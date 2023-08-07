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саміт (606) Саудівська Аравія (113) Єрмак Андрій (1229)

Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава ОП Андрій Єрмак у Джидді (Саудівська Аравія) провів низку двосторонніх перемовин з очільниками делегацій щодо реалізації української Формули миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Так, було проведено переговори з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Республіки Корея, а також із керівником кабінету Президента Європейської комісії.

На зустрічі сторони обговорили подальші кроки з реалізації Української формули миру. 

Під час бесіди з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сіднеєм Муфамаді, зокрема, обговорили підготовку до саміту Україна – Африка.

5 серпня Єрмак провів двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини.

Водночас в ОП не повідомили, чому переговори з очільниками понад 30 делегацій проводив саме Єрмак.

Читайте: Саміт у Саудівській Аравії: всі присутні засвідчили відданість принципам Статуту ООН та повагу до суверенітету і територіальної цілісності, - ОП

Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 01
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 02
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 03
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 04
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 05
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 06
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 07
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 08
Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак 09

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+100
Уявляєте собі відчуття всіх тих іноземних представників, які вели переговори щодо забезпечення обороноздатності України не з міністром оборони України, не з міністром закордонних справ, не, прости господи, з "преЗЕдентом", а з секретарем офісу президента... "Добре хоч не з прибиральницею ОП" думали всі вони та ввічливо кивали головами та протокольно тиснули руки, поки єрмак селфілся на їхньому фоні для піару на марафоні офісного єдінства ... Піпл схаває.
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07.08.2023 00:32
+85
Повезло Украине с Ермаком. Даже странно как мы без него обходились раньше.
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07.08.2023 00:27
+83
Зеленожопое ******!
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07.08.2023 00:25
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Сторінка 3 з 3
Виглядає так нібито у агента кремля Єрмака в Україні абсолютна влада. Але чомусь нас досі не захопили вже другий рік і 250 000 дохлих кацапів теж не ***** якась. Тому мабуть не все так однозначно з цим Єрмаком. Хоча ніхто в світі не розуміє чому людина без будь-яких офіційних повноважень приймає участь у всіх надсекретних перемовинах
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07.08.2023 13:39 Відповісти
Фідель Дерьмак тому і козирує не державним статусом ОПи, бо коли візьмуть скоро за цугундер буде всіх переконувати - я просто забезпечував процес і ми з Татаровим працюємо на громадських засадах.
А на виході- Саллі не приїхав, від нього ноль коментів. Ю.Швець говорив, що симпатики України роздобули отчет Грема по останні шашні з Кремлем. іДумаю, концесія Саллівен -Дерьмак отримала крепку пробоїну і один з концесіонерів говорить, що він не при ділах.
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07.08.2023 09:45 Відповісти
Скигльож, скигльож, скигльож..., і жодної вимоги дострокових. В бою відстояли свою незалежність, але пуйло зайшов іззаду через Єрмака і все забрав. Колишній російський розвідник Юрій Швець каже, що винашуються плани - як поміняти без виборів Зєлю на Єрмака. І з нашим скигленням це цілком реально.
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07.08.2023 09:53 Відповісти
Пригожинські тролі піарять КГБ-шніка Швеця
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07.08.2023 13:33 Відповісти
Мабуть у кремлівських тролів щось з головою. Якщо одна частина його піарить, то інща реально мочить
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07.08.2023 14:58 Відповісти
Направду, тут нема нічого дивного. Роздвоєння особистості - штука, детально описана у психіатрії. А чого можна хотіти від смєхдєржави та її насілєнія, коли нею багато років керує дурнувате *****?
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07.08.2023 16:16 Відповісти
Завхоз опи проводить переговори! Це ж маразм!
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07.08.2023 10:04 Відповісти
Звісно,проводить.
Його підлеглий не вміє:прочитати промову з хрипцею-так,вести переговори-ні.Ось і доводиться самому його роботу виконувати.
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07.08.2023 11:54 Відповісти
Помощник Зеленского Ермак имеет бизнес-связи с Россией - «Схемы»



https://hromadske.ua/ru/posts/pomoshnik-zelenskogo-ermak-imeet-biznes-svyazi-s-rossiej-shemy
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07.08.2023 13:30 Відповісти
Президент працює
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07.08.2023 13:31 Відповісти
Хто дозволив цьому кагебісту представляти Україну?
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07.08.2023 13:34 Відповісти
Щось в прикиде нагадує фіделя, але для Дерьмака то занадто. А форумчанин підсказав -команданте. Не Завгосп, а комендант Офісу.
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07.08.2023 13:36 Відповісти

А що, звучить же: команданте Козир! Схоже, на старті новий мем.
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07.08.2023 16:12 Відповісти
Та йому начхать
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08.08.2023 07:37 Відповісти
Поки що. Але як воно буде, коли якось подібно почне тролити команданте його ж оточення...
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08.08.2023 12:51 Відповісти
Нураз штаты молчат по поводу ермака, значит он хороший?)
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07.08.2023 14:02 Відповісти
" штаты молчат по поводу ермака"
так це ж не їхні суверенні справи.
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07.08.2023 16:41 Відповісти
Штати вже сказали щоб прибрав д'єрмака бо він токсичний. Що зелений відповів всі знають. Тому ''штати'' махнули на зелених придурків. І тепер маємо затримки і з літаками і з далекобійними ракетами
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07.08.2023 21:06 Відповісти
Завхоз не имеюший право по конституции поступать заместо главы МИДа являюшийся по разведданным агентом ФСБ похожий на Фиделя токо Оманского делает свою работу ставя палки в колеса по договорам с партнерами попутно разворовывая вместе с шестеркой Зе и шоблой страну ..Боже храни Украину от пид....сов
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07.08.2023 14:08 Відповісти
А у нас есть министр иностранных дел? Или вот то тупое и безвольное недоразумение что номинально занимает этот пост можно назвать министром иностранных дел?
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07.08.2023 18:24 Відповісти
Хроника одного президента.
06.08.2023

Якщо група Єрмака\Жовкви думає, що стороння тематика їх спілкування з представниками країн-учасників "Саміту миру", не стане відомою США, то вони або дуже наївні, або питання з депонуванням грошових коштів стало вкрай нагальним.

На сьогоднішній час можна констатувати, що т.з. "дипломатичні місії" Зеленського у складі представників ОПУ використовуються для переміщення за межі України і розміщення в банківських установах зон з зниженою фінансовою відповідальністю готівкових сум сумнівного походження. Зеленський починав свою кар'єру президента з фінансових махінацій в банках Оману на користь Коломойського і К, нині вже на нього працює мережа його агентів. Благо, що і Єрмак має в цьому досвід, ще з тих часів.

* Зеленский в "омане" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html

Переговорна група Єрмака\Жовкви , що приймає участь в т.з. "саміті миру" в Джиді (Саудівська Аравія) вивезла з України 260 кг вантажу, офіційно декларованого як "дипломатична пошта". Весь він знаходиться в на території почесного консульства України в м.Джидда, (Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, 21488, Al-Rayan District, Al-Bassami Group Building)
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07.08.2023 14:14 Відповісти
Нечувано!Завгосп проводить перемовини на міжнародному рівні!!!То тепер вже очевидно хто в нас президент,а хто на "підтанцьовці"
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07.08.2023 14:16 Відповісти
Ну невже Зе думає ,що в україні всі дибіли?
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07.08.2023 15:08 Відповісти
По секрету повідомлю Вам: для одного блаЗе!ня було б нечуваним успіхом почати думати хоча б про щось...
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07.08.2023 16:19 Відповісти
Мабуть він відверто відносить до дебілів всіх тих , хто за нього проголосував у 2019 році ...
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07.08.2023 16:46 Відповісти
Навряд чи. Так він дуже їх образить, і хто ж тоді за нього голосне наступного разу?
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07.08.2023 18:34 Відповісти
Якась частина безмозгових проголосує,але це йому не поможе....дідо джо вирішив що другому чегеварі не бувати)))))
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07.08.2023 22:10 Відповісти

Мабуть, і хотів би один пісюніст побавитися в Че Гевару, але вийде побавитися хіба що в Че Бурашку...
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07.08.2023 22:19 Відповісти
100,%
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07.08.2023 21:45 Відповісти
Аллах велік, воістіну Єрмак...
пута мадре.
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07.08.2023 15:09 Відповісти
Кто он - министр, зам. министра ? Какого хрена какой то советник, не отвечающий ни за что , лезет везде
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07.08.2023 15:16 Відповісти
За дорученням зЕзидента.
Цікаво, який нотаріус видав довіренність на керівництво державою.
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07.08.2023 18:23 Відповісти
Кошовий лобом печать поставив,а юзік задом )))) то тепер такі нотаріуси є)
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07.08.2023 22:11 Відповісти
БЛД - представник фсб офіційно від іменя УКраїни провів перемовини з представниками 30 держав світу.
Подібний **** це прецендент в світовій історії нарівні з жінкою яка видавала себе за папу Римського, така собі Папеса Івана дЄрмак

Історію про папу-жінку можна почитати у творі домініканця Жана де Маї (Jean de Mailly), який жив від кінця ХІІ-го і до другої половини ХІІІ-го століття. Він написав між іншим історію християнства до 1254 року, «Chronica Universalis Mettensis», про папу-жінку (Archiv der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichte, ХІІ, 17 sq., 469 sq.).
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07.08.2023 15:35 Відповісти
Взагалі, хто такий єрмак? Лише "головний секретут" Зеленського, який надав тому повноваження, які йдуть у розріз вимогам Конституції. Вова! Ти, ГІВНЮК, доки будеш майже щодоби ПОРУШУВАТИ Конституцію України та тримати її громадян за "тєрпіл, каториє всьо схавают", МУДАК?!! ППЦ!!! П.С. Хто такий єрмак Насправді, знає кожний розумний Громадянин України. Тому питання до Пасіонаріїв: доки ми всі будемо терпіти це знущання над країною і собою та поступову підготовку "зеленими" країни до КАПІТУЛЯЦІЇ? А що тоді робити з численними жертвами наших НАЙКРАЩИХ та їхніми родичами?! Може ми їхні жертви просто "подаруємо" московитам, - як і все інше?! ППЦ!!! Якщо чесно, я "у шоці"...
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07.08.2023 15:50 Відповісти
Учитесь лохи. От ларьков до всемирного признания.
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07.08.2023 15:51 Відповісти
95к. не тільки має розводити український народ,скучна стала,вирішили позаритись на сильних міра сего і шейхів-натє вам на лопатє ларьочніка-ха-ха-ха,нава шютка.Воно поїхало мутить договорнячки,не вийде ***!
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07.08.2023 15:53 Відповісти
А Кулеба "нє прі дєлах"? Єрмак собою вже весь простір займає,зустрічі,обміни,переговори,воістіну .З НИМ ПРИЙШОВ,З НИМ І ПІДУ...Вже сумніви беруть,хто в нас президент...
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07.08.2023 15:58 Відповісти
Ермак кто по происхождению?

Фамилия прямо-таки супер козацкая, а вот обличие левантийское.
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07.08.2023 19:33 Відповісти
ratface in action.
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07.08.2023 16:05 Відповісти
Легким помахом журналістського пера 8 країн перетворилось в 30
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07.08.2023 16:10 Відповісти
🧟‍♂️
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07.08.2023 16:11 Відповісти
І нафіга мені це лайно показувати?
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07.08.2023 16:23 Відповісти
Да, пан Бутусов! Фёдор ГОнчаров прав: зачем подписчикам эта гидота ? Вас заставляют это публиковать в обязательном порядке ?
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07.08.2023 18:03 Відповісти
а що це за зборище колоунів з ним ?
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07.08.2023 16:41 Відповісти
Можливо, коли-небудь настане той час, коли Єрмак втече з України, залишивши після себе чавунні болванки замість ЗВРу.
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07.08.2023 16:44 Відповісти
Штірліц у промінях слави ...
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07.08.2023 16:48 Відповісти
гребаний п"здець
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07.08.2023 17:22 Відповісти
А президент вже не дієздатний? Ганьба такому президенту!!!
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07.08.2023 17:45 Відповісти
Государственный переворот
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07.08.2023 17:56 Відповісти
Тупорилій зелені уже пора ввести посаду віцепреЗепіздентаХермака,щоб так не "попускати" наших союзників...
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07.08.2023 18:03 Відповісти
Хто дозволив цій потвора вести перемовини!!!!??? Ця фсбешна тварина має висіти на гілляці!!
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07.08.2023 18:26 Відповісти
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07.08.2023 18:51 Відповісти

Такий план не потрібен! Спеціально для Команданте Козиря було закуплено еліксир безсмертя.
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07.08.2023 20:31 Відповісти
Зачем Зеленский, Кулеба, когда и Ермак порешает?
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07.08.2023 19:02 Відповісти
Одно с самых главнвх заседаний отправляют Ермака. Ничего не кажется страным? Был козлом отпущения Богдан, теперь таким плохим человеком будет Ермак? интересная система защиты рейтинга в Зеленского. Он держит при себе план Б. Вдруг чего - это не я, это Богда , это Ермак. Я молодец я ничего. Политолог херов
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07.08.2023 19:05 Відповісти
--- --И так вот : главное НЕ деньги..а натурально форма... И он ученньій ( НЕ такой как вообще ) с оттуда глянет вниз---- все такие махинькие. махинькие... Ето же ЧЕ-ЛО-ВЕК !!! Так зачем же ? Ето же очень и очень...( Із монолога Голохвастова --" За двома зайцями "
/М. Старицький /
Як НЕ прикро. ми українці.маємо усвідомити загрозливу реальність : зважаючи що як нашою долею. так і долею України вцілому . сьогодні.-- заправляють ЧЕ-ЛО-ВЕ--КИ (.папіки.яких .як у Єрмака. --були воєнспеци у міжнародних місіях капкраїн..часів СРСР ) Відповідно - 100% були агентами КДБ !!! ) Всих цих виповзнів легко індентифікувати по зверхньо--зневажливому поглядує у наш бік...( як вони самі його називають : -- ЗІ сміху*очками )
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07.08.2023 19:18 Відповісти
Интересно, А зеленский знает, что он грубо нарушает Конституцию Украины передавая свои и полномочия кабмина какому-то клерку? А матрена слева на первом фото то кто?
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07.08.2023 19:33 Відповісти
Водночас в ОП не повідомили, чому переговори з очільниками понад 30 делегацій проводив саме Єрмак.

А що там такого не зрозумілого? Хто керує країною той і проводить усі "тьоркі".
Невже не зрозуміли, що в 19-му обрали наркомана (Порошенко ж не дарма пропонував тест на наркотики. З пальця цю інформацію він не висмоктав. Щось таки знав про це).
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07.08.2023 19:50 Відповісти
Хто цьому главпєтуху єрмакофродиту дав такі повноваження. Зєлнебоби подобається вам як вас крутяте на прутні козир за якого ви не голосували?
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07.08.2023 20:16 Відповісти
Тебе смешно? Ермаку тоже смешно, потому что глумится над всей Украиной.
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07.08.2023 21:22 Відповісти
Треба оголосити, що Зеленський неповносправний ( не може виконувати свою роботу),
І ОБРАТИ ІНШОГО!
Ларьочник і завгосп нам НЕ ПІДХОДИТЬ!
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07.08.2023 20:43 Відповісти
Чергове дно пробите зеленими. Скільки ми ще маємо таке терпіти. Коліївщина!!!!
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07.08.2023 21:11 Відповісти
ВЛАДА ЄРМАКА - БЕЗМЕЖНА!!!
ВЕЛИЧ ЄРМАКА - НЕОСЯЖНА!!!
МУДРІСТЬ ЄРМАКА - НЕЗБАГНЕННА!!!
МОГУТНІСТЬ ЄРМАКА - НЕЗДОЛАННА!!!

ВСІ ЯК ОДИН, ВІДДАМО ЖИТТЯ ЗА ЄРМАКА - НАШОГО ЛІДЕРА!!!!
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07.08.2023 22:19 Відповісти
Український бацька
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08.08.2023 09:17 Відповісти
О! Бонэвтик уже всем побоку. У нас теперь новый президент - Дерьмак! Король умер, да здравствует новый король!!
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07.08.2023 22:27 Відповісти
Завхоз ведёт международные переговоры от имени Украины... Узурпация власти? Нет не слышали....

Надеюсь всем понятно кто у нас президент, а кто играет роль, чтобы видосики снимать каждодневные.....
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07.08.2023 22:28 Відповісти
Як це вже дістало, всі знають але ні чого не роблять. Доколе це буде приниження існувати? Країна як ця воздушна кулька яку надувають. Ждемо коли лопне,коли терпець урветься. Терпимо далі.
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07.08.2023 22:58 Відповісти
Зебоби, а як же ЛІДОР **********?
Скільки можна бубачку принижувати?
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07.08.2023 22:59 Відповісти
Тут два варианта: либо Ермак очень скромный, что назначил себя простым секретарем, либо ему не дает покоя титул генерального секретаря СССР.
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07.08.2023 22:59 Відповісти
Індія і Китай є провідними економічними партнерами Кремля, в тому числі допомагають йому обходити санкції. Саудівська Аравія і її союзники є найбільшими експортерами нафти, здатними впливати на ціну вуглеводнів через ОПЕК.

Ці дві умови (нейтралітет і наявність інструментів впливу на Москву) збільшують вагу найбільш наближених за економічними показниками до «Півночі» країн Глобального Півдня в мирній коаліції, завданням якої є схилити Росію до переговорів.
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08.08.2023 07:38 Відповісти
Саміт ЄС-ЛАКБ, Росія-Африка і багато інших недавні зустрічі демонструють, як Росія і Захід на формальному і неформальному рівнях все частіше намагаються заручитися підтримкою країн Глобального Півдня. Для Заходу і, зокрема, Європи зближення з країнами Глобального Півдня - це бажання побудувати єдиний фронт підтримки України у протистоянні з Росією. Для Москви це спосіб запобігти міжнародній ізоляції, до того ж приправлений перспективами економічного співробітництва.
На тлі цього протистояння країни Глобального Півдня раптово стають безпрецедентно впливовими у зовнішній політиці. Незважаючи на те, що реальне досягнення миру в найближчому майбутньому малоймовірно, саме вони, завдяки нейтралітету і тісним контактам з обома сторонами конфлікту, мають ключі, що відкривають шлях як мінімум до припинення вогню в Україні.
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08.08.2023 07:42 Відповісти
Вершина цинізму та знущання над Україною , коли фсб-ик єрмак, під прізвиськом Козир проводить переговори щодо до безпеки України?
Головного бувшого переговорника медведчука замінили на головного корупціонера країни єрмака. Слів ніяких немає, а хлопці на фронті все ж бачать та розуміють.
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08.08.2023 07:59 Відповісти
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