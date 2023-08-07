Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак. ФОТОрепортаж
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Глава ОП Андрій Єрмак у Джидді (Саудівська Аравія) провів низку двосторонніх перемовин з очільниками делегацій щодо реалізації української Формули миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Так, було проведено переговори з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Республіки Корея, а також із керівником кабінету Президента Європейської комісії.
На зустрічі сторони обговорили подальші кроки з реалізації Української формули миру.
Під час бесіди з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сіднеєм Муфамаді, зокрема, обговорили підготовку до саміту Україна – Африка.
5 серпня Єрмак провів двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини.
Водночас в ОП не повідомили, чому переговори з очільниками понад 30 делегацій проводив саме Єрмак.
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А на виході- Саллі не приїхав, від нього ноль коментів. Ю.Швець говорив, що симпатики України роздобули отчет Грема по останні шашні з Кремлем. іДумаю, концесія Саллівен -Дерьмак отримала крепку пробоїну і один з концесіонерів говорить, що він не при ділах.
Його підлеглий не вміє:прочитати промову з хрипцею-так,вести переговори-ні.Ось і доводиться самому його роботу виконувати.
https://hromadske.ua/ru/posts/pomoshnik-zelenskogo-ermak-imeet-biznes-svyazi-s-rossiej-shemy
А що, звучить же: команданте Козир! Схоже, на старті новий мем.
так це ж не їхні суверенні справи.
06.08.2023
Якщо група Єрмака\Жовкви думає, що стороння тематика їх спілкування з представниками країн-учасників "Саміту миру", не стане відомою США, то вони або дуже наївні, або питання з депонуванням грошових коштів стало вкрай нагальним.
На сьогоднішній час можна констатувати, що т.з. "дипломатичні місії" Зеленського у складі представників ОПУ використовуються для переміщення за межі України і розміщення в банківських установах зон з зниженою фінансовою відповідальністю готівкових сум сумнівного походження. Зеленський починав свою кар'єру президента з фінансових махінацій в банках Оману на користь Коломойського і К, нині вже на нього працює мережа його агентів. Благо, що і Єрмак має в цьому досвід, ще з тих часів.
* Зеленский в "омане" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
Переговорна група Єрмака\Жовкви , що приймає участь в т.з. "саміті миру" в Джиді (Саудівська Аравія) вивезла з України 260 кг вантажу, офіційно декларованого як "дипломатична пошта". Весь він знаходиться в на території почесного консульства України в м.Джидда, (Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, 21488, Al-Rayan District, Al-Bassami Group Building)
Мабуть, і хотів би один пісюніст побавитися в Че Гевару, але вийде побавитися хіба що в Че Бурашку...
пута мадре.
Цікаво, який нотаріус видав довіренність на керівництво державою.
Подібний **** це прецендент в світовій історії нарівні з жінкою яка видавала себе за папу Римського, така собі Папеса Івана дЄрмак
Історію про папу-жінку можна почитати у творі домініканця Жана де Маї (Jean de Mailly), який жив від кінця ХІІ-го і до другої половини ХІІІ-го століття. Він написав між іншим історію християнства до 1254 року, «Chronica Universalis Mettensis», про папу-жінку (Archiv der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichte, ХІІ, 17 sq., 469 sq.).
Фамилия прямо-таки супер козацкая, а вот обличие левантийское.
Такий план не потрібен! Спеціально для Команданте Козиря було закуплено еліксир безсмертя.
/М. Старицький /
Як НЕ прикро. ми українці.маємо усвідомити загрозливу реальність : зважаючи що як нашою долею. так і долею України вцілому . сьогодні.-- заправляють ЧЕ-ЛО-ВЕ--КИ (.папіки.яких .як у Єрмака. --були воєнспеци у міжнародних місіях капкраїн..часів СРСР ) Відповідно - 100% були агентами КДБ !!! ) Всих цих виповзнів легко індентифікувати по зверхньо--зневажливому поглядує у наш бік...( як вони самі його називають : -- ЗІ сміху*очками )
А що там такого не зрозумілого? Хто керує країною той і проводить усі "тьоркі".
Невже не зрозуміли, що в 19-му обрали наркомана (Порошенко ж не дарма пропонував тест на наркотики. З пальця цю інформацію він не висмоктав. Щось таки знав про це).
І ОБРАТИ ІНШОГО!
Ларьочник і завгосп нам НЕ ПІДХОДИТЬ!
ВЕЛИЧ ЄРМАКА - НЕОСЯЖНА!!!
МУДРІСТЬ ЄРМАКА - НЕЗБАГНЕННА!!!
МОГУТНІСТЬ ЄРМАКА - НЕЗДОЛАННА!!!
ВСІ ЯК ОДИН, ВІДДАМО ЖИТТЯ ЗА ЄРМАКА - НАШОГО ЛІДЕРА!!!!
Надеюсь всем понятно кто у нас президент, а кто играет роль, чтобы видосики снимать каждодневные.....
Скільки можна бубачку принижувати?
Ці дві умови (нейтралітет і наявність інструментів впливу на Москву) збільшують вагу найбільш наближених за економічними показниками до «Півночі» країн Глобального Півдня в мирній коаліції, завданням якої є схилити Росію до переговорів.
На тлі цього протистояння країни Глобального Півдня раптово стають безпрецедентно впливовими у зовнішній політиці. Незважаючи на те, що реальне досягнення миру в найближчому майбутньому малоймовірно, саме вони, завдяки нейтралітету і тісним контактам з обома сторонами конфлікту, мають ключі, що відкривають шлях як мінімум до припинення вогню в Україні.
Головного бувшого переговорника медведчука замінили на головного корупціонера країни єрмака. Слів ніяких немає, а хлопці на фронті все ж бачать та розуміють.