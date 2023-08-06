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Росія обговорить саміт у Саудівській Аравії з іншими членами БРІКС, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рябков

Росію не запросили на саміт щодо української формули миру в Джидді, але там були присутні представники інших країн БРІКС, з якими Москва обговорить результати.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

"Що стосується партнерів БРІКС, які туди були запрошені та поїхали, так, безумовно, є таке розуміння, що за підсумками заходів у Джидді відповідний діалог, відповідний обмін думками між нами та учасниками БРІКС, які там на різних рівнях побували, буде проведено", - заявив він. 

Нагадаємо, БРІКС - це політичне об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. Представники усіх членів об'єднання, крім ПАР та Росії відвідали саміт у Джидді 5-6 серпня, де обговорювалася українська формула миру. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові переговори щодо формули миру можуть відбутися в Індії, під час саміту G20, - Bloomberg
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Топ коментарі
+10
обговорить? чи може вислухає те, що скажуть кацапам. ) обговорювати можна тільки на переговорах на саміті, але туди кацапів не пускають. шарахаються уже від них, наче прокажених..
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06.08.2023 22:58
+10
та нема там ніякої зради.. Внимание, ещё раз.

"WSJ: Украина в Саудовской Аравии согласилась начать мирные переговоры с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории", - нет, там нет такого. Это выдуманный заголовок.

Читаем оригинал.

(https://www.wsj.com/articles/with-china-attending-ukraine-peace-discussions-inch-forward-40855818)"A senior European official said that Ukraine didn't push again for its peace plan to be accepted and other countries weren't insisting that Kyiv drop it. Nor was there any crossfire over Ukraine's demand for the withdrawal of Russian troops. Ukraine didn't press the point, two diplomats said, nor was it challenged by developing countries".

"Украина не настаивала на том, чтобы её мирный план был принят, а другие страны не настаивали, чтобы Киев от него отказывался. Не было и разногласий насчёт украинского требования вывода российских войск. Украина не настаивала на этом пункте, а развивающиеся страны не стали ему оппонировать".

То есть на встрече в Копенгагене были страны, которые не соглашались принять пункт о выводе российских войск. И на встрече в Джидде Киев не настаивал, чтобы они его принимали. А те в ответ не просили Киев от него отказываться. Всё.

Украина ничего не заявляла о готовности начать переговоры до вывода российских войск.
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06.08.2023 23:35
+9
Voice of Ukraine

@newstop_us

·

34 хв

"На переговорах у Джидді Україна пом'якшила свою позицію щодо мирних переговорів з Росією, погодившись обговорювати врегулювання війни без виведення російських військ з усієї території країни, пише The Wall Street Journal."

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06.08.2023 23:02
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06.08.2023 22:55 Відповісти
обговорить? чи може вислухає те, що скажуть кацапам. ) обговорювати можна тільки на переговорах на саміті, але туди кацапів не пускають. шарахаються уже від них, наче прокажених..
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06.08.2023 22:58 Відповісти
Та нехай уже напряму з Дєрьмаком обговорюють!
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06.08.2023 22:58 Відповісти
Ті брекси - клієнти кацапів. Що кацапи скажуть, то вони і будуть повторювати.
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06.08.2023 22:58 Відповісти
Деякі брекси готові арештувати путлєра.
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06.08.2023 23:13 Відповісти
Кітай? Індія? Впевнений, що росія в принципі може ними керувати?
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06.08.2023 23:40 Відповісти
Так БрИКС уже вроде дал понять что на фую он вертел фуйло
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06.08.2023 23:01 Відповісти
Voice of Ukraine

@newstop_us

·

34 хв

"На переговорах у Джидді Україна пом'якшила свою позицію щодо мирних переговорів з Росією, погодившись обговорювати врегулювання війни без виведення російських військ з усієї території країни, пише The Wall Street Journal."

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06.08.2023 23:02 Відповісти
Просто @обані пі@араси! Як не Оман, то Анкара, а зараз ще і Джидда…
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06.08.2023 23:12 Відповісти
та нема там ніякої зради.. Внимание, ещё раз.

"WSJ: Украина в Саудовской Аравии согласилась начать мирные переговоры с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории", - нет, там нет такого. Это выдуманный заголовок.

Читаем оригинал.

(https://www.wsj.com/articles/with-china-attending-ukraine-peace-discussions-inch-forward-40855818)"A senior European official said that Ukraine didn't push again for its peace plan to be accepted and other countries weren't insisting that Kyiv drop it. Nor was there any crossfire over Ukraine's demand for the withdrawal of Russian troops. Ukraine didn't press the point, two diplomats said, nor was it challenged by developing countries".

"Украина не настаивала на том, чтобы её мирный план был принят, а другие страны не настаивали, чтобы Киев от него отказывался. Не было и разногласий насчёт украинского требования вывода российских войск. Украина не настаивала на этом пункте, а развивающиеся страны не стали ему оппонировать".

То есть на встрече в Копенгагене были страны, которые не соглашались принять пункт о выводе российских войск. И на встрече в Джидде Киев не настаивал, чтобы они его принимали. А те в ответ не просили Киев от него отказываться. Всё.

Украина ничего не заявляла о готовности начать переговоры до вывода российских войск.
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06.08.2023 23:35 Відповісти
Подякував за інфу
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06.08.2023 23:37 Відповісти
Проте Оман та Анкара на жаль мали місце та, як бачимо, мають наслідки…
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06.08.2023 23:40 Відповісти
Це брехня , крапка ‼️‼️
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07.08.2023 00:25 Відповісти
Піонтковський тиждень назад інтерв'ю давав. Так він як у воду дивився, що представники України на перемовинах в Джидді поступово послабить свої позиції. А що ж ви хотіли, коли агенти ФСБ очолюють українську делегацію?
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06.08.2023 23:16 Відповісти
И не только Пионтковский говорил ! Не надо быть наивными простаками , ЗЕУБЛЮДКИ ДЕЛАЛИ И ДЕЛАЮТ ВСЕ возможное на всех уровнях ( циничное увольнение Пристайко, наглая выходка с Польшей , хамство с Байденом) Украина не победила ! проклятый клоун заявлял :» не надо быть такими жадными», договоримся по-середине, они просто отодвигают границы…………
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07.08.2023 07:46 Відповісти
Про це тільки новая газєта говорить з посиланням на WSJ.
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06.08.2023 23:20 Відповісти
Внимание, ещё раз.

"WSJ: Украина в Саудовской Аравии согласилась начать мирные переговоры с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории", - нет, там нет такого. Это выдуманный заголовок.

Читаем оригинал.

(https://www.wsj.com/articles/with-china-attending-ukraine-peace-discussions-inch-forward-40855818)"A senior European official said that Ukraine didn't push again for its peace plan to be accepted and other countries weren't insisting that Kyiv drop it. Nor was there any crossfire over Ukraine's demand for the withdrawal of Russian troops. Ukraine didn't press the point, two diplomats said, nor was it challenged by developing countries".

"Украина не настаивала на том, чтобы её мирный план был принят, а другие страны не настаивали, чтобы Киев от него отказывался. Не было и разногласий насчёт украинского требования вывода российских войск. Украина не настаивала на этом пункте, а развивающиеся страны не стали ему оппонировать".

То есть на встрече в Копенгагене были страны, которые не соглашались принять пункт о выводе российских войск. И на встрече в Джидде Киев не настаивал, чтобы они его принимали. А те в ответ не просили Киев от него отказываться. Всё.

Украина ничего не заявляла о готовности начать переговоры до вывода российских войск.
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06.08.2023 23:34 Відповісти
Повна обриганська х*йня. Внизу лінк на першоджерело.
Зі статті:
After the talks in Jeddah concluded, diplomats said there was broad acceptance that central principles of international law, like respect for Ukraine's sovereignty and territorial integrity, should be at the heart of future peace talks between Ukraine and Russia.
With China Attending, Ukraine Peace Discussions Inch Forward
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07.08.2023 00:05 Відповісти
Брехня і фейк 😡
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07.08.2023 00:23 Відповісти
Блин, конченые .. ахах... Обговорят ... Выслушают, соснут, поедут домой))))
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06.08.2023 23:09 Відповісти
Если кацапы с чемто согласны,то все идет по их плану и ермак с клоуном сдают интересы Украины после Омана
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06.08.2023 23:19 Відповісти
В Москве заместитель министра иностранных дел России Рябков назвал конференцию бессмысленной и бесполезной попыткой Запада привлечь страны глобального Юга на сторону Украины.
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06.08.2023 23:27 Відповісти
И с кем же кацапы будут терки тереть, с ПАРом?
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06.08.2023 23:20 Відповісти
Значить кацапи почнуть ламати через коліно своїх прикормлених агентів. Тут і до бабки не ходи..
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06.08.2023 23:20 Відповісти
https://www.deutschlandfunk.de/kiew-bezeichnet-internationale-ukraine-konferenz-als-produktiv-russland-sieht-einflussversuch-des-we-100.html

...Dieser sehe eine Unversehrtheit der Ukraine vor, eine Waffenruhe an allen Fronten, die Aufnahme von Friedensgesprächen unter UNO-Aufsicht sowie den Austausch von Gefangenen.

In Moskau bezeichnete der russische Vizeaußenminister Rjabkow die Konferenz als sinnlosen und vergeblichen Versuch des Westens, Länder des globalen Südens auf die Seite der Ukraine zu ziehen.

Угода передбачає цілісність України, припинення вогню на всіх фронтах, початок мирних переговорів під наглядом ООН та обмін полоненими.

В Москве заместитель министра иностранных дел России Рябков назвал конференцию бессмысленной и бесполезной попыткой Запада привлечь страны глобального Юга на сторону Украины.
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06.08.2023 23:21 Відповісти
Немиті бомжі обговорять меню ресторана, звідки їх послали на хрін.
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06.08.2023 23:46 Відповісти
з іншими членами БРІКС , і з лубрікантом.
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06.08.2023 23:58 Відповісти
І шо ? А в сухому залишку формула залишилась написаною на асфальту, було 30 країн а не 40-50. Саллі не приїхав. Саудити доведуть до відома Х..... про обговорення, тільки будуть вибирати волхва на переговори із окурком. А Дерьмак дав зрозуміти (як і в Турції) що не настоює на вимогах звільнити всю Україну. Фіаско. Недарма ж Хрипатий знову почав "забивати ефір" придиханіями в стилі бабушки української корупції. А так галасували....
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07.08.2023 00:05 Відповісти
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07.08.2023 00:10 Відповісти
Судячи з публікацій в західній пресі,кардинал Джуліо-Раймондо Єрмак знов наобіцяв,те саме,що рік назад в Станбулі обіцяв агент ФСБ Арахамія,подарити м0скалям вже захоплені території включно з незахопленними,які ху@ло включило в свою конституцію.Це навіть не Хасав'юрт чи Мінськ. З понеділка бидломарафон почне готувати зеле-електорат до капітуляції під легендою "ура,побєділі",а нєсогласних будуть маргіналізувати,на найбільш активних заводити справи.
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07.08.2023 01:47 Відповісти
пшик опять пшик......духи пахнут......а это так посидели поболтали .........устали и по домамм.....
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07.08.2023 07:22 Відповісти
Голова делегації України звіт у Центр уже направив?
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07.08.2023 07:36 Відповісти
 
 