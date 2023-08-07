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окупація (5842) таксі (96) Запорізька область (2564) Центр національного спротиву (435)

На окупованій частині Запорізької області окупанти змушують таксистів отримувати російські паспорти або забирають у них ліцензії, - Центр Нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

такси

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області терористи змушують всіх таксистів отримати російські паспорти до 1 вересня. В іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Російські окупанти продовжують примусово паспортизувати жителів окупованих територій.

"Так, всі водії мають отримати посвідчення водія ворога, а для цього необхідно також отримати червону макулатуру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію, а оператори таксопарку мають звільняти таких водіїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники змушують таксистів ставати донощиками на окупованих територіях Запорізької області, - Центр Нацспротиву

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Ждуни дочекалися пуйла. Не брешіть, що їх там хтось примушує брати російські аусвайси. Вони це роблять дуже охоче.
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07.08.2023 05:07
+8
зрадники.

лише дві причини вважаються серйозними щоб взяти паспорт *ідарів -загроза життю чи загроза здоров'ю.

все инше є просто визнанням що і сам ти *ідар.
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07.08.2023 03:10
+7
,,Праституток, актеров и таксистов не стрилять! Они нужни при любой власти!" - адмірал Калчак (1919 рік)
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07.08.2023 04:56
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зрадники.

лише дві причини вважаються серйозними щоб взяти паспорт *ідарів -загроза життю чи загроза здоров'ю.

все инше є просто визнанням що і сам ти *ідар.
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07.08.2023 03:10 Відповісти
Ще загроза рідним.
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07.08.2023 06:52 Відповісти
реальна загроза.

але це все наші розмови, ми ніхто, нас не послухають, послухають радників зеленського, які дивитимуться на зрадників як на електорат а не як на загрозу державі.
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07.08.2023 12:16 Відповісти
сидіти без хліба це і є загроза життю.
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07.08.2023 09:46 Відповісти
це ж скільки хліба треба на день що грошей на нього не вистачає? тона, дві?
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07.08.2023 12:15 Відповісти
дві буханки на сім'ю.
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07.08.2023 13:30 Відповісти
і що, з города картоплю чи часник не виростити та не продати щоб мати гроші на хліб?

чи рукожопість заважає?
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07.08.2023 13:50 Відповісти
заважає те що в кого нема лаптєпаспорта, не дають торгувати та віджимають товар.
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07.08.2023 14:02 Відповісти
о, отак і пишіть - за російські рублі продали український паспорт.

бо можливість торгувати в окупації це саме воно і є.

по правильному таким треба після війни видавати паспорт негромадянина бо ті, хто не зламався і не взяв паспорт окупанта повинні мати моральну винагороду - право голосувати.
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07.08.2023 16:02 Відповісти
такі як ти перші біжуть за лаптєрогим аусвайсом.
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07.08.2023 17:01 Відповісти
я майданівець, з майданівцями ворог не панькається.

тому закрийте свою зрадливу пащеку, адвокат зрадників.
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07.08.2023 17:20 Відповісти
рукожоп тут тільки ти.
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07.08.2023 20:53 Відповісти
,,Праституток, актеров и таксистов не стрилять! Они нужни при любой власти!" - адмірал Калчак (1919 рік)
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07.08.2023 04:56 Відповісти
там в оригіналі "... ізвощіков" ...
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07.08.2023 06:12 Відповісти
Теж саме))
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07.08.2023 06:53 Відповісти
а попов?
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07.08.2023 09:22 Відповісти
Ждуни дочекалися пуйла. Не брешіть, що їх там хтось примушує брати російські аусвайси. Вони це роблять дуже охоче.
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07.08.2023 05:07 Відповісти
Запорожская обл. (100.00%)

86.55% - Зеленский и колени пере Куйло

11.50%-Порошенко Армия Мова Вера ==== просто ФАКТ
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07.08.2023 12:08 Відповісти
Там таксисты 100 % кацапоскот,ноют шоб у них украинские загранпаспорта не отбирали,в ЕС будут ездить отдыхать.
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07.08.2023 07:08 Відповісти
здоровые мужики таксисты теперь будут воевать против Украины с украинским паспортом
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07.08.2023 07:33 Відповісти
Вони там ще й таксують...а може,треба було ворога не пропустити через мости на початку війни?
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07.08.2023 08:30 Відповісти
Та це какаяразницы.
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07.08.2023 09:10 Відповісти
Оказывается на таксистов есть управа.
Они ещё и налоги там платят походу.
А у нас шашечки нацепил, программку включил - вуаля, ты таксист.
Ни лицензии, ни налогов, ни медосмотра - никуя.
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07.08.2023 08:47 Відповісти
 
 