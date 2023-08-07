На окупованій частині Запорізької області окупанти змушують таксистів отримувати російські паспорти або забирають у них ліцензії, - Центр Нацспротиву
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області терористи змушують всіх таксистів отримати російські паспорти до 1 вересня. В іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
Російські окупанти продовжують примусово паспортизувати жителів окупованих територій.
"Так, всі водії мають отримати посвідчення водія ворога, а для цього необхідно також отримати червону макулатуру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію, а оператори таксопарку мають звільняти таких водіїв.
Топ коментарі
+9 Николай 6be44be7
показати весь коментар07.08.2023 05:07
+8 Сашко Бабенко e87585fa
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+7 Євген Зайцев
показати весь коментар07.08.2023 04:56
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Будь ласка, зачекайте...
лише дві причини вважаються серйозними щоб взяти паспорт *ідарів -загроза життю чи загроза здоров'ю.
все инше є просто визнанням що і сам ти *ідар.
але це все наші розмови, ми ніхто, нас не послухають, послухають радників зеленського, які дивитимуться на зрадників як на електорат а не як на загрозу державі.
чи рукожопість заважає?
бо можливість торгувати в окупації це саме воно і є.
по правильному таким треба після війни видавати паспорт негромадянина бо ті, хто не зламався і не взяв паспорт окупанта повинні мати моральну винагороду - право голосувати.
тому закрийте свою зрадливу пащеку, адвокат зрадників.
86.55% - Зеленский и колени пере Куйло
11.50%-Порошенко Армия Мова Вера ==== просто ФАКТ
Они ещё и налоги там платят походу.
А у нас шашечки нацепил, программку включил - вуаля, ты таксист.
Ни лицензии, ни налогов, ни медосмотра - никуя.