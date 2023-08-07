Удари по мостах, що ведуть у Крим, частина української стратегії для рішучого контрнаступу, - ISW
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Для успішного контрнаступу на Півдні Україні потрібно зруйнувати найважливіші наземні комунікації російських загарбників. Удари по Чонгарському та Генічеському мостах є частиною кампанії ЗСУ по перехопленню, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Як пишуть аналітики, ударів було завдано по двох ключових автомобільних мостах, розташованих уздовж найважливіших російських наземних ліній зв'язку, унаслідок чого російські війська були змушені переспрямувати автомобільний рух із коротших східних маршрутів на довші західні.
Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що українські війська випустили 12 ракет по Генічеському мосту, і російські засоби ППО нібито перехопили дев'ять із них. Призначений Росією "главою Криму" Сергій Аксьонов заявив, що по Чонгарському мосту українські війська випустили дві ракети.
Російські джерела стверджують, що українські війська використовували поставлені Британією і Францією крилаті ракети Storm Shadow для завдання обох ударів, хоча ISW поки не вдалося отримати підтвердження перехоплення цих ракет російськими засобами ППО.
Загалом, як пишуть експерти, українські удари по мостах на критично важливих для росіян напрямках є частиною ширшої української кампанії, спрямованої на створення умов для майбутніх контрнаступальних операцій.
Будь ласка, зачекайте...
Було наперед все домовлено. В Омані, чи де - не знаю.
Максимальне скорочення программ і виробництво озброєння. Розмінування Півдня і виведення військ. Виведення військ з Півночі.
Я вже не кажу, що під суд віддали тих, хто реально боронив Україну.
Хто ще думає, що орки настількі тупі, що йшли колонами по дорогам на Київ, та й ще форму парадну везли? Все було наперед заплановано:
- захопити Південь разом з Одесою
- заявити про відновленні «конституционного строя» - Янукувоча привезли вже в Мінськ.
- Україну розділити по півдню - і коридор до Криму.
- це чмо відмовляється від повноважень і тікає х країни (через Жуляни).
Але…. Ці ж українці - вони «йб… ті» на голову - їх 600 років ніхто не може зрозуміти. Я українець з прадідів - сам себе не можу зрозуміти.
У 2013му кинули з євроінтеграцією - нічого - витерлись і розійшлись.
Лишилось сотня дітей на Майдані - не було куди дітись - в них вже квитки були на поїзд завтра/післязатра.
Але «царь решил топнуть ножкой». А з нами так не можна… «ЩО!!! Дітей бити?!!!» - і полетів «сцарь» зі своїми ОМОНами…
І 24го так. Не змогло чмо віддати наказ ЗСУ про капітуляцію. Тільки «слуги» кричали - не противтесь - вони не будуть стріляти!
А тут:
«хтось» почав довбати по колонах
А той «гребаний» Кривоніс заляв маслом смугу, «падла» (хтось звернув увагу, що 24го=25го вони уразили ракетами всі аеродроми, навіть у нас- у Франківську - а от Жуляни.. - ні). І як тепер вилітати???
А ті «гребані» ЗСУ не дали висадитись в Гастомелі
А той «гребаний» Марченко взяв тай послав їх від Миколаєва
А ті «гребані» тероборонівці взяли і на пустили орків у Вознесенськ…
І так далі …….
А той «гребаний» Джонсон приїхав в Київ і коротко сказав - «або ти виконуєш свої повноваження, або будеш жити хіба що на болотах - навіть про Емірати не мрій».
От і все = і закрутилось чмо, як вош на гребенці.
Как он мог на такое решиться? Ради чего нужно было разделять Украину? Родился в СССР и не мог смириться с реальностью или был настолько глуп?
Или он человек без совести и продался за деньги? Или совершил нечто, о чем знали его покровители, которые "предложили" ему идти в президенты взамен на неразглашение? Очень много вопросов.
Кстати, роль коломойского в событиях до сих пор не раскрыта. Он не тот человек, который будет держать клоунов на своих каналах ради забавы.
Война ему очень выгодна, тем более затяжная, так как кроме Украины ему уже больше некуда деваться, везде арестуют. Не исключено что сам коломойша может быть связан с ФСБ. Ибо чтобы оставаться на плаву и грабить страну столько лет, нужна информация, а где ее взять кроме как не у разведывательных структур?
Так что информация про проект Буратино вполне может быть правдой.
Приметили "кандидата" на пост президента (а может и завербовали во времена КВН), когда момент наступил, мотивировали идти в презеднты. Причем мотивация была с использованием каких то фактов, могущих повлиять на карьеру "артиста". Потому что в решении идти в презеденты есть нестыковка в поведении зеленского. Вот скажите, какой нормальный человек пойдет в презеденты, когда в стране война 5-й год, а у тебя нет ни малейшего понятия о политике и политической обстановке в мире? Здесь 3 варианта, или ты завербованный агент, имеющий личный интерес, или тебя шантажируют, или ты полный имбицил, играющий умного политика на сцене.
Обратите внимание, все новые лица, которые шли на выборы с зеленским были уволены им самим или дескредитированы. И в конечном итоге реально страной руководит некто Ермак. Отличный план, найти молодого лоха-имбицыла, показать с помощью сцены что он разбирается в политике (одурачить народ), ждать нужного часа, так как это позволяет возраст, "мотивировать" в нужный момент, провернуть шоу на выборах с новыми лицами, очистить окружение презедента от новых лиц и ввести своего агента, который будет...