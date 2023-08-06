Росія обговорить саміт у Саудівській Аравії з іншими членами БРІКС, - МЗС РФ

Росію не запросили на саміт щодо української формули миру в Джидді, але там були присутні представники інших країн БРІКС, з якими Москва обговорить результати.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

"Що стосується партнерів БРІКС, які туди були запрошені та поїхали, так, безумовно, є таке розуміння, що за підсумками заходів у Джидді відповідний діалог, відповідний обмін думками між нами та учасниками БРІКС, які там на різних рівнях побували, буде проведено", - заявив він.

Нагадаємо, БРІКС - це політичне об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. Представники усіх членів об'єднання, крім ПАР та Росії відвідали саміт у Джидді 5-6 серпня, де обговорювалася українська формула миру.

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