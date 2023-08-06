УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13446 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
10 932 39
вибори (6162) Пєсков (1443) Путін (21440) Росія (47244)

Пєсков: "Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін на прийдешніх виборах набере 90% голосів, але потім зрікся своїх слів.

Відповідний коментар Пєскова наведено у лонгриді The New York Times "Вічна війна Путіна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90% голосів", - зазначив Пєсков.

Пізніше він у коментарі ТАСС заявив, що журналіст The New York Times неправильно інтерпретував його слова, хоча не заперечив, що давав коментар. 

"Ні, це неправильно абсолютно інтерпретував автор цієї статті... І відповідь була такою: що рівень консолідації суспільства навколо президента безпрецедентний абсолютно, і вже зараз можна сказати, що, якщо він висуватиметься, то його переоберуть із величезною перевагою", - стверджує Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче контролювати лише ті території, які тепер записані в Конституції РФ, - Пєсков

Раніше росЗМІ, посилаючись на джерела у адміністрації Путіна, писали, що на цих виборах він має отримати рекордні 80% голосів.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
насрать
показати весь коментар
06.08.2023 23:30
+17
На кацапії виборів ніколи не було та не має!
Диктаторський брехливо-бздливий фарс із ознаками тероризму
показати весь коментар
06.08.2023 23:30
+12
Які там ще вибори можуть бути на кацапстані? Чорний гумор піськи.
показати весь коментар
06.08.2023 23:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
насрать
показати весь коментар
06.08.2023 23:30 Відповісти
Ахах ... Я вот тоже прочитав заглавие об этом подумал)))
показати весь коментар
06.08.2023 23:34 Відповісти
На кацапії виборів ніколи не було та не має!
Диктаторський брехливо-бздливий фарс із ознаками тероризму
показати весь коментар
06.08.2023 23:30 Відповісти
Які там ще вибори можуть бути на кацапстані? Чорний гумор піськи.
показати весь коментар
06.08.2023 23:31 Відповісти
Капец. Этому ёршику остатки аргентинской муки что-ли остаются, что уборщица с пола подмела?
показати весь коментар
06.08.2023 23:31 Відповісти
За 100 000 км его кацы в жопу расцелуют.
показати весь коментар
06.08.2023 23:32 Відповісти
Що воно меле? Взагалі то, по#уй
показати весь коментар
06.08.2023 23:34 Відповісти
Мы уже поняли, тов песков: "РФ - это не совсем государство, это дорогие понты и самовнушение".
показати весь коментар
06.08.2023 23:43 Відповісти
Російське суспільство схоже на заручників, яких терористична влада захопила в полон і промила їм мізки. Тепер заручники повністю підтримують своїх поневолювачів. Це стокгольмський синдром
показати весь коментар
06.08.2023 23:45 Відповісти
Це тіпа бабломарафон мізки не промиває.
показати весь коментар
06.08.2023 23:57 Відповісти
"російське суспільство" А що це таке?
показати весь коментар
07.08.2023 09:33 Відповісти
Какие на Раиссе выборы? Вся Раисса укладывается в одно четверостишие.
Умом Раиссу не понять,
Аршином общим не измерить
Х...й на заборе нарисуй,
Скажи икона - будут верить
показати весь коментар
06.08.2023 23:51 Відповісти
Уже знает сколько ***** нарисуют-90 %.
показати весь коментар
07.08.2023 00:00 Відповісти
Нашому 73% намалювали. Вони один одного варті. Тут, головне, щоб 114% за підсумком не вилізло..
показати весь коментар
07.08.2023 00:13 Відповісти
Ну, не кажіть. За нашого дійсно дуже багато голосували, більше того, коли говорила, що голосувала не за Зеленського дивилися як на ворога народу. Так що, як не прикро це визнавати, вибори у нас були справді демократичними.
показати весь коментар
07.08.2023 00:23 Відповісти
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…

До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…

До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…

До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…

*

Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...



*

"Не мине й року як публічно признаться в тому що ти голосував за Зеленського буде аналогічним визнанню себе ДЛБЙБом!"

показати весь коментар
07.08.2023 04:57 Відповісти
Оте і більш всього напружує.І те що він ідіот,і всі інши його катострафічні недоліки були не то що помітні,вони були кричущі.Це було на стільки очевидно,що для мене в загалі не зрозуміло,як можно голосувати за зеленського,принаймі якщо ти не хочеш знищіти країну.
показати весь коментар
07.08.2023 07:31 Відповісти
Додам, та й не було у нього тоді адміністративного ресурсу, щоб щось намалювати чи домалювати. От зараз - інша справа, нині в нього вся повнота влади, включно з монобільшістю в парламенті. Таких повноважень і такої концепції влади, коли і президентське крісло і рада більше як на 2/3 твої, не було в жодного українського президента. Тож зараз, особливо з урахуванням, що 6 млн. українців за кордоном, його команда дійсно може малювати все, що завгодно.
показати весь коментар
07.08.2023 11:55 Відповісти
*такої концентрації влади. Сподіваюсь, колись на цензорі розродяться можливістю редагування тексту
показати весь коментар
07.08.2023 11:57 Відповісти
Ну в ті вибори, комісії не ходили до лежачих, що не позбавлені права голосувати. Думаєте в місцях позбавлення волі, чи військові не за наказом голосували? Але то пофігу, бо навіть без махінацій то і з врахуванням отих нікчемних 73%, то за нього проголосувало лише 40-43 відсотки. А нам впихують 73% від всіх українців.

Чекаймо на 114% на чергових виборах, бо гіршим від дебіла може бути тільки заповзятий дебіл.
показати весь коментар
07.08.2023 12:39 Відповісти
В пенитициарній системі цілком можливо, що малювали за вказівкою Авакова, але навіть без урахування цього, дуже багато людей голосували за Зеленського, особливо в другому турі, я дивилась в виборчі урни, вони ж скляні і деякі листи падали лицьовою стороною догори, у верхній табличці галочки стояли практично кругом, і так по місту, як ідеш, тільки й чути, що голосували за Зеленського. А в селі, звідки родом мої батьки, то там мало не поголовно голосували за нього, рідко хто за Порошенка. Так що, як не крути, за нього реально дуже багато голосували, на жаль. Для мене це було вдвічі дико, враховуючи його творчий бекграунд. Зараз пристрасті вже впали, хоча є ще його апологети, особливо багато їх навесні 2022 було, хоча нині вже ажіотаж вщух. І це при тому, що тут у нас на Вінниччині все ж таких масованих обстрілів, як в Маріуполі, Миколаєві, Херсоні тощо, не було і житловий фонд цілий, а от біженці його реально ненавидять. Хоча що їм ( Зеленському и компані до того), вони своєї мети досягли - сконцентрували всю повноту влади в своїх руках. Думаю, мало хто з міжнародних спостерігачів ризикне приїхати в Україну, особливо в прифронтові райони. Так що можна малювати, що хочеш,та й коли там ще будуть ті вибори - хто зна. За цьогорічні осінні поки що мовчать.
показати весь коментар
07.08.2023 22:03 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2023 00:04 Відповісти
Украина воюет не только для того чтобы освободить территории, Украина воюет за то чтобы Помойка больше никогда и никому не угрожала войной и прекратила ассоциировать себя со сверх-державой, империей. Вода точит камень, Украина рашку.
показати весь коментар
07.08.2023 00:05 Відповісти
путлєр дійсно на кожних виборах набирає 80 % плюс мінус. У всякому випадку йому такі цифри забезпечують малюють йог придворні холуї. Але тут зовсім інша ситуація- війна. На весну рашистська армія втратить майже всю свою військову техніку і кацапів цар новообраний погоне з гвинтівками мосіна як м'ясо... ото і буде дорога бюрократія. Так що пєсков ще й насміхається з кацапні як вони їх використовують як гарматне м'ясо за ради своєї влади на десятиріччя. Нам залишиться тільки вспівати перезаряджати набої...
показати весь коментар
07.08.2023 00:12 Відповісти
бюлетені вже надруковані з 90% «за»
показати весь коментар
07.08.2023 00:15 Відповісти
на самом деле эта вся возня говорит о том, что кацапчикам эти "выборы" вовсе не пох
нарисовать проценты можно, но все зависит от ситуации на фронте
показати весь коментар
07.08.2023 00:19 Відповісти
"Завтра - день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда - смешно сказать - даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях, вслепую - что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, - ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионоклеточный организм, что мы - говоря словами "Евангелия" древних - единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность - до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я - и может ли быть иначе, раз "все" и "я" - это единое "Мы". Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская "тайна" у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство - от них самих."

Евгений Замятин, "Мы", 1920
показати весь коментар
07.08.2023 00:47 Відповісти
Вибори в кацапії, то не дорога бюрократія, а дорога в пекло.
показати весь коментар
07.08.2023 00:53 Відповісти
Забавно, а правило "воспринимать все что сказал Песков с точностью до наоборот" в этот раз сработает?
показати весь коментар
07.08.2023 00:54 Відповісти
та коронуйте вже ху@ла і не мучтеся з тими показушними голосуваннями).
показати весь коментар
07.08.2023 01:28 Відповісти
Для російських папуасів демократія і вибори завжди були карго-культом.
показати весь коментар
07.08.2023 02:28 Відповісти
Ну, з світового гузна "Москва" може вилізти тільки те, що вилазить з гузна. АРХ М
показати весь коментар
07.08.2023 04:15 Відповісти
Прямим текстом: "Яка н....й демократія. Тільки гроші та час витрачаємо"
показати весь коментар
07.08.2023 04:50 Відповісти
Сарана і вибори, то речі несумісні.
показати весь коментар
07.08.2023 05:36 Відповісти
Центризбирком РФ переименуют в "Путин и точка".

В свое время За гитлера голосовало 42% немцев, за путина 92% россиян…..

В свое время За гитлера голосовало 42% немцев, коммунистов отдали свои голоса, + 19% = 61% потому как им поступила команда с Москвы, войти в коалицию с нацистами. Немцам гитлера выбрал сталин с коминтерном , который управлялся с кремля. за путина проголосовало 92% россиян…..
показати весь коментар
07.08.2023 07:23 Відповісти
диагноз: извращенец политический
показати весь коментар
07.08.2023 07:35 Відповісти
Бреше пес Ков, 24.06 кацапня вже вибрала Пригожина.
показати весь коментар
07.08.2023 07:47 Відповісти
тоді демократичніше буде не робити їх взагалі)) навіщо?)) путєна і так усі *******...))
показати весь коментар
07.08.2023 09:36 Відповісти
пєсков СТИСНЯЄТЬСЯ оголосити, що царя на московії треба обирати на раді безпеки всєя фєдєрації.
показати весь коментар
07.08.2023 09:54 Відповісти
 
 