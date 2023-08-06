Пєсков: "Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін на прийдешніх виборах набере 90% голосів, але потім зрікся своїх слів.
Відповідний коментар Пєскова наведено у лонгриді The New York Times "Вічна війна Путіна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90% голосів", - зазначив Пєсков.
Пізніше він у коментарі ТАСС заявив, що журналіст The New York Times неправильно інтерпретував його слова, хоча не заперечив, що давав коментар.
"Ні, це неправильно абсолютно інтерпретував автор цієї статті... І відповідь була такою: що рівень консолідації суспільства навколо президента безпрецедентний абсолютно, і вже зараз можна сказати, що, якщо він висуватиметься, то його переоберуть із величезною перевагою", - стверджує Пєсков.
Раніше росЗМІ, посилаючись на джерела у адміністрації Путіна, писали, що на цих виборах він має отримати рекордні 80% голосів.
Будь ласка, зачекайте...
Диктаторський брехливо-бздливий фарс із ознаками тероризму
Умом Раиссу не понять,
Аршином общим не измерить
Х...й на заборе нарисуй,
Скажи икона - будут верить
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
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"Не мине й року як публічно признаться в тому що ти голосував за Зеленського буде аналогічним визнанню себе ДЛБЙБом!"
Чекаймо на 114% на чергових виборах, бо гіршим від дебіла може бути тільки заповзятий дебіл.
нарисовать проценты можно, но все зависит от ситуации на фронте
Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда - смешно сказать - даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях, вслепую - что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.
Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, - ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионоклеточный организм, что мы - говоря словами "Евангелия" древних - единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.
Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность - до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я - и может ли быть иначе, раз "все" и "я" - это единое "Мы". Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская "тайна" у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство - от них самих."
Евгений Замятин, "Мы", 1920
В свое время За гитлера голосовало 42% немцев, за путина 92% россиян…..
В свое время За гитлера голосовало 42% немцев, коммунистов отдали свои голоса, + 19% = 61% потому как им поступила команда с Москвы, войти в коалицию с нацистами. Немцам гитлера выбрал сталин с коминтерном , который управлялся с кремля. за путина проголосовало 92% россиян…..