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Протягом 6 серпня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 2 пункти управління, 2 артилерійських засоби та станцію РЕБ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах 6 серпня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні заззначається: "Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 5 серпня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження окупантів, 4 артилерійські засоби, 5 складів та 2 пункти управління, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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07.08.2023 01:19 Відповісти
12 авіаударів на величезний фронт це дуже мало. Але цього могло і не бути, якби не вберегли літаки в перші дні війни і якби не допомогли з Заходу запчастинами і радянськими літаками.
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07.08.2023 01:26 Відповісти
Аби українським козарлюгам зброї - більше і з добримами для наступного врожаю було б - краще... в паРАШІ гною ще багато, тому козарлюгам потрібні технологічніші і продуктивніші засоби
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07.08.2023 01:29 Відповісти
 
 