практично всі ракети в ціль попадали,бо ж доволі слабеньке ппо було що в Югославії,що в Іраку.Взагалі в Іраку широкий спектр ракетного озброєння використовувався.США то має все.
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06.08.2023 23:20 Відповісти
а по нам сколько выпустила "сверхдержава" ракет с 24.02 ?
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06.08.2023 23:47 Відповісти
Потрібно подивитися статистику.
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07.08.2023 00:13 Відповісти
Так поцікавтеся. Для попереднього коментарію Ви ж знайшли якісь дані.
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07.08.2023 00:22 Відповісти
Я пам'ятаю цифру біля 5 тисяч різних ракет.Зараз вже більше.
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07.08.2023 00:30 Відповісти
Пох.й кацапы ********
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06.08.2023 22:52 Відповісти
то може мін. оборони британії дасть Україні ракети на 1000 км, щоб збити нарешті з кінцями той металолом, що все ще літає і пускає по Україні ракети???
чи мін. оборони британії все ще буде продовжувати виступати капітаном очевидністю??
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06.08.2023 23:03 Відповісти
А чо, технологія відпрацьована: - знищити хліб в Україні - влаштувати черговий голодомор - окупувати українців - а потім пздж на весь світ, що добрі мокші врятували українців вивозом на Магадан
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07.08.2023 08:05 Відповісти
А звідки ж в кацапів ракети "Х - 22", може слідчим органам варто запитати в пані тимошенко, та інших "фігурантів"" комерційної газової угоди"??? Чому вона не дає свідчення, а піариться в Тернополі, та інших містах України????
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07.08.2023 12:36 Відповісти
 
 