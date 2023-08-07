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Новини За кордоном
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Китай (1921) Боррель (785) Ван Ї (34)

Китай вдруге запросив з візитом до Пекіна главу європейської дипломатії Борреля

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боррель

Повторно призначений Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля та його делегацію відвідати країну восени. Це сталося після того, як офіційний Пекін скасував візит глави європейської дипломатії у липні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомдяє Bloomberg

Візит Борреля дозволить розпочати підготовку до саміту лідерів, який відбудеться цього року, йдеться в заяві МЗС Китаю.

 Також зазначається, що між Ваном та Боррелем відбулася телефонна розмова.

Минулого місяця Боррель мав відвідати Пекін і зустрітися з тодішнім міністром закордонних справ Цинь Ганом та іншими високопосадовцями. Але візит було скасовано. Пізніше МЗС Китаю повідомило, що Пекін готовий до зустрічі "у найближчий зручний час".

Пізніше вищий законодавчий орган Пекіна відсторонив Циня від посади й відновив на посаді його попередника Вана.

28 липня Ван І зробив свої перші коментарі після повторного призначення на посаду глави МЗС та пообіцяв поглиблювати партнерство з іншими країнами і захищати суверенітет Пекіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель закликає країни G20 тиснути на РФ, щоб змусити її повернутися до "зернової угоди"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Волю уйгурам, смерть комунізму.
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07.08.2023 01:09
+3
Будуть лапшу на вуха вішать...
Немає їм віри,тільки скорочення товарів в Штати та Європу можуть вплинути на вузькоглазих.
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07.08.2023 07:10
+2
То Цинь, то Ван, то знову Цинь... прям Санта Барбара якась китайська!
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07.08.2023 04:34
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07.08.2023 01:01 Відповісти
Волю уйгурам, смерть комунізму.
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07.08.2023 01:09 Відповісти
Китайці (разом з кацапами) ще мають відповісти за ковід.
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07.08.2023 08:11 Відповісти
Це добре. Я б навіть сказав дуже.

Питання лиш в тому що Китай тепер захоче казати...
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07.08.2023 01:11 Відповісти
Як ділитимуть росію
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07.08.2023 10:53 Відповісти
Короче говоря, китай обкакался и "вертает в зад")))
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07.08.2023 01:11 Відповісти
Єрмака забули запросити?
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07.08.2023 01:12 Відповісти
дерьмак за статусом вище (не за протоколом) ЗАВХОЗ( вище навіть "верховного") і якийсь голова дипломатії ЄС.... ?
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07.08.2023 01:19 Відповісти
То Цинь, то Ван, то знову Цинь... прям Санта Барбара якась китайська!
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07.08.2023 04:34 Відповісти
Будуть лапшу на вуха вішать...
Немає їм віри,тільки скорочення товарів в Штати та Європу можуть вплинути на вузькоглазих.
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07.08.2023 07:10 Відповісти
Хитрий Китай боїться пропустити можливість участі у відновленні України, тому і засуїтився. Зрозумів, що Захід налаштований рішуче і це ж такі великі гроші. Навіть в Саудівську Аравію приїхав. Як на мене, потрібно, щоб у цьому питанню Китай спіймав великого облазню.
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07.08.2023 07:43 Відповісти
Перший раз послали на прутня, а другий раз милостиво "запросили" на осінь. Пустопорожній пиз.абол Борель саме і заслуговує на таке ставлення.
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07.08.2023 08:02 Відповісти
 
 